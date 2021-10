Arbeitete nicht Netanjahu mit den selben Methoden, um einen Iran Krieg voranzutreiben? Wie sich die gefälschten Bilder vor der UNO glichen. Allerdings schämte sich Powell für seine Lügen, aber Netanjahu niemals!

Bild: Then-US secretary of state Colin Powell holds up a vial that he said was the size that could be used to hold anthrax on 5 February 2003 as he addresses the United Nations Security Council in New York (AFP)

Iraker sagen, dass sie den Tod des ehemaligen US-Außenministers, der die katastrophale Invasion ihres Landes beaufsichtigte, nicht betrauern werden

Der damalige US-Außenminister Colin Powell hält am 5. Februar 2003 vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York ein Fläschchen hoch, das nach seinen Worten die Größe eines Milzbrandbehälters hat (AFP)

Tod von Colin Powell: Iraker werden “keine Tränen” für den Architekten der Invasion von 2003 vergießen



Von Alex MacDonald

in Erbil, Irak



18. Oktober 2021

Der Tod des ehemaligen US-Außenministers Colin Powell hat, wie üblich beim Tod einer wichtigen politischen Persönlichkeit, eine Diskussion über sein Vermächtnis und die Bedeutung seiner Amtszeit für die Welt ausgelöst.

Für Millionen von Irakern wird Powell als der Mann in Erinnerung bleiben, der vor den Vereinten Nationen falsche Informationen über die Existenz und die Bedrohung durch die Massenvernichtungswaffen des ehemaligen Machthabers Saddam Hussein präsentierte.

Powells Behauptungen, Saddam habe Verbindungen zu Al-Qaida und verstecke Massenvernichtungswaffen, trugen dazu bei, die Invasion des Irak im Jahr 2003 und die daraus resultierenden Jahre des Chaos und Blutvergießens, die das Land bis heute plagen, voranzutreiben.

Die Iraker werden keine Tränen für Colin Powell vergießen

– Kamal Jabir, Zivil-Demokratische Allianz

Kamal Jabir, ein Politiker der Zivilen Demokratischen Allianz und ehemaliger Freiheitskämpfer gegen Saddam in den 80er und 90er Jahren, hat miterlebt, wie viele Menschen von Saddams Regierung getötet wurden, und hat einen Großteil seines Lebens dem Kampf und dem Exil gewidmet.

Dennoch hält er den Irak-Krieg für eine Katastrophe.

“Seit 2003 haben die Iraker noch mehr gelitten, weil die amerikanischen Regierungen – Republikaner und Demokraten – darauf bestanden haben, die korruptesten, unehrlichsten und unloyalsten Beamten und islamischen Extremisten zu unterstützen, damit sie an die Macht kommen, den Irak ruinieren und Iraker abschlachten”, sagte er gegenüber Middle East Eye.

Er stellte fest, dass Powell zwar als anständiger Politiker bekannt war, aber weder gegen den Krieg von 2003 noch gegen die “zahllosen vorsätzlichen Fehler”, die der Leiter der provisorischen Koalitionsbehörde Paul Bremer während seiner Herrschaft über das besetzte Land machte, Einspruch erhob.

“[Powell] zog es vor, den Massakern gegen den Irak und unschuldige Iraker zuzusehen und nichts dagegen zu unternehmen. Die Iraker sind heute damit beschäftigt, ihr Land zu retten und Tränen für ihre jungen friedlichen Demonstranten, Söhne und Töchter zu sparen, die von den pro-iranischen Milizen und Banden getötet wurden”, sagte er.

“Die Iraker werden keine Tränen für Colin Powell vergießen.”

Ein ‘widerwilliger Krieger’

Powell starb am Montag im Alter von 84 Jahren an Komplikationen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion.

Sein Status als erster schwarzer Außenminister und sein Ruf als vorsichtiger und besonnener Mann in der Regierung des ehemaligen Präsidenten George W. Bush, die ansonsten für ihre Kriegstreiberei bekannt war, wurden besonders hervorgehoben.

Nachrufe bezeichneten ihn als “Wegbereiter” und brandmarkten ihn als “widerwilligen Krieger” im Irakkrieg. Später leugnete er seine berühmte Rede vor der UNO aus dem Jahr 2003 und bezeichnete sie als “Schandfleck” in seiner Karriere.

Salam Ali, Mitglied des Zentralkomitees der irakischen Kommunistischen Partei, sagte, Powells Rede bei der UNO habe dazu beigetragen, Menschen innerhalb und außerhalb der USA zu beeinflussen, die “den Krieg gegen den Irak nur zögerlich begonnen” hätten.

“Colin Powell gehört zu den Spitzenbeamten der US-Regierung, die für die Führung dieses verbrecherischen Krieges und die Irreführung der Welt mit gefälschten Informationen verantwortlich sind und für ihre Taten hätten zur Rechenschaft gezogen werden müssen.”

Seine Beziehung zum Irak begann 1991, als er als Vorsitzender der Generalstabschefs half, Saddams Truppen aus Kuwait zu vertreiben.

Irak: Dorfbewohner leiden unter arabisch-kurdischen Spannungen, die zum Wiedererstarken des Islamischen Staates führen

Mehr lesen ”

“Unsere Strategie, diese Armee zu bekämpfen, ist sehr einfach”, sagte er damals gegenüber Reportern.

“Zuerst werden wir sie ausschalten, und dann werden wir sie töten.”

Auch wenn die USA 1991 nicht so weit gingen, wurden Saddams Streitkräfte 2003 schließlich besiegt. Bremer löste die Armee auf und übernahm bald darauf die Kontrolle – ein Schritt, der katastrophale Folgen haben sollte, da sich Wellen von Arbeitslosen und verärgerten ehemaligen Soldaten dem bewaffneten Widerstand gegen die US-Besatzung anschlossen.

Ahmed Habib, Redakteur bei der in Bagdad ansässigen Publikation ShakoMako.net, bezeichnete Powells Rolle im Irak als unentschuldbar und wehrte sich gegen Versuche, ihn als Taube darzustellen, der nur unfreiwillig am Krieg teilgenommen habe.

“Colin Powells Vermächtnis lebt in den Millionen zerstörter, toter oder vertriebener Menschen weiter, in der prähistorischen Infrastruktur, die die Iraker heute zu ertragen gezwungen sind, und für die fast ausschließlich seine Handlungen verantwortlich sind”, sagte er gegenüber MEE.

Ein gewalttätiges Erbe?

Im Oktober 2019 wurde der Irak von regierungsfeindlichen Protesten überschwemmt, die darauf abzielten, die politische Klasse, die durch die Invasion an die Macht gekommen war, abzusetzen und die Massenarbeitslosigkeit, Armut, Korruption und ausländische Einmischung zu bekämpfen, die zu einer Tatsache im Lande geworden sind.

Die Regierung, die Sicherheitsbehörden und die bewaffneten Gruppen reagieren mit gewaltsamer Unterdrückung und Bedrohung der Menschen, die eine Verbesserung ihres Lebensstandards fordern. Vor allem die vom Iran unterstützten Gruppen sind für viele Aktivisten zu einer täglichen Bedrohung geworden.

Ali Khyail, ein Demokratieaktivist, der in den Wirren der Zeit nach der Invasion aufgewachsen ist, sagte, dass Powells Handeln letztlich dazu geführt habe, “den Irak an den Iran auszuliefern”, während gleichzeitig eine Bedrohung für Israel beseitigt worden sei.

Die Vereinigten Staaten waren daran interessiert, Israel vor der Bedrohung durch Saddam zu retten, und nicht daran, den Irak zu befreien. Colin wollte Israel vor denen retten, die es bedrohen.

– Ali Khyail, Demokratie-Aktivist

“Wenn es darum gegangen wäre, den Irak zu retten, wäre der Irak nicht an ein Land übergeben worden, mit dem acht Jahre lang Krieg geführt wurde”, sagte er gegenüber MEE.

“Die Vereinigten Staaten waren daran interessiert, Israel vor der Bedrohung durch Saddam zu retten und nicht daran, den Irak zu befreien. Colin wollte Israel vor denen retten, die es bedrohen.”

Auch wenn der Irak nicht mehr so blutgetränkt ist wie Mitte der 2000er Jahre, gehören Gewalt und Instabilität noch immer zum Alltag vieler Einwohner.

Bei den Parlamentswahlen am 10. Oktober wurde die niedrigste Wahlbeteiligung aller Zeiten verzeichnet. Die politische Klasse – die sich größtenteils aus Exilanten zusammensetzt, die nach der Invasion von 2003 in den Irak zurückgekehrt sind – wird weithin verachtet, und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft durch die Wahlurne nimmt stetig ab.

Als entscheidende Figur in der Bush-Regierung, die für diesen Zustand weitgehend verantwortlich ist, wird Powell im Irak nicht als Befreier der einfachen Menschen von Saddams Tyrannei in Erinnerung bleiben, sondern als jemand, der den Niedergang des Landes überwacht hat.

“Wir haben jetzt Angst und werden ihm nie verzeihen”, sagte Khyail. Übersetzt mit Deepl.com

