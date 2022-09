“Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Tötung und bezeichnete sie als Hinrichtung.”

https://www.middleeasteye.net/news/west-bank-palestine-teenager-shot-dead-israeli-forces



Westjordanland: Palästinensischer Teenager, Taher Mohamed Zakarneh von israelischen Streitkräften erschossen

Bei einer Razzia in Qabatiya, südlich von Jenin, wurde ein weiterer Jugendlicher verletzt und drei weitere festgenommen

Taher Mohamed Zakarneh starb, nachdem er mit einem Schuss in den Kopf, einem Schuss in den rechten Fuß, einem Schuss in den linken Oberschenkel und Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert worden war, so eine Erklärung des palästinensischen Gesundheitsministeriums (Wafa)

Von MEE-Mitarbeitern

5. September 2022

Ein 19-jähriger Palästinenser wurde am frühen Montag von der israelischen Armee bei einer Razzia in Qabatiya, südlich von Dschenin im besetzten Westjordanland, erschossen, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

“Taher Mohamed Zakarneh wurde in Qabatiya von den Kugeln der israelischen Besatzung erschossen”, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.

Er starb, nachdem er mit einem Kopfschuss, einem Schuss in den rechten Fuß, einem Schuss in den linken Oberschenkel und Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert worden war”, heißt es in der Erklärung weiter.

Das palästinensische Außenministerium verurteilte die Tötung und bezeichnete sie als Hinrichtung.

Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa wurde ein weiterer Jugendlicher verletzt, drei weitere wurden in Qabatiya festgenommen.

Die israelische Armee erklärte, sie habe “Antiterrormaßnahmen in der Stadt Dschenin und in der Stadt Qabatiya durchgeführt und fünf gesuchte Personen, die terroristischer Aktivitäten verdächtigt werden, festgenommen”.

Bei nächtlichen Razzien im gesamten Westjordanland wurden nach Angaben der Armee insgesamt 17 Personen verhaftet.

Seit Anfang des Jahres führt die Armee fast täglich Razzien im Westjordanland durch, bei denen zahlreiche Palästinenser getötet wurden.

Ebenfalls in der Nacht wurden vier israelische Soldaten verletzt, als ein Sprengsatz auf ihren Posten in der Nähe der palästinensischen Stadt Nabi Saleh geworfen wurde, so die Armee.

Nach Angaben von Haaretz wurde auch ein Autofahrer verletzt, als in der Nähe der illegalen Siedlung Ofra ein Stein auf sein Auto geworfen wurde.

Nach Angaben der israelischen Zeitung wurde der Fahrer in das Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem gebracht. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...