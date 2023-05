TA SOUS, Kambodscha von Nick Turse The Intercept

Liebe Leser, bitte nehmen sie sich etwas Zeit, um diesen Bericht über die Gräueltaten des Henry Kissinger zu lesen und zu wissen warum man diesem eiskaltem Kriegsverbrecher nicht zum 100.Geburtstag gratulieren kann! Großen Dank an The Intercept und Nick Turse für seine akribische Recherche. Dank auch an Rainer Werning für die Zusendung. Evelyn Hecht-Galinski

Survivors of Kissinger’s Secret War in Cambodia Reveal Unreported Mass Killings TA SOUS, Cambodia – At the end of a dusty path snaking through rice paddies lives a woman who survived multiple U.S. airstrikes as a child. Round-faced and just over 5 feet tall in plastic sandals, Meas Lorn lost an older brother to a helicopter gunship attack and an uncle and cousins to artillery fire.

Illustration: Matthieu Bourel für The Intercept



Blut an seinen Händen

Überlebende von Kissingers geheimem Krieg in Kambodscha enthüllen nicht gemeldete Massentötungen

TA SOUS, Kambodscha



von Nick Turse

23. Mai 2023



– Am Ende eines staubigen Weges, der sich durch Reisfelder schlängelt, lebt eine Frau, die als Kind mehrere US-Luftangriffe überlebt hat.

Meas Lorn hat einen älteren Bruder durch einen Hubschrauberangriff und einen Onkel und Cousins durch Artilleriebeschuss verloren. Jahrzehntelang verfolgte sie eine Frage: “Ich frage mich immer noch, warum diese Flugzeuge immer in dieser Gegend angegriffen haben. Warum haben sie hier Bomben abgeworfen?”

Die US-Teppichbombenangriffe auf Kambodscha zwischen 1969 und 1973 sind gut dokumentiert, aber ihr Architekt, der ehemalige nationale Sicherheitsberater und Außenminister Henry Kissinger, der am Samstag 100 Jahre alt wird, trägt die Verantwortung für mehr Gewalt, als bisher berichtet wurde. Eine Untersuchung von The Intercept liefert Beweise für bisher nicht gemeldete Angriffe, bei denen Hunderte von kambodschanischen Zivilisten während Kissingers Amtszeit im Weißen Haus getötet oder verwundet wurden. Auf die Frage nach seiner Schuld an diesen Todesfällen reagierte Kissinger mit Sarkasmus und weigerte sich, Antworten zu geben.

Ein exklusives Archiv von ehemals geheimen US-Militärdokumenten – zusammengestellt aus den Akten einer geheimen Pentagon-Task-Force, die in den 1970er Jahren Kriegsverbrechen untersuchte, aus Untersuchungen von Generalinspektoren, die unter Tausenden von Seiten nicht zusammenhängender Dokumente begraben waren, und aus anderen Materialien, die in Hunderten von Stunden Recherche in den US-Nationalarchiven entdeckt wurden – bietet bisher unveröffentlichte, nicht berichtete und unterbewertete Beweise für den Tod von Zivilisten, die während des Krieges geheim gehalten wurden und dem amerikanischen Volk fast völlig unbekannt sind. Die Dokumente lieferten auch einen rudimentären Fahrplan für die Berichterstattung vor Ort in Südostasien, der Beweise für zahlreiche weitere Bombardierungen und Bodenangriffe lieferte, über die der Außenwelt nie berichtet wurde.

Die Straße nach Tralok Bek, Kambodscha, im Jahr 2010, links. Meas Lorn, rechts, posiert für ein Porträt in Ta Sous, Kambodscha.

Fotos: Tam Turse

Überlebende aus 13 kambodschanischen Dörfern entlang der vietnamesischen Grenze erzählten The Intercept von Angriffen, bei denen Hunderte ihrer Verwandten und Nachbarn während Kissingers Amtszeit im Weißen Haus von Präsident Richard Nixon getötet wurden. Die Interviews mit mehr als 75 kambodschanischen Zeugen und Überlebenden, die hier zum ersten Mal veröffentlicht werden, enthüllen in neuen Details das langfristige Trauma, das die Überlebenden des amerikanischen Krieges erlitten haben. Diese Angriffe waren weitaus intimer und vielleicht sogar noch grausamer als die Gewalt, die bereits Kissingers Politik zugeschrieben wurde, denn die Dörfer wurden nicht nur bombardiert, sondern auch von Hubschraubern beschossen und von amerikanischen und alliierten Truppen niedergebrannt und geplündert.

Die in den Akten und den Zeugenaussagen der Überlebenden beschriebenen Vorfälle umfassen sowohl gezielte Angriffe innerhalb Kambodschas als auch versehentliche oder unvorsichtige Angriffe durch US-Truppen an der Grenze zu Südvietnam. Über die letztgenannten Angriffe wurde nur selten über die militärischen Kanäle berichtet, die Presse berichtete damals nur spärlich darüber, und sie sind größtenteils aus der Geschichte verschwunden. Zusammengenommen erhöhen sie die bereits beträchtliche Zahl kambodschanischer Todesopfer, für die Kissinger die Verantwortung trägt, und werfen unter Experten die Frage auf, ob die seit langem ruhenden Bemühungen, ihn wegen Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, wieder aufgenommen werden könnten.

Die Armeeakten und Interviews mit kambodschanischen Überlebenden, amerikanischen Militärangehörigen, Kissinger-Vertrauten und Experten zeigen, dass die Straffreiheit vom Weißen Haus bis zu den amerikanischen Soldaten vor Ort reichte. Die Akten zeigen, dass US-Soldaten, die an der Tötung und Verstümmelung von Zivilisten beteiligt waren, keine nennenswerten Strafen erhielten.

Kernaussagen

Henry Kissinger ist für mehr Tote unter der Zivilbevölkerung in Kambodscha verantwortlich, als bisher bekannt war. Dies geht aus einem exklusiven Archiv von US-Militärdokumenten und bahnbrechenden Interviews mit kambodschanischen Überlebenden und amerikanischen Zeitzeugen hervor.

Das Archiv bietet bisher unveröffentlichte, nicht veröffentlichte und unterschätzte Beweise für Hunderte von zivilen Opfern, die während des Krieges geheim gehalten wurden und der amerikanischen Bevölkerung fast völlig unbekannt sind.

Bisher unveröffentlichte Interviews mit mehr als 75 kambodschanischen Zeugen und Überlebenden von US-Militärangriffen enthüllen neue Details des Langzeittraumas, das die Überlebenden des amerikanischen Krieges erlitten haben.

Nach Ansicht von Experten trägt Kissinger eine erhebliche Verantwortung für die Angriffe in Kambodscha, bei denen bis zu 150.000 Zivilisten getötet wurden – sechsmal mehr Nichtkombattanten, als die Vereinigten Staaten seit dem 11. September bei Luftangriffen getötet haben.

Als Kissinger zu diesen Todesfällen befragt wurde, reagierte er mit Sarkasmus und weigerte sich, Antworten zu geben.

Zusammengenommen belegen die Interviews und Dokumente eine konsequente Missachtung kambodschanischer Leben: Es wurde versäumt, Zivilisten aufzuspüren oder zu schützen, Bewertungen nach den Angriffen durchzuführen, Behauptungen über Schäden an der Zivilbevölkerung zu untersuchen, zu verhindern, dass sich solche Schäden wiederholen, und US-Personal zu bestrafen oder anderweitig für Verletzungen und Todesfälle zur Verantwortung zu ziehen. Diese Maßnahmen verschleierten nicht nur den wahren Tribut des Konflikts in Kambodscha, sondern bereiteten auch die Bühne für das zivile Gemetzel des US-Kriegs gegen den Terror von Afghanistan bis Irak, von Syrien bis Somalia und darüber hinaus.

“Man kann eine Linie von der Bombardierung Kambodschas bis in die Gegenwart verfolgen”, sagte Greg Grandin, Autor von “Kissingers Schatten”. “Die verdeckten Rechtfertigungen für die illegale Bombardierung Kambodschas wurden zum Rahmen für die Rechtfertigungen von Drohnenangriffen und Kriegen für immer. Es ist ein perfekter Ausdruck des ungebrochenen Kreislaufs des amerikanischen Militarismus.”

Kissinger trägt eine große Verantwortung für die Angriffe in Kambodscha, bei denen bis zu 150.000 Zivilisten getötet wurden, so Ben Kiernan, ehemaliger Direktor des Genocide Studies Program an der Yale University und einer der führenden Experten für die US-Luftangriffe in Kambodscha. Das ist bis zu sechsmal so viel wie die Zahl der Nichtkombattanten, die bei den US-Luftangriffen in Afghanistan, Irak, Libyen, Pakistan, Somalia, Syrien und Jemen in den ersten 20 Jahren des Krieges gegen den Terrorismus ums Leben gekommen sein sollen. Grandin schätzt, dass Kissinger – der auch dazu beitrug, den Vietnamkrieg zu verlängern und Völkermorde in Kambodscha, Osttimor und Bangladesch zu ermöglichen, Bürgerkriege im südlichen Afrika anheizte und Putsche und Todesschwadronen in ganz Lateinamerika unterstützte – insgesamt das Blut von mindestens 3 Millionen Menschen an seinen Händen hat

Während Kissinger sich mit Starlets verabredete, begehrte Preise gewann und sich mit Milliardären bei Smoking-Diners im Weißen Haus, Galas in den Hamptons und anderen Soireen, zu denen nur geladene Gäste Zutritt hatten, abgab, mussten die Überlebenden des US-Krieges in Kambodscha mit Verlust, Trauma und unbeantworteten Fragen fertig werden. Sie taten dies weitgehend allein und unsichtbar für die übrige Welt, auch für die Amerikaner, deren Führer ihr Leben zerstört hatten.

Henry Kissinger wich jahrzehntelang Fragen über die Bombardierung Kambodschas aus und hat sein halbes Leben damit verbracht, über seine Rolle bei den Tötungen dort zu lügen.

Henry Kissinger wich jahrzehntelang Fragen über die Bombardierung Kambodschas aus und hat sein halbes Leben damit verbracht, über seine Rolle bei den dortigen Tötungen zu lügen. 1973 wurde Kissinger bei der Anhörung im Senat zu seiner Ernennung zum Außenminister gefragt, ob er damit einverstanden sei, die Angriffe auf Kambodscha absichtlich geheim zu halten. “Ich wollte nur klarstellen, dass es sich nicht um eine Bombardierung Kambodschas handelte, sondern um eine Bombardierung der Nordvietnamesen in Kambodscha”, betonte er. Die Beweise aus US-Militäraufzeichnungen und Augenzeugenberichten widersprechen dieser Behauptung direkt. Dies gilt auch für Kissinger selbst.

In seinem Buch “Ending the Vietnam War” aus dem Jahr 2003 schätzte Kissinger die Zahl der Todesopfer unter der kambodschanischen Zivilbevölkerung durch US-Angriffe während seiner Beteiligung an dem Konflikt auf 50.000 – eine Zahl, die ihm von einem Historiker des Pentagon genannt wurde. Dokumente, die The Intercept erhalten hat, zeigen jedoch, dass diese Zahl fast aus der Luft gegriffen war. In Wirklichkeit gehörte die Bombardierung Kambodschas durch die USA zu den intensivsten Luftangriffen der Geschichte. Von 1965 bis 1973 wurden mehr als 231.000 US-Bombeneinsätze über Kambodscha geflogen. Zwischen 1969 und 1973, als Kissinger nationaler Sicherheitsberater war, warfen US-Flugzeuge 500.000 oder mehr Tonnen Munition ab. (Während des gesamten Zweiten Weltkriegs, einschließlich der Atombombenabwürfe, warfen die Vereinigten Staaten rund 160.000 Tonnen Munition auf Japan ab.)

Auf einer Konferenz des Außenministeriums im Jahr 2010 über das Engagement der USA in Südostasien von 1946 bis zum Ende des Vietnamkriegs fragte ich Kissinger, wie er seine Aussage vor dem Senat ändern würde, wenn er selbst behauptet, dass Zehntausende von kambodschanischen Zivilisten durch seine Eskalation des Krieges starben.

“Warum sollte ich meine Aussage ändern?”, antwortete er. “Ich verstehe die Frage nicht ganz, außer dass ich nicht die Wahrheit gesagt habe.”

Die Kambodscha-Kampagne (auch bekannt als Kambodschanischer Überfall) war eine Reihe von Militäroperationen, die Mitte 1970 von den Vereinigten Staaten (USA) und der Republik Vietnam (Südvietnam) während des Vietnamkrieges im Osten Kambodschas durchgeführt wurden. Insgesamt 13 größere Operationen wurden von der Armee der Republik Vietnam (ARVN) zwischen dem 29. April und dem 22. Juli und von den US-Streitkräften zwischen dem 1. Mai und dem 30. Juni durchgeführt. (Foto: Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images)

Präsident Richard Nixon spricht 1970 in Washington, D.C. über den Kambodscha-Feldzug.

Foto: Geschichte/Universal Images Group via Getty Images

“Alles, was fliegt, auf alles, was sich bewegt”

Eines Abends im Dezember 1970 rief Nixon seinen nationalen Sicherheitsberater in einem Wutanfall wegen Kambodscha an. “Ich will die Hubschrauberschiffe. Ich will, dass alles, was fliegen kann, da reingeht und die Hölle aus ihnen herausbricht”, bellte er Kissinger an, wie aus einer Abschrift hervorgeht. “Ich will Kampfhubschrauber dort drin haben. Das bedeutet bewaffnete Hubschrauber. … Ich will das erledigt haben! Holt sie von ihrem Arsch weg. … Ich will, dass sie alles treffen.”

Fünf Minuten später telefonierte Kissinger mit General Alexander Haig, seinem militärischen Berater, und gab den Befehl für einen unerbittlichen Angriff auf Kambodscha weiter. “Es ist ein Befehl, es muss getan werden. Alles, was fliegt, auf alles, was sich bewegt. Habt ihr das verstanden?”

Zwei Jahre zuvor hatte Nixon das Weiße Haus mit dem Versprechen gewonnen, Amerikas Krieg in Vietnam zu beenden, aber stattdessen den Konflikt auf das benachbarte Kambodscha ausgeweitet. Kissinger und Haig, die eine öffentliche Reaktion fürchteten und glaubten, dass der Kongress einem Angriff auf ein neutrales Land niemals zustimmen würde, begannen einen Monat nach Nixons Amtsantritt mit der Planung einer Operation, die vor dem amerikanischen Volk, dem Kongress und sogar vor hochrangigen Pentagon-Beamten durch eine Verschwörung von Tarngeschichten, verschlüsselten Nachrichten und einem doppelten Buchhaltungssystem, das Luftangriffe in Kambodscha als solche in Südvietnam registrierte, geheim gehalten wurde. Ray Sitton, ein Oberst im Stab der Generalstabschefs, legte dem Weißen Haus eine Liste von Zielen zur Genehmigung vor. Kissinger teilte ihm mit: “Schlagt hier in diesem Gebiet zu”, und Sitton leitete die Koordinaten unter Umgehung der militärischen Befehlskette in das Gebiet weiter. Echte Dokumente im Zusammenhang mit den Angriffen wurden verbrannt, und gefälschte Zielkoordinaten und andere gefälschte Daten wurden an das Pentagon und den Kongress weitergeleitet.

Kissinger, der später als Außenminister in den Regierungen von Nixon und Gerald Ford diente, wurde 1973 mit dem Friedensnobelpreis und 1977 mit der Freiheitsmedaille des Präsidenten – der höchsten zivilen Auszeichnung der USA – ausgezeichnet. In den folgenden Jahrzehnten beriet er weiterhin US-Präsidenten, zuletzt Donald Trump, war in zahlreichen Beratungsgremien von Unternehmen und Regierungen tätig und hat eine kleine Reihe von Bestsellern über Geschichte und Diplomatie verfasst.

Heinz Alfred Kissinger wurde am 27. Mai 1923 in Fürth, Deutschland, geboren und kam 1938 in die Vereinigten Staaten, als viele Juden vor der Unterdrückung durch die Nazis flohen. Er wurde 1943 amerikanischer Staatsbürger und diente während des Zweiten Weltkriegs in der US-Armee in Europa. Nachdem er 1950 sein Studium am Harvard College mit summa cum laude abgeschlossen hatte, erwarb er 1952 den M.A. und 1954 den Doktortitel. Anschließend wurde er Mitglied der Harvard-Fakultät und arbeitete bis 1969 im Department of Government und am Center for International Affairs. Während seiner Lehrtätigkeit in Harvard war er als Berater für die Regierungen von John F. Kennedy und Lyndon B. Johnson tätig, bevor er leitende Funktionen in den Regierungen von Nixon und Ford übernahm. Als Anhänger der Realpolitik nahm Kissinger zwischen 1969 und 1977 großen Einfluss auf die Außenpolitik der Vereinigten Staaten.

Durch eine Kombination aus unerbittlichem Ehrgeiz, Mediengewandtheit und der Fähigkeit, die Wahrheit zu verschleiern und Skandale zu vermeiden, verwandelte sich Kissinger von einem College-Professor und Regierungsfunktionär in den berühmtesten amerikanischen Diplomaten des 20. Jahrhunderts und eine echte Berühmtheit. Jahrhunderts und zu einer echten Berühmtheit. Während Dutzende seiner Kollegen im Weißen Haus in den Watergate-Skandal verwickelt wurden, der Nixon 1974 das Amt kostete, kam Kissinger ungeschoren davon, während er die Boulevardpresse mit Sprüchen wie “Macht ist das ultimative Aphrodisiakum” fütterte.

Kissinger war der Hauptarchitekt der US-Kriegspolitik in Südostasien und erlangte in solchen Angelegenheiten fast den Status eines Co-Präsidenten. Kissinger und Nixon waren auch allein verantwortlich für Angriffe, bei denen Hunderttausende von Kambodschanern getötet, verwundet oder vertrieben wurden und die den Grundstein für den Völkermord der Roten Khmer legten.

Pol Pot und die Führung der Roten Khmer können für den Völkermord an der kambodschanischen Bevölkerung nicht entlastet werden, so der Yale-Wissenschaftler Kiernan, aber weder Nixon noch Kissinger können sich der Verantwortung für ihre Rolle bei dem Gemetzel entziehen, das diesen Völkermord auslöste. Das Duo destabilisierte das winzige Land so sehr, dass Pol Pots aufkeimende revolutionäre Bewegung 1975 die Herrschaft über Kambodscha übernahm und Gräueltaten – von Massakern bis hin zu Massenverhungerungen – auslöste, denen etwa 2 Millionen Menschen zum Opfer fielen.

Kaing Guek Eav (bekannt als “Duch”), der das Tuol Sleng-Gefängnis der Roten Khmer leitete, in dem in den späten 1970er Jahren Tausende von Kambodschanern gefoltert und ermordet wurden, machte dieselbe Beobachtung. “Mister Richard Nixon und Kissinger”, sagte er vor einem von den Vereinten Nationen unterstützten Tribunal, “haben den Roten Khmer erlaubt, goldene Gelegenheiten zu ergreifen”. Nachdem er durch einen Militärputsch gestürzt und sein Land in einen Völkermord gestürzt worden war, wies der abgesetzte kambodschanische Monarch, Prinz Norodom Sihanouk, ähnliche Schuldzuweisungen auf. “Es gibt nur zwei Männer, die für die Tragödie in Kambodscha verantwortlich sind”, sagte er in den 1970er Jahren. “Mr. Nixon und Dr. Kissinger.”

In seiner 2001 erschienenen Anklageschrift “The Trial of Henry Kissinger” forderte Christopher Hitchens die strafrechtliche Verfolgung Kissingers “wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verstößen gegen das Gewohnheitsrecht oder das Völkerrecht, einschließlich der Verschwörung zu Mord, Entführung und Folter” von Argentinien, Bangladesch und Chile bis Osttimor, Laos und Uruguay. Hitchens reservierte jedoch besondere Abscheu für Kissingers Rolle in Kambodscha. “Die Bombenkampagne”, schrieb er, “begann so, wie sie weitergehen sollte – mit vollem Wissen um die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung und mit eklatanter Täuschung durch Herrn Kissinger in genau dieser Hinsicht.”

Andere gingen über theoretische Anklagen hinaus. Als Teenager fühlte sich der in Australien geborene Menschenrechtsaktivist Peter Tatchell durch den US-Krieg – und die Kriegsverbrechen – in Indochina sehr betroffen. Jahrzehnte später war er davon überzeugt, dass es eine überzeugende Argumentation gab, und ergriff Maßnahmen. “Es überraschte mich, dass niemand versucht hatte, Kissinger nach internationalem Recht anzuklagen, also beschloss ich, es zu versuchen”, sagte er per E-Mail an The Intercept.

“Es hat mich überrascht, dass niemand versucht hat, Kissinger nach internationalem Recht zu verfolgen, also habe ich beschlossen, es zu versuchen.”

Im Jahr 2002, als Slobodan Miloševic, der ehemalige Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien, wegen Kriegsverbrechen vor Gericht stand, beantragte Tatchell beim Bow Street Magistrates’ Court in London einen Haftbefehl auf der Grundlage des Geneva Conventions Act von 1957, einem Gesetz des Parlaments, das einige Bestandteile des Kriegsrechts, wie es in den Genfer Konventionen von 1949 definiert ist, in das britische Recht aufnahm. Er behauptete, dass Kissinger während seiner Zeit als Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten (1969-75) und als US-Außenminister (1973-77) Kriegsverbrechen in Vietnam, Laos und Kambodscha in Auftrag gegeben, unterstützt und begünstigt habe. Richter Nicholas Evans lehnte den Antrag mit der Begründung ab, er sei “derzeit” nicht in der Lage, auf der Grundlage der von Tatchell vorgelegten Beweise eine “angemessen präzise Anklage” zu formulieren.

Als der Haftbefehl abgelehnt wurde, versuchte Tatchell, internationale humanitäre Organisationen zu engagieren, um zu helfen oder den Fall zu übernehmen, sagte er The Intercept, aber sie “sahen es nicht als Priorität an”. Er versuchte erfolglos, potenzielle amerikanische Zeugen zu kontaktieren und US-Menschenrechtsgruppen einzuschalten.

Tatchell ist jedoch der Meinung, dass Kissinger trotzdem vor Gericht gestellt werden sollte. “Ich glaube, dass das Alter niemals ein Hindernis für die Gerechtigkeit sein sollte. Diejenigen, die Kriegsverbrechen begehen oder zulassen, sollten unabhängig von ihrem Alter zur Rechenschaft gezogen werden”, schrieb er, “vorausgesetzt, sie sind geistig in der Lage, einen fairen Prozess zu führen, was meines Wissens bei Kissinger der Fall ist.”

Illustration: Matthieu Bourel für The Intercept; Quelle: Foto: AP

Fünf Jahrzehnte der Straflosigkeit

Kissinger und seine Gefolgsleute schoben die Schuld für den amerikanischen Krieg in Kambodscha häufig auf die nordvietnamesischen Truppen und die südvietnamesische Guerilla, die das Land als Stützpunkt und Logistikzentrum nutzten, während sie das Engagement der USA in Kambodscha herunterspielten. “Was Kambodscha destabilisierte, war die Besetzung von Teilen des kambodschanischen Territoriums durch Nordvietnam ab 1965”, schrieb der ehemalige Kissinger-Berater Peter Rodman. Aber drei Jahre zuvor – lange bevor die meisten Amerikaner wussten, dass sich ihr Land in Südostasien im Krieg befand – trafen US-Bomben “versehentlich ein kambodschanisches Dorf … und töteten mehrere Zivilisten”, wie es in einer Geschichte der Air Force heißt. Und die “Unfälle” hörten nie auf. Zwischen 1962 und 1969 zählte die kambodschanische Regierung 1.864 Grenzverletzungen, 6.149 Verletzungen des Luftraums durch US-amerikanische und südvietnamesische Streitkräfte und fast 1.000 zivile Opfer.

Für Nixon und Kissinger war Kambodscha ein Nebenschauplatz: ein winziger Krieg, der im Schatten des größeren Konflikts in Vietnam geführt wurde und den Zielen der USA dort völlig untergeordnet war. Für die Kambodschaner an der Front des Konflikts – Bauern, die ein entbehrungsreiches Leben führen – war der Krieg ein Schock und ein Horror. Zunächst waren die Menschen entsetzt über die Flugzeuge, die über ihre strohgedeckten Häuser flogen. Sie nannten die Huey-Cobra-Angriffshubschrauber “Hummerbeine”, weil ihre Kufen den Gliedmaßen von Krustentieren ähnelten, während die kleinen blasenartigen Schmerlen im Volksmund “Kokosnussschalen” genannt wurden. Doch die Kambodschaner lernten schnell, die Maschinengewehre und Raketen der Flugzeuge, die Bomben der F-4 Phantoms und die bodenerschütternden Einschläge der B-52 zu fürchten. Jahrzehnte später wussten die Überlebenden immer noch nicht, warum sie angegriffen wurden und warum so viele ihrer Angehörigen verstümmelt oder getötet wurden. Sie hatten keine Ahnung, dass ihr Leid zu einem großen Teil einem Mann namens Henry Kissinger und seinen gescheiterten Plänen zuzuschreiben war, das von seinem Chef versprochene “ehrenhafte Ende des Krieges in Vietnam” zu erreichen, indem dieser Konflikt ausgeweitet, eskaliert und verlängert wurde.

Im Jahr 2010 reiste ich nach Kambodscha, um jahrzehntealte Kriegsverbrechen der USA zu untersuchen. Ich durchsuchte das Grenzgebiet nach Dörfern, die in US-Militärdokumenten erwähnt werden, trug Ordner mit Fotos von Cobras, Loaches und anderen Flugzeugen bei mir und bat die Dorfbewohner, mir die militärische Ausrüstung zu zeigen, mit der ihre Angehörigen und Nachbarn getötet wurden. Meine Gesprächspartner waren durchweg schockiert, dass ein Amerikaner von den Angriffen auf ihr Dorf wusste und quer durch die Welt gereist war, um mit ihnen zu sprechen.

Für Nixon und Kissinger war Kambodscha ein Nebenschauplatz. Für die Kambodschaner, die an der Front des Konflikts standen, war der Krieg ein Schock und ein Horror.

Jahrzehntelang hat die US-Regierung wenig Interesse daran gezeigt, Behauptungen über zivile Schäden zu untersuchen, die durch ihre Militäroperationen in der ganzen Welt verursacht wurden. Eine Studie aus dem Jahr 2020 über Vorfälle mit zivilen Opfern nach dem 11. September 2001 ergab, dass die meisten Vorfälle überhaupt nicht untersucht wurden, und in den Fällen, die einer offiziellen Untersuchung unterzogen wurden, befragten die US-Ermittler regelmäßig amerikanische Militärzeugen, ignorierten aber fast vollständig die Zivilbevölkerung – Opfer, Überlebende, Familienmitglieder und Umstehende -, was die Wirksamkeit der Untersuchungen stark beeinträchtigte”, so die Forscher des Center for Civilians in Conflict und des Columbia Law School Human Rights Institute. Das US-Militär führte in Kambodscha nur selten Untersuchungen von Vorwürfen über zivile Schäden durch und befragte fast nie kambodschanische Opfer. In allen 13 kambodschanischen Dörfern, die ich 2010 besuchte, war ich die erste Person, die jemals Opfer von Kriegsangriffen interviewte, die 9.000 Meilen entfernt in Washington, D.C., initiiert worden waren.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben investigative Reporter und Menschenrechtsgruppen die systematische Tötung von Zivilisten, die Untererfassung von Opfern unter den Nichtkombattanten, die fehlende Rechenschaftspflicht und die völlige Straffreiheit dokumentiert – von den Drohnenpiloten, die unschuldige Menschen töten, bis zu den Architekten der amerikanischen Kriege des 21. Jahrhunderts in Libyen, Somalia, Syrien, Jemen und anderswo. Eine Untersuchung des New York Times-Reporters Azmat Khan aus dem Jahr 2021 – die aufdeckte, dass der US-Luftkrieg im Irak und in Syrien durch fehlerhafte Geheimdienstinformationen und ungenaue Zielvorgaben gekennzeichnet war, was zum Tod Tausender unschuldiger Menschen führte – zwang das Verteidigungsministerium schließlich dazu, einen umfassenden Plan zur Verhinderung, Milderung und Reaktion auf zivile Opfer zu veröffentlichen. Der 36-seitige “Civilian Harm Mitigation and Response Action Plan” (Aktionsplan zur Minderung von zivilen Schäden und zur Reaktion darauf) bietet eine Vorlage für die Verbesserung der Art und Weise, wie das Pentagon mit dem Tod von Nichtkombattanten umgeht, aber es fehlt ein konkreter Mechanismus für die Aufarbeitung vergangener ziviler Schäden.

Das Verteidigungsministerium hat deutlich gemacht, dass es nicht daran interessiert ist, zurückzublicken. “Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir nicht die Absicht, Fälle erneut zu untersuchen”, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin gegenüber der Abgeordneten Sara Jacobs (Kalifornien), als sie im vergangenen Jahr fragte, ob das Pentagon plane, Vorwürfe über Schäden an der Zivilbevölkerung in den Kriegen der Vergangenheit erneut zu prüfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Verteidigungsministerium 50 Jahre später zivile Schäden in Kambodscha untersuchen wird, ist gleich null.

Ich trage eine gewisse Mitverantwortung für die Verzögerung bei der Veröffentlichung dieser Berichte. 13 Jahre lang – während ich über die Opfer von Drohnenangriffen in Somalia, ethnische Säuberungen in der Demokratischen Republik Kongo und Bürgerkriege von Libyen bis zum Südsudan berichtete – waren die Berichte von Überlebenden aus kambodschanischen Dörfern wie An Lung Kreas, Bos Phlung, Bos Mon (oben), Doun Rath, Doun Rath 2, Mroan, Por, Sati, Ta Sous, Tropeang, Phlong, Ta Hang und Udom in meinen Notizbüchern gespeichert. Andere Projekte und Notwendigkeiten sowie die Unwägbarkeiten der Nachrichtenindustrie, die vergangene Gräueltaten nicht immer als “Nachrichten” ansieht, hielten sie dort fest.

Als ich meine Interviews führte, im Jahr 2010, lag die Lebenserwartung in Kambodscha bei 66 Jahren. Viele der Menschen, mit denen ich gesprochen habe – die Altersangaben in diesem Artikel beziehen sich auf das Datum unseres Gesprächs – sind wahrscheinlich bereits tot. Nur wenige in diesen ländlichen Dörfern hatten vor 13 Jahren Handys, so dass ich keine Möglichkeit habe, sie zu erreichen. Aber ihre Berichte sind immer noch lebendig und die Schrecken, von denen sie berichteten, sind nicht weniger geworden. Auch ist ihr Schmerz nicht unbedingt mit ihnen aus dieser Welt gegangen. Von Überlebenden des Holocaust wissen wir zum Beispiel, dass ein Trauma generationenübergreifende Auswirkungen haben kann; es kann weitergegeben werden, sei es genetisch oder auf andere Weise. Selbst zu diesem späten Zeitpunkt lebt der Schmerz über Amerikas Krieg in Kambodscha weiter – zusammen mit dem Architekten des Leidens dieses Landes.

Karte: The Intercept

Erinnerungen an Gräueltaten

Ich überquerte eine Brücke über den Mekong und raste in die kambodschanische Landschaft, entlang von Autobahnen, auf denen Geländewagen an winzigen Karren vorbeifuhren, die von winzigen Ponys gezogen wurden, an Motorrädern, die mit Bambusgarben, bunten Textilien oder Körben mit quietschenden Schweinen beladen waren, und an alten Pritschenwagen, die mit grob behauenen, ockerfarbenen Ziegeln beladen waren. Ich fuhr durch Marktstädte mit Metzgereien unter freiem Himmel und hölzernen Ständen, an denen Kisten mit Motoröl oder Motorradhelmen oder kindergroße Säcke mit Reis oder Kisten mit Angkor-Bier verkauft wurden. Ich fuhr durch dichte, widerspenstige Wälder, Kautschukplantagen und Reisfelder, in denen man Wasserbüffel im Gänsemarsch über die Reisdeiche ziehen sah. Schließlich bog ich von der Straße auf einen Pfad aus rotem, zerfurchtem Dreck ab und suchte nach Dörfern, die selbst der örtlichen Polizei unbekannt waren. Am Ende eines dieser staubigen, löchrigen Pfade fand ich einen Weiler, der sich an der Grenze zu Vietnam befand.

Die Luft in Doun Rath war tagsüber trocken und muffig und wurde am späten Nachmittag durch den beruhigenden Geruch von Kochfeuern unterbrochen, der zu den auf Stelzen gebauten Holzhäusern hinaufwehte, um die Luftzirkulation an schwülen Tagen wie diesen zu maximieren.

Ich war auf der Suche nach Angehörigen einer verwüsteten Generation, die sowohl den amerikanischen Krieg als auch den anschließenden Völkermord der Roten Khmer überlebt hatten. Einer von ihnen, Phok Horm, zum Zeitpunkt unseres Treffens 84 Jahre alt und rüstig, mit kurzgeschorenem Haar in Salz- und Pfeffersträhnen, erzählte mir: “Bombenanschläge waren in dieser Gegend sehr häufig. Manchmal passierte das jeden Tag. Manchmal gab es Sturzkampfbomber. Manchmal flogen die Flugzeuge mit den Beinen eines Hummers über uns hinweg und schossen auf alles.”

Auf einem Foto aus dem Jahr 2010 erinnert sich Phok Horm, 84, an die Angriffe, die sie im Dorf Doun Rath überlebt hat.

Foto: Tam Turse

Die vietnamesischen Guerillas operierten im nahe gelegenen Wald, erinnerten sich Phok und andere Dorfälteste. Sie kamen nach Doun Rath, um Vorräte von den Bewohnern zu kaufen, die bereits ein hartes Leben führten, indem sie Reis anbauten und ihn über die Grenze nach Vietnam verkauften, bevor der Krieg den Weiler mit Flüchtlingen aus anderen bombenzerstörten kambodschanischen Dörfern überschwemmte. Die Guerillas waren bei den Angriffen jedoch in der Regel nicht anwesend. “Viele Menschen hier wurden erschossen”, sagt Chneang Sous, der während des Konflikts in seinen 20ern war. “Die meisten von ihnen waren Kambodschaner.”

Wenn die Schießerei begann, flüchteten die Dorfbewohner in den unsicheren Schutz der Reisdeiche und, als der Krieg sich hinzog, in unterirdische Bunker, die die Familien neben ihren Häusern gegraben hatten. Min Keun, ein Teenager im Jahr 1969, erinnerte sich an das regelmäßige Eindringen von “Hummerbeinen” in den Himmel über dem Dorf. “Die Leute gerieten in Panik. Sie rannten. Manchmal schafften sie es. Manchmal wurden sie getötet”, erinnerte sie sich. “Es gab so viel Leid.” Min und andere erinnerten sich an Hubschrauber, die auf fliehende Dorfbewohner schossen. Wasserbüffel und Rinder wurden wiederholt mit Maschinengewehren beschossen. Nachts erhellten die hellen Suchscheinwerfer der Hubschrauber die Dunkelheit, während sie nach feindlichen Truppen suchten. Jederzeit konnten Bomben fallen.

Um 1969 wurde Phoks Ehemann während eines “Bombardements” im Freien erwischt und von einem Schrapnell am Hals getroffen. Er hielt sieben Tage lang durch, bevor er seinen Wunden erlag. Chneang erinnerte sich an einen Fall, bei dem ein amerikanischer Huey-Kampfhubschrauber hinter einer Baumreihe auftauchte und die Dorfbewohner zwang, sich in Sicherheit zu bringen. Der Hubschrauber beschoss die Gegend mit Maschinengewehrfeuer und tötete seine Tante und seinen Onkel. Nouv Mom erzählte mir, dass seine jüngere Schwester 1972 bei einem Bombenangriff schwer verwundet wurde. Vietnamesische Guerillas kamen nach dem Angriff und brachten sie zur medizinischen Behandlung weg, aber seine Familie hat sie nie wieder gesehen. Insgesamt glaubten die Überlebenden, dass mehr als die Hälfte aller Dorfbewohner, die Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre in Doun Rath lebten, durch amerikanische Angriffe getötet oder verwundet wurden.

Im nahe gelegenen Doun Rath 2 sagte der ehemalige Dorfvorsteher Kang Vorn, dass die Bewohner vor dem Krieg ein einfaches Leben führten und Reis, Bohnen und Sesam anbauten. Um 1965 sahen sie vietnamesische Guerillas, aber die Bombardierungen begannen erst um 1969. Tierärztin Shea, eine einäugige Frau, erinnert sich, dass die Angriffe mit der Zeit immer intensiver wurden. “Manchmal wurden wir jeden Tag bombardiert. Einmal waren es drei oder vier Mal an einem Tag”, sagte sie. Sie selbst überlebte einen Hubschrauberangriff auf Bauern, die auf den nahe gelegenen Feldern arbeiteten. “Ich bin sofort losgerannt, als ich ihn sah”, erzählte Vet. “Eine Person wurde verwundet. Ein paar andere starben.”

Dreizehn Älteste aus Doun Rath 2 taten ihr Bestes, um sich an die Namen der Toten zu erinnern. “Nul, Pik, Num, Seung”, sagte Sok Yun, eine 85-Jährige, die sich auf einen verwitterten Gehstock stützte, als sie die Namen von vier Dorfbewohnern aufzählte, die getötet wurden, als ihr Luftschutzbunker unter einem direkten Treffer eines Luftangriffs zusammenbrach. Die Tierärztin sagte, ihre Tante sei bei einem anderen Angriff getötet worden. Tep Sarum war noch ein Teenager, als eine Bombe das Haus seiner Tante traf und sie tötete. Mom Huy, die zum Zeitpunkt unseres Interviews 80 Jahre alt war, sagte, dass Tote und Verletzte durch die Bomben keine Seltenheit seien, während Kang, der ehemalige Dorfchef, schätzte, dass mindestens 30 Dorfbewohner durch Luftangriffe verwundet wurden, aber überlebten.

Wie viele Menschen in und um Doun Rath und Doun Rath 2 durch den Krieg von Nixon und Kissinger getötet wurden, war zum Zeitpunkt meines Besuchs bereits Geschichte. Die US-Dokumentation ist recht spärlich, aber es gibt sie. In der Nacht vom 9. und am Morgen des 10. August 1969 operierte laut einem Bericht des Generalinspekteurs der Armee ein amerikanisches “Nighthawk”-Hubschrauberteam – bestehend aus einem Huey, der mit einem Scheinwerfer und leistungsstarken M-60-Maschinengewehren ausgestattet war, und einem Cobra-Kampfhubschrauber, der mit einer leistungsstarken Gatling-Kanone, Raketen und einem Granatwerfer ausgerüstet war – in einer so genannten freien Feuerzone nahe der südvietnamesischen Grenze zu Kambodscha.

Die bisher unveröffentlichte Untersuchung zeigt, dass zwar nur einige Mitglieder der Hubschrauberbesatzungen sporadisches Bodenfeuer in dieser Nacht erwähnten, aber alle darin übereinstimmten, dass Lichter in “lebenden Strukturen” gesehen wurden. Die Mitglieder der Hubschrauberbesatzung behaupteten, die Radarbediener hätten ihnen gesagt, sie befänden sich über Südvietnam, aber die Radarbediener sagten etwas anderes. Einer von ihnen, Rogden Palmer, sagte im Gespräch mit den Ermittlern über den Huey-Kommandanten:

[Er] sagte seinem Tiger Bird (der ihn begleitenden Kobra), dass er glaubte, ein Licht zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt wies ich ihn darauf hin, dass er sich in der Nähe der kambodschanischen Grenze befand, und er verfolgte meine Übertragung. Night Hawk und Tiger begannen zu kreisen … etwa zur gleichen Zeit, als ich ihn darauf hinwies, dass er anscheinend über der Grenze war. Ich kann mich nicht erinnern, ob er meinen Funkspruch abhörte, aber ich glaube, er tat es. Irgendwann sagte ich ihm, dass er über der Grenze sei.

Offenbar unverdrossen richtete der Huey seinen Suchscheinwerfer auf die Häuser, und der Cobra-Kampfhubschrauber begann einen Feuerlauf, bei dem er drei der in den Pentagon-Dokumenten als “Hooches” bezeichneten Häuser – eine Abkürzung für zivile Behausungen – mit Maschinengewehrfeuer und Raketen beschoss, die mit “Flechettes” gefüllt waren, winzigen Nägeln, die menschliches Fleisch zerreißen sollten.

Die US-Untersuchung ergab, dass die Hubschrauber “ein Ziel in der Nähe der kambodschanischen Grenze angriffen, bei dem es sich um das Dorf Doun Rath gehandelt haben könnte”. Die Überlebenden in Doun Rath und Doun Rath 2 erinnerten sich nicht an diesen besonderen Vorfall und betonten, dass die Angriffe so lange Zeit so häufig waren, dass sie sich vermischten. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass der Flugzeugkommandant ein schlechtes Urteilsvermögen hatte, um ein Ziel unter diesen Umständen anzugreifen. Der Generalinspekteur empfahl jedoch, “keine disziplinarischen Maßnahmen zu ergreifen”, und bis ich Jahrzehnte später ankam, hatte offenbar niemand versucht zu untersuchen, was in Doun Rath tatsächlich passiert war.

Fünfzig Jahre später sind die meisten US-Angriffe in Kambodscha der Weltöffentlichkeit unbekannt und werden vielleicht nie bekannt werden. Selbst diejenigen, die vom US-Militär bestätigt worden waren, wurden ignoriert und vergessen: Sie wurden ohne weitere Überprüfungen oder Nachforschungen in den Mülleimer der Geschichte geworfen.

Am 6. Januar 1970 zum Beispiel drangen fünf Hubschrauber in den kambodschanischen Luftraum ein und beschossen das Dorf Prastah, wobei zwei Zivilisten getötet und ein 11-jähriges Mädchen schwer verwundet wurden, wie aus dem zusammenfassenden Bericht eines Generalinspekteurs der Armee hervorgeht. Diese oberflächliche Untersuchung ergab, dass Kampfhubschrauber der 25. Infanteriedivision auf feindliche Kräfte geschossen hatten, die sich angeblich nach Kambodscha zurückzogen. Die Untersuchung ergab, dass die “Kampfhubschrauber weiterhin feuerten und die Geschosse in Kambodscha einschlugen”. Zur Frage der Opfer unter der Zivilbevölkerung und des Sachschadens infolge des Angriffs heißt es in dem Bericht lediglich, es sei möglich, dass “ziviles Personal … vom Feuer der Kampfhubschrauber getroffen und einige Ernten zerstört worden sein könnten.” Es gibt keinen Hinweis darauf, dass etwas unternommen wurde, um die Überlebenden zu entschädigen.

Am frühen Abend des 3. Mai 1970 kreiste ein Hubschrauber mehrmals über dem kambodschanischen Dorf Sre Kandal, erschreckte die Dorfbewohner und zwang sie zur Flucht, so ein ehemals als geheim eingestufter Armeebericht. In der Akte heißt es, dass Zeugen berichteten, ein “Hubschrauber unbekannten Typs kreiste mehrmals über ihrem Dorf. Sie bekamen Angst und begannen zu fliehen, woraufhin der Hubschrauber geschossen haben soll”. Nach Angaben von Kambodschanern, auf die das US-Militär unmittelbar nach den Angriffen traf, erlitten drei Personen Verbrennungen, als ein Haus bei dem Angriff in Brand gesetzt wurde, und eine Person wurde durch Granatsplitter verwundet. Eines der Brandopfer, dessen Name wahrscheinlich in den Herzen seiner kambodschanischen Verwandten eingraviert ist, aber ansonsten für die Geschichte verloren ist, starb später.

Der Kambodschanische Feldzug (auch als Kambodschanischer Überfall bekannt) war eine Reihe von Militäroperationen, die Mitte 1970 im Osten Kambodschas von den Vereinigten Staaten (USA) und der Republik Vietnam (Südvietnam) während des Vietnamkriegs durchgeführt wurden. Insgesamt 13 größere Operationen wurden von der Armee der Republik Vietnam (ARVN) zwischen dem 29. April und dem 22. Juli und von den US-Streitkräften zwischen dem 1. Mai und dem 30. Juni durchgeführt. (Foto von: Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images)

US-Kampfhubschrauber überfliegen Kambodscha im Jahr 1970.

Foto: Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images

“Alles wurde vollständig zerstört”

Weniger als einen Monat nachdem Kissinger und Haig mit der Planung der geheimen Bombardierung Kambodschas begonnen hatten, starteten die USA die Operation MENU, eine Sammlung von B-52-Angriffen mit den Codenamen BREAKFAST, LUNCH, SNACK, DINNER, DESSERT und SUPPER, die vom 18. März 1969 bis zum 26. Mai 1970 durchgeführt wurden. Die Angriffe wurden durch mehrere Täuschungsmanöver geheim gehalten; Kissinger genehmigte jeden einzelnen der 3 875 Einsätze.

Überlebende berichten, dass das Erleben eines B-52-Bombenangriffs unvorstellbar schrecklich ist und ans Apokalyptische grenzt. Selbst in einem tiefen, gut gebauten Bunker kann die Erschütterung eines nahen Einschlags das Trommelfell platzen lassen. Für diejenigen, die dem Druck stärker ausgesetzt waren, konnten die erderschütternden Einschläge außerordentlich tödlich sein.

Eines Morgens fand ich am Ende einer kaputten Schotterstraße nahe der vietnamesischen Grenze die damals 78-jährige Vuth Than mit kahl geschorenen grauen Haaren und einem vom Saft der Betelnuss, einem in Südostasien beliebten natürlichen Aufputschmittel, rot gefärbten Mund.

Sowohl Vuth als auch ihre Schwester, die 72-jährige Vuth Thang, brachen zusammen, als ich ihnen den Zweck meiner Reportage erklärte. Sie waren nicht in ihrem Haus im Dorf Por, als ein B-52-Schlag 17 Mitglieder ihrer Familie auslöschte. “Ich habe meine Mutter, meinen Vater, meine Schwestern, meine Brüder, einfach alle verloren”, erzählte mir Vuth Than, wobei ihr die Tränen über die Wangen liefen. “Es war so schrecklich. Alles war völlig zerstört.”

Die geheime Bombardierung Kambodschas, die vom nordvietnamesischen Rundfunk Hanoi Radio aufgedeckt und von der New York Times im Mai 1969 bestätigt wurde, wurde offiziell geleugnet und war der Öffentlichkeit und den zuständigen Kongressausschüssen zu diesem Zeitpunkt unbekannt. Der Kongress und das amerikanische Volk wurden so sehr im Unklaren gelassen, dass Nixon am 30. April 1970, als er die erste öffentlich erklärte US-Bodeninvasion in Kambodscha ankündigte, um mutmaßliche feindliche Stützpunkte anzugreifen, unverblümt lügen konnte, indem er dem Land sagte: “Fünf Jahre lang sind weder die Vereinigten Staaten noch Südvietnam gegen diese feindlichen Stützpunkte vorgegangen, weil wir das Gebiet einer neutralen Nation nicht verletzen wollten.”

Erst 1973, während des Watergate-Skandals, kamen die Vorwürfe über die geheimen Bombenangriffe ans Licht und führten zum ersten Versuch, Nixon mit der Begründung anzuklagen, er habe einen geheimen Krieg in einer neutralen Nation geführt und damit gegen die Verfassung der USA verstoßen. Letztendlich wurde dieser Anklageartikel aus politischen Gründen abgelehnt. Angesichts der anderen Vorwürfe trat Nixon jedoch von seinem Amt zurück.

“Das war im Wesentlichen in unbewohnten Gebieten, und ich glaube nicht, dass es nennenswerte Opfer gab”, sagte Kissinger auf der Konferenz des Außenministeriums 2010 mit dem Titel “The American Experience in Southeast Asia, 1946-1975”, als ich ihn zu den Bombenangriffen befragte. Es war praktisch die gleiche Antwort, die er dem britischen Journalisten David Frost während eines Interviews mit NBC News 1979 gab, in dem Frost behauptete, Kissingers Kambodscha-Politik habe eine Reihe von Ereignissen in Gang gesetzt, die “das Land zerstören” würden. Kissinger stürmte nach der Aufzeichnung aus dem Studio, und Frost brach das Projekt ab, da er sich auf die Einmischung der NBC berief, die Kissinger damals auch als Berater und Kommentator beschäftigte. NBC veröffentlichte später eine Abschrift des Interviews, gestattete Kissinger jedoch, seine Äußerungen in einem beigefügten Brief an den Präsidenten von NBC News, William Small, zu ändern.

“Wir haben nicht damit begonnen, ein Land zu zerstören, als wir sieben isolierte nordvietnamesische Stützpunkte im Umkreis von etwa fünf Meilen von der vietnamesischen Grenze bombardierten, von denen aus Angriffe auf Südvietnam gestartet wurden”, sagte Kissinger zu Frost. In typischer Manier, Unstimmigkeiten aufzugreifen und Debatten zu vernebeln, wies er Frosts Behauptung, das Basisgebiet 704 sei während der geheimen B-52-Angriffe bombardiert worden – ein Fehler, der auf einen Schreibfehler in einem Pentagon-Dokument zurückgeht -, mit der Bemerkung zurück, dass in Wirklichkeit das “Basisgebiet 740” angegriffen wurde. Er sagte, dass die Empfehlungen für die Ziele von einer Erklärung begleitet wurden, “dass zivile Opfer nur minimal zu erwarten seien”.

Nach Angaben des Pentagons lebten in der Base Area 740 tatsächlich 1.136 Zivilisten; in einem ehemals streng geheimen Bericht der Air Force, der erst Jahrzehnte nach dem Frost-Interview freigegeben wurde, heißt es, dass sich dort nur 250 feindliche Kräfte aufhielten. In einem Armeedokument, das ich in den National Archives entdeckt habe, heißt es außerdem, dass dem Militär bekannt war, dass zwischen dem 16. und 20. Mai 1970, also etwa zur Zeit der SUPPER-Angriffe, Zivilisten “durch B-52-Schläge im Basisgebiet 740 verwundet/getötet wurden”. Laut der vertraulichen Akte handelte es sich bei den Getöteten und Verletzten um “Montagnards”, Angehörige einer ethnischen Minderheit, deren “Weiler auf den allgemein verwendeten Karten nicht genau wiedergegeben waren.”

Illustration: Matthieu Bourel für The Intercept; Quellenfoto: Getty Images

“Spielen Sie mit ihm. Have a Good Time.”

“Dich zu verschonen ist kein Gewinn, dich zu vernichten ist kein Verlust” war das kalte Credo der Roten Khmer. Aber es hätte genauso gut Kissingers Credo sein können. Im Jahr 2010 sprach ich mit Kissinger über den Widerspruch in seinen Behauptungen, er habe nur “Nordvietnamesen in Kambodscha” bombardiert, dabei aber 50.000 Kambodschaner umgebracht. “Wir sind nicht durch das Land gerannt und haben Kambodschaner bombardiert”, sagte er mir.

Die Beweise belegen eindeutig das Gegenteil, und das habe ich ihm auch gesagt.

“Ach, kommen Sie!” rief Kissinger aus und protestierte, dass ich lediglich versucht habe, ihn bei einer Lüge zu ertappen. Als ich ihn auf den Inhalt der Frage ansprach – dass Kambodschaner bombardiert und getötet wurden – wurde Kissinger sichtlich wütend. “Was wollen Sie beweisen?”, knurrte er, und als ich mich weigerte, aufzugeben, unterbrach er mich: “Spielen Sie damit”, sagte er mir. “Viel Vergnügen.”

Ich bat ihn, die Frage von Meas Lorn zu beantworten: “Warum haben sie hier Bomben abgeworfen?” Er lehnte ab.

“Ich bin Ihnen nicht klug genug”, sagte Kissinger sarkastisch, während er mit seinem Stock aufstampfte. “Mir fehlen Ihre Intelligenz und Ihre moralische Qualität.” Er schlenderte davon.

Die Kambodschaner in Dörfern wie Tralok Bek, Doun Rath und Mroan hatten nicht den Luxus einer so einfachen Flucht. Übersetzt mit Deepl.com

