“The Present” muss in allen deutschen Kinos und Schulen gezeigt werden. Der Film zeigt die nackte Wahrheit der Leiden der Palästinenser in Palästina.

Bild: Feature-Foto | Eine Szene aus dem 2020 gedrehten Kurzfilm “The Present”. Credit | Native Liberty



The Present — A Painful Short Film Tells the Whole Story of What It Means to be Palestinian OCCUPIED PALESTINE – ” The Present” – a Palestinian film directed by Farah Nabulsi, with Saleh Bakri in the main role – was nominated for an Academy Award in the category of Live Action Short Film. In the end it did not win an Oscar, although it was deserving of one.

In “The Present”, wie in ganz Palästina, haben Soldaten, Polizisten, Geheimpolizisten oder Shabak-Agenten die Macht – ja, sie sind sogar angewiesen – Palästinenser zu schikanieren, zu demütigen und ihnen willkürlich das Leben zu nehmen.

“The Present” – Ein schmerzhafter Kurzfilm erzählt die ganze Geschichte dessen, was es bedeutet,

Palästinenser zu sein

Von Miko Peled



28. April 2021

OCCUPIED PALESTINE – “The Present” – ein palästinensischer Film unter der Regie von Farah Nabulsi, mit Saleh Bakri in der Hauptrolle – war für einen Academy Award in der Kategorie Live Action Short Film nominiert. Am Ende gewann er keinen Oscar, obwohl er ihn verdient gehabt hätte. In seiner Dankesrede zitierte Travon Free, der den Preis für seinen Film “Two Distant Strangers” gewann, James Baldwin, der sagte, dass “das Verabscheuungswürdigste, was ein Mensch sein kann, die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schmerz anderer Menschen ist.”

“The Present” ist nur etwa 23 Minuten lang, und doch umfasst er die Gesamtheit Palästinas und der palästinensischen Erfahrung. Er zeigt auch die Gleichgültigkeit, die gegenüber dem Schmerz der Palästinenser so weit verbreitet ist.

Die Geschichte ist einfach; tatsächlich könnte sie nicht einfacher sein. Ein Vater, Yusef, überzeugend gespielt von Saleh Bakri, wacht morgens auf und geht mit seiner Tochter Yasmin, wunderschön gespielt von Mariam Kanj, ein Geschenk für seine Frau am Tag ihres Hochzeitstages kaufen. Das Geschenk ist eine Überraschung und die beiden machen sich fröhlich auf den Weg, um zurückzukehren und die Mutter zu überraschen. Aber sie sind Palästinenser, die in Palästina leben und als solche dürfen sie nicht einmal die einfachsten Vergnügungen genießen.

Die kurze Fahrt zum Laden und zurück ist gefüllt mit den Demütigungen und Erniedrigungen, die zum täglichen Leben eines Palästinensers gehören. Diese Demütigungen werden Männern, Frauen und sogar Kindern auferlegt. Selbst einem Vater, der einen besonderen Tag mit seiner Tochter verbringen möchte, wird dieses Vergnügen verwehrt, weil Palästina besetzt ist und von einem unbarmherzigen, militanten Regime regiert wird, dem das Leiden und die Gefühle der Palästinenser nicht nur gleichgültig sind; es demütigt sie und macht ihr Leben aus politischen Gründen unerträglich.



Ein alternativer Weg

Jeder, der schon einmal in Palästina war, hat die Kontrollpunkte gesehen, die an Straßen aufgestellt sind, wo ein Teil der Straße, normalerweise der breitere Teil, Juden freien und einfachen Zugang gewährt, während Palästinenser durch einen schmalen Weg und einen Kontrollpunkt gehen müssen. Juden gehen oder fahren frei und Palästinenser werden angehalten; sie müssen ihre Ausweise zeigen und werden nicht selten stundenlang willkürlich festgehalten. Einige werden getötet.

Demütigung, Erniedrigung und Angst sind in den Teil des Weges eingebaut, den Palästinenser passieren müssen. Die israelischen Soldaten und Auftragnehmer, die die Kontrollpunkte betreiben, wissen seit langem, dass Sicherheit nicht ihr Ziel ist, sondern Demütigung und Machtdemonstration, wie sie auch sein mag.

In “The Present” verlassen Vater und Tochter ihr Haus, das nur wenige Schritte vom Checkpoint entfernt ist, um zum Laden zu gehen. Als sie stehen und warten, fährt ein Auto mit Israelis vorbei und die Soldaten winken sie mit einem Lächeln durch. Ich habe das unzählige Male gesehen und erlebt, als ich durch Checkpoints fuhr. “Shalom, ma nishma”, Hallo, wie geht es, sagen sie; und ich antworte “Yofi hakol beseder”, Großartig, alles ist gut.

Die Gegenwart zwei Straßen

Szenen aus “The Present”. Credit | Native Liberty

Aus unerfindlichen Gründen beschließt der Soldat an diesem Kontrollpunkt, Yusef aus der Schlange herauszuziehen und ihn in einem neben der Straße aufgebauten Käfig sitzen und warten zu lassen. Die junge Tochter muss außerhalb des Käfigs sitzen und ebenfalls warten. Es gibt keine Einrichtungen, und niemand kümmert sich darum, was mit den Palästinensern geschieht, seien es Kinder oder Erwachsene.

Endlich verlassen sie den Checkpoint, und die Tochter trottet hinter ihrem Vater her, als sie zur Bushaltestelle gehen. Yusef dreht sich um, um zu sehen, warum seine Tochter so langsam geht, und er erkennt, dass es ihr peinlich ist und sie sich unwohl fühlt, weil sie in die Hose gemacht hat. Yusef kuschelt sich an seine Tochter und versucht, sie in diesem Moment der Scham und des Unbehagens zu trösten. So müssen sie den Bus besteigen, bis sie einen Laden erreichen, in dem er ihr neue Kleidung und schließlich das Geschenk kaufen kann, das sie für Yasmins Mutter besorgen wollten.



Rückenschmerzen

Jeder, der schon einmal unter starken chronischen Rückenschmerzen gelitten hat, bis zu dem Punkt, an dem ständig Schmerzmittel benötigt werden, kann sich mit diesem Film identifizieren. In einer brillanten Nebenhandlung leidet auch Yusef unter schrecklichen Rückenschmerzen. Tatsächlich sehen wir in der allerersten Szene, wie er seine Medikamente einnimmt. Dann fragt ihn seine Frau, wie es seinem Rücken geht, und er antwortet: “So wie immer.”

Zusätzlich zu den Demütigungen, der Erniedrigung, der ständigen Angst vor den Soldaten und der Leichtigkeit, mit der sie ihre Waffen gegen Palästinenser einsetzen, kämpft Yusef mit diesen ständigen Schmerzen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass ihre Reise so lange dauern würde, und deshalb hatte er seine Medikamente nicht dabei, als der Schmerz einsetzte. Er sagt nichts, aber sein Gesicht sagt alles.

Die Gegenwart Rückenschmerzen

Szenen aus “The Present”. Credit | Native Liberty

Im Laden fragt Yusef, warum die Apotheke nebenan geschlossen ist – ein Todesfall in der Familie, wird ihm gesagt. “Haben Sie Schmerzmittel?”, fragt er. “Haben wir, aber wir sind ausverkauft”, sagt ihm die Dame an der Kasse. Jetzt weiß er, dass der Schmerz bei ihm bleiben wird und der Tag noch nicht zu Ende ist.

Yusef und Yasmin gehen weiter, um das Geschenk zu kaufen und nach Hause zu gehen. Doch auf dem Weg müssen sie noch durch den Checkpoint, denselben Checkpoint, an dem sie beide bereits Demütigungen erlitten hatten. Jetzt ist es Abend, die Erinnerungen kommen zurück; die Soldaten erinnern sich an Yusef und schikanieren ihn wieder grundlos; seine Schmerzen, sowohl körperlich als auch emotional, sind schwer und erreichen einen Siedepunkt.

Eine unheimliche Ähnlichkeit

Einer der Soldaten am Checkpoint hat eine unheimliche Ähnlichkeit mit einem Soldaten, dem ich einmal begegnet war, als ich mit einem palästinensischen Freund unterwegs war. Wir waren im Westjordanland unterwegs, um einen gemeinsamen Freund zu besuchen, und auf der Straße wurde ohne erklärbaren Grund ein Kontrollpunkt errichtet. Der junge Soldat, der ihn leitete, war weiß – wie in europäischem Weiß – und trug einen Bart. Er war nicht groß und trug seinen Helm und sein Gewehr auf eine unbeholfene Weise. Wie der Soldat im Film hatte er keinen Grund, uns am Weitergehen zu hindern, aber er hatte die Macht und die Waffe und war somit der König.

Die anwesenden IDF-Soldaten

Szenen aus “The Present”. Credit | Native Liberty

Während diese Worte geschrieben werden, brennt Jerusalem und Israelis sind auf den Straßen und fordern die Tötung und gewaltsame Vertreibung der Palästinenser. In “The Present”, wie in ganz Palästina, haben Soldaten, Polizisten, Geheimpolizisten oder Shabak-Agenten die Macht – ja, sie sind sogar angewiesen -, Palästinenser zu schikanieren, zu demütigen und ihnen willkürlich das Leben zu nehmen. Farah Nabulsi und Saleh Bakri gaben der Welt einen Einblick in einen Tag im Leben eines Palästinensers. Wie lange wird die Welt noch gleichgültig bleiben? Übersetzt mit Deepl.com

Feature-Foto | Eine Szene aus dem 2020 gedrehten Kurzfilm “The Present”. Credit | Native Liberty

Miko Peled ist MintPress News-Autor, veröffentlichter Autor und Menschenrechtsaktivist, geboren in Jerusalem. Seine letzten Bücher sind “The General’s Son. Journey of an Israeli in Palestine” und “Injustice, the Story of the Holy Land Foundation Five”.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...