Team Todenhöfer Die Gerechtigkeitspartei

Deutschland gehört inzwischen zu den 10 Ländern mit den höchsten Corona Todes- und Ansteckungszahlen der Welt. Unsere Politiker haben alles vermasselt, was sie vermasseln konnten.

Ihre Hauptentschuldigung lautet: Wir können als Demokratie schließlich nicht so rücksichtslos durchgreifen wie China. Aber nicht nur das autoritäre China ist erfolgreicher als der Westen und vor allem Deutschland, sondern auch die asiatischen Demokratien Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland oder Taiwan. In den USA starben bereits über eine halbe Million Menschen, im direkt neben China liegenden demokratischen Taiwan 10 Personen. Die asiatische Wirtschaft boomt, die Menschen leben dort längst wieder ihr normales Leben. Und staunen über den torkelnden Westen. Und über Deutschland.

Uns Deutschen sträuben sich bei diesem Gedanken die Nackenhaare. Datenschutz gilt uns als heilig. Aber in Wirklichkeit haben wir unseren Datenschutz ja längst aufgegeben. An private amerikanische und asiatische Firmen wie Facebook, Google, Amazon, Apple, Samsung oder den US-Geheimdienst NSA.

Im Ergebnis greift die deutsche Regierung viel brutaler in die Rechte ihrer Bürger ein als die asiatischen Regierungen. Asien aber zieht triumphierend am Westen vorbei. Besonders an Deutschland, das zu den größten Versagern im

Westen gehört.