Gewaltsamer Maidan-Putsch in der Ukraine, 2014. (Wikipedia)

Ein Redakteur von Radio New Zealand wurde suspendiert und es wird gegen ihn ermittelt, weil er die altehrwürdige Praxis der ausgewogenen und sachlichen Berichterstattung aufgegeben hat, schreibt Tony Kevin.

Suspendiert wegen ausgewogener Berichterstattung über die Ukraine

Von Tony Kevin

in Canberra

Speziell für Consortium News

13. Juni 2023

Am Freitag veröffentlichte die australische Website The Guardian einen Bericht, der am Montag fortgesetzt wurde und dessen Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit zutiefst beunruhigend sind.

Es geht um einen Mitarbeiter von Radio New Zealand (RNZ), der nicht namentlich genannt wird, aber jeder in der kleinen neuseeländischen Rundfunkwelt wird bald wissen, um wen es sich handelt, und der beurlaubt wurde, während sein berufliches Verhalten untersucht wird. Offensichtlich steht eine Karriere auf dem Spiel.

Die bösen Geister von Orwells 1984 verfolgen diese Geschichte.

‘Russischer Müll’

Diese ungenannte Person in der RNZ beging die Kardinalsünde der “unangemessenen Bearbeitung” eingehender Reuters-Nachrichten über den Krieg in der Ukraine, um mit den verächtlichen Worten von Paul Thompson, dem Geschäftsführer der RNZ, “russischen Müll” einzufügen. Das heißt, sie haben sich auf russische Nachrichtenquellen gestützt, um ausgleichendes pro-russisches Material in die eingehenden Meldungen westlicher Nachrichtenagenturen einzufügen.

Der Guardian berichtet, dass den Reuters-Kopien tatsächlich korrekte Informationen über die Ukraine hinzugefügt wurden:

Die fraglichen Artikel enthielten eine Reihe von Änderungen: Hinzufügung des Wortes “Putsch” zur Beschreibung der Maidan-Revolution; Änderung der Beschreibung des ehemaligen “pro-russischen Präsidenten” der Ukraine in “pro-russische gewählte Regierung”; Hinzufügung von Hinweisen auf eine “pro-westliche Regierung”, die “ethnische Russen unterdrückt” habe; und bei mehreren Gelegenheiten Hinzufügung von Hinweisen auf russische Bedenken über “neonazistische Elemente” in der Ukraine.”

Und noch mehr Wahrheit wurde der Geschichte hinzugefügt, so The Guardian:

“In einem Artikel wurde ein Absatz hinzugefügt, in dem es heißt: “Der Kreml sagte auch, dass seine Invasion durch das Versagen bei der Umsetzung der Friedensvereinbarungen des Minsker Abkommens ausgelöst wurde, das Russland Autonomie und Schutz für seine Sprecher gewähren sollte, sowie durch das Aufkommen neonazistischer Elemente in der Ukraine seit einem Putsch, der 2014 eine russlandfreundliche ukrainische Regierung absetzte.

Ein anderer fügte hinzu, dass Russland seine Invasion “mit der Behauptung startete, dass ein von den USA unterstützter Putsch im Jahr 2014 mit Hilfe von Neonazis eine Bedrohung für seine Grenzen geschaffen und einen Bürgerkrieg entfacht habe, in dem russischsprachige Minderheiten verfolgt wurden.”

Das, so scheint es, ist eine Beleidigung, die in Neuseeland nicht mehr geduldet wird. “Ein RNZ-Sprecher, John Barr, sagte in einer Erklärung, nachdem der erste Artikel an die Öffentlichkeit gelangt war, dass ‘RNZ die Angelegenheit sehr ernst nimmt und untersucht, wie die Situation entstanden ist'”, schrieb die Zeitung.

Der Guardian versucht, die Geschichte zu “korrigieren”: “Die Ukraine sagt, diese Behauptungen seien diskreditierte Kreml-Propaganda … Die Anti-Korruptionsbewegung war friedlich und hatte breite öffentliche Unterstützung. Janukowitsch floh Monate später nach Russland, nachdem seine Sicherheitskräfte mehr als 100 unbewaffnete Demonstranten erschossen hatten.”

[Consortium News hat zahlreiche Berichte veröffentlicht, in denen die Fakten der Ereignisse von 2014 dargelegt werden, darunter auch diese beiden ausführlich bestätigten Berichte: On the Influence of Neo-Nazism in Ukraine und Evidence of US-Backed Coup in Kiev]

Ausgemergelt

Der RNZ-Chef Thompson war “entsetzt”, als er erfuhr, was unter seiner Aufsicht vor sich ging. Wir haben gelesen, dass 250 bereits veröffentlichte Artikel “mit einem Zahnkamm” durchforstet wurden, um derartiges beleidigendes Material zu untersuchen und zu bekämpfen, und Tausende weitere werden derzeit überprüft.

Sechzehn solcher anstößigen Artikel wurden gefunden und mit warnenden Kommentaren versehen. Die Ermittlungen gehen weiter, während der Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit suspendiert bleibt. Der zuständige Minister wird informiert. Offensichtlich haben sich diese Redakteure nicht sehr eingehend mit der Ukraine-Geschichte befasst.

Die Verwicklung von Luke Harding

Beide Artikel des Guardian tragen die Überschrift “Additional reporting by Luke Harding”. Dies sollte eine wichtige Warnung für jeden in der neuseeländischen und australischen Rundfunkwelt, ja in der gesamten englischsprachigen Welt sein.

Luke Harding auf dem Nordic Media Festival, 2018. (Thor Brødreskift / Nordiske Mediedager/ Wikimedia Commons)

Harding genießt einen ausgezeichneten Ruf als eingefleischter antirussischer britischer Journalist mit angeblich engen Verbindungen zum antirussischen Desinformationssystem Großbritanniens und sogar zum MI6, dem britischen Geheimdienst.

Er war maßgeblich an der Julian-Assange-Affäre und an der inzwischen diskreditierten Kampagne beteiligt, mit der der ehemalige US-Präsident Donald Trump als von Russland gesteuert bezeichnet wurde. Er ist als einer der führenden westlichen Desinformationskämpfer bekannt.

[Verwandt: ASSANGE EXTRADITION: Die USA benutzen den Guardian, um die lebenslange Inhaftierung von Assange zu rechtfertigen, während die Zeitung schweigt

[Zum Thema: RUSSIAGATE: Luke Harding’s Hard Sell]

Normale redaktionelle Praxis

Die Journalisten der Australian Broadcasting Company bearbeiten die eingehenden Meldungen von Reuters und anderen Nachrichtendiensten ständig. Sie fügen Zusammenhänge hinzu, verweisen auf frühere Meldungen und fügen Material hinzu, das für Australien relevant ist.

Das Problem ist, dass diese Person bei RNZ diesen Kontext von der “falschen Seite” aus hinzugefügt hat.

Die ABC ist seit langem als gehorsamer Diener des von den USA dominierten Five-Eyes-Geheimdienstnetzwerks entlarvt worden und verfolgt eine genehmigte antirussische und antichinesische Linie in der Redaktion. Die RNZ hingegen genießt in Neuseeland nach wie vor hohes Ansehen. Aber sie hat die Sünde begangen, eine Gegenperspektive zur Verantwortung für den gegenwärtigen tragischen Krieg in der Ukraine zuzulassen.

Darstellung des “Five Eyes”-Geheimdienstnetzes, zu dem Australien, Kanada, Neuseeland, Großbritannien und die USA gehören (@GDJ, Openclipart)

Lesen Sie die beiden Guardian-Artikel, um zu erfahren, was genau Harding in London und seine Kollegen in der britischen Desinformationsabteilung zu beanstanden scheinen. Sie senden eine deutliche Botschaft über die Tasmanische See, von Neuseeland an die australische Medienwelt: Wir achten auf jedes Wort, das ihr sagt und jedes Wort, das ihr schreibt.

Abgesagt wegen derselben Gedankenverbrechen

Die in den beiden Artikeln genannten Beispiele für journalistisches Fehlverhalten entsprechen genau den Recherchen und Meinungen über den historischen Kontext und die Ursachen des Krieges in der Ukraine und die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen, die ich seit der Veröffentlichung meines Buches Rückkehr nach Moskau im Jahr 2017 als Experte und ehemaliger leitender Diplomat in Australien öffentlich zu äußern versuche.

Infolgedessen wurde ich gestrichen, entpersonalisiert, zum Schweigen gebracht – ich wurde in das Gedächtnisloch der Australia Broadcasting Company fallen gelassen, um nie wieder auf dem Äther gesendet werden zu dürfen.

[Verwandt: Caitlin Johnstone: 60 Minutes Australia Churning Out War-with-China Propaganda]

Ein harmloses Interview, das ich im Februar 2022 von Moskau aus mit Paul Barclay für die angesehene ABC-Sendung “Big Ideas” führte, wurde ein paar Wochen später auf Druck von nicht identifizierten Kritikern “disarchived” – ja, Sie haben richtig gelesen.

Die Ukraine ist am Verlieren

Der Krieg in der Ukraine steuert nun unaufhaltsam auf sein unvermeidliches pro-russisches Ende zu. Russland ist militärisch eindeutig im Vorteil, und das wird sich auch jetzt nicht ändern. Die von den USA und der NATO gelieferte Ausrüstung im Wert von Milliarden von Dollar wird weiterhin im Kampf zerstört.

Bei selbstmörderischen Offensiven, die vom zum Scheitern verurteilten Selenskyj-Regime in Kiew angeordnet wurden, sind seit Februar 2022 schätzungsweise eine halbe Million ukrainische Soldaten getötet oder verkrüppelt worden. [Genaue Opferzahlen sind nur sehr schwer zu ermitteln.] Viele weitere Stellvertreterkrieger werden in den kommenden Wochen sterben, wenn dieser brutale Zermürbungskrieg, der von den USA und der NATO gefordert wird, weiter das zerstört, was von der armen Ukraine noch übrig ist.

Australier und Neuseeländer mit naivem Vertrauen in die professionelle Integrität ihrer nationalen Fernsehsender werden weiterhin von diesen tragischen Wahrheiten abgeschirmt sein.

Glücklicherweise gibt es für diejenigen, die es wagen, sie zu lesen, jetzt viele zugängliche, zuverlässige Quellen mit alternativen Perspektiven zu den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen und der zentralen Bedeutung des Krieges in der Ukraine für die Umgestaltung der Welt. Außerhalb des westlichen Lagers sieht diese Welt heute ganz anders aus. Wir befinden uns mitten in einem gewaltigen globalen Wandel.

Aber dank Leuten wie Harding und seinen angloamerikanischen Freunden werden wir solche Informationen nirgends auf ABC oder RNZ finden. Wir Antipoden in den Kolonien werden die Letzten sein, die davon erfahren. Übersetzt mit Deepl.com

Tony Kevin ist ein ehemaliger hochrangiger australischer Diplomat, der als Botschafter in Kambodscha und Polen diente und auch in der australischen Botschaft in Moskau tätig war. Er ist Autor von sechs veröffentlichten Büchern über öffentliche Politik und internationale Beziehungen.

