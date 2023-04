The Last Hurrah

29. April 2023

ZubuBrothers berichtet über einen Vortrag des Chefs des Generalstabs der polnischen Streitkräfte, General Rajmund Andrzejczak:

Andrzejczak sagte, dass die Situation für Kiew überhaupt nicht gut aussieht, wenn man die wirtschaftliche Dynamik dieses Konflikts betrachtet, wobei er besonders auf die Bereiche Finanzen, Infrastruktur, Soziales, Technologie und Nahrungsmittelproduktion u.a. hinwies. Von diesem Standpunkt aus prognostiziert er, dass Russland seine Sonderoperation noch 1-2 Jahre weiterführen kann, bevor es anfängt, einen strukturellen Druck zu spüren, seine Aktivitäten einzuschränken.

Im Gegensatz dazu verbrennt Kiew Hilfsgelder in Höhe von zig Milliarden Dollar und ist noch weit davon entfernt, seine maximalen Ziele zu erreichen. Andrzejczak sagte freimütig, dass Polens westliche Partner die Herausforderungen, die einem Sieg der Ukraine im Wege stehen, nicht richtig einschätzen, einschließlich derer, die mit dem “Wettlauf der Logistik”/”Zermürbungskrieg” zusammenhängen, den der NATO-Chef Mitte Februar erklärte. Ein weiteres ernstes Problem ist die mangelnde Bereitschaft der Flüchtlinge, in absehbarer Zeit in ihre Heimat zurückzukehren.

…

Wie Andrzejczak selbst zugab, “haben wir einfach keine Munition. Die Industrie ist nicht bereit, nicht nur Ausrüstung in die Ukraine zu schicken, sondern auch unsere Bestände aufzufüllen, die schmelzen.” In Anbetracht der Tatsache, dass Polen nach der anglo-amerikanischen Achse der drittwichtigste Patron der Ukraine ist, deutet dies stark darauf hin, dass alle anderen NATO-Mitglieder ebenso große Schwierigkeiten haben, das Tempo, den Umfang und das Ausmaß der Unterstützung aufrechtzuerhalten, wenn nicht sogar noch mehr, da viele von ihnen viel kleiner und daher weniger in der Lage sind, in dieser Hinsicht einen Beitrag zu leisten.

Dementsprechend bedeutet diese Beobachtung, dass die bevorstehende Gegenoffensive Kiews wahrscheinlich das “letzte Hurra” vor der Wiederaufnahme der Friedensgespräche mit Russland sein wird, da der Westen nicht mehr lange in der Lage sein wird, seine Unterstützung aufrechtzuerhalten. Andrzejczak scheint sich dieser “politisch unbequemen” Tatsache sehr bewusst zu sein, weshalb er möchte, dass seine Seite ihren Stellvertretern bis zum Ende der Operation so viel wie möglich zur Verfügung stellt, in der Hoffnung, dass sie sich dann in einer vergleichsweise vorteilhafteren Position befinden, wenn die Gespräche wieder aufgenommen werden.

Ich stimme mit der Analyse des Generals überein.

bak20230429-s.jpgbigger

Bakhmut/Aryomovsk soll zu 90 % unter russischer Kontrolle stehen und der Rest wird in den nächsten Tagen erobert werden. Die ukrainischen Verluste in der Stadt müssen enorm gewesen sein. Die ukrainischen Truppen, die versuchen, aus der Stadt zu fliehen, geraten sofort unter Artilleriebeschuss. Der jüngste russische Tagesbericht zählt 575 “feindliche Verluste” in Bakhmut in den letzten 24 Stunden und insgesamt 815 an der gesamten Frontlinie. Dies ist die höchste Zahl, die in den letzten zwei Monaten gemeldet wurde.

Die Stadt um jeden Preis zu halten, war meiner Meinung nach die falsche Entscheidung. Eine mobilere Verteidigung hätte zwar mehr Land gekostet, aber auch viel weniger Verluste verursacht als in diesen statischen Stellungen unter starkem Artilleriebeschuss. Da die Ukraine geographisch groß ist, aber relativ wenig mobilisierbare Soldaten hat, wäre es besser gewesen, Land gegen Zeit und nicht gegen Soldaten zu tauschen.

Die Verteidigung der Stadt im Tiefland kam die ukrainische Armee teuer zu stehen, da sie ihre materiellen und personellen Reserven aufzehrte. Diese werden fehlen, um die Löcher in der Frontlinie zu stopfen, wenn die lange angekündigte Gegenoffensive “letztes Hurra” keine ernsthaften Erfolge bringt.Übersetzt mit Deepl.com