“This Is the Price of War”: Haaretz veröffentlicht Fotos aller 67 palästinensischen Kinder, die beim Angriff auf Gaza getötet wurden

statt des “Preises des Krieges” zeige die Haaretz-Titelseite speziell den Preis von “Israels “fortgesetzter Militärherrschaft, Enteignung, Diskriminierung und Gewalt.”

“Die Gespräche über Israel/Palästina ändern sich in den jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt”, sagte Rabbinerin und Autorin Abby Stein. “Es ist an der Zeit.” Davon ist in Deutschland leider nichts zu spüren!



Bild: The Israeli newspaper Haaretz published the photos of 67 children who were killed in Gaza in the recent 11-day bombardment campaign by the Israel Defense Forces. (Photo: Haaretz)

Donnerstag, Mai 27, 2021

Common Dreams



“This Is the Price of War”: Israelische Zeitung Haaretz veröffentlicht Fotos aller 67 palästinensischen Kinder, die beim Angriff auf Gaza getötet wurden

“Die Gespräche über Israel/Palästina ändern sich in den jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt”, sagte Rabbinerin und Autorin Abby Stein. “Es ist an der Zeit.”

Julia Conley

Die israelische Zeitung Haaretz veröffentlichte die Fotos von 67 Kindern, die in Gaza während der jüngsten 11-tägigen Bombardierung durch die israelischen Verteidigungskräfte getötet wurden. (Foto: Haaretz)

Menschenrechtsaktivisten und Journalisten applaudierten der israelischen Zeitung Haaretz für ihre “beispiellose” Titelgeschichte am Donnerstag – eine mit den Fotos und Geschichten von 67 palästinensischen Kindern, die bei der jüngsten Bombardierungskampagne der israelischen Verteidigungskräfte getötet wurden.

“Dies ist der Preis des Krieges”, lautete die Schlagzeile.

Der Artikel erschien einen Tag, nachdem die New York Times ihren eigenen ausführlichen Bericht über die jüngsten Opfer von Israels jüngster 11-tägiger Offensive veröffentlicht hatte, bei der die IDF häufig Wohngebiete in Gaza angriff, das als das größte Freiluftgefängnis der Welt bekannt ist.

Haaretz’ Fokus auf die in Gaza getöteten Kinder sei besonders bemerkenswert, sagte der Autor und Brooklyn-College-Professor Louis Fishman, wenn man bedenke, dass die Leser der Zeitung “auch ihre Kinder in Israels Kriege schicken”.

“Das ist beispiellos”, tweetete Fishman.

Während Haaretz redaktionell zur linken Mitte tendiert, haben die israelischen Mainstream-Medien traditionell nicht über die palästinensischen Opfer der Militärkampagnen der IDF und der gewalttätigen Politik der israelischen Regierung berichtet, sagte der Journalist Khaled Diab.

Wie Diab twitterte, wurden frühere Versuche von Organisationen in Israel, die menschlichen Kosten der Angriffe der IDF öffentlich zu machen, unterdrückt.

Die Titelseite von Haaretz sei “ein mutiger Schritt”, twitterte die Journalistin Saima Mohsin und fügte hinzu: “Wird es einen Unterschied machen?”

Andere in den sozialen Medien nahmen die beispiellose Titelgeschichte zur Kenntnis.

“Die Gespräche über Israel/Palästina verändern sich in den jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt”, twitterte die Rabbinerin und Autorin Abby Stein. “It’s about time.”

Wie die Chefredakteurin von Jewish Currents, Arielle Angell, letzte Woche in The Guardian schrieb, haben die Verfechter der Rechte seit Israels 50-tägigem Angriff auf den Gazastreifen 2014, bei dem mehr als 2.100 Palästinenser getötet wurden, “das Wachstum einer kleinen, aber engagierten jüdischen Anti-Besatzungs-Bewegung gesehen [und] die letzten anderthalb Wochen haben einen noch größeren Kreis der Gemeinschaft an einen Ort der Abrechnung gebracht.”

Wir haben jüdische Politiker, Prominente, Rabbinerstudenten und andere gesehen, die sich lautstark für Palästina ausgesprochen haben. Wir haben eine kraftvolle Solidaritätsbekundung von jüdischen Google-Mitarbeitern gesehen, die ihre Firma aufforderten, ihre Beziehungen zu den IDF zu beenden. Bei Jewish Currents, dem linken Magazin, dessen Chefredakteur ich jetzt bin, baten wir um Fragen von Lesern, die damit kämpfen, die jüngste Gewalt zu verstehen. Wir wurden überflutet. Diese Fragen in ihrer Gesamtheit zeichnen ein eindrucksvolles Porträt einer Gemeinschaft, die sich an einem Wendepunkt befindet.

In Israel schien die Haaretz-Titelseite einen Nerv zu treffen, was zumindest eine empörte Reaktion von Oded Revivi, dem Leiter des Regionalrats von Efrat in einer israelischen Siedlung im Westjordanland, zur Folge hatte, der sagte, der Haaretz-Artikel sei ein Beweis dafür, dass “die Leute die falschen Mütter bemitleiden”.

In den sozialen Medien sagte Mairav Zonszein von der International Crisis Group, statt des “Preises des Krieges” zeige die Haaretz-Titelseite speziell den Preis von “Israels “fortgesetzter Militärherrschaft, Enteignung, Diskriminierung und Gewalt.” Übersetzt mit Deepl.com

