Top-Berater von Selenskyj droht mit Krieg gegen Iran

von Alexander Rubinstein

12. November 2022

Mykhailo Podolyak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, hat zu Angriffen im Iran aufgerufen, da die Drohnen des Landes dem ukrainischen Militär Rückschläge zufügen.

Am 5. November hat Mykhailo Podolyak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij, Militärschläge gegen Drohnenproduktionsstätten im Iran befürwortet. Präsident Zelenskij schloss sich Podoljaks kriegerischer Rhetorik am folgenden Tag an und forderte, der Iran müsse für die angebliche Lieferung von Drohnen an Russland “bestraft” werden.

Kiew nahm seine feindselige Haltung gegenüber Teheran ein, nachdem es behauptet hatte, Russland habe während eines Großteils des Oktobers Drohnen aus dem Iran eingesetzt, um ukrainische zivile Infrastrukturen anzugreifen.

In einem Interview mit einer ukrainischen Nachrichtenagentur am 5. November vertrat Podoljak die Ansicht, dass sich die Reaktion auf die Lieferung von Drohnen durch den Iran an Russland nicht auf Sanktionen oder gar ein vollständiges Handelsembargo beschränken sollte: “Mir scheint, dass es sich nicht um Sanktionen oder gar ein Embargo, ja ein vollständiges Embargo handeln sollte. Es scheint mir möglich zu sein, gezielte Angriffe auf die Produktion von Drohnen, ballistischen Raketen und so weiter durchzuführen.”

Die iranische Regierung hat auf die Anschuldigungen der Ukraine und ihrer westlichen Gönner reagiert und eingeräumt, dass sie das russische Militär vor dem Militäreinsatz in der Ukraine mit Drohnen beliefert hat. Teheran zufolge war der Iran bereit, Beweise dafür zu prüfen, dass seine Waffen für Angriffe auf ukrainische Infrastrukturziele eingesetzt wurden. Russland seinerseits hat offiziell bestritten, iranische Drohnen für den Angriff auf die Ukraine eingesetzt zu haben.

“Wir haben mit dem ukrainischen Außenminister vereinbart, uns alle Dokumente zur Verfügung zu stellen, die belegen, dass Russland iranische Drohnen in der Ukraine eingesetzt hat”, erklärte der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian gegenüber Reportern, die Anfang November in Teheran versammelt waren. Amirabdhollahian sagte jedoch, dass die Interessen der USA und Europas die ukrainischen Beamten letztlich dazu gedrängt hätten, ein direktes Engagement abzulehnen.

“Wir hatten vor zwei Wochen einen solchen Termin in einem europäischen Land, eine militärische und politische Delegation reiste in dieses europäische Land, aber leider nahm die ukrainische Delegation in letzter Minute aufgrund des Drucks der USA und einiger europäischer Länder, vor allem Deutschlands, nicht teil”, erklärte Amirabhollahian.

Da der Dialog zwischen den beiden Ländern über das strittige Thema blockiert ist, greift Kiew nun zu Drohungen gegen den Iran.

Als Reaktion auf den ukrainischen Lkw-Beschuss der Brücke von Kertsch am 8. Oktober, die Südrussland mit der Krim verbindet, hat das russische Militär Angriffe auf das ukrainische Stromnetz durchgeführt. Laut Selenskyj haben die russischen Angriffe bis zu 40 Prozent des ukrainischen Stromnetzes zerstört.

Die Anwesenheit iranischer Drohnen scheint dem ukrainischen Militär ernsthaftes Kopfzerbrechen zu bereiten, denn sowohl Selenskyj als auch sein Top-Berater Mykhailo Podolyak haben in jüngsten Erklärungen den Iran scharf angegriffen.

Podoljak forderte nicht nur Luftangriffe auf iranische Militäreinrichtungen, sondern wiederholte auch die altbekannten westlichen und israelischen Argumente zum Regimewechsel, wonach der Iran eine destabilisierende Kraft sei, und argumentierte, dass das Land ohne Angriffe auf iranische Ziele weiterhin “terroristische Gruppen wie die Hisbollah” und die “terroristische Russische Föderation” bewaffnen werde.

“Das wird so weitergehen, wenn die zivilisierte Welt nicht anfängt zu bestrafen – hier und jetzt zu bestrafen, und das ist nur möglich, wenn wir die Provinzen dort zerstören. Zum Beispiel, Bandar, zerstören wir die gleichen Drohnenproduktionen, die heute die Infrastruktur zerstören – das heißt, Völkermorde die Souveränität des Staates Ukraine.”

Podoljak wurde vom in Kiew ansässigen Magazin Focus als drittmächtigster Ukrainer eingestuft.

Selenskyj droht dem Iran

Am Tag nach Podoljaks Tirade drängte Selenskyj nach einem Gespräch mit der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen auf das Thema Iran.

“Natürlich wurde heute mit Frau Ursula von der Leyen darüber gesprochen, den Druck auf das iranische Regime zu erhöhen. Seine Komplizenschaft mit dem russischen Terror muss bestraft werden”, erklärte Selenskyj in einer auf seiner Website veröffentlichten Rede. “Und wir werden dieses Thema nicht nur auf die Ebene unserer traditionellen Partner bringen. Die ganze Welt wird wissen, dass das iranische Regime Russland dabei hilft, diesen Krieg zu verlängern und damit die Wirkung jener Bedrohungen für die Welt zu verlängern, die gerade durch den russischen Krieg ausgelöst wurden. Ohne die iranischen Waffenlieferungen an den Aggressor wären wir dem Frieden jetzt näher.”

Obwohl bisher keine iranische Rakete bei einem Angriff auf die ukrainische Infrastruktur eingesetzt wurde, erklärte Selenskyj: “Wir bereiten uns darauf vor, zu reagieren.”

So wie die Drohnen aus iranischer Produktion den russischen Streitkräften auf dem Schlachtfeld offenbar einen großen Vorteil verschafft haben, hat das US-amerikanische Artilleriesystem HIMARS den iranischen Streitkräften bedeutende Erfolge ermöglicht, darunter die Rückeroberung von Cherson. Allerdings hat kein hochrangiger Beamter im Büro des russischen Präsidenten Wladimir Putin den Vereinigten Staaten oder einem der anderen 40 Länder, die der Ukraine wichtige militärische Hilfe geleistet haben, in ähnlicher Weise gedroht.

“Absolut jeder, der Russland hilft, diesen Krieg zu verlängern, muss auch die Verantwortung für die Folgen dieses Krieges tragen”, sagte Selenskyj und fügte hinzu, dass “wir verstehen”, dass Russland sich auf weitere “Massenangriffe auf unsere Infrastruktur” mit “iranischen Raketen” vorbereitet.

Am 13. Oktober wetterte Podoljak gegen Israel, weil es die Ukraine nicht mit modernen Luftabwehrsystemen beliefert habe, und twitterte: “Sollten Länder, für die der Iran eine existenzielle Bedrohung darstellt, ihre Luftabwehr nicht in die Ukraine schicken?”

Wie The Grayzone im September dieses Jahres berichtete, hat Selenskyj davon geträumt, sein Land in ein hochgradig militarisiertes “Großisrael” zu verwandeln. Zu diesem Zweck haben er und sein Top-Berater bereits damit gedroht, ihren Krieg auf die Grenzen des Iran auszuweiten. Übersetzt mit Deepl.com

