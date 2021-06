Politische Macht übertrumpft Ethik, wenn Ärzte zu Folterhelfern werden….

Studie deckt schwerwiegende Mängel auf, Israel für Folter zur Rechenschaft zu ziehen

18. Juni 2021

Eine Studie über die Komplizenschaft der Israeli Medical Association (IMA) bei der Praxis der Folter im Besatzungsstaat hat ernsthafte Mängel innerhalb der World Medical Association (WMA) aufgedeckt. Nachdem es über ein Jahrzehnt versäumt wurde, die IMA wegen ihres angeblichen Verstoßes gegen die medizinische Ethik zur Rechenschaft zu ziehen, hat Dr. Derek Summerfield vom King’s College London die WMA der “parteiischen Verletzung ihres Mandats, der offizielle internationale Wachhund für das ethische Verhalten von Ärzten zu sein”, beschuldigt.

Summerfield hat einen Bericht über eine 12-jährige Kampagne vorgelegt, die 2009 von 725 Ärzten, darunter 115 Professoren aus 43 Ländern, initiiert wurde und die WMA aufforderte, wegen der angeblichen Komplizenschaft der IMA bei Folterungen durch israelische Sicherheitskräfte tätig zu werden. Sein Bericht wurde im Journal of Medical Ethics veröffentlicht. Summerfield kam zu dem Schluss, dass der internationale Regelkodex für Ärzte zum Thema Folter “weitgehend Augenwischerei” ist.

Die WMA hat den Auftrag, sicherzustellen, dass ihre Mitgliedsverbände nicht gegen die WMA-Kodizes verstoßen, z. B. in Bezug auf Folter. Die Gruppe der beteiligten Ärzte forderte den Rat des Weltverbandes auf, die ethische Erfolgsbilanz der IMA im Lichte des Beweismaterials zu untersuchen und somit die Redlichkeit der kürzlichen Ernennung des IMA-Präsidenten Yoram Blachar zum Präsidenten der WMA zu überprüfen.

Bei der Beschreibung des Ziels der Kampagne sagte Summerfield, ein leitender Dozent am Londoner Institut für Psychiatrie, dass es sich um einen “Lackmustest” handele, ob internationale medizinische Kodizes in Bezug auf Ärzte und Folter von Bedeutung seien und ob sie rigoros und unparteiisch angewandt würden. “Unsere Ergebnisse im Falle Israels legen nahe, dass dies nicht der Fall ist und dass Straffreiheit weitgehend funktioniert”, erklärte er.

Indem er Israels Einsatz von Folter und die Komplizenschaft der IMA innerhalb des Systems entlarvt, zitiert Summerfield mehrere Berichte der UN und großer Menschenrechtsorganisationen aus aller Welt, darunter Amnesty International und B’Tselem. Er zitiert auch einen Bericht, der auf Zeugenaussagen und Beweisen aus den Akten von über 100 Folteropfern basiert. Darin heißt es, dass es ein “institutionalisiertes Muster der aktiven oder passiven Beteiligung von Ärzten an Folter in Israel gibt.” Kein einziger Arzt soll sich geäußert und versucht haben, das Opfer zu schützen.

Zu dem Katalog von Versäumnissen israelischer Ärzte, die in dem Bericht zitiert werden, gehören: Mediziner, die ihre Pflicht vernachlässigen, indem sie es versäumen, Folter zu dokumentieren und zu melden; die Weitergabe medizinischer Informationen an Vernehmungsbeamte; die Rückgabe von Opfern in die Obhut ihrer Vernehmungsbeamten, selbst wenn sie in Gefahr sind, weiterer Folter oder Misshandlung ausgesetzt zu werden; und in extremen Fällen die aktive Teilnahme an der Vernehmung selbst.

Summerfields Bericht enthüllte auch die vielen persönlichen Angriffe, die er ertragen musste. “Wir waren uns bewusst, dass sich die Kampagnenarbeit zu Menschenrechtsfragen in Israel-Palästina qualitativ von der Menschenrechtsarbeit anderswo unterscheidet”, betonte er. “Publikationen, die als kritisch gegenüber Israel gelten, rufen oft vitriolische und ad hominem Angriffe auf den Autor und die medizinische Zeitschrift hervor – aber wenig Auseinandersetzung mit der zitierten Beweisgrundlage. Es gibt Forderungen nach Disziplinierung oder Entlassung der Redakteure von Zeitschriften.”

Nach dem Start der ersten Kampagne im Jahr 2009 wurden mehrere weitere Appelle an die WMA gerichtet, sich die Beweise anzusehen und eine Entscheidung über die Mitschuld der IMA an der Folter zu treffen. Das Weltgremium hat jedoch nicht gehandelt. “Wenn ein solches Gewicht an belastenden Beweisen, am Beispiel Israels, keinen Unterschied beim WMA oder anderswo macht, dann werden es keine Beweise jemals tun.”

Dr. Summerfield forderte eine Überholung des Weltgremiums und schloss: “Die Weltgesundheitsorganisation (WMA) handelt in parteiischer Verletzung ihres Mandats, wenn sie überhaupt handelt, und erscheint nicht Rechenschaftspflichtig. Wir schließen uns den öffentlichen Forderungen nach einer Reform des Gremiums an. Die WMA hat sich zu Staaten wie Iran oder Bahrain geäußert, würde aber nicht gegen Israel oder, wie es scheint, andere mächtige westliche Staaten handeln. Politische Macht übertrumpft Ethik.” Übersetzt mit Deepl.com

