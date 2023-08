Ich danke meinen Freund Joseph Massad für diesen wichtigen Artikel, den ich leider verspätet auf meine Seite setze. Aber er bleibt aktuell und



unbedingt lesenswert Evelyn Hecht-Galinski



Thomas Friedman doth worry too much about Israel In an open letter to Joe Biden, the longtime New York Times columnist pleads with the US president to ’save‘ Israel from itself and preserve Jewish master-race democracy

Thomas Friedman macht sich zu viele Sorgen um Israel

Von Joseph Massad

28. Juli 2023

In einem offenen Brief an Joe Biden appelliert der langjährige Kolumnist der New York Times an den US-Präsidenten, Israel vor sich selbst zu „retten“ und die jüdische Rassen-Demokratie zu bewahren

US-Präsident Joe Biden spricht während eines Treffens mit dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog im Oval Office des Weißen Hauses in Washington am 18. Juli 2023 (Reuters)



Implodiert Israel von innen?

In den letzten Monaten ist die massive Kluft zwischen einem Teil der israelisch-jüdischen Gesellschaft, der darauf besteht, dass die israelischen Juden die jüdische Vorherrschaft durch den Schutz der Herrenrassen-Demokratie aufrechterhalten müssen, und einer Regierung mit ebenso massiver Unterstützung, die darauf besteht, dass die jüdische Vorherrschaft nur durch eine Herrenrassen-Halbautokratie aufrechterhalten werden kann, in den Vordergrund getreten.

Während Großbritannien und die Europäische Union – mit ihrer „Wir lieben Israel, ob richtig oder falsch“-Haltung – sich nicht sonderlich besorgt über die jüngsten Entwicklungen gezeigt haben, hat dieser interne Streit unter Israels jüdischen Kolonialsiedlern über den besten Weg, die jüdische Vorherrschaft aufrechtzuerhalten, bei Israels wichtigsten Unterstützern in den USA große Sorge ausgelöst.

Thomas Friedman, der für die imperialen Kriege der USA begeisterte und israelfreundliche Kolumnist der New York Times, der sich kürzlich mit Joe Biden im Weißen Haus traf, um diese Entwicklungen zu besprechen, veröffentlichte vor einigen Tagen einen offenen Brief an den US-Präsidenten, in dem er ihn aufforderte, Israel vor sich selbst zu „retten“.

Friedman macht sich zu viele Sorgen um Israel. Er ist zutiefst daran interessiert, die jüdische Herrenrassen-Demokratie zu bewahren und möchte, dass die US-Regierung damit droht, ihre Beziehungen zu Israel aufgrund der Justizreformen „neu zu bewerten“.



Israel ‚retten‘

In seinem Artikel bezieht sich Friedman auf die zionistische Siedlerkolonie mit der seltsamen Formulierung „die einzige jüdische Demokratie“, als ob es andere jüdische Autokratien gäbe, die sich vom „demokratischen“ Israel unterscheiden. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – seiner notorischen anti-palästinensischen und anti-arabischen Ansichten wird Friedman von den pro-US-amerikanischen arabischen Regierungen und arabischen neoliberalen Geschäftsleuten verehrt, die er in seinen Büchern erwähnt und regelmäßig in bezahlten Reden in arabischen Hauptstädten anspricht.

Friedman ist ein langjähriger Befürworter der imperialen Interessen der USA im Nahen Osten, die, wie er warnt, untergraben werden, wenn die jüdische Vorherrschaft in Israel durch Autokratie statt durch die Demokratie der Herrenrasse aufrechterhalten wird.

Sein pro-israelisches und anti-palästinensisches Buch von 1989 From Beirut to Jerusalem: One Man’s Middle Eastern Odyssey“, das ihm im anti-palästinensischen US-Mainstream Anerkennung einbrachte, wurde damals von dem verstorbenen Edward W. Said als „On the Orientalist Express“ bezeichnet.

In seinem offenen Brief fordert Friedman Biden auf, diese „jüdische Demokratie“ vor internen Bedrohungen zu „retten“, wie es Präsident Richard Nixon 1973 angeblich getan hatte. In jenem Jahr marschierten Ägypten und Syrien natürlich in ihre eigenen, 1967 von Israel illegal besetzten und kolonisierten Gebiete ein, um sie zu befreien und den israelischen Siedlerkolonialismus zu beenden. Sie griffen nicht die „jüdische Demokratie“ an – was auch immer das sein mag. Aber der israelfreundliche Friedman lässt sich nicht beirren. Er braucht dieses Stück Pro-Israel-Propaganda, um seinen Vergleich zwischen der US-Unterstützung zur Rettung des israelischen Siedlerkolonialismus im Jahr 1973 und seiner Aufforderung an Biden, jetzt dasselbe zu tun, zu ziehen.

Friedman ist besorgt, dass die Justizreformen der Netanjahu-Regierung „Israels Militär zerbrechen“ würden, den wichtigsten Vollstrecker des Siedlerkolonialismus, dessen Hauptaufgabe seit jeher die Erhaltung der jüdischen Vorherrschaft in Israel ist. Er fordert Biden auf, Israel eine „Dosis harter Liebe zukommen zu lassen – nicht nur von Herzen, sondern auch aus dem Herzen der strategischen Interessen der USA“.

Friedman ist ein langjähriger Befürworter der imperialen Interessen der USA im Nahen Osten, die, wie er warnt, untergraben werden, wenn die jüdische Vorherrschaft in Israel durch eine Autokratie und nicht durch eine Demokratie der Herrenrasse aufrechterhalten wird. Er appelliert fast verzweifelt an Biden, diese Interessen zu schützen. Die Amerikaner, sagt er, „haben das Recht – ja, wir sind sogar verpflichtet -, die „strategischen Interessen“ der USA zu verteidigen.

US“-Interessen

Friedman begründet dies damit, dass Netanjahus Schritte zur Annexion des Westjordanlandes führen könnten, womit Netanjahu unter einer früheren, weniger „extremen“ Regierung ohnehin gedroht hatte – etwas, das Friedman vielleicht vergessen hat. Eine solche Annexion könnte zu einem Exodus der palästinensischen Bevölkerung führen, warnt Friedman, die dann in Jordanien landen und das US- und Friedman-freundliche Regime „destabilisieren“ würde.

Er behauptet, dass Jordanien, dessen Monarch König Abdullah II. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Friedmans Artikel die USA besuchte, für die USA „der wichtigste Pufferstaat in der Region“ ist. Seine Instabilität sei daher nicht nur eine Bedrohung für die Interessen der USA, sondern auch für die „Sicherheit“ Israels. Dass der Status Jordaniens als „Pufferstaat“ für Israel und die USA davon abhängt, dass es sich nicht um eine Demokratie, sondern um eine Autokratie handelt, stört Friedman in keiner Weise; schließlich geht es um die Rechte der Juden.

Friedman ist auch besorgt darüber, dass Netanjahu Israels neue autokratische arabische Verbündete, die das Abraham-Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zur jüdischen Siedlerkolonie unterzeichnet haben, in Verlegenheit gebracht hat.

Wichtiger ist für Friedman jedoch die Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien, die der Kolumnist durch Netanjahus Handeln gefährdet sieht, was er als US-Interesse bezeichnet.

Schließlich spricht Friedman, wenn auch merkwürdigerweise, vom möglichen Zusammenbruch des von den USA finanzierten israelischen Militärs als einer „Katastrophe“ für die USA, aber auch für Israel, da Israel „echte Feinde wie den Iran und die Hisbollah vor der Haustür hat“. Dass der Iran und die Hisbollah nur als Feinde Israels und nicht als Feinde der USA bezeichnet werden, mag ein Versehen sein, ist aber bemerkenswert, vor allem angesichts der jüngsten leichten Verbesserungen in den Beziehungen zwischen den USA und dem Iran.

Eisernes“ Engagement

Während Friedman und andere israelfreundliche Kräfte in den USA Panik vor der drohenden Implosion des israelischen Staates schieben, überschlagen sich die Ereignisse in Palästina. Das israelische Militär und die jüdischen Siedler setzen ihren kolonialen Amoklauf und die tägliche Tötung von Palästinensern fort, während die Regierung Biden ihre bedingungslose Unterstützung bekräftigt, angefangen mit Bidens Erklärung während des jüngsten Besuchs des israelischen Präsidenten Isaac Herzog, dass „Amerikas Engagement für Israel“ „fest und unerschütterlich“ ist.

Auch US-Außenminister Antony Blinken bekräftigte, dass Biden „mehr als jeder andere, den ich kenne, aus tiefstem Herzen der Sicherheit Israels verpflichtet ist, und das wird sich nie ändern“. Ein solches Engagement für die Sicherheit dieses räuberischen Implantats inmitten der arabischen Welt ist etwas, womit alle arabischen Verbündeten Washingtons mehr als zufrieden sind.

In der Zwischenzeit hat die israelische Regierung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) einen Rettungsanker gegeben, indem sie sich verpflichtet hat, ihren Zusammenbruch zu verhindern, sofern sie ihre repressiven Bemühungen gegen antikoloniale palästinensische Widerständler verdoppelt, eine Hauptaufgabe, für die die PA 1993 gegründet wurde und vor der sie nie zurückgeschreckt ist – weder unter Yasser Arafat noch unter seinen Nachfolgern. Die Palästinensische Autonomiebehörde kam den israelischen Forderungen bereitwillig nach, indem sie eine groß angelegte Unterdrückungskampagne startete und Dutzende von palästinensischen Widerstandskämpfern verhaftete.

Ägypten und Jordanien, zwei der wichtigsten Verbündeten Washingtons, üben auf Geheiß der Amerikaner und der Israelis weiterhin Druck auf die Hamas und den Islamischen Dschihad aus, deren Führer kürzlich zu einem Treffen mit dem Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, nach Kairo eingeladen wurden. Die Hamas hat die Einladung angenommen, während der Islamische Dschihad seine Teilnahme an die Bedingung geknüpft hat, dass die PA ihre inhaftierten Mitglieder freilässt.

In der Zwischenzeit hat Washingtons Verbündeter, der frisch wiedergewählte türkische Präsident und Friedensstifter Recep Tayyip Erdogan, Benjamin Netanjahu und Abbas eingeladen, ihn getrennt, aber nacheinander zu besuchen, in einem nicht ganz so geheimen Versuch zu vermitteln, als ob eine Vermittlung zwischen dem Führer einer europäischen Siedlerkolonie, die illegal Land besetzt, und ihrer Kollaborateurin, der Palästinensischen Autonomiebehörde, notwendig wäre.

Erdogan hat auch den Hamas-Führer Ismail Haniyeh eingeladen, zwischen der antikolonialen Bewegung und der kollaborierenden Palästinensischen Autonomiebehörde zu vermitteln.

Pauken und Trompeten

Unterdessen finden in Washington private Treffen zur Umstrukturierung der Palästinensischen Autonomiebehörde – vermutlich nach Abbas‘ Tod – statt. Der Plan wäre, sie endlich von ihrer parasitären politischen Führung zu befreien und sie deutlicher als eine repressive, von den USA ausgebildete und finanzierte Sicherheitstruppe zu entlarven, die Israel (und die Profite und Investitionen der palästinensischen Geschäftswelt im Westjordanland) schützen soll und einem bürokratischen Apparat angegliedert ist, der die kommunalen Bedürfnisse der Bevölkerung auf Geheiß Israels verwaltet.

Friedman spricht von den „gemeinsamen Werten“ Israels und der USA und gibt vor, dass diese gemeinsamen Werte eine Verpflichtung zur „Demokratie“ und nicht zum Siedlerkolonialismus sind

Und falls dies nicht ausreicht, um Friedman und andere zu beruhigen, betonte Verteidigungsminister Lloyd Austin in einem Telefonat mit dem israelischen Verteidigungsminister am 25. Juli, dass „das Engagement der USA für Israels Sicherheit unerschütterlich und unerschütterlich ist, und bekräftigte, dass sich das Verteidigungsministerium auf Initiativen zur Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit konzentriert.“ Entsetzt darüber, dass die Palästinenser weiterhin Widerstand gegen die koloniale Besatzung Israels leisten, forderte Austin „die palästinensischen Führer auf, den Terrorismus zu verurteilen und aktive Schritte zur Verhinderung von Gewalt zu unternehmen“.

Keine dieser fortlaufenden pro-israelischen und anti-palästinensischen amerikanischen Aktionen scheint die Bedenken von Friedman und seinesgleichen zu lindern. Friedman spricht von den „gemeinsamen Werten“ Israels und der USA und tut so, als ob diese gemeinsamen Werte ein Bekenntnis zur „Demokratie“ und nicht ein Bekenntnis zum Siedlerkolonialismus wären.

David Rothkopf, ein ehemaliger Beamter der Clinton-Administration und Journalist, stimmt ihm zu: „Eine Beziehung, die auf gemeinsamen Werten aufgebaut ist, kann nicht einfach wiederhergestellt werden, wenn klar ist, dass diese Werte nicht mehr geteilt werden“. Doch die Werte des Siedlerkolonialismus und des US-Imperialismus werden von den beiden Ländern weiterhin ohne Unterlass geteilt.

Netanjahu weiß sehr wohl, dass Israels liberalere US-Freunde so viel schimpfen können, wie sie wollen, aber nichts davon wird die Liebe der US-Eliten für Israel und seine Kolonisten zerstören. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …