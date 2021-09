Eine zionistische Siedler “Kristallnacht” Warum werden diese jüdischen Extremisten nicht bei WhatsApp und ähnliches Gruppen gesperrt, damit sie ihre terroristischen Aktionen nicht mehr koordinieren können? Bei muslimischen oder russischen Organisationen wäre man sicher nicht so zimperlich!

Scenes from a Jewish pogrom Dozens of masked Israeli settlers lead an organized assault on the Palestinian village of Mufagara, beating and stoning residents while wreaking havoc home by home. “All of a sudden I heard glass shatter and then all the children screaming from the other room. I ran over there.

Bild: A car seen overturned during a settler attack on the Palestinian village of Mufagara in the South Hebron Hills. Sixty masked settlers attacked people, homes, and cars, September 28, 2021. (Alliance for Human Rights)







Szenen eines jüdischen Pogroms

Von By Yuval Abraham and Basil al-Adraa

29. September 2021

Dutzende maskierter israelischer Siedler führen einen organisierten Angriff auf das palästinensische Dorf Mufagara an. Sie verprügeln und steinigen die Bewohner und verwüsten Haus für Haus.



Plötzlich hörte ich Glas zerspringen und dann alle Kinder aus dem anderen Zimmer schreien. Ich rannte dorthin. Muhammads Kopf war verwundet, er lag blutend auf dem Boden. Er ist drei Jahre alt. Und die Siedler waren immer noch draußen, alle Kinder waren um [Muhammad] herum und weinten, wie ich sie noch nie habe weinen sehen.”

So beschrieb Mariam Hamamdah, 30, den koordinierten Angriff dutzender israelischer Siedler auf das Dorf Mufagara in den südlichen Hebron-Bergen am letzten Tag des jüdischen Feiertags Sukkot. Muhammad, ihr Neffe, wurde von einem von den Siedlern geworfenen Stein am Kopf getroffen. Er wurde mit einer Schädelfraktur und inneren Blutungen im Gehirn in das Soroka Medical Center in Be’er Sheva eingeliefert.

Der Angriff auf das Dorf begann um 13.00 Uhr, nachdem eine Gruppe maskierter Siedler einen palästinensischen Hirten angegriffen hatte. Sie schlitzten drei seiner Schafe die Kehle auf, woraufhin der Hirte mit zwei ihn begleitenden Kindern, darunter sein Sohn, floh. Kurz darauf trafen mehrere Dutzend weitere maskierte Siedler ein, die mit Handfeuerwaffen, Steinen, Knüppeln und Stöcken bewaffnet waren. Mindestens 60 Israelis waren an dem Angriff auf Mufagara beteiligt, das schon früher Ziel von Siedlergewalt war – aber noch nie auf diese Weise.

Mufagara ist eines von Dutzenden nicht anerkannten palästinensischen Dörfern in der Gegend von Masafer Yatta im besetzten Westjordanland. Obwohl das Dorf schon seit Generationen besteht, erhalten seine Bewohner von den israelischen Behörden keine Baugenehmigung. Vertreter der Zivilverwaltung – des Arms der israelischen Militärregierung, der die besetzten Gebiete regiert – kommen regelmäßig hierher, um Häuser und andere Gebäude abzureißen.

Den Bewohnern von Mufagara zufolge begannen die Siedler mit Steinwürfen auf ihr Dorf und gingen dann von Haus zu Haus, während sie mit Messern und Macheten Wasserleitungen durchschnitten. Viele der Bewohner flüchteten in das nahe gelegene Tal, um sich in Sicherheit zu bringen. Einige der maskierten Angreifer drangen sogar in die Häuser ein und richteten dort Verwüstungen an. Andere warfen die Fahrzeuge der Bewohner um und versuchten, sie in das nahe gelegene Tal zu rollen. Ein Siedler eröffnete das Feuer auf einen palästinensischen Mann, der ihn aus seinem Haus heraus mit Steinen bewarf, blieb aber unverletzt.

Israelische Soldaten waren während des Angriffs anwesend, doch anstatt die Gewalt zu beenden, stellten sie sich einfach hinter die maskierten Siedler. Die Soldaten feuerten auch große Mengen Tränengas und Gummigeschosse auf Palästinenser ab, die sich mit Steinen gegen den Angriff wehrten. Die Zusammenarbeit zwischen Siedlern und Soldaten ist im Westjordanland nichts Neues, aber in den letzten Monaten hatte sie tödliche Folgen für Palästinenser.

“Ich hörte ein Geräusch, ging in meinen Sandalen nach draußen und sah Leute, die in Richtung des nahe gelegenen [Siedlungs-]Außenpostens von Avigayil schauten”, sagte Fadel Hamamdah, 45. “Ich ging hinüber zur Moschee und sah, wie die Siedler einen Hirten, einen Mann namens Amar, angriffen. Er hatte ein kleines Kind bei sich. Sie schlugen ihn erbarmungslos mit Steinen. Er befand sich auf seinem eigenen Land im Tal, in der Nähe der Olivenbäume.”

Fadel beschreibt, dass irgendwann Siedler mit einem grünen Traktor von Havat Ma’on, dem Außenposten auf der anderen Seite des Dorfes, nach Mufagara fuhren. “Er parkte in der Mitte des Dorfes”, sagte Fadel, “und [der Traktor] war voll mit Knüppeln und Macheten, und die Siedler hatten Gewehre. Wir schützten uns gegen den Traktor, und die Siedler begannen, das Dorf anzugreifen. Mehr und mehr Siedler kamen, alle maskiert. Die Armee begann dann, Tränengas und Blendgranaten auf uns zu schießen”.

Er fuhr fort: “Sie gingen von Haus zu Haus. Sie zerstörten die Fenster in acht Häusern. Sie verwundeten mindestens fünf Kinder mit Steinen. Es war organisiert, geplant. Sie teilten sich auf – fünf hier, 15 dort, eine unglaubliche Anzahl von Siedlern. Sie haben die Autos völlig zerstört. Die Familien waren während des Angriffs in ihren Häusern”. Die Fenster von Fadels eigenem Haus wurden von Steinen komplett zertrümmert.

Hadra Hamamdah, Fadels Frau, beschrieb, wie sie die Siedler bei der Moschee in der Nähe ihrer Häuser stehen sah. “Sie begannen, uns mit Steinen zu bewerfen. Ich schrie: ‘Sie greifen Kinder an, Sie zerstören unsere Häuser! Das ist das erste Mal, dass ich diese Art von Angriff sehe. In der Vergangenheit kamen [Siedler] hierher, aber nicht in dieser Anzahl und nicht mit solcher Leichtigkeit.

“Mein Sohn Ahmad hatte Tränen in den Augen wegen des Tränengases, das die Soldaten auf die Bewohner warfen, die sich zu wehren versuchten. Meine Nachbarin, eine schwangere Frau, hat eines der Häuser verlassen und ist gestürzt. Wir brauchen Freiwillige, die hier bei uns schlafen. Meine Kinder haben Angst, einzuschlafen.

Mariam war in ihrem Garten, als sie die maskierten Siedler aus Avigayil ankommen hörte. “Ich habe alle Kinder in ein kleines Zimmer gebracht – etwa 20 Kinder, eines nach dem anderen. Ich sagte ihnen, sie sollten sich keine Sorgen machen, und verschloss die Tür”, sagte sie.

“Ich erinnerte mich daran, dass im Zimmer nebenan auch Kinder schliefen. Und ich hörte die Siedler draußen, wie sie Autos zertrümmerten und mein Haus mit Steinen bewarfen. Ich öffnete die Tür und rannte wie verrückt in das andere Zimmer. Dort waren zwei schreiende Kinder. Ich hielt sie in meinen Armen.”

Einer der Steine traf ihren dreijährigen Neffen Muhammad, der sich im Nebenzimmer befand. “Ich hob ihn auf und rannte zu den Soldaten, die ein paar hundert Meter entfernt standen”, erzählte Mariam. “Sie sagten mir, ich solle zum Krankenwagen gehen, aber ich sagte, dass ich Angst hätte, da neben dem Krankenwagen Siedler stünden.”

“Muhammads Augen waren die ganze Zeit geschlossen. Er war in Ohnmacht gefallen. Ein Militärjeep kam und brachte uns zum Krankenwagen, zusammen mit Muhammads Onkel, der bei uns war. Als wir im Krankenwagen saßen, versuchten die Siedler, den Onkel anzugreifen. Der Junge blutete eine halbe Stunde lang im Krankenwagen, bis die Siedler wegfuhren, und dann brachten sie ihn ins Soroka [Krankenhaus].”

Muhammad bleibt in Soroka und soll zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus im Westjordanland verlegt werden. Sein Zustand ist derzeit stabil.

Während Mariam beschrieb, was passiert war, schrie ihr Sohn Qusay, ebenfalls drei Jahre alt, in ihren Armen. Auch er war an diesem Tag von einem Stein getroffen worden. Das Weinen der Kinder war in jedem Haus in Mufagara zu hören, auch wenn der Angriff bereits Stunden zuvor stattgefunden hatte.

“Ich bin 45 Jahre alt, ich bin hier geboren, und so etwas habe ich noch nie gesehen”, sagte Mahmoud Hamamdah, ein anderer Bewohner. “Siedler dringen in unsere Häuser ein, während wir im Tal sind, und eine andere Gruppe von Siedlern greift uns mit Steinen an. Einen solchen Angriff mit einer so großen Anzahl [von Siedlern] hat es noch nie gegeben.”

Für Mahmoud dienen die Angriffe einem klaren Zweck. “Die Siedler wollen ein zusammenhängendes Territorium zwischen Avigayil und Havat Ma’on schaffen, mit uns in der Mitte. Das ist jetzt ihr Ziel: Sie wollen uns mit Gewalt zwingen, zu gehen. Sie nehmen immer mehr Land in Besitz und greifen uns an. Es ist wie mit der Armee, die unsere Häuser zerstört. [Sie tun alles, damit wir gehen.”

Israelische Siedler haben in den südlichen Hebron-Hügeln in den letzten Jahren sieben neue Außenposten errichtet, die sie “Hirtenhöfe” nennen. In den letzten fünf Jahren haben die Siedler im gesamten Westjordanland insgesamt 54 neue Außenposten errichtet, die alle sowohl nach israelischem Recht als auch nach internationalem Recht illegal sind. Die Siedlungsfarmen erhalten Tausende von Dunam Land, die den Palästinensern vom israelischen Staat enteignet wurden.

Mehrere hundert israelische Siedler betreiben diese Farmen, und viele von ihnen springen freiwillig von Farm zu Farm. Sie kommunizieren und koordinieren sich über Whats-App-Gruppen, und in Vorbereitung auf das Sukkot-Fest baten sie die Menschen, zu den Farmen zu kommen, um dort freiwillig zu arbeiten. Es ist nicht klar, ob es einen Zusammenhang zwischen dem jüngsten Aufruf zur Freiwilligenarbeit und dem Angriff vom Dienstag gibt.

Die Siedler kommen regelmäßig aus diesen Außenposten heraus, um Palästinenser anzugreifen und zu versuchen, sie von ihrem Land zu zwingen. Wir haben Dutzende solcher Fälle beobachtet und dokumentiert, die mit jedem Jahr zu eskalieren scheinen und immer gefährlicher werden. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...