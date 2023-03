Studie zeigt die Macht der Medien über die öffentliche Meinung auf von Thomas  Röper

Informationskrieg

von Thomas Röper

Der transatlantische Thinktank “European Council on Foreign Relations” hat eine Studie veröffentlicht, die – vielleicht ungewollt – gezeigt hat, welche Macht die Medien über die öffentliche Meinung haben. Das schauen wir uns einmal an.

Ich habe die Studie des European Council on Foreign Relations (ECFR) schon in meinem Artikel „Geopolitik und Medien – Die Legende von der Isolierung Russlands“ vom 26. Februar erwähnt und versprochen, auf die Studie noch genauer einzugehen. Die Studie zeigt nämlich nicht nur, dass der Versuch des Westens, Russland international zu isolieren, gescheitert ist. Sie zeigt außerdem deutlich auf, welche Macht die Medien auf die öffentliche Meinung haben, oder in anderen Worten formuliert: Wie mächtig die westliche Propaganda ist.

Ich habe immer wieder darauf hingewiesen, dass es sehr aufschlussreich ist, Medien zu lesen, die nicht zur westlichen Medienblase gehören, die außerhalb der Macht des westlichen Medienkonzern stehen. Das gilt nicht nur für die russischen Medien, aus denen ich hier viel übersetze, um aufzuzeigen, wie in Russland über die aktuellen politischen Themen berichtet wird. Das gilt für die Medien praktisch aller Länder, die nicht zum Machtbereich der USA und damit der westlichen Medien gehören.

Die Studie des European Council on Foreign Relations (ECFR) bestätigt das sehr eindrücklich. Und das ECFR steht wirklich nicht unter dem Verdacht, russische Propaganda zu verbreiten, das ECFR ist den Zielen der Transatlantiker, also den Zielen der US-Eliten, treu ergeben.

Das European Council on Foreign Relations (ECFR) ist das europäische Gegenstück zum amerikanischen Council on Foreign Relations und es hat sich von seiner Gründung 2007 an klar gegen Russland positioniert. Das ECFR hat kürzlich eine Studie veröffentlicht, die auf Umfragen zum Ukraine-Konflikt in Großbritannien, den USA, der Türkei, Russland, China, Indien und neun EU-Staaten beruht. Die Studie trägt den Titel „Der geeinte Westen, getrennt vom Rest: Die weltweite öffentliche Meinung ein Jahr nach Russlands Krieg gegen die Ukraine“ und sie zeigt (wahrscheinlich ungewollt)die Macht der westlichen Medien über die öffentliche Meinung im Westen auf.

Die Studie zeigt nämlich, dass die Meinung über den Ukraine-Konflikt von Menschen, die außerhalb des Machtbereichs der westlichen Medien leben und daher auch andere Informationen bekommen, als die in der westlichen Medienblase gefangenen Menschen, den Ukraine-Konflikt ganz anders sehen. Die westlichen Medienkonzerne sind weltweit aktiv und das gilt auch für die westlichen Staatsmedien (BBC, Deutsch Welle, Radio Liberty, etc.), die Meinung und Argumente des Westens sind also weltweit bekannt.

Anders ist es im Westen, wo nicht-westliche – zum Beispiel russische – Medien immer strenger zensiert und verboten werden. Diese Zensur hat Gründe, wie das öffentliche Meinungsbild in Staaten außerhalb der westlichen Medienblase zeigt. In Ländern, in denen beide Meinungen und Standpunkte – also in diesem Fall die russischen und die westlichen – zur Ukraine-Krise frei zugänglich sind, unterscheidet sich die öffentliche Meinung stark von der öffentlichen Meinung im Westen, wo die russischen Argumente und Standpunkte zensiert werden und der Mehrheit der Menschen daher nicht einmal bekannt sind.

Um das aufzuzeigen, werden wir uns einige der in der Studie behandelten Themen anschauen und vergleichen, wie die öffentliche Meinung in Großbritannien, den USA und EU-Ländern einerseits und in der Türkei und Indien andererseits ist. Hier soll es darum gehen, dass wir die westlichen Staaten mit der Türkei und Indien vergleichen, denn in den beiden Ländern haben die Menschen freien Zugang zu den Argumenten beider Seiten des Konfliktes. Da ich die in der Studie veröffentlichten Grafiken zeigen werde, werden Sie auch sehen, wie man in Russland und China über die genannten Themen denkt.

Krieg beenden, oder fortsetzen?

Die erste Frage, um die es in der Studie ging, war die Meinung der Menschen zu drei Aussagen zum Ukraine-Krieg:

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine muss schnellstmöglich gestoppt werden, auch wenn das bedeutuet, dass die Ukraine Gebiete an Russland abgibt Die westliche Dominanz muss zurückgedrängt werden, auch wenn das bedeutet, die russische territoriale Aggression Russlands gegen die Ukraine zun akzeptieren Die muss alle ihre Gebiete behalten, auch wenn das bedeutet, dass der Krieg länger dauert und mehr Ukrainer getötet und zu Flüchtlingen werden

An den Antworten in den verschiedenen Ländern sieht man deutlich die Macht der westlichen Medien, denn nur im Westen will eine Mehrheit eine Verlängerung des Krieges, auch wenn das den Tod für noch mehr Ukrainer bedeutet. Das ist genau das, was die angeblich am Frieden interessierten westlichen Medien ihren Lesern ununterbrochen einhämmern.

Dass der Krieg schnellstmöglich beendet werden muss, auch wenn die Ukraine dabei Gebiete an Russland verliert, befürworten die Menschen in Indien und der Türkei, also in den Ländern, die die Argumente beider Seiten in ihren Medien präsentiert bekommen. China und Russland liegen dabei interessanterweise zwischen dem Westen einerseits und Indien und der Türkei andererseits, wobei aber auch Russen und Chinesen ein schnellstmögliches Kriegsende bevorzugen.

Die Meinung über Russland

Die nächste Frage war, wie die Menschen in den jeweiligen Ländern über Russland denken. Auch hier wird die Macht der westlichen Propaganda offensichtlich, denn in den westlichen Ländern, wo die Medien massive anti-russische Kampagnen fahren und gleichzeitig die russischen Argumente zensiert sind, ist es eindeutig: Überall im Westen sehen weit über die Hälfte der Menschen Russland als Gegner an, mit dem man sich in einem Konflikt befindet. Wenn man noch diejenigen hinzuzählt, die Russland „nur“ als Rivalen ansehen, dann sind 66 Prozent der Menschen in der EU, 71 Prozent der Menschen in den USA und sogar 77 Prozent der Menschen in Großbritannien anti-russisch eingestellt. Weiterlesen im anti-spiegel.ru