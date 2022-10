THE ANGRY ARAB: Putin & the Arabs The Arab public’s antipathy toward the U.S. determines their stance toward the Russian-Ukrainian war, writes As`ad AbuKhalil. By As`ad AbuKhalil Special to Consortium News Writing on twitter a few days ago, the well-known Saudi intellectual, Khalid Ad-Dakhil, lamented the phenomenon

Ein Bus brennt auf einer Straße von Charkiw nach Kiew, als Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert. (Yan Boechat/VOA)

Die Antipathie der arabischen Öffentlichkeit gegenüber den USA bestimmt ihre Haltung gegenüber dem russisch-ukrainischen Krieg, schreibt As`ad AbuKhalil.

THE ANGRY ARAB: Putin und die Araber



Von As`ad AbuKhalil

Speziell für Consortium News



5. Oktober 2022

Vor einigen Tagen beklagte der bekannte saudische Intellektuelle Khalid Ad-Dakhil auf Twitter das Phänomen der arabischen Unterstützung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er sieht darin eine Manifestation von “rachsüchtigem” Denken. Er behauptet zu Recht, dass einige Araber Putin nur unterstützen, um die USA zu ärgern.

Es ist nicht einfach, das Ausmaß der öffentlichen Unterstützung der Araber für Putin in diesem Krieg genau zu bestimmen; es gibt keine zuverlässigen Meinungsumfragen, die uns als Richtschnur dienen könnten. Aber die Antipathie der arabischen Öffentlichkeit gegenüber den USA (die über die Jahre und Jahrzehnte hinweg immer wieder gut dokumentiert wurde) bestimmt ihre Haltung gegenüber dem derzeitigen russisch-ukrainischen Krieg.

Es gibt mehrere Gründe, die dafür sprechen, dass Putin nicht wirklich ein Freund der arabischen Bevölkerung ist. Schließlich hat er die russische Außenpolitik seit seinem Machtantritt in eine eher pro-israelische Richtung gelenkt. Die sicherheitspolitische und militärische Koordinierung zwischen Russland und Israel ist, historisch gesehen, auf einem Höchststand.

Die Hunderte von israelischen Luftangriffen über Syrien in den letzten Jahren tragen amerikanische und russische Handschrift, da beide Länder die Bombardierungen unterstützen. Russland hätte Israel leicht abschrecken können, aber es hat sich dafür entschieden, Israel das Recht zu geben, seinen engsten arabischen Verbündeten anzugreifen.

Die USA unterstützen natürlich jede israelische Bombardierung oder Tötungsaktion. Das ist eine Angelegenheit der üblichen US-Zweiparteienpolitik.

Was Russland betrifft, so stimmt sich Israel eng mit Moskaus militärischen Aktivitäten in Syrien ab, und Russland wird von Israel im Voraus über Bombenangriffe informiert. Russland scheint seinen syrischen oder iranischen Verbündeten die Nachricht von bevorstehenden israelischen Bombenangriffen nicht mitteilen zu wollen. Kein israelischer Angriff auf Syrien wäre möglich gewesen, wenn Russland nicht seine Zustimmung gegeben hätte.

Zwar geben einige russische Diplomaten Erklärungen ab, wonach Israel die syrische Souveränität verletze oder die territoriale Integrität Syriens respektieren solle, doch dienen diese Erklärungen dem Zweck der russischen Propaganda für die arabische Welt.

Putin stand Israels früherem Premierminister Benjamin Netanjahu sehr nahe, und der frühere US-Präsident Donald Trump sagte, Putin habe während ihres zweiten Gipfeltreffens kriecherische Bewunderung für Netanjahu geäußert.

Der damalige israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (rechts) begleitet den russischen Präsidenten Wladimir Putin bei der Parade zum Tag des Sieges 2018 in Moskau. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Die russische Außenpolitik stört Israel nicht im Geringsten, und selbst russische Erklärungen zur Unterstützung eines palästinensischen Staates unterscheiden sich kaum von den Erklärungen der zionistischen westlichen Regierungen. Russlands Bilanz in Syrien macht Putin bei der arabischen Öffentlichkeit nicht beliebt – oder sollte ihn bei der arabischen Öffentlichkeit nicht beliebt machen.

[Zum Thema: Russland schlägt wegen der Ukraine auf Israel zurück].

Aber unter einigen in der arabischen Welt, vor allem im mumana`ah-Lager (das Wort bedeutet wörtlich “Verweigerung” und bezieht sich auf die Achse der Widerstandsbefürworter), gibt es Unterstützung für Putin. Unter einigen Anhängern des syrischen Regimes wird er manchmal als Zeichen arabischer Zuneigung Abu Ali Putin genannt. Der Titel vermittelt eine machohafte Härte.

Anhänger des Irans und der Hisbollah weisen oft darauf hin, dass sie mit der russischen Regierung nicht einverstanden sind, loben aber die russische Militärintervention in Syrien (ob es der Iran oder Russland war, der das syrische Regime gerettet hat, ist in der Region eine ständige Debatte).

Die Wagenkolonne des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Iran, 2015. (Tasnim News Agency, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Reaktionär und islamfeindlich

Putin steht auch für einen reaktionären und grundsätzlich islamfeindlichen russischen Nationalismus. Putins Bilanz in Tschetschenien zeigt ihn nicht als Freund der muslimischen Völker innerhalb der Russischen Föderation.

Putin bemüht sich auch nicht darum, sich an die arabischen Völker zu wenden, sondern konzentriert sich auf seine persönlichen Beziehungen zu arabischen Despoten, insbesondere am Golf. Putin scheint zu den Despoten am Golf bessere Beziehungen zu pflegen als zu seinem angeblich engen Verbündeten in Damaskus.

Andererseits argumentieren einige Araber, dass Putin jedem US-Präsidenten vorzuziehen sei. Natürlich hat kein Staat der Welt eine solche Bilanz wie die USA, was das Führen von Kriegen und die Invasion arabischer und muslimischer Länder angeht.

Außerdem sind die USA der Hauptsponsor arabischer Despoten: Wenn Russland für die Unterstützung des syrischen Präsidenten Bashsar Al-Asad verantwortlich gemacht werden kann, sollten die USA für die Unterstützung aller anderen arabischen Despoten in der Region verantwortlich gemacht werden.

20. Mai 2017: Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump auf dem Weg zu einem Bankett in Riad, begleitet vom saudischen König Salman (Weißes Haus, Shealah Craighead)

Die Zunahme der US-Bombenangriffe in den meisten arabischen Ländern und die uneingeschränkte Unterstützung der USA für die israelische Aggression und Besatzung haben die USA nach Ansicht der arabischen Bevölkerung durchweg zur meistgehassten Macht der Welt gemacht.

Russland müsste Israel viele, viele Jahre lang mit Waffen und Geld überhäufen und es in allen internationalen Streitigkeiten unterstützen, um den Status der notorischen Missbilligung der USA in der arabischen Welt zu erreichen.

Putins jüngste Rede

Der oben zitierte saudische Intellektuelle hat jedoch zu Recht darauf hingewiesen, dass die letzte Rede Putins von der arabischen Bevölkerung möglicherweise wohlwollend aufgenommen wurde. Während der Teil, der sich an das russische Volk richtete, eher reaktionär und antipolitisch war, dürfte der Teil, in dem Putin eine Litanei von Beschwerden gegen den Westen aufzählte, in der arabischen Bevölkerung und in der Bevölkerung der Entwicklungsländer insgesamt breite Zustimmung gefunden haben.

Sogar der Teil, in dem Putin gegen die liberale Elite und die feministische und LGBT-Agenda wetterte, könnte bei den Arabern auf Zustimmung gestoßen sein, denn die liberale Predigt und das Einschüchtern der Menschen in den Entwicklungsländern hat in der Tat den gegenteiligen Effekt bewirkt: Sie hat die gesamte feministische/LGBT-Agenda als suspekt erscheinen lassen.

Die westliche Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine hat viele Araber ebenfalls verärgert. Viele fragten sich laut, warum die USA die Verletzung ukrainischen Territoriums so schnell verurteilen, während Israel seit 1948 ununterbrochen arabische Territorien verletzt hat.

Araber können die Heuchelei nicht übersehen, wenn US-Beamte gegen das Prinzip der Invasion von Ländern und der Bombardierung von Städten wettern, während sie die israelische Landnahme unterstützen.

Die USA sind in ihren Kriegen in arabischen und muslimischen Ländern weitaus brutaler vorgegangen – ohne die zivilen Opfer der russischen Bombenangriffe in der Ukraine zu verharmlosen – und das ist der arabischen Öffentlichkeit bewusst. Wie können die USA, die am ersten Tag der Invasion von 2003 mehr Bomben und Raketen über Bagdad abgeworfen haben als Russland in Monaten, Empörung über die russische Brutalität heucheln?

Der gesamte Chor westlicher Regierungen und Medien, die ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Kriegsanstrengungen der Ukraine zum Ausdruck bringen, kann mit dem westlichen Beharren darauf verglichen werden, dass die Araber von jeglichem gewaltsamen Widerstand Abstand nehmen, egal wie brutal die Besatzung ist, unter der sie leiden.

Iraker, die sich der US-Besatzung widersetzten, wurden als Terroristen bezeichnet. Der Rassismus der westlichen Regierungen und Medien ist unverhohlen. Westliche Beamte, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten bringen ihren Schmerz und ihre Trauer über die weißen Opfer in der Ukraine zum Ausdruck, während sie die fast täglichen palästinensischen Opfer nicht einmal zur Kenntnis nehmen (in diesem Jahr hat Israel es bisher geschafft, 165 Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen zu töten, ohne dass dies von den westlichen Medien und der Öffentlichkeit beachtet wurde).

Im Prinzip können und sollten Araber und Unterstützer Palästinas den Grundsatz der Unverletzlichkeit von Ländern angesichts der Aggression mächtiger Nachbarn unterstützen – und das gilt auch für Russland in der Ukraine. Die gesamte Levante hat seit 1948 unter den mutwilligen israelischen Eingriffen in die Souveränität und territoriale Integrität der Länder gelitten.

Doch die Araber sind mit den zynischen Machenschaften und Berechnungen des Westens vertraut. Sie erinnern sich nur zu gut daran, wie die USA und ihre Verbündeten das Leid des afghanischen Volkes im Krieg gegen die UdSSR ausnutzten.

Die Araber leiden immer noch unter den Schrecken gewalttätiger Gruppen wie ISIS und Al-Qa`idah, die beide aus den verdeckten Kriegen der USA in Afghanistan hervorgegangen sind. Was wir auf Arabisch “arabische Afghanen” nennen, ist lediglich ein Codewort für die Unterstützung fanatischer, gewalttätiger arabischer Muslime durch die USA, die bereit waren, terroristische Methoden anzuwenden, um die UdSSR aus Afghanistan zu vertreiben (und diese Fanatiker lehnten die fortschrittliche Agenda der afghanischen Kommunisten ab).

So wie die USA das afghanische Volk benutzt und im Stich gelassen haben, wird das Volk der Ukraine von den USA für ihr Ziel der Weltherrschaft benutzt. Das heutige Russland ist nicht die UdSSR und Putin ist weit entfernt von Wladimir Lenin und anderen Kommunisten, die an den Kampf der Menschen in den Entwicklungsländern glaubten.

Die anhaltende israelische Bombardierung Syriens hat der arabischen Öffentlichkeit bewiesen, dass Putin den israelischen Interessen mehr verpflichtet zu sein scheint als den Interessen seines einzigen arabischen Verbündeten, der sich bereit erklärt hat, einen russischen Militärstützpunkt aufzunehmen.

Selbst Befürworter des syrischen Regimes beklagen sich über die anhaltenden israelischen Angriffe auf Syrien unter der Nase Russlands. Übersetzt mit Deepl.com

As`ad AbuKhalil ist ein libanesisch-amerikanischer Professor für Politikwissenschaft an der California State University, Stanislaus. Er ist Autor des Historischen Wörterbuchs des Libanon (1998), Bin Laden, Islam and America’s New War on Terrorism (2002) und The Battle for Saudi Arabia (2004). Er twittert als @asadabukhalil

