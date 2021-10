Südafrikaner in Israel: Ein zweites Zuhause für weiße Kolonialisten Von Joseph Massad

Wieder großen Dank an meinen verehrten Freund Joseph Massad für diesen neuen Artikel, der schonungslos darüber aufkärt, wie südafrikanische Juden und zum Judentum konvertierte Pfingstprotestanten nach Palästina zogen um die Kolonisation im jüdischen Bessatzerstaat voranzutrieben. Ein wichtiges Kapitel der Geschichte, dass nicht in Vergessenheit geraten darf

Bild: Supporters hold Israeli flags as they take part in a demonstration organised by the South Africa Zionist Federation in Johannesburg, 23 May 2021 (AFP)

Südafrikaner in Israel: Ein zweites Zuhause für weiße Kolonialisten

Von Joseph Massad19. Oktober 2021 Mehr als 20.000 südafrikanische Juden sind seit den 1920er Jahren nach Palästina und seit 1948 nach Israel gezogen. Der berühmteste von ihnen war Aubrey Solomon, der seinen Namen in Abba Eban änderte und ein prominenter israelischer Politiker wurde. Viele von ihnen leben in der wohlhabenden südafrikanischen Kolonie Savyon, die auf den Ruinen des palästinensischen Dorfes al-‘Abbasiyah errichtet wurde, dessen palästinensische Bevölkerung während der zionistischen Eroberung Palästinas 1948 vertrieben wurde. Südafrikanische Juden ziehen weiterhin nach Palästina, wo manche Israel als sicherere Siedlerkolonie für Weiße ansehen als das Südafrika nach der Apartheid. Es ist jedoch unklar, wie viele weiße afrikanische Pfingstprotestanten zum Judentum konvertiert sind. In einem kürzlich erschienenen Bericht der Zeitung Haaretz hieß es jedoch, dass solche Konvertiten seit dem Ende der Apartheid in Südafrika Mitte der 1990er Jahre in zunehmender Zahl nach Israel gekommen seien. “Von einem ehemaligen Pfingstpastor bis hin zu ganzen Familien konvertiert eine wachsende Zahl von Afrikanern zum orthodoxen Judentum und tauscht Südafrika gegen Israel”, schrieb Judy Maltz von Haaretz, “und in vielen Fällen gegen Siedlungen im Westjordanland.” Zionistische Beamte in Südafrika versichern, dass die Motivation der afrikanischen protestantischen Auswanderer “rein spirituell ist – deshalb sehen wir in vielen Fällen ganze Familien konvertieren”. Der Beamte fügte hinzu, dass mit der wachsenden Auswanderung aus Südafrika auch die Zahl der Konvertiten unter ihnen zunimmt. Es soll sich bereits um mehrere hundert Einwanderer handeln. Haaretz fügte hinzu: “Wie viele orthodoxe Juden neigen auch sie dazu, politisch eher rechts zu stehen. Es ist also kein Zufall, dass viele von ihnen in den Siedlungen im Westjordanland leben. In der Tat ist eine ihrer wichtigsten Hochburgen – neben Ra’anana, das bei südafrikanischen Einwanderern im Allgemeinen beliebt ist, und seit kurzem auch die ländliche Gemeinde Yavne’el im Norden Israels – die Siedlung Susya in den südlichen Hebron-Bergen. Diese Auswanderer mögen durchaus durch spirituelle Erwägungen motiviert sein. Aber es gibt auch eine lange Geschichte der Verbindung zwischen Südafrika und Israel, und ihre gemeinsame Apartheid- und Siedlergeschichte könnte durchaus ein angenehmes Umfeld schaffen.

Historischer Kontext Diese Auswanderung sollte im Zusammenhang mit der langen Geschichte der Absprachen und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Siedlerkolonien gesehen werden. Der Afrikaner Jan Smuts, südafrikanischer Premierminister (1919-1924 und 1939-1948) und die einzige Person, die sowohl den Vertrag von Versailles als auch die UN-Charta unterzeichnete, war ein wichtiger Unterstützer der zionistischen Kolonisierung Palästinas, und zwar so sehr, dass die sozialistischen zionistischen Kolonisten in Palästina später einen Kibbuz, die wichtigste Einrichtung des “Herrenrassen-Sozialismus”, nach ihm benannten. Die Zionisten waren der Ansicht, dass die Palästinenser den schwarzafrikanischen Eingeborenen nicht unähnlich waren, insbesondere denjenigen aus den ehemaligen deutschen Kolonien wie Namibia, die nach Smuts’ Ansicht kein Recht auf Selbstbestimmung hatten. Diese Menschen seien, so Smuts, “Barbaren, auf die man keine Ideen der politischen Selbstbestimmung im europäischen Sinne anwenden kann”. Diese afrikanischen Siedlerkolonien würden als Modell für die Zionisten in Palästina dienen. Smuts hatte erklärt: “Ich brauche Sie nicht daran zu erinnern, dass die weiße Bevölkerung Südafrikas und insbesondere die ältere holländische Bevölkerung fast vollständig mit der jüdischen Tradition aufgewachsen ist … das Alte Testament war die Grundlage der holländischen Kultur hier in Südafrika.” Das jüdische Volk, so Smuts, “hatte eine Mission, eine zivilisatorische Mission, in der Welt, die vielleicht unübertroffen ist.” Das britische Kabinett bot Smuts den Posten des ersten Hochkommissars des Mandatsgebiets Palästina an, damit er “die Araber ebenso zivilisieren würde wie die Afrikaner”. Er lehnte wegen seines Engagements in Südafrika ab, und stattdessen wurde der britisch-jüdische Zionist Herbert Samuel ernannt. Smuts war ursprünglich auch von Premierminister David Lloyd George für die Leitung der britischen Militärexpedition zur Eroberung Palästinas im Jahr 1917 ausgewählt worden, aber Smuts zog es vor, im kaiserlichen Kriegskabinett zu dienen. Lloyd George schickte seine zweite Wahl nach Palästina, General Edmund Allenby, der selbst zuvor in Südafrika gedient hatte.

Folterung von PalästinensernDas südafrikanische Modell der weißen Vorherrschaft inspirierte den deutschen Zionisten Chaim Arlosoroff bereits 1927, als er behauptete, dass es richtig und notwendig sei, dass die Zionisten das Wohlergehen der palästinensisch-arabischen Arbeiter nicht vernachlässigten, was sich in Südafrika abspielte.



Israelische Soldaten und ihre Hunde

Als koloniale Förderer des Siedlerkolonialismus sowohl in Südafrika als auch in Palästina übernahmen die Briten die Methoden der einen Siedlerkolonie und wandten sie auf die andere an.Während des großen palästinensischen Aufstands von 1936-1939 brachten die britischen Folterer südafrikanische, von Weißen ausgebildete Hunde mit, die sie nach Palästina flogen, um die Palästinenser aufzuspüren, und ließen sie die palästinensischen Revolutionäre brutal angreifen. Die Folterungen der Palästinenser durch das britische Militär und die Polizei hatten ein solches Ausmaß, dass sie später die Grundlage für die noch brutalere Folterung der Mau-Mau-Guerillas in der britischen Siedlerkolonie Kenia in den 1950er Jahren bildeten. Israels Bündnis und Freundschaft mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime hielt bis zu dessen letzten Tagen an Weiße Arbeiter in Südafrika hatten eine "Farbbarriere" geschaffen, die Nicht-Weiße von qualifizierten und gut bezahlten Arbeitsplätzen ausschloss. Nach Arolosoroff müssen jüdische Kolonisten dies in Palästina umsetzen, um eine separate Siedler-Kolonialenklave zu schaffen. Diese Politik der Apartheid wurde von der zionistischen Führung während der britischen Mandatszeit und später in Israel umgesetzt. In den 1970er Jahren, als die südafrikanische und israelische Allianz einer sich entkolonialisierenden Welt trotzte, halfen die Israelis den Südafrikanern, ihre einheimische Bevölkerung niederzuhalten, insbesondere im besetzten Namibia, und unterstützten die südafrikanische Aggression gegen das kürzlich befreite Angola. Der israelische General Ariel Sharon unterrichtete seine südafrikanischen Gastgeber über die besten militärischen Methoden zur Erreichung dieser Ziele. Scharons Berater, der Journalist Uriel Dan, der Scharon nach Südafrika begleitete, als sie sich einer südafrikanischen Militäreinheit anschlossen, die Angola angriff, beschrieb seine Eindrücke: "Wenn ich mir die südafrikanischen Offiziere ansehe, wenn sie Afrikaans oder Englisch sprechen, und während der Operationen, stelle ich mir vor, dass sie bald Befehle auf Hebräisch geben werden. Ihre körperliche Erscheinung, ihre Frische, ihre Offenheit, ihr Verhalten auf dem Schlachtfeld, all das erinnert mich an IDF-Offiziere. Und das habe ich über die amerikanischen und südvietnamesischen Offiziere, die ich getroffen habe, nie gesagt".

