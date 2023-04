https://mate.substack.com/p/the-russiagate-playbook-ex-cia-chief?utm_source=post-email-title&publication_id=100118&post_id=117216718&isFreemail=true&utm_medium=email



(President Obama, then-Acting CIA Director Michael Morell, and then-CIA Director nominee John Brennan in January 2013. Photo by Alex Wong/Getty Images)



Der ehemalige stellvertretende CIA-Direktor Mike Morell gibt zu, dass die Biden-Kampagne die falsche Behauptung aufstellte, die Hunter-Laptop-Geschichte sei “russische Desinformation”.

The Russiagate Playbook: Ex-CIA-Chef räumt Einmischung in zwei Wahlen in Folge ein

von Aaron Maté

25.April.2023

(Präsident Obama, der damalige stellvertretende CIA-Direktor Michael Morell und der damalige CIA-Direktor-Kandidat John Brennan im Januar 2013. Foto: Alex Wong/Getty Images)

In den Tagen vor den Präsidentschaftswahlen 2020 hat Joe Biden durchgesickerte E-Mails über die Geschäfte seines Sohnes Hunter als russische Verschwörung abgetan. Um diese Behauptung zu untermauern, zitierte Biden eine soeben veröffentlichte Erklärung von angeblichen Autoritätspersonen.

“Es gibt 50 ehemalige Mitarbeiter der nationalen Geheimdienste, die sagen, dass die Geschichte mit dem Laptop von Hunter ein russischer Plan” und ein Haufen Müll” sei, erklärte Biden. Die Laptop-Kontroverse sei eine “Desinformation der Russen” und “eine Verleumdungskampagne”, eine Schlussfolgerung, die durch “überwältigende Beweise der Geheimdienste” gestützt werde. Obwohl keiner dieser “überwältigenden Beweise” jemals vorgelegt wurde, akzeptierten die etablierten Medien die Behauptung dennoch im Glauben.

Wie damals offensichtlich war, handelte es sich bei der Behauptung, der Laptop sei “russische Desinformation”, in Wirklichkeit um Russiagate-Desinformation: in diesem Fall wurde der bekannte russische Buhmann beschworen, um die Aufmerksamkeit vom Inhalt der Leaks abzulenken und sogar deren Zensur zu ermöglichen. Mehr als zwei Jahre später ist die Quelle dieser Hetzkampagne nun bestätigt: die Biden-Kampagne selbst. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …