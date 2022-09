Syrien: Israel bombardiert ein weiteres Mal Flughafen von Aleppo

Einspruch

Deutsche heuchelnde solidarische Unterstützung= Mittäterschaft, verhindert, dass dieser Aggressor zur Rechenschaft gezogen wird. Für deutsche- russophobe Ampelpolitiker zählt nur noch russische “Aggression” und der Kampf gegen “Putin-Unterstützer” in Deutschland, während die Freundschaft zum “jüdischen Staat” keine Kritik duldet. Dabei sollten sich Baerbock, Habeck, Scholz und Co. doch einmal fragen, warum deutsche mündige Bürger es es satt haben sich weiter sehenden Auges für die Ukraine ruinieren zu lassen.



Evelyn Hecht-Galinski

Der israelische Aggressor hat zum zweiten Mal in kurzer Zeit den Flughafen von Aleppo bombardiert und damit Zivilpersonen in Gefahr gebracht.

Israel hat am Dienstag zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einen Luftangriff auf den syrischen Flughafen von Aleppo ausgeführt, wobei der Flugverkehr beim jüngsten Luftangriff in Aleppo ausgesetzt wurde. Mehrere israelische Raketen haben am Abend Schäden an Start- und Landebahn des Flughafens von Aleppo verursacht, berichtet die syrische Nachrichtenagentur SANA. Die syrische Luftwaffe habe mehrere Raketen abgeschossen, um Aggression abzuwehren, meldete SANA weiter. Das Verkehrsministerium erklärte, alle Flüge würden an den Flughafen Damaskus umgeleitet. Erst im Juni war in Syriens Hauptstadt Damaskus der Flugverkehr infolge eines israelischen Angriffs vorübergehend eingestellt worden.

Laut Darstellung der sogenannten “Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte”, eine Anti-Assad-Gruppe mit Sitz im London, habe Israel bei dem Angriff neben der Landebahn auch Lagerhäuser “Iran-treuer Milizen” zerstört. Israel will laut eigenen Darstellung verhindern, dass Iran und mit ihm verbündete Milizen ihren militärischen Einfluss in Syrien ausweiten. Israel bombardiert daher regelmäßig Ziele im Nachbarland.

Der syrische Außenminister Faisal Mekdad sprach zuvor eine scharfe Warnung an Israel aus, nachdem die israelische Armee zum ersten Mal den internationalen Flughafen von Aleppo in Syrien bombardiert hatte. Mekdad sagte, Israel spiele “mit dem Feuer” und riskiere einen groß angelegten militärischen Konflikt. Seit Ausbruch des Syrien-Konfliktes im Jahr 2011 hat Israel Hunderte Luftangriffe auf Ziele in Syrien geflogen.

