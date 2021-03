Til Kingdom Come: Wie christliche Evangelikale das Chaos in Palästina anheizen Von Azad Essa

Evangelikale sind die “besten” Freunde des “jüdischen Staats”

‘Til Kingdom Come: How Christian evangelicals fuel chaos in Palestine In the Evangelical Christmas Lutheran Church in Bethlehem, Reverend Munther Isaac sits on a bench alongside Pastor Boyd Bingham IV, a Christian Evangelical pastor from a small American town, to discuss Christian Evangelicals and their role in the Israeli-Palestinian conflict.



Til Kingdom Come: Wie christliche Evangelikale das Chaos in Palästina anheizen

Von ByAzad Essa



22. März 2021

In der evangelisch-lutherischen Weihnachtskirche in Bethlehem sitzt Reverend Munther Isaac auf einer Bank neben Pastor Boyd Bingham IV, einem christlich-evangelikalen Pastor aus einer amerikanischen Kleinstadt, um über christliche Evangelikale und ihre Rolle im israelisch-palästinensischen Konflikt zu sprechen.

“Evangelikale haben sehr negativ zu diesem Konflikt beigetragen, weil sie von Prophezeiungen besessen sind”, sagt Isaac, ein palästinensischer Christ, zu Bingham, einem christlichen Hardliner-Zionisten von der Binghamtown Baptist Church in Middlesboro, Kentucky.

“Sehen Sie, was ich bei vielen amerikanischen Evangelikalen nicht verstehe: In ihrem Szenario werden die Juden entweder eines Tages zum Christentum konvertieren, und die, die es nicht tun, werden leider massakriert – das ist das prophetische Verständnis. Irgendwie wird das als eine Theologie wahrgenommen, die das jüdische Volk unterstützt.

“Für mich ist das eine verdrehte Logik: die Vorstellung, dass Gott die Juden zurück in ihr Land bringt. Aber was oft fehlt, ist die palästinensische Präsenz; es ist, als ob man von einem leeren Land spricht. Wir sind einer Theologie aufgesessen, die uns eigentlich sagt, dass wir nicht hierher gehören, die uns sogar sagt, dass wir Bürger zweiter Klasse in unserem Heimatland sind”, fügt Isaac hinzu, während Bingham zuschaut.

Ihr Gespräch ist eine von mehreren bemerkenswert prägnanten Szenen in “Til Kingdom Come”, einem neuen Dokumentarfilm über die schlecht verstandene und oft unterbewertete Verbindung zwischen der israelischen Rechten und amerikanischen christlichen Evangelikalen.

Unter der Regie von Maya Zinshtein, einer mit dem Emmy ausgezeichneten israelischen Filmemacherin, ist der Dokumentarfilm eine Augenzeugenreise in die fanatische Welt der christlich-zionistischen Bewegung in den Vereinigten Staaten, wie sie sich während der Präsidentschaft von Donald Trump fieberhaft entfaltet.

Christlich-zionistische Basis

Christliche Evangelikale machen ein Viertel der amerikanischen Wählerschaft aus, und etwa drei Viertel der gesamten evangelikalen Bevölkerung sind weiß. Viele sind christliche Zionisten, die wortwörtlich glauben, dass Israel eine Manifestation biblischer Prophezeiungen ist und dass die Juden unterstützt werden müssen, um in ihre geistige Heimat zurückzukehren.

Nach der Theologie der Bewegung wird Jesus, sobald sie in Israel versammelt sind, zurückkehren und die Massenbekehrung zum Christentum für einige Juden und den Tod für den Rest herbeiführen.

Mit der Wahl von Trump Ende 2016 und der sehr öffentlichen und triumphalen Stimmung, die seiner christlich-evangelikalen Basis ins Weiße Haus folgte, sagte Zinshtein, dass es sich wie ein angemessener Zeitpunkt anfühlte, eine Geschichte zu erforschen, die nur wenige in Israel zu verstehen oder sich dafür zu interessieren schienen, von der sie sich aber vorstellte, dass sie einen massiven Einfluss auf die Region ausüben würde.

Die Aufdeckung der inneren Machenschaften dieser jahrzehntealten Beziehung macht den Film zu einer fesselnden Angelegenheit

“Als ich anfing, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, verstand ich, dass es eine riesige Macht unter der Oberfläche gibt, die mein Leben und das Leben der Palästinenser, die neben mir lebten, beeinflusst hat … und ich wollte sie ans Licht bringen”, sagte die Filmemacherin gegenüber Middle East Eye.

In der Dokumentation erkunden Zinshtein und ihr Team die kleine evangelikale Gemeinde in Middlesboro, Kentucky – ein Mikrokosmos der größeren christlich-evangelikalen Gemeinde in den USA. Sie verbringt Zeit mit Bingham und zeigt, wie sowohl Jung als auch Alt einer Gehirnwäsche unterzogen werden und glauben, dass die Unterstützung Israels ihr Los im Leben verbessern würde.

Das Schicksal dieser Gemeinde

Middlesboro ist Teil eines Gürtels ehemaliger Kohlestädte, die einige der ärmsten Bezirke in den USA bilden. Obwohl 40 Prozent der Bevölkerung in Armut leben, gehört die Gemeinde zu den größten Beitragszahlern der gemeinnützigen International Fellowship of Christians and Jews (IFCJ).

“Das Schicksal des jüdischen Volkes ist das Schicksal dieser Gemeinde. Und das Schicksal dieser Gemeinde ist das Schicksal des jüdischen Volkes”, sagt IFCJ-Präsidentin Yael Eckstein vor einer vollbesetzten Kirche in Middlesboro, nachdem sie einen Scheck über 25.000 Dollar erhalten hat.

“Es gibt das Gute gegen das Böse. And God is saying: Auf welcher Seite stehst du?”, fügt sie unter dem Gebrüll der Gläubigen vor ihr hinzu.

Yael Eckstein erhält eine 25.000-Dollar-Spende von der Gemeinde in Middlesboro, Kentucky [Til Kingdom Come]

IFCJ-Präsidentin Yael Eckstein erhält eine 25.000-Dollar-Spende aus der Gemeinde Middlesboro (‘Til Kingdom Come)

‘Til Kingdom Come genießt ungehinderten Zugang zu einigen der exklusivsten, intimsten Räume in der christlich-evangelikalen Welt der USA.

In Los Angeles folgt Zinshtein Eckstein zu einer Fundraising-Veranstaltung für das israelische Militär, bei der Hollywood-A-Listen-Prominente wie Gerard Butler um Figuren wie den verstorbenen Sheldon Adelson, den milliardenschweren Gönner von Trump und Unterstützer Israels, herumstolzieren. Später sieht man Butler, wie er ein Selfie mit israelischen Soldaten macht, während er von dem Star der israelischen TV-Hitserie Fauda, Rona-Lee Shimon, flankiert wird.

“Es ist eine Geschichte von Glauben, Geld und politischem Einfluss”, sagte Zinshtein.

Wie evangelikale Christen riskieren, den Nahen Osten in Brand zu setzen

Die Offenlegung der inneren Machenschaften dieser jahrzehntealten Beziehung macht den Film zu einer packenden Angelegenheit. Zinshtein ist eine meisterhafte Geschichtenerzählerin, die ihren Figuren erlaubt, ihre Worte und Ausdrücke die Geschichte erzählen zu lassen und sogar die Hauptprotagonisten herauszufordern.

Wenn Bingham Zinshtein vor der Kamera sagt, dass “es so etwas wie einen Palästinenser nicht gibt”, nach einem gereizten Gespräch in der Kirche in Bethlehem mit Isaac, lässt das den Zuschauer keinen Zweifel an der Überheblichkeit des evangelikalen Projekts.

Zinshtein schaltet sich nur ein, um Fragen zu stellen, aber nie, um zu erzählen.

Unvollständige Erzählung

Ein Teil der Absicht des Films, so Zinshtein, war es, israelischen Politikern auf beiden Seiten zu verdeutlichen, dass “wenn Israel bei den Evangelikalen unterschreibt, dann unterschreibt es deren ‘ganze Agenda’. Und diese Agenda ist Anti-Abtreibungsrechte, Anti-LGBTQ-Rechte, und diese Fragen sind ganz anders gelagert als bei den Evangelikalen.” Es ist diese aufkeimende Beziehung zwischen der israelischen Regierung und der christlichen Rechten, die ihr Sorgen bereitet.

Nachdem sie gesehen hatte, wie der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu bei einem Christians United for Israel-Gipfel sagte, dass amerikanische Evangelikale Israels “beste Freunde” seien, erinnerte sich Zinshtein daran, dass sie dachte: “Das ist Wahnsinn. Das macht mir als Israeli Angst.”

Es ist jedoch dieses Framing, das zur zentralen Schwäche des Films wird. Nirgends hinterfragen Zinshtein oder ihre Figuren Israel als ein siedler-koloniales Projekt, das systematisch Palästinenser entwurzelt, Leben zerstört und Land besetzt hat, noch vor der evangelikalen Verbindung.

Trotz der Bemühungen des Films, eine vollständige Geschichte zu erzählen, ist die Zentrierung der israelischen Sorgen und Ängste, dass ein unglückliches Israel einem entlaufenen, antisemitischen Ungetüm aufgesessen ist, nicht nur unglücklich; es ist einfach nicht die vollständige Geschichte.

Obwohl christliche Evangelikale einen “Plan” für Juden haben, bleibt ihr Projekt theologisch, basiert auf ihrer Interpretation der Bibel und ist weitgehend eine Frage des Glaubens. Während es einigen Israelis unangenehm sein mag, dass Evangelikale ein Massaker an Juden auf ihrer Wunschliste haben, ist es auch nicht etwas, das die meisten Israelis ernst nehmen.

Für die Palästinenser ist die Angst jedoch viel größer und existentieller. Im eigenen Land hat Israel Hunderttausende von Palästinensern vertrieben, eine 700 km lange Mauer durch das besetzte Westjordanland gebaut und fungiert als US-Wachhund in der Region. Im Ausland ist Israel seit langem mit rechtsgerichteten und rassistischen Regierungen verbündet, sei es das Apartheid-Südafrika, Myanmars Militärjunta oder in jüngster Zeit die autoritären und fremdenfeindlichen Regime in Brasilien und Indien.

Israels Partnerschaft mit den nationalistischen, rassistischen christlichen Evangelikalen ist daher nur eine in einer Reihe von rechtsgerichteten Allianzen. Das Versäumnis des Films, die Ähnlichkeiten zwischen Israel und fanatischen weißen Evangelikalen hervorzuheben, dient nur dazu, die Vorstellung zu verbreiten, dass eine Allianz zwischen Israel und Trumps abscheulichen Anhängern so etwas wie eine Anomalie ist.

Aber für Palästinenser, die seit Jahrzehnten die Hauptlast dieser Verbindung zwischen Fanatikern zu tragen haben, und für jene Juden, die versucht haben, die siedler-kolonialen Ambitionen Israels hervorzuheben, repräsentiert die Verbindung die Hohlheit des Zionismus selbst.

“Ich glaube wirklich, dass ich die Schlüsselaspekte aufzeige, wie diese Bindung diese Frage [den Konflikt] beeinflusst. Die Quintessenz ist, dass die christlichen Evangelikalen glauben, dass das ganze Land, das Gott Abraham versprochen hat, dem jüdischen Volk gehört. Das bedeutet, dass jeder, der dieses Land hergibt , im Grunde eine Sünde ist. Und dann machen wir diese Leute zu unseren besten Freunden, und wie genau sollen wir dann diesen Konflikt lösen?” Zinshtein sagte. “Mein Gefühl ist, dass die [Frage] nach unserem [kollektiven] Schicksal an diesem Ort in diesem Film überall auftaucht.”

Eine Frage der Geschichte

Obwohl der Film deutlich macht, dass der christliche Zionismus nicht neu ist, versucht er nicht zu verdeutlichen, dass das Werben zwischen dem christlichen Zionismus und der israelischen Rechten ein langfristiges Projekt war, das vom israelischen Staat selbst in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren unter der Führung des ehemaligen Ministerpräsidenten Menachem Begin verfolgt wurde.

“Begins Bündnisbildung wurde durch den Bericht des Außenministeriums unterstützt, der die Evangelikalen als eine wichtige Wählergruppe in der amerikanischen Politik ansah”, schreibt Daniel Hummel in Covenant Brothers: Evangelicals, Jews, and US-Israeli Relations. “Unter Begin wurden die christlichen Zionisten zu einem wichtigen Bestandteil der diplomatischen Beziehungen Israels zu den Vereinigten Staaten.”

Das wirft, vielleicht unbewusst, eine ganz andere Reihe von Fragen über die Art von Mythen auf, an denen Israelis all die Jahre über ihr Land festgehalten haben

Präsident Joe Bidens Weigerung, den Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem für ungültig zu erklären, oder die Ablehnung der Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs, gegen Israel (und palästinensische Gruppen) wegen Kriegsverbrechen zu ermitteln, und das Zögern, die Sanktionen gegen ICC-Beamte aufzuheben – alles Entscheidungen aus der Trump-Ära – zeigen, dass Israel wohl immer noch die einzige politische Angelegenheit ist, bei der Demokraten und Republikaner einen Konsens erreichen können.

Zu Zinshteins Verteidigung sei gesagt, dass der Film nicht all dies hätte abdecken können. Die Erzählung wird von ihren Figuren geführt und geprägt, und ‘Til Kingdom Come’ erforscht einen Aspekt dieser Beziehung.

“Ich denke, dass der Film deutlich zeigt, dass die heutige israelische Führung – und Sie wissen, dass wir mindestens in den letzten 10 Jahren die gleiche Führung hatten – beschlossen hat, dass die christlichen Evangelikalen unsere besten Freunde sind. Das war’s. Und es kümmert sie nicht, was darüber hinaus passiert”, sagte Zinshtein.

“Anstatt zu sagen, wir unterstützen die Siedlungen, wir unterstützen eine rechtsgerichtete Agenda, sagen sie [christliche Evangelikale], wir unterstützen das ganze Israel. Und wenn man ein Israeli ist, wird man nicht nein zur Unterstützung für Israel sagen.”

Die Auslöschung der Palästinenser

Das Versäumnis, zu untersuchen, wie der israelische Staat mit der sogenannten Ironie der Zusammenarbeit mit christlichen Fanatikern umgeht – oder besser noch, zu zeigen, wie der Staat den enormen Einfluss amerikanischer christlicher Evangelikaler genutzt hat, um seine eigenen Ziele zu erreichen, wie Siedlungserweiterung, Annexion und die Auslöschung des palästinensischen Volkes – erlaubt es dem Film, anzudeuten, dass Israels Schicksal von Fanatikern gekapert worden ist.

Til Kingdom Come” fühlt sich also weniger wie eine Anklage gegen die israelische Rechte an. Er wirft, vielleicht unbewusst, eine ganz andere Reihe von Fragen über die Art von Mythen auf, an denen Israelis all die Jahre über ihr Land festgehalten haben.

Dass es erst der grotesken Verbindung mit Trump bedurfte, um das grundlegende Fehlverhalten des israelischen Staates zu enthüllen, ist vielleicht die größte Ironie von allen. Übersetzt mit Deepl.com

‘Til Kingdom Come’ ist hier als Stream verfügbar.

Azad Essa ist ein Senior Reporter für Middle East Eye mit Sitz in New York City. Er arbeitete zwischen 2010 und 2018 für Al Jazeera English und berichtete für das Netzwerk über das südliche und zentrale Afrika. Er ist der Autor von “The Moslems are Coming” (Harper Collins India) und “Zuma’s Bastard” (Two Dogs Books).

