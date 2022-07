Top health expert: WHO committing ‘statistical genocide’ against Palestinians Richard Horton accuses the World Health Organization of ‘deliberately eliminating’ Palestinians under occupation from one of its major reports. This article was published in partnership with Local Call.

Top-Gesundheitsexperte WHO begeht “statistischen Völkermord” an Palästinensern

Von Yonit Mozes

– 30. Juni 2022

Richard Horton beschuldigt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Palästinenser unter der Besatzung in einem ihrer wichtigsten Berichte “absichtlich zu eliminieren”.



In einem vernichtenden Artikel, der Anfang Juni veröffentlicht wurde, beschuldigte Richard Horton, einer der weltweit führenden Experten für öffentliche Gesundheit, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), einen “statistischen Völkermord” an den Palästinensern in den besetzten Gebieten zu begehen, nachdem die Organisation sie in einem ihrer wichtigsten Jahresberichte ausgelassen hatte.

In seinem Artikel, der in der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift “The Lancet”, deren Chefredakteur er ist, veröffentlicht wurde, behauptete Horton, die WHO habe die in den besetzten Gebieten lebenden Palästinenser aus ihrem Bericht über die Weltgesundheitsstatistik 2022 gestrichen. Bei dem Bericht handelt es sich um die jährliche Zusammenstellung der neuesten verfügbaren Daten über Gesundheit und gesundheitsbezogene Indikatoren für die 194 Mitgliedsstaaten der Organisation.

Obwohl die besetzten palästinensischen Gebiete auf der Liste der Mitgliedsstaaten des WHO-Regionalbüros für den östlichen Mittelmeerraum (EMRO) stehen, enthält der Bericht keine Informationen über die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ostjerusalem.

Die Palästinenser, so Horton, werden nur einmal in einem einzigen Diagramm zu den rohen Todesraten von COVID-19 erwähnt. Abgesehen davon, so schrieb er, seien sie “völlig ausradiert” worden. Die WHO macht sich nichts weniger als eines statistischen Völkermordes schuldig – der vorsätzlichen Eliminierung eines Volkes mit dem Ziel, dessen Existenz auszulöschen.”

Horton fügte hinzu, dass er, obwohl er WHO-Beamte auf die Auslassung ansprach, nie eine “glaubwürdige Antwort” erhielt. Ihm zufolge erkennt die WHO an, dass die besetzten Gebiete “ein Ort mit ausreichender Bevölkerungsgröße sind, um eine Aufnahme zu rechtfertigen”, und dass die Agentur “den Status der Gebiete für zukünftige Berichte überprüfen wird.”

Hortons Artikel erschien im Anschluss an die Weltgesundheitsversammlung, ein jährliches Treffen des wichtigsten Entscheidungsgremiums der WHO, an dem Vertreter aller Mitgliedsstaaten teilnahmen und das Ende Mai in Genf stattfand. Vor der Versammlung schloss WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus die Eröffnungsrede der Versammlung mit folgenden Worten:

Sie haben in dieser Woche ein volles Programm – von der Gestaltung des Gesundheitspersonals der Zukunft über den Abschluss der Ausrottung der Kinderlähmung bis hin zum Aufbau einer neuen Architektur für die globale Gesundheitssicherheit und zur Erneuerung der Bemühungen um eine flächendeckende Gesundheitsversorgung… Heute und jeden Tag haben wir eine Wahl – wir treffen die Entscheidungen. Und heute und jeden Tag müssen wir uns für Gesundheit für Frieden und für Frieden für Gesundheit entscheiden. Frieden, Frieden, Frieden.

Horton stimmte Ghebreyesus zwar zu, dass Frieden eine Voraussetzung für Gesundheit ist, doch jeder, der sich in den besetzten Gebieten aufgehalten hat, weiß, dass “von Frieden zu sprechen, wenn es keine Gerechtigkeit gibt”, bedeutet, die Lage der Palästinenser nicht zu verstehen. Anschließend führt er Daten an, die von in den besetzten Gebieten tätigen Organisationen, darunter EMRO, gesammelt wurden, um zu zeigen, dass eine Diskussion über die öffentliche Gesundheit der Palästinenser niemals losgelöst von der Besetzung geführt werden kann.

Horton weist sogar darauf hin, dass Ghebreyesus selbst der Weltgesundheitsversammlung einen Bericht über die Gesundheitssituation in den besetzten Gebieten vorgelegt hat, der eine Reihe von Empfehlungen an die israelische Regierung zur Verbesserung des palästinensischen Gesundheitswesens enthält.

Die Unterschiede in den Gesundheitsindizes zwischen Israel und den Palästinensern sind offensichtlich. Nach Angaben der Weltbank lag die Lebenserwartung der Israelis im Jahr 2020 bei 82,7 Jahren, die der Palästinenser dagegen bei 74,2 Jahren. Die Kindersterblichkeitsrate lag in Israel bei 2,9 pro 1.000 Geburten, bei den Palästinensern dagegen bei 14,2. Der Anteil der Palästinenser, die 2019 unter mäßiger bis schwerer Ernährungsunsicherheit litten, lag bei 26,3 Prozent, verglichen mit 13,7 Prozent der Israelis.

Diejenigen, die die täglichen Nachrichten aus den besetzten Gebieten verfolgen, wissen, wie schwierig es ist, sich vorzustellen, dass die israelische Regierung – sei es die derzeitige oder die nachfolgende – viel tun wird, um diesen Empfehlungen nachzukommen. Tatsächlich, so Horton, verurteilte die israelische Delegation auf der Tagung nach dem Bericht von Ghebreyesus die WHO und behauptete, sie messe mit zweierlei Maß” und Israel werde jedes Jahr vor Gericht gestellt, Israel werde jedes Jahr anders behandelt, und Israel habe jedes Jahr seinen eigenen Artikel”.

Im Anschluss an Hortons Kolumne veröffentlichte eine Reihe von Akademikern von Universitäten in Birzeit, Kairo und Beirut einen Brief in The Lancet, in dem sie das Fehlen der Palästinenser im WHO-Bericht als inakzeptabel bezeichneten und die Organisation aufforderten, die Situation unverzüglich zu korrigieren. Den Verfassern zufolge werden die “Auslöschung und der Ausschluss aus der Geschichte und der Gegenwart weiterhin als Kriegswaffe gegen das palästinensische Volk eingesetzt – ein Krieg, in dem selbst grundlegende Daten über Leben und Gesundheit als Bedrohung wahrgenommen werden, als Bedrohung für die Aufdeckung der Wahrheit: dass die Palästinenser hier sind, um zu bleiben”.



Ein Sinneswandel? – Es ist nicht das erste Mal, dass Horton die israelische Besatzung kritisiert. Tatsächlich hat The Lancet in den letzten zehn Jahren auf der Weltgesundheitsversammlung eine Sondersitzung abgehalten – zusammen mit dem UNRWA, der UN-Agentur, die palästinensische Flüchtlinge unterstützt – und sich dabei ausschließlich auf die Gesundheit der Palästinenser konzentriert.

Während des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen im Jahr 2014 geriet Horton unter Beschuss, nachdem The Lancet einen offenen Brief von Ärzten aus aller Welt veröffentlicht hatte, die Israel Massaker und Kriegsverbrechen vorwarfen. Horton besuchte später Israel und entschuldigte sich für die “sinnlose Polarisierung”, die der Brief ausgelöst hatte, weigerte sich aber, ihn von der Website der Zeitschrift zu entfernen, wo er immer noch zu finden ist.

In seiner Entschuldigung schrieb Horton: “In einem Moment unerträglicher menschlicher Zerstörung in Gaza war das unbeabsichtigte Ergebnis des Briefes eine extreme Polarisierung bereits gespaltener Positionen. Diese Spaltung hat niemandem geholfen, und ich bedaure dieses Ergebnis sehr. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass das, was in dem Brief geschrieben wurde, nicht die ganze Realität beschreibt.

Im Jahr 2017 schien The Lancet seine Haltung geändert zu haben, nachdem es eine ganze Ausgabe der Gesundheit in Israel gewidmet hatte. Laut Horton entstand die Idee zu dieser Ausgabe während seines Besuchs in Israel, nachdem er wegen des umstrittenen offenen Briefs von 2014, der zu einem Wendepunkt in seinen Beziehungen zur israelischen medizinischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft führte, mit Gegenreaktionen konfrontiert wurde. Er beschrieb die Zeit nach der Veröffentlichung des Briefes als “sehr schwierig – persönlich und beruflich”, und sagte: “Ich wurde des Antisemitismus beschuldigt. Ich erhielt [manipulierte] Fotos von mir neben Nazis in Uniform. Meine Frau wurde verbal angegriffen. Die Schulfreunde meiner Tochter beschuldigten ihren Vater des Antisemitismus”.

Im Eröffnungsartikel der Ausgabe, der aus der Feder von Horton und Prof. Karl Skorecki vom Rambam-Krankenhaus in Haifa stammt, geben die Autoren einen optimistischen Ausblick auf den Zustand des öffentlichen Gesundheitswesens in Israel und sprechen gleichzeitig eine Reihe von Empfehlungen aus, u. a. zur Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheiten zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zur Behebung des Fachkräftemangels und zur Behebung des Versäumnisses des Staates, seine Einrichtungen an die Bedürfnisse der wachsenden und alternden Bevölkerung anzupassen.

Doch trotz des optimistischen Tons schrieben Horton und Skorecki, dass “diese Herausforderungen innerhalb Israels im Kontext der gesundheitlichen Ungleichheiten mit der benachbarten palästinensischen Bevölkerung noch größer sind, eine Situation, in der die laufende – aber fragile und begrenzte – Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich und die Ausbildungsvereinbarungen nicht für eine Lösung stehen können, die den nationalen Bestrebungen der Palästinenser gerecht wird.” Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...