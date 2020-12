The Right Of Return Von Palästina-Chronicle-Mitarbeitern

Palästinensische Intellektuelle diskutieren auf einer Londoner Konferenz über das “Recht auf Rückkehr” (VIDEO)

Palästinensische Intellektuelle diskutieren das ‘Recht auf Rückkehr’ in einer Konferenz, die von der in London ansässigen Organisation Palestine Return Centre veranstaltet wurde. (Foto: Datei)

By Palestine Chronicle Staff The London-based organization Palestine Return Centre (PRC) hosted a conference which began on Friday, December 11, to discuss the Palestinian Right of Return within historical, political and cultural contexts. The webinar ‘The Right of Return: 72 Years of Waiting’, featured Huwaida Arraf, Ali Abunimah, Farah Nabulsi, Lubnah Shomali, Najwan Berekdar, Ramzy Baroud, and was chaired by Batool Subeiti.