Palästina in Bildern Juni 2022 The Electronic Intifada

Palestine in Pictures: June 2022 Israeli forces and settlers killed 13 Palestinians in the occupied West Bank during June. On the first day of the month, soldiers shot and killed Ghufran Warasneh, 31, at the entrance to al-Arroub refugee camp in the southern occupied West Bank.

Ibtihaj Doula, 88, sitzt mit ihrer Enkelin im Flüchtlingslager Beach in Gaza-Stadt am 5. Juni, dem Tag, an dem die Palästinenser den Naksa-Tag begehen, um den Jahrestag der israelischen Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens im Jahr 1967 zu begehen. Omar Ashtawy

Palästina in Bildern Juni 2022

Israelische Streitkräfte und Siedler haben im Juni 13 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet.

Am ersten Tag des Monats erschossen Soldaten Ghufran Warasneh, 31, am Eingang des Flüchtlingslagers al-Arroub im südlichen besetzten Westjordanland.

Das israelische Militär behauptete, die Frau habe versucht, einen Soldaten zu erstechen, aber palästinensische Augenzeugen bestritten, dass es einen Angriff gegeben habe, “und auf den Videoaufnahmen war keine Waffe in ihrem Besitz zu sehen”, erklärte die UN-Beobachtungsgruppe OCHA.

Warasneh war Berichten zufolge auf dem Weg zu ihrem ersten Arbeitstag als Nachrichtensprecherin bei einem lokalen Radiosender, als sie getötet wurde.

Am folgenden Tag, dem 2. Juni, verletzten israelische Streitkräfte vier Palästinenser tödlich.

Bilal Kabha, 24, wurde bei einer Razzia zur Zerstörung eines Hauses im Dorf Yabad im nördlichen Westjordanland angeschossen und getötet. Kabha war Berichten zufolge in ein Feuergefecht mit den Besatzungstruppen verwickelt, als er erschossen wurde, berichteten israelische Medien.

Die Soldaten waren in das Dorf eingedrungen, um das Haus von Dia Hamarsheh abzureißen, der im März in der Tel Aviver Vorstadt Bnei Brak vier Menschen getötet hatte. Hamarsheh wurde kurz darauf bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet, bei dem ein Beamter tödlich verletzt wurde.

Nach Angaben von OCHA wurden durch die Strafzerstörung, die sechste in diesem Jahr, drei Familien vertrieben.

Ein zweiter Mann, der 37-jährige Samih Amarneh, erlag am 11. Juni seinen Verletzungen, die er bei der Zerstörung seines Hauses erlitten hatte.

Ebenfalls am 2. Juni schossen israelische Streitkräfte auf den 16-jährigen Odeh Muhammad Odeh Sadaqa, als er mit Freunden im Dorf al-Midya in der Nähe der Stadt Ramallah im zentralen Westjordanland unterwegs war.

Der Teenager wurde “von einer einzigen Kugel in den Rücken getroffen, die sein Herz traf und durch die Brust austrat”, erklärte Defense for Children International-Palestine.

Die Soldaten schossen auf Palästinenser, die versuchten, dem Jungen zu Hilfe zu kommen. Ein israelischer Militärsprecher behauptete, Sadaqa und zwei andere hätten Molotowcocktails auf die Besatzungstruppen in der Nähe der israelischen Mauer im Westjordanland geworfen.

Am selben Tag erschossen die israelischen Streitkräfte bei einer Razzia im Flüchtlingslager Dheisheh in der Stadt Bethlehem im Westjordanland den 29-jährigen Ayman Ahmad Muhaisen, der sich vor seinem Haus befand.

Während sich die Truppen zurückzogen, schossen die israelischen Soldaten ohne Vorwarnung auf Muhaisen und trafen ihn in die Brust. Der getötete Mann war nach Angaben des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte ein Unbeteiligter, der nicht an den Auseinandersetzungen beteiligt war.

Ein weiterer Palästinenser, der 27-jährige Mahmoud Fayiz Abu Ayhour, wurde am 9. Juni bei einer Razzia in Halhul, einem Ort in der Nähe der Stadt Hebron im südlichen Westjordanland, von Soldaten angeschossen und getötet.

Abu Ayhour wurde tödlich verletzt, als Palästinenser sich den Soldaten entgegenstellten, die eine Wechselstube überfielen, in der die israelischen Streitkräfte rund 300.000 Dollar beschlagnahmten.



Hinrichtungen in Jenin – Am 17. Juni richteten israelische Streitkräfte drei Palästinenser in der Stadt Dschenin im nördlichen Westjordanland ohne Gerichtsverfahren hin.

Die drei Männer – Yusif Naser Salah, 23, Laith Salah Abu Srour, 24, und Baraa Kamal Lahlouh, 24, wurden getötet, als die israelischen Streitkräfte ihr Fahrzeug umstellten und direkt auf sie zielten.

Acht Palästinenser wurden bei den Protesten, die nach den außergerichtlichen Tötungen ausgebrochen waren, verletzt, einer von ihnen schwer.

Ein israelischer Militärsprecher erklärte, die drei getöteten Männer hätten das Feuer auf Soldaten der Golani-Brigade eröffnet, als diese “in der Stadt nach Waffen suchten”, berichtete die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz.

Das Militär behauptete, es habe in dem Auto, in dem die drei getötet wurden, Waffen gefunden.

Der Vorfall in Dschenin erinnert an die Tötung von drei Palästinensern, als israelische Streitkräfte im Februar in Nablus das Auto, in dem sie unterwegs waren, abfingen und Berichten zufolge rund 80 Kugeln auf das Zielfahrzeug abfeuerten.

Laut OCHA haben israelische Streitkräfte seit Jahresbeginn 26 Palästinenser, darunter sechs Kinder, bei Durchsuchungs- und Verhaftungsaktionen im gesamten Westjordanland erschossen; 11 der Todesopfer waren im Flüchtlingslager Jenin zu beklagen”.

Zwei Tage später, am 19. Juni, wurde Nabil Ahmad Salim Ghanim, ein 53-jähriger Vater von vier Kindern, beim Versuch, die israelische Mauer in der Stadt Qalqilya im Westjordanland zu überqueren, erschossen.

Zeugen berichteten, er habe wahrscheinlich versucht, auf der Suche nach Arbeit nach Israel einzureisen. Israel hielt seine Leiche vier Tage lang fest, bevor es der Familie des Mannes erlaubte, ihn zu beerdigen.

Am 21. Juni wurde Ali Hasan Harb, 27, von einem Siedler niedergestochen und getötet, als er versuchte, sein Land im Dorf Iskaka im zentralen Westjordanland gegen die Besiedlung zu verteidigen.

Die Siedler waren auf das Land des Dorfes gekommen, um einen Außenposten in der Nähe von Ariel, einer großen jüdischen Siedlung, zu errichten.

Palästinenser behaupteten, die israelische Polizei sei vor Ort gewesen, doch der mutmaßliche Täter wurde erst am nächsten Tag festgenommen. Israelische Soldaten hinderten Palästinenser daran, Harb zu erreichen, um Hilfe zu leisten, sagte der Cousin des getöteten Mannes gegenüber den Medien.

Israelische Soldaten streiten mit palästinensischen Demonstranten während eines Protestes am Tayasir-Kontrollpunkt in der Nähe von Tubas gegen Siedlungen im Jordantal, 6. Juni. Shadi Jarar’ah

Wo sind eigentlich immer die palästinaschen Sicherheitskräfte um die Palästinenser zu schützen, die IOF zu beobachten und ihre Ationen zu dokumentieren.

Kinder getötet – Am 24. Juni erschossen israelische Soldaten ein zweites Kind in diesem Monat.

Muhammad Abdullah Salah Suleiman, 16, wurde von Besatzungstruppen in der Nähe der Route 60, südlich des Dorfes Silwad im zentralen Westjordanland, erschossen und verblutete.

“Es ist unklar, an welcher Stelle des Körpers Muhammad die Schusswunden erlitten hat, da die israelischen Behörden seine Leiche noch nicht an die palästinensischen Behörden oder an Muhammads Familie übergeben haben”, erklärte Defense for Children International-Palestine am nächsten Tag.

Sechzehn palästinensische Kinder wurden nach Angaben der Menschenrechtsorganisation im Jahr 2022 von israelischen Streitkräften erschossen.

Am 29. Juni wurde Muhammad Maher Marei, ein Kämpfer des Islamischen Dschihad, getötet, als er sich israelischen Soldaten bei einer Razzia in Dschenin entgegenstellte.

Wissam Baker, der Leiter des Khalil Suleiman Governmental Hospital in Dschenin, erklärte gegenüber den Medien: “Daran haben wir uns bei den jüngsten Angriffen auf das Gouvernement Dschenin gewöhnt – kein Angriff verläuft ohne tödliche Verletzungen. Sogar die Verwundeten kommen mit kritischen Verletzungen.”

Seit Jahresbeginn wurden mehr als 70 Palästinenser von israelischen Soldaten, Polizisten und Siedlern bei israelischen Militär- und Polizeieinsätzen getötet.

Darüber hinaus starb am 1. Juni Yasir al-Masri, ein 41-jähriger Kommandeur des Islamischen Dschihad, an den Wunden, die er bei einem israelischen Luftangriff auf den Gazastreifen im Mai 2021 erlitten hatte.

Zwanzig Menschen in Israel und Israelis im Westjordanland wurden seit Anfang des Jahres im Zusammenhang mit der Besatzung getötet.

Der israelische Armeekommandant Yehuda Rozilio eskortiert bewaffnete jüdische Siedler während einer Demonstration von Palästinensern in Masafer Yatta im südlichen Westjordanland nach einem Urteil des israelischen Obersten Gerichtshofs, das den Weg für die Zwangsumsiedlung von acht palästinensischen Gemeinden in diesem Gebiet ebnet, 10. Juni. Oren ZivActiveStills



15 Jahre Blockade des Gazastreifens – Im Juni jährte sich die umfassende israelische Abriegelung des Gazastreifens zum 15.

Mehr als die Hälfte der über zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens lebt in Armut, und 80 Prozent sind nach Angaben der UNO aufgrund der Blockade und der Besatzung auf humanitäre Hilfe angewiesen.

In den letzten anderthalb Jahrzehnten hat Israel bei vier großen Militäroffensiven im Gazastreifen mehr als 4.000 Palästinenser, darunter 1.000 Kinder, getötet. Weitere 1.400 Palästinenser im Gazastreifen wurden im selben Zeitraum bei anderen israelischen Angriffen getötet.

Im Gazastreifen wurden mehr als 12 600 Häuser zerstört und fast 42 000 beschädigt.

Es herrscht Straflosigkeit, da kein nennenswerter Druck auf Israel ausgeübt wird, die Blockade und andere Übergriffe gegen Palästinenser zu beenden.

Eine neue UN-Untersuchungskommission, die Israels Repressionssystem gegen die Palästinenser als Ganzes untersucht, hat im Juni ihren ersten Bericht veröffentlicht.

Die Kommission stellte fest, dass die Beendigung der israelischen Besatzung, die den Palästinensern im Westjordanland und im Gazastreifen seit 1967 auferlegt wurde, “für die Beendigung des anhaltenden Kreislaufs der Gewalt unerlässlich ist”.

Anstatt die Besatzung aufzulösen, stimmte das israelische Parlament Ende Juni für die Auflösung der Regierung, um sein Apartheidsystem im Westjordanland aufrechtzuerhalten.

Die Palästinenser leben im Westjordanland unter einer Militärdiktatur, während das israelische Zivilrecht auf jüdische Siedler ausgedehnt wird, die in demselben Gebiet leben. Übersetzt mit Deepl.com

