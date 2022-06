Syrien: Israels Angriff auf den Flughafen von Damaskus legt den Reiseverkehr lahm und läutet eine neue Phase des Konflikts ein Von Danny Makki

Nicht nur, dass wir darüber nichts in deutschen Medien lesen, sondern es gibt keinerlei offizielle Kritik an diesen völkerrechtswidrigen Angriffen, (nur mit grünem Licht der USA möglich!) gegen einen souveränen Staat und Nachbarn.



Bild: Der syrische Premierminister Hussein Arnous (C) bei einem Besuch des internationalen Flughafens von Damaskus, nachdem ein israelischer Angriff die einzige funktionsfähige Landebahn beschädigt hatte, 12. Juni 2022 (AFP)



Syrien: Israels Angriff auf den Flughafen von Damaskus legt den Reiseverkehr lahm und läutet eine neue Phase des Konflikts ein

Syrien gelobt, den Flughafen wieder in Betrieb zu nehmen, aber israelische Angriffe, die darauf abzielen, iranische Verbündete zu behindern, werden wahrscheinlich fortgesetzt, warnen Experten



Von Danny Makki

in Damaskus

16. Juni 2022

Kurz nach Sonnenaufgang am 10. Juni wurde der internationale Flughafen Damaskus von israelischen Raketen bombardiert, die drei große Krater in jeder der beiden Landebahnen hinterließen.

Die syrische Zivilluftfahrtbehörde bestätigte in einer Erklärung die Schließung der Start- und Landebahnen 23R und 23L mit der Begründung, es handele sich um einen “WIP” [work in progress]; der voraussichtliche Termin für die Wiedereröffnung wurde auf den 20. Juni festgelegt. Als die Syrer aufwachten, mussten sie feststellen, dass ihre Flüge umgeleitet oder gestrichen worden waren, da die Flotte von Syrian Airways sofort mit einem Flugverbot belegt wurde, was die vom Krieg geplagte Luftfahrtindustrie des Landes zusätzlich belastete.

Seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 hat Israel Hunderte von Luftangriffen gegen Syrien geflogen, die sich gegen Regierungstruppen, vom Iran unterstützte Kräfte und Hisbollah-Kämpfer richteten.

Satellitenbild, das Schäden an den Start- und Landebahnen des internationalen Flughafens von Damaskus zeigt, am 10. Juni 2022

Das Satellitenbild zeigt die Schäden an den Start- und Landebahnen des internationalen Flughafens von Damaskus am 10. Juni 2022 (AFP)

Israel äußert sich zwar selten zu einzelnen Luftangriffen, hat aber eingeräumt, Hunderte von ihnen durchgeführt zu haben, um zu verhindern, dass der Iran in Syrien Fuß fasst.

Nach dem jüngsten Angriff saßen die beiden funktionierenden Flugzeuge von Syrian Airways, ein A320 und ein A340, auf dem Flughafen fest, ebenso wie ein A320 der privaten Fluggesellschaft Cham Wings. Zwei weitere Flugzeuge von Cham Wings waren auf Flügen unterwegs, die sie sicher nach Aleppo umleiten konnten.

Der syrische Verkehrsminister Zuhair Khuzaim sagte: “Die Werkstätten arbeiten rund um die Uhr, um den internationalen Flughafen von Damaskus so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen, und er wird innerhalb der nächsten Tage wieder in Betrieb genommen werden.”

Er bestätigte auch das Ausmaß der Zerstörungen.

“Das zweite Passagierterminal hat durch die israelische Bombardierung erhebliche materielle Schäden erlitten”, sagte Khuzaim.

Das Verkehrsministerium und Syrian Airways entschuldigten sich bei ihren Kunden und erklärten sich bereit, allen von der Schließung des Flughafens Betroffenen eine Entschädigung zu zahlen oder ihre Tickets umzubuchen. Sie erklärten auch, dass sie negative PCR-Tests erstatten würden.

In der Zwischenzeit besuchte der syrische Premierminister Hussein Arnous am 12. Juni den Flughafen und wies Werkstätten an, die Reparaturen an den beschädigten Teilen des Flughafens zu beschleunigen.

Ein Mitarbeiter des Bodenpersonals von Syrian Airways sagte gegenüber Middle East Eye: “Wir waren überrascht, dass diese Art von Angriff auf einem zivilen Flughafen stattfand, selbst wenn wir ihn [die Startbahn] reparieren, wann wird er aufhören?

“Es besteht die Möglichkeit, dass so etwas noch einmal passieren könnte. Ich und mein Team haben den Streik überlebt, aber das Land ist jetzt aus Sicht des Luftverkehrs eingeschränkt, und es gibt keine Garantie, dass so etwas nicht wieder passiert.

Er fügte hinzu: “Es wird Tage und Wochen dauern, den Schaden zu beheben, die Krater sind groß, es handelt sich um technische Arbeiten, die viel Aufmerksamkeit und Präzision erfordern, es handelt sich um eine Landebahn, nicht um eine normale Straße. Wir werden auch Schwierigkeiten haben, die benötigten Materialien zu finden.

Unverantwortliches Handeln

Der Angriff stieß bei den Verbündeten Syriens auf Ablehnung.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, sagte: “Russland verurteilt den israelischen Luftangriff auf den internationalen Flughafen von Damaskus aufs Schärfste und fordert die israelische Seite auf, diese bösartige Praxis zu beenden.”

Sie fügte hinzu: “Solche unverantwortlichen Aktionen schaffen ernsthafte Risiken für den internationalen Luftverkehr und bringen das Leben unschuldiger Menschen in echte Gefahr.”

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian sagte, dass “Israels Angriffe auf die syrische Infrastruktur nicht nur die Souveränität und territoriale Integrität des Landes verletzen, sondern auch gegen internationales Recht und humanitäre Grundsätze verstoßen”.

Es ist unwahrscheinlich, dass Israel die Luftangriffe einstellen wird, solange Damaskus dem Iran erlaubt, Syrien militärisch zu nutzen”.

– Ruwan al-Rejoleh, Berater mit Spezialisierung auf Syrien

Der ranghohe Hamas-Funktionär Khalil al-Hayya verurteilte den Angriff und erklärte, die israelische Besatzung greife Syrien weiterhin an, weil sie nicht in der Lage sei, das Land zu unterwerfen.

Von Israel gab es keine offizielle Reaktion. Es hat den Iran bereits früher beschuldigt, Waffen und Männer über den Flughafen nach Syrien zu schmuggeln, und im Dezember 2021 den syrischen Hafen Latakia angegriffen.

Tamir Hayman, ein ehemaliger Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes, sagte, dass “auf der strategischen Ebene der operative Druck [Luftangriffe] darauf abzielt, die Konsolidierung des Irans in Syrien zu stoppen”.

Das Kaliber der Angriffe auf den Flughafen und das Ausmaß der Zerstörung deuten jedoch darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen Syrien und Israel in naher Zukunft wahrscheinlich weiter aufheizen werden, so Analysten, wobei die Israelis die Taktik der gezielten Zerstörung der Infrastruktur anwenden.

Das Kaliber der Angriffe auf den Flughafen und das Ausmaß der Zerstörung deuten jedoch darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen Syrien und Israel in naher Zukunft wahrscheinlich weiter aufheizen werden, so Analysten, wobei die Israelis die bewusste Taktik der Zerstörung der Infrastruktur anwenden.

“Es ist unwahrscheinlich, dass Israel die Luftangriffe einstellen wird, solange Damaskus dem Iran erlaubt, Syrien militärisch zu nutzen”, sagte Ruwan al-Rejoleh, ein auf Syrien spezialisierter Berater in Washington, gegenüber MEE.

“Syrien wird ein Ziel bleiben. Angesichts der Inflation und der Sanktionen werden die Dinge, selbst wenn sie den Flughafen reparieren, so weitergehen wie bisher, solange Damaskus seine Haltung nicht ändert.” Übersetzt mit Deepl.com

