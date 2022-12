https://consortiumnews.com/2022/12/19/thomas-friedman-the-myth-of-liberal-israel/?eType=EmailBlastContent&eId=d7f39217-a99b-4825-a499-8ba62854ec75

Israelische Truppen in Gaza im August. (IDF, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Was Sie jetzt so öffentlich demonstriert sehen, ist und war schon immer die wahre Kultur und der wahre Charakter des zionistischen Israels – ein Staat, der nur für eine Gruppe bestimmt ist und auf der Eroberung und Enteignung anderer aufgebaut ist, schreibt Lawrence Davidson.



Thomas Friedman & Der Mythos vom liberalen Israel



Von Lawrence Davidson

TothePointAnalysis.com



19. Dezember 2022

Israel ist dabei, eine aggressiv rassistische rechte Regierung unter der Führung des prinzipienlosen Benjamin Netanjahu zu bilden.

Dies ist nicht die erste derart widerwärtige Regierung, die Israelis gewählt haben. In der Tat hat die israelisch-jüdische Wählerschaft in ihrer kurzen Geschichte schon mindestens dreimal ideologisch engagierte Fanatiker (in diesen Fällen mit dem zusätzlichen Reiz einer terroristischen Vergangenheit) zu ihren Führern gewählt: Yitzhak Shamir, Ariel Sharon und Menachem Begin.

Diese Urteile der Wähler waren auch keine Ausnahmen, die irgendwie dem nationalen Charakter Israels zuwiderliefen. Sie waren alle, wie auch heute, logische Ergebnisse einer nationalen Sichtweise – repräsentiert durch Israels zionistische Staatsideologie -, die schon immer von Grund auf rassistisch war, und die sich bei häufigen Gelegenheiten in Reaktion auf den legalen Widerstand ihrer palästinensischen Opfer zu rasenden Höhen aufschwingt.

Die Diaspora-Befürworter Israels ignorieren jedoch häufig diese historischen Fakten. Dass sie dies tun, zeugt von der Macht des von der Propaganda geschaffenen Mythos eines liberalen, demokratischen Israels – des idealisierten Israels, von dem so viele in ihrem Herzen wissen, dass es das wahre Israel sein könnte und sein sollte. Einer derjenigen, die das Ideal mit dem Realen zu verwechseln scheinen, ist Thomas Friedman, Kolumnist der New York Times, der häufig über Israel schreibt.

In einer Kolumne vom letzten Monat mit dem Titel “The Israel We Knew is Gone” (Das Israel, das wir kannten, ist weg) schreibt Friedman, als ob die bevorstehende Netanjahu-Regierung einzigartig sein wird: “eine unruhige Allianz aus ultraorthodoxen Führern und ultranationalistischen Politikern, darunter einige ausgesprochen rassistische, antiarabische jüdische Extremisten, die früher als völlig außerhalb der Normen und Grenzen der israelischen Politik stehend galten.”

Friedman erwähnt “Itamar Ben-Gvir, der 2007 von einem israelischen Gericht wegen Anstiftung zum Rassismus und Unterstützung einer jüdischen Terrororganisation verurteilt wurde” sowie “Bezalel Smotrich, den Führer der Partei des religiösen Zionismus, der seit langem für eine vollständige israelische Annexion des Westjordanlands eintritt” und die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser verteidigt.

Thomas Friedman im Jahr 2015. (Brookings Institution, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Friedman glaubt nicht, dass diese Persönlichkeiten oder die Parteien, die sie anführen, repräsentativ für das Israel sind, das er kennt. Ihre Ansichten und Ziele unterscheiden sich jedoch kaum von denen eines Shamir, Sharon oder Begin.

Was anders ist, oder wie Friedman es ausdrückt, “außerhalb der Normen und Grenzen der israelischen Politik”, ist die diplomatisch peinliche, öffentliche Indiskretion von Männern wie Ben-Gvir und Smotrich, kombiniert mit Netanjahus Bereitschaft, den Mythos des liberalen Israels zu opfern, um die Macht zu behalten.

All dies ist ein Schock für Friedman und seine bevorzugte Vision des jüdischen Staates. Es stellt eine “bisher undenkbare Realität” dar. Netanjahu führt Israel dorthin, wohin kein israelischer Politiker zuvor gegangen ist” usw. Friedman kommt also zu dem Schluss, dass “das Israel, das wir kannten, verschwunden ist”.

Apartheid ist das, was wirklich ist

Um zu zeigen, wie oberflächlich Friedmans Analyse ist, sollte man Folgendes bedenken. Im Jahr 2021 legten drei etablierte Menschenrechtsorganisationen, die für ihre zuverlässigen Erkenntnisse bekannt sind, faktenbasierte öffentliche Berichte vor, die belegen, dass Israel sowohl in seiner Kultur als auch in seiner Regierungspolitik ein Apartheidstaat ist. (Apartheid, “ein institutionalisiertes System der Segregation und Diskriminierung aufgrund der Rasse”, wurde nach internationalem Recht zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt.)

B’tselem, Israels eigene Menschenrechtsorganisation, legte ihren Bericht im Januar 2021 vor. Amnesty International folgte im Februar und Human Rights Watch im April. Im Oktober 2022 veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Bericht, in dem sie Israels Verhalten in den besetzten Gebieten als “Siedlerkolonialismus” bezeichneten.

Die Apartheid ist nicht etwas, das die israelischen Juden eines Morgens einfach so erfahren haben. Es ist ihre historische Entscheidung – eine Entscheidung, die Thomas Friedman anscheinend wenig beachtet hat. So erwähnt er bei der Beschreibung der gegenwärtigen Situation nicht, dass das Ziel des Zionismus immer die Aneignung ganz Palästinas mit so wenig Palästinensern wie möglich war.

Stattdessen verweist er auf eine gesonderte Gruppe von Israelis, “die die Araber schon immer gehasst haben”, und deren Wachstum aufgrund “eines dramatischen Anstiegs der Gewalt – Messerstechereien, Schießereien, Bandenkrieg und organisierte Kriminalität – durch israelische Araber … gegen israelische Juden, insbesondere in gemischten Gemeinden.”

Für die Anhänger des rechtsgerichteten Likud, der religiösen Parteien und der Siedlerbewegung ist die Gewalt nicht deshalb entstanden, weil Israel ein Apartheidstaat ist, sondern weil Israel in ihren Augen zu liberal gegenüber den Palästinensern war.

Und nun ist es an der Zeit, diese angeblich tolerante Haltung zu beenden. Eines der erfolgreichsten politischen Wahlkampfmottos von Netanjahu war: “Das war’s. Wir haben genug.”

Rassismus untergräbt alle humanistischen Impulse

Netanjahus Erfolg bei der Mobilisierung einer vielschichtigen Rechten, die schon immer aktiv, wenn auch nicht politisch geeint war, macht Thomas Friedman schließlich Angst. Er befürchtet, dass Israel von einem “allgemeinen ultranationalistischen” Eifer erfasst wird.

Die riesige Figur von Itamar Ben-Gvir am Eingang eines Wahllokals in der Stadt Nosher, 1. November. (Hanay, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Moshe Halbertal, jüdischer Philosoph an der Hebräischen Universität, zitiert: “Was wir beobachten, ist eine Verlagerung der rechtsgerichteten Falken von einer politischen Identität, die auf der Konzentration auf den ‘äußeren Feind’ – die Palästinenser – auf den ‘inneren Feind’ – die israelischen Araber – beruht.”

Halbertals Analyse stützt sich auf eine falsche Dichotomie. Der Zionismus hat nie eine ernsthafte Unterscheidung zwischen inneren und äußeren Palästinensern gemacht. Für viele Zionisten sind sie alle Araber, die unter Druck gesetzt werden sollten, in benachbarte arabische Länder auszuwandern.

Der Zionismus hat diese Haltung unausweichlich gemacht, indem er von Anfang an eine expansionistische, diskriminierende Gesellschaft schuf, die sich über die Religion definiert und auf die Rasse schließen lässt.

Die Suche nach Kompromissen auf der Grundlage des “Friedensprozesses” oder einer “Zweistaatenlösung” erscheinen heute als langwierige Täuschungsmanöver, die dazu dienten, die Aufmerksamkeit der Welt von Israels eigentlichem Ziel abzulenken. Wenn es um das “historische Israel” geht, war ein maximalistisches Besatzungs- und Siedlungsprogramm immer das einzig akzeptable Ergebnis für die Zionisten an der Macht.

Es gibt noch eine andere Art und Weise, in der die gegenwärtigen Umstände Friedman Angst machen. Er sagt uns, dass “Netanjahus Koalition auch die lebenswichtigen unabhängigen Institutionen angegriffen hat, die Israels Demokratie untermauern und unter anderem für den Schutz von Minderheitenrechten verantwortlich sind.”

Institutionen wie das untere Gerichtssystem, die Medien und der Oberste Gerichtshof müssen diszipliniert werden, indem sie “unter die politische Kontrolle der Rechten gebracht werden.”

Bei diesem Bestreben, gesellschaftliche Institutionen zu kontrollieren, geht es jedoch nicht in erster Linie um die Palästinenser. Es spiegelt den Hass des rechten Flügels (und wie in den USA scheint Hass das richtige Wort zu sein) auf die Haltung der linken und mittleren Zionisten zu Fragen wider, die die israelischen Juden betreffen: Wer ist ein Jude?, “Minderheitenrechte” für gleichgeschlechtliche Paare, L.G.B.T.Q.-Leute, Frauenfragen, Reformjuden und dergleichen.

Friedman scheint nicht in der Lage zu sein, die Tatsache zu begreifen, dass der Rassismus, der der israelischen Kultur und Politik zugrunde liegt, alle humanistischen Impulse innerhalb dieser Gesellschaft untergraben muss, selbst die, die andere Juden betreffen.



Bezalel Smotrich, links, mit dem US-Botschafter in Israel David Friedman bei einem Besuch der Hesder Yeshiva in Sderot, Oktober 2017. (U.S. Embassy Tel Aviv, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Schließlich ist Friedman besorgt “über die Zukunft des Judentums in Israel”, und das kann er auch sein. Mit Blick auf Halbertal stellt er fest, dass “die Tora für die Gleichheit aller Menschen und die Vorstellung steht, dass wir alle nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Ausgerechnet Israelis müssen die Rechte von Minderheiten respektieren, weil wir als Juden wissen, was es heißt, eine Minderheit zu sein. Das ist ein tiefes jüdisches Ethos.”

Warum also ist diese Essenz der jüdischen Lehre im zionistischen Israel so schwach? Weder Friedman noch Halbertal begreifen die eigentliche Ursache – die historisch rassistische, ja apartheidartige Natur des zionistischen Israel. Sie begreifen es nicht, weil sie vom Mythos des liberalen Israels geblendet sind, das jetzt angeblich wegen des Widerstands der Palästinenser in Gefahr ist.

Er zitiert Halbertal, der sich beklagt: “Wenn man jeden Tag auf der Straße diese viszeralen Sicherheitsbedrohungen hat, wird es für diese hässlichen Ideologien viel einfacher, sich zu verankern.”

Friedmans Behauptung, dass “das Israel, das wir kannten, verschwunden ist”, ist weitgehend eine Illusion. Zu einem guten Teil war sein Israel nie da. Gewiss, es gab und gibt im Moment noch eine Fassade der Pseudo-Demokratie – so etwas wie die “Demokratie” in Alabama, USA, in den 1950er Jahren.

Jetzt entwickeln sich die Dinge weiter in Richtung Faschismus. Bezalel Smotrich, einer von Friedmans bête noire, hat verkündet, dass die Menschenrechte und die Institutionen, die diese Rechte unterstützen, eine “existenzielle Bedrohung” für Israel darstellen. Die meisten Zionisten werden dieser Behauptung zustimmen, zumindest was die Palästinenser betrifft, weil sie historisch gesehen den israelischen Empfindlichkeiten entspricht.

Schließlich läuft die Besatzung seit einem halben Jahrhundert in all ihrer unmoralischen Pracht weiter, ohne dass die meisten israelischen Juden und ihre Anhänger in der Diaspora nennenswerten Einspruch erheben.

Was Sie jetzt so öffentlich demonstriert sehen, ist und war schon immer das wahre Gesicht des zionistischen Israels.

Was Sie jetzt so öffentlich demonstriert sehen, ist und war schon immer das wahre Gesicht des zionistischen Israels. Übersetzt mit Deepl.com

