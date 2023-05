Dank an Gilbert Doctorow für diesen interessanten Bericht

Gilbert Doctorow I apologize to those readers living in countries which have banned access to the Sputnik International website, because they will be deprived of a very interesting and professional read that came out today. Yes, I was a contributor to their survey of expert opinion on the topic, but there are many other voices and thoughts in this piece which merit full attention.

Bildquelle: Kremlin.ru

©Gilbert Doctorow, 2023

Translation below into German (Andreas Mylaeud)



Tag des Sieges, 9. Mai in St. Petersburg: Bericht unseres Sonderkorrespondenten

von Gilbert Doctorow

9./10. Mai 2023



Es ist ein herrlicher Frühlingstag in Petersburg an diesem 9. Mai. Keine Schnee- oder Graupelschauer, wie sie selbst zu diesem späten Zeitpunkt der Saison noch vorkommen können. Nur ein wolkenloser Himmel und eine Frühlingssonne, die so intensiv ist, dass man sich am besten mit Sonnencreme eincremt, bevor man sich ins Freie begibt.

Die Lufttemperaturen sind zwar kühl, aber weit unter der meteorologischen Norm. Vor zwei Tagen war in den Morgennachrichten von Radio Business FM die Rede von möglichen Schäden an der Sauerkirschernte, da die Bäume bereits in voller Blüte standen und auf dem Lande von hier bis nach Zentralrussland starke Fröste zu verzeichnen waren. Es hieß, die Landwirte seien damit beschäftigt, die neu gepflanzten Gemüsesamen zu schützen, indem sie so viel Boden wie möglich mit schwarzen Plastikplanen abdecken. Das waren zwar traurige Nachrichten, aber sie waren erfreulicher als die tägliche Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine, die sonst den Äther füllt.

Bei dem schönen Wetter heute ist es besonders bedauerlich, dass die russischen Behörden aus Sicherheitsgründen, um den von Kiew gesteuerten Terroristen an diesem Tag keine leichten Massenziele zu bieten, landesweit die Durchführung von Märschen des Unsterblichen Regiments verboten haben. Diese Märsche waren ein Grundphänomen. In den letzten Jahren hatten sie die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges in Russland von einer formellen staatlichen Veranstaltung, bei der militärische Stärke demonstriert wurde, in ein Familienfest verwandelt. Jahr für Jahr schlossen meine Frau und ich uns an diesem Tag drei Generationen von Russen an, die durch die Straßen von St. Petersburg marschierten und Fotos ihrer Familienhelden aus dem Zweiten Weltkrieg hochhielten, sowohl derer, die an der Front gedient hatten, als auch derer, die die Kriegswirtschaft im Hintergrund aufrechterhielten. Diese gutmütigen Märsche wurden in einem Geist des Stolzes und der Dankbarkeit für die Opfer der eigenen Vorfahren durchgeführt.

In diesem Jahr saßen wir, wie die meisten anderen auch, um 10 Uhr morgens vor dem Fernseher, um die Live-Übertragung der Militärparade auf dem Roten Platz zu verfolgen.

Viele Traditionen dieser Parade wurden gebührend gewürdigt. Andere wurden aus Sicherheitsgründen ausgesetzt. Die Parade selbst war deutlich kürzer als in den vergangenen Jahren und dauerte von Anfang bis Ende nur 50 Minuten. Es wurde viel weniger schweres militärisches Gerät ausgestellt. Und die traditionelle Flugshow wurde abgesagt, obwohl die Flugbedingungen in diesem Jahr perfekt waren.

Vor allem aber saß Präsident Wladimir Putin auf der Tribüne, wie es sich gehört, umgeben von Kriegsveteranen aus dem Zweiten Weltkrieg und auch von ausländischen Gästen, den Präsidenten der ehemaligen Sowjetrepubliken, die heute die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) bilden. Mit Ausnahme von Weißrussland und Armenien sind dies alles zentralasiatische Staaten, also genau die Länder, die Blinken und seine törichten Helfer im US-Außenministerium in den letzten Monaten diplomatisch gegen Russland aufzubringen hofften. Sie waren alle versammelt und trugen das ikonische St.-Georgs-Band des Sieges, das jetzt in Moldawien und der Ukraine im Einklang mit ihren wütenden antirussischen Gefühlen verboten ist. Nach der Parade begleiteten sie Wladimir Wladimirowitsch in die Alexandergärten des Kremls, um der ewigen Flamme des Unbekannten Soldaten ihre Aufwartung zu machen und ihre roten Nelken am Fuße dieses Denkmals niederzulegen.

Putins Rede war kurz und legte den Schwerpunkt auf das Gedenken an die Veteranen und diejenigen, die bei der Verteidigung Russlands in den schicksalhaften Jahren 1941-45 gefallen sind. Einleitend sagte er, Russland spreche nicht von unfreundlichen oder feindlichen Völkern. Das Problem sind die unfreundlichen Eliten. Putin prangerte die von diesen Eliten vertretene Mentalität des Exzeptionalismus an, die er bereits in seiner Rede in München 2007 angeprangert hatte. Er prangerte diejenigen an, die anderen Völkern ihre eigene Art und Weise aufzwingen wollen, wie es einst Hitlerdeutschland tat. Kurzum, er erteilte der amerikanischen Regierung eine scharfe Rüge, ohne sie beim Namen zu nennen. Die Ukraine kam in der Rede nur einmal zur Sprache, als Putin sagte, das ukrainische Volk sei eine Geisel der Neonazis, die nach dem Staatsstreich von 2014 die Macht übernommen hätten. Er betonte, dass Russland nur Frieden mit der Welt anstrebe und den Übergang zu einer multipolaren Welt erleichtern wolle. Er dankte auch wiederholt den Teilnehmern an der militärischen Sonderoperation in der Ukraine, deren militärische Einheiten bei der Parade vertreten waren.

****

Nachdem die Parade in Moskau vorüber war, gingen wir zum “gemütlichen” Teil des Tages über, den wir trotz des Ausfallens des Unsterblichen Regiments wie in den vergangenen Jahren mit einem festlichen Abendessen in der Wohnung langjähriger Freunde in der Innenstadt feierten. Ich werde ein paar Worte darüber verlieren, wer sie und ihre Gäste waren, denn das hat Einfluss auf die Bewertung ihrer Darstellung der öffentlichen Stimmung zum Krieg, die ich in diesem Essay herausstellen möchte,

Die persönliche Dimension bedeutet hier Alter, sozialer und finanzieller Status. Wie ich in meinem letzten Artikel über diese Reise nach St. Petersburg bemerkte, sind unsere Freunde in der Innenstadt von St. Petersburg alle angesehene Mitglieder der kreativen intellektuellen Schicht mit Verbindungen zur Musik- und Literaturwelt. Sie sind alle im Rentenalter, die Jüngsten in ihren 60ern, die Ältesten Mitte 80. Niemand von ihnen ist wohlhabend, aber auch niemand ist arm. Sie leben dort, wo sie sein wollen: inmitten einer Stadt, die kulturell reich ist und ihnen hochkulturelle Unterhaltung bietet, sehr oft zu Bedingungen, die die Stadt mit kostenlosen oder sehr günstigen Eintrittskarten für die Philharmonie oder das Mariinsky-Operntheater unterstützt. Einer der Gäste hat fast 100 Musicals komponiert, die in ganz Russland aufgeführt werden. Er setzte sich ans Klavier und spielte uns einige seiner beliebten Lieder vor.

Unsere Gastgeberin wurde als Journalistin ausgebildet und arbeitete in den 1990er Jahren in der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des damaligen Bürgermeisters Anatoli Sobtschak, den sie uneingeschränkt bewunderte. Sie wurde Mitglied des Freundeskreises von Petersburg, den der Direktor des Eremitage-Museums Piotrowski, ein überzeugter Globalist, gegründet hatte und dessen Vorsitz er innehatte.

Wie die Gäste dieser Feier reiste unsere Gastgeberin in den 90er Jahren und dann im neuen Jahrtausend so oft wie möglich ins Ausland, vor allem nach Westeuropa. Nach ihrer Rückkehr von diesen Reisen teilte sie ihre Begeisterung für das, was sie im Ausland sah, mit ihren Petersburger Freunden. Das ist nun alles vorbei.

Unsere Gastgeberin und alle Gäste sind verbittert über die Russophobie, über die Reihe grausamer Sanktionen der EU-Mitgliedstaaten, über das, was sie als das Bestreben des von den USA geführten Westens ansehen, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen, einen direkten Regimewechsel zu inszenieren und die Föderation in viele kleine Staaten zu zerlegen, die leicht von außen gelenkt werden können, während die nationalen Ressourcen von ausländischen Konzernen geplündert werden, wie es in den Jelzin-Jahren geschah. Ihre Gefühle sind solidarisch mit Wladimir Putin, auch wenn sie sich in der Vergangenheit von der Kremlführung distanziert hatten. Dies ist das Neue Russland, über das ich in meinem Essay “Kriege machen Nationen” geschrieben habe.

Als ich ihnen direkt die Vorstellung unterbreitete, dass der “Sieg” in diesem Konflikt nur durch die totale Vernichtung der ukrainischen Streitkräfte errungen werden kann, was zur Folge haben wird, dass der NATO die Zähne gezogen werden, wurde ich von allen Anwesenden zurechtgewiesen. Nein, sagten sie, dieser Krieg muss so schnell wie möglich beendet werden. Das Blutvergießen auf allen Seiten muss aufhören!

Wie es bei solchen festlichen Anlässen üblich ist, war der Tisch hübsch mit einer Reihe von Vorspeisen gedeckt, von denen viele von unseren Gastgebern ein oder zwei Tage vor unserem Treffen zubereitet worden waren. Es gab Sandwiches mit rotem Kaviar, Scheiben von sanft marinierten Mandeln, Rübensalat, Schüsseln mit холодец (geschnetzeltes Lammfleisch in Aspik), marinierte Waldpilze. Bei russischem Sekt, stillem Weiß- und Rotwein aus Spanien und Frankreich und dem einen oder anderen Glas Wodka wurde auf den Sieg angestoßen. Mehr als fünf Stunden lang saßen wir am Tisch und unterhielten uns, scherzten und hörten Vorträge von Gedichten.

Gegen Ende unseres Festmahls stand der einzige “Jüngling” am Tisch, ein 31-jähriger Liedkomponist, der auch ein hochtalentierter Improvisator am Klavier und Bassbaritonist auf den Bühnen der Kulturzentren rund um Petersburg ist, auf, setzte sich an den abgenutzten, aber immer noch funktionstüchtigen Flügel und sang für uns einige mitreißende, patriotische sowjetische und russische Volkslieder. Seine wunderbare Stimme wurde von gut ausgebildeten Musikern begleitet und versetzte uns in Erstaunen. Nachdem wir unsere zweite Tasse Tee getrunken hatten, machten wir uns alle auf den Weg.

Der Abschied war ergreifend, da wir uns wahrscheinlich nicht vor dem Herbst wiedersehen werden. Meine Frau und ich kehren in weniger als einer Woche nach Brüssel zurück. Ende Mai fahren unsere Gastgeber mit dem Zug auf die Krim, wo sie drei Monate in ihrem kleinen Haus in den Hügeln über der Küstenstadt Feodosia verbringen werden. Feodosia war 2014 der einzige Ort, an dem amerikanische und russische Soldaten tatsächlich aufeinander geschossen haben. Sie reisen mit einer gewissen Nervosität darüber ab, welche Risiken der anhaltende Krieg mit sich bringen wird. Andere am Tisch haben ihre Reisepläne für den Sommer noch nicht endgültig festgelegt, aber die meisten denken an neue Ziele innerhalb der Russischen Föderation.

*****

Für diejenigen, die meinen, dass die Ablehnung des Westens und der neue Patriotismus nur das Denken von alten Hasen, von Leuten mit verbliebenen sowjetischen Regungen widerspiegeln, habe ich eine Antwort parat, die aus dem kommt, was ich um mich herum in meiner “Gated Community”-Wohnanlage im abgelegenen Petersburger Stadtteil Puschkin beobachte. Meine Nachbarn sind fast alle junge Familien mit Familienoberhäuptern in den frühen 30ern.

Ich weiß nicht, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen, aber ich weiß aus gelegentlichen Gesprächen mit dem Ehepaar, das unseren Parkplatz in der Tiefgarage mietet, dass sie jede staatliche Leistung, die Menschen mit mehr als einem Kind angeboten wird, beobachten und nutzen, einschließlich subventionierter Hypotheken. Wenn sie Geld übrig hätten, würden sie uns den Parkplatz einfach abkaufen, aber das tun sie nicht. Sie verstehen gut, dass unser Mietpreis für sie von Vorteil ist. Ich kann nur vermuten, dass der Hauptverdiener in einem Büro der Regierung oder eines großen Unternehmens arbeitet. Aus unseren sporadischen E-Mail-Gesprächen weiß ich, dass sie in der Vergangenheit im Urlaub ins Ausland gefahren sind. Diese Zeiten sind sicherlich vorbei.

Als ich den Aufzug in der Eingangshalle unseres Wohnhauses betrete, sehe ich etwas, das ich in früheren Jahren nie gesehen habe: An den Wänden sind drei Blätter im Format A-4 aufgeklebt, die alle den 9. Mai feiern. Zwei sind im Laden gekaufte Farbdrucke. Eines ist handgezeichnet, offensichtlich von Kindern mit etwas elterlicher Hilfe gemacht. Es ist naiv, wie die Briefe an die Soldaten, die Schulkinder in ganz Russland jetzt an die Männer an der Front im Donbass schicken, wie im staatlichen Fernsehen berichtet wird.

Als ich gestern von einer morgendlichen Joggingrunde zu unserem Gebäude zurückkehrte, ließ ich einen Besucher herein, der mich mit с праздником begrüßte, einer abgekürzten Form von “Feiertagsgrüßen zum Tag des Sieges”. Auch gestern Morgen wurde ich von einem Hausmeister auf unserem Gelände begrüßt, der den Parkplatz mit einem langen Besen reinigte. Er bot mir sein eigenes с праздником an und fügte dann мы все советские! hinzu, was man mit “Wir sind alle Sowjetmenschen!” übersetzen kann. Anhand meines grauen Bartes schätzte er mein Alter richtig ein, das weit vor dem Zusammenbruch der UdSSR lag. Er selbst könnte 1991 10 Jahre alt gewesen sein. Mehr noch, seine orientalischen Gesichtszüge deuten darauf hin, dass er wahrscheinlich ein “Gastarbeiter” aus Zentralasien ist. Ungeachtet des Altersunterschieds und der unterschiedlichen Lebensumstände war dies der Solidaritätseffekt des Ukraine-Krieges in Reinform. Ich nenne das meinen голос народа oder Vox populi Indikator.

Die Worte unseres zentralasiatischen Hausmeisters kamen mir gestern Abend in den Sinn, als ich die Nachrichtenberichte über die Gespräche von Präsident Putin im Kreml mit dem ersten der eintreffenden ausländischen Staatsoberhäupter, dem Präsidenten von Kirgisistan, verfolgte. Wie Putin bemerkte, ist Russland nach wie vor dankbar für die Opfer des kirgisischen Volkes im gemeinsamen Kampf gegen die Nazi-Invasoren im Zweiten Weltkrieg. Viele tausend kirgisische Soldaten wurden an die Front geschickt, und weniger als die Hälfte kehrte nach Kriegsende lebend nach Hause zurück. Eine weitere bewegende Würdigung der früheren gemeinsamen Beziehungen zwischen dem russischen und dem kirgisischen Volk wurde von der Vorsitzenden des Föderationsrates, Valentina Matvienko, bei ihrem Treffen mit der kirgisischen Delegation vorgenommen. Als ehemalige Bürgermeisterin von St. Petersburg in den 1990er Jahren drückte sie den Bürgern der kirgisischen Hauptstadt Bischkek den Dank der Stadt für die Aufnahme von 16.000 Erwachsenen und Kindern aus, die während der Belagerung aus Leningrad evakuiert worden waren.

Am Rande sei bemerkt, dass der Präsident Kirgisistans, Sadyr Japarov, fast muttersprachlich Russisch spricht. Das Gleiche gilt für die anderen Staatschefs der GUS, die heute Moskau besuchen, um ihre Solidarität mit Russland in seinem existenziellen Überlebenskampf gegen den von den USA geführten kollektiven Westen zu bekunden.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …