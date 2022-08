Tondre le gazon à Gaza – Israël assassin d’enfants ? Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Tondre le gazon à Gaza – Israël assassin d’enfants ?

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 9 août 2022

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/gras-maehen-in-gaza-kindermoerder-israel-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Une fois de plus… La bande de Gaza, contrôlée et bouclée par Israël, a été une nouvelle fois bombardée. Et l’armée israélienne appelle ces orgies homicides « tondre le gazon à Gaza ». Les habitants de Gaza ne sont donc, pour ces stratèges méprisants, que des éléments d’un « gazon » de Palestiniens sans visages et sans noms, que l’on bombarde régulièrement pour les soumettre.

https://www.middleeastmonitor.com/20210529-mowing-the-grass-no-more-how-palestinian-resistance-altered-the-equation/

Contrairement à ce que prétend Israël de vouloir empêcher une « attaque », la « frappe préventive » « Operation Breaking Dawn » (opération aube naissante) contre le Jihad islamique (JIP) n’a-t-elle finalement été qu’un coup électoral sans scrupules? Il est bien possible que le ministre de la guerre Benny Gantz et le Premier ministre de transition Yair Lapid essaient de se surpasser mutuellement en tant que chefs de guerre et hommes forts pour écarter l’ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou qui, d’après les sondages, est en tête.

« Depuis 2008, Israël a mené quatre guerres dans les territoires palestiniens et tué près de 4.000 personnes – dont un quart étaient des enfants. Selon Defense for Children International, au moins 2.200 enfants ont été tués par l’armée israélienne et les colons israéliens dans les territoires palestiniens occupés depuis 2000, date du début de la seconde Intifada. Voici les noms et les visages des 16 enfants de moins de 18 ans tués par les frappes aériennes israéliennes au cours des trois derniers jours : Jamil Najm al-Deen Naijm (4 ans), Alaa Abdullah Riyad Qaddoum (5 ans), Momen al-Nairab (5 ans), Haneen Abu Qaida (8 ans), Hazem Salem (9 ans), Ahmad al-Nairab (11 ans), Jamil Ihab Najim (13 ans), Muhammad Yasser Nimr al-Nabahin (13 ans), Dalia Yasser Nimr al-Nabaheen (13 ans), Mohammed Hassouna (14 ans), Hamed Haider Najim (16 ans ), Nazmi Fayez Abu Karsh (16 ans), Ahmed Walid al-Farram (16 ans), Mohammed Salah Naijm (17 ans), Khalil Abu Hamada (18 ans) »- Source : aljazeera. com –

Assassinats sans scrupules de civils, d’enfants et de femmes

L’analyste et publiciste expérimenté Meron Rapoport l’a clairement exprimé : « La quintessence est qu’Israël, après avoir soi-disant tenté d’empêcher les attaques du JIP, reçoit maintenant des roquettes, ces tirs de roquettes qui n’auraient manifestement pas eu lieu si Israël n’avait pas attaqué en premier ». (Middle East Eye)

La dernière agression d’Israël à Gaza montre à quel point Lapid, Gentz et consorts sont prêts à tout, sans scrupules, pour rester au pouvoir. Ils n’hésitent pas à assassiner des civils, des enfants et des femmes.

« Israël a sauvé d’innombrables vies » loua l’autre dirigeant d’un État voyou, le président des États-Unis Joe Biden, ce que l’on peut considérer comme une justification de ses propres actes meurtriers. «Mon soutien à la sécurité d’Israël est depuis longtemps inébranlable. Ces derniers jours, Israël a défendu son peuple (!) contre les attaques sans discernement de roquettes du groupe terroriste JIP et les Etats-Unis sont fiers de notre soutien au Dôme de fer d’Israël, qui a intercepté des centaines de roquettes et sauvé d’innombrables vies », selon Biden.

Attaques sans discernement contre des installations civiles non militaires

La Russie, le Koweït, l’Algérie, la Syrie, la Jordanie, la Ligue arabe, l’Irlande, la Turquie et de nombreuses autres voix ont sévèrement condamné ces attaques. https://www.middleeastmonitor.com/20220808-israel-faces-wide-international-condemnation-for-attack-on-gaza/

En effet, selon des sources palestiniennes, 44 Palestiniens dont 15 enfants et 4 femmes ont perdu la vie, près de 310 Palestiniens ont été blessés, alors qu’en Israël personne n’a été tué et qu’il n’y a pas de compte-rendu sur des blessés graves et que les citoyens juifs ont pu se réfugier dans des bunkers à chaque alarme de sirène.

Le régime sioniste a attaqué sans discernement des civils et des installations civiles non militaires : cela représente une « grave violation du droit international humanitaire et équivaut à des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité ».

Le soir du 6 août 2022, d’après l’organisation Defence for Children International Palestine, un avion de combat livré par les États-Unis a pris pour cible, sans avertissement préalable, une maison de trois étages située dans un quartier densément peuplé de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Lors de l’attaque, six missiles ont été tirés par des avions de combat israéliens à « l’étoile de David », tuant sept personnes et rasant huit maisons. 35 personnes, dont 18 enfants, ont en outre été blessées. L’attaque a manifestement visé le haut chef du Jihad islamique, Khalid Said Shehadeh Mansour, qui a été tué avec 6 autres personnes, dont un enfant ainsi que Mohammed lyad Hassoun, âgé de 13 ans.

Les instruments pour les meurtres livrés par les États-Unis

Les avions de combat, les bombes et les armes dont l’armée et les forces d’occupation juives ont besoin pour continuer à assassiner systématiquement et si facilement les Palestiniens sont livrés par les États-Unis. Le soir du 6 août 2022, sept Palestiniens, dont quatre enfants, ont été assassinés dans une explosion près d’une épicerie dans le camp de réfugiés de Jabaliya. 40 personnes, dont 26 enfants, ont, en outre, été blessées. Juste à ce moment-là, des avions de combat à « l’étoile de David » volaient au-dessus du camp.

Immédiatement, l’armée d’occupation juive s’est empressée d’accuser le « Jihad islamique » d’avoir provoqué l’explosion qui a tué les enfants, avec une de ses roquettes qui aurait manqué son but. Mais, vu que l’armée d’occupation juive ne cesse de mentir et de prendre pour cible des civils, on peut partir du principe qu’il s’agit d’une nouvelle tactique de défense bien connue de l’armée.

Nous avons entendu aussi ce genre de mensonges juste après l’assassinat de Shireen Abu Akleh. Celui-ci est également nié jusqu’aujourd’hui, malgré les preuves de l’assassinat par un sniper juif.

https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/children-bear-brunt-israels-savagery-gaza

Les enfants assassinés n’apparaissent pas dans les informations et les médias allemands, ils se fondent en douce dans le nombre de « tués » de Gaza. C’est aussi simple que cela.

Mépris des Musulmans, des Palestiniens et de l’islam

À l’ombre de ces meurtres et de ces attaques, on ne parle pas non plus de la provocation dans le même temps par l’intrusion illégale d’environ 1000 colons « judaïstes » extrémistes dans la mosquée Al-Aqsa, à l’encontre de tous les accords et du statu quo. Un journaliste de la chaîne ARD a, tout au plus, déclaré que le « Mont du Temple » était également sacré pour les Musulmans. Quel mépris pour les Musulmans, les Palestiniens et l’islam !

Contrairement à cela, je voudrais citer par leur nom les Palestiniens et les enfants innocents assassinés, les sortir de l’oubli allemand et les garder en mémoire :

Hazim Muhammad Ali Salem, 9 ans, Ahmad Walid Ahmad al-Farram, 16 ans, Ahmad Muhammad Ahmad al-Nairab, 11 ans, et son frère, Mumin Muhammad Ahmad al-Nairab, 5 ans.

L’explosion a également tué Khalil Iyad Mustafa Abu Hamada, 18 ans, Muhammad Muhammad Ibrahim Zaqout, 19 ans, et Nafid Muhammad Misbah Juma al-Khatib, 50 ans.

Dans le nord de la bande de Gaza, des avions de combat israéliens ont frappé un groupe de Palestiniens samedi et ont mortellement blessé Nour al-Din Hussein Ali al-Zuwaidi, 18 ans.

Samedi, un missile israélien a touché un groupe de Palestiniens à Jabaliya, blessant Abdulrahman Ali Hussein Ibrahim, 22 ans, qui décéda quelques heures plus tard des suites de ses blessures.

Le matin du dimanche 7 août 2022, un obus de char a frappé une maison du camp de réfugiés de Jabaliya, tuant Dia Zuheir Ahmad al-Buri, 32 ans, et blessant d’autres personnes. Là encore, Israël a rejeté la responsabilité de l’attaque.

Dimanche, Yaser Nimr Mahmoud al-Nabahin, 49 ans, membre des Brigades Qassam, la branche armée du Hamas, et trois de ses enfants ont été tués dans une attaque contre le camp de réfugiés d’al-Bureij, au centre de la bande de Gaza.

Israël semble avoir détourné sa stratégie des opérations militaires à grande échelle vers l’assassinat ciblé illégal (!) d’activistes politiques. L’ONU les qualifie d’illégales. Pourquoi n’y a-t-il pas de poursuites pénales ? Après des décennies d’assassinats extrajudiciaires répétés de Palestiniens, Israël n’a toujours pas à rendre de comptes.

Minables et hypocrites

Si ces crimes restent sans conséquences et que la « communauté des valeurs » continue à garder le silence, Israël continuera à assassiner des Palestiniens. Avec quelle emphase la ministre des Affaires étrangères Baerbock n’a-t-elle pas haussé le ton contre la Russie et le Chine à l’ONU mais n’a pas condamné d’un seul mot les atrocités commises par l’État occupant juif! La fin provisoire du bombardement israélien de la bande de Gaza et le cessez-le-feu signifient que la situation critique des Palestiniens disparaîtra rapidement de la une des médias. Mais ils ne retrouveront pas une vie normale, surtout pas les enfants apeurés. Leur situation reste toujours aussi terrible et insupportable, car le siège israélien se poursuit. Les enfants traumatisés assument la charge principale de la cruauté d’Israël à Gaza ! https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/even-death-shireen-abu-akleh-exposes-israels-lies

Le régime sioniste ne peut exercer cette violence que grâce à l’impunité internationale et du soutien dont il continue de bénéficier, en particulier de la part des Etats-Unis, du Canada et de l’Union européenne, l’Allemagne en tête. De manière infamante, le ministère allemand des Affaires étrangères a une fois de plus corroboré le « droit de légitime défense » de « l’Etat juif », tout à fait dans l’esprit lèche-bottes transatlantique. Avec la même hypocrisie avec laquelle ces États minables parlent de « droits de l’homme », de « valeurs » et de « droit international », ils livrent des armes et soutiennent l’Ukraine et ses fascistes pendant qu’ils submergent la Russie, le pays des « libérateurs d’Auschwitz », de sanctions et de haine raciste. Des sanctions comme le régime d’occupation sioniste en mérite depuis des décennies, mais, en tant que victime de l’Holocauste, il jouit de toutes les libertés pour tous ses crimes, alors que les Palestiniens, victimes innocentes et oubliées de l’Holocauste, souffrent encore aujourd’hui.

Pas de droit à la légitime défense pour des occupants

Le peuple palestinien a besoin de toute urgence de notre protection et de notre soutien pour pouvoir exercer son droit à la légitime défense. Ce sont seulement eux, en tant qu’occupés, qui ont ce droit, contrairement à l’occupant qui n’a AUCUN droit à l’autodéfense, on ne le répétera jamais assez ! Ces environ 2,5 millions de personnes entassées dans le camp de concentration de Gaza doivent enfin obtenir leur liberté afin de retrouver une vie normale, la communauté internationale doit enfin s’y engager.

Nous en avons assez d’être constamment gavés d’informations de propagande dans lesquelles il n’y a que des « militants » palestiniens au lieu de – correctement – résistants, où les Israéliens juifs sont toujours les victimes, et où les “roquettes” ridicules et surestimées de Gaza, de marque désespérée « faites maison », frappent des armes de précision israéliennes qui tuent toujours.

Dans ce contexte, le « théâtre » de l’antisémitisme de la Documenta15 me semble également être une manœuvre de diversion plus qu’éhontée pour détourner l’attention de tous les « crimes de valeurs » de l’Occident, avec le soutien actif du BND, de la CIA et du Mossad.

Les images incriminées de la Documenta mettent le doigt sur la plaie

Quand on pense à l’actuelle opération israélienne contre les habitants enfermés à Gaza, ce sont vraiment les images de la Documenta qui montrent réellement les soldats israéliens. Et cela met en émoi parce que les collectifs d’artistes indonésiens mettent précisément le doigt sur la plaie que nous avons contribué à provoquer. Nous devrions être reconnaissants à cette Documenta, à sa direction et à ses artistes de la rendre si saisissante. Dans ce contexte, je voudrais encore une fois vous demander avec insistance de signer la pétition Documenta/la lettre ouverte de Werner Ruf, Ingo Wandelt & Rainer Werning, chaque voix compte :

https://www.change.org/p/documenta-retten?recruiter=749905285&recruited_by_id=39261e50-7119-11e7-b160-571061184810&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=email

Nous ne laissons pas les lobbyistes pro-israéliens, les « commissaires à l’antisémitisme », les présidents du Conseil central et autres philosémites ou chasseurs d’antisémitisme détruire la liberté d’expression et de la presse. Ils n’ont pas le droit de contraindre au silence les critiques de la politique israélienne tant qu’ils n’ont pas clairement pris leurs distances des crimes de « l’État juif » !

Ça suffit maintenant avec les meurtres d’enfants et la « tonte du gazon à Gaza » par laquelle on extermine ou affaiblit régulièrement les capacités des différents groupes de résistance palestiniens. La « tonte du gazon » a également une utilité politique, car elle s’insère souvent dans l’agenda politique israélien pour détourner l’attention de l’une ou l’autre crise politique en Israël ou pour consolider la société israélienne et ses dirigeants. (Ramzy Baroud) https://www.middleeastmonitor.com/20210529-mowing-the-grass-no-more-how-palestinian-resistance-altered-the-equation/

