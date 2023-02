Huch… fragen die vom Guide Michelin vorher immer die Regierungen??

Seien wir also gespannt auf die künftige Bewertung eines Restaurants mit “Israelischer Küche”, deren arabisch-orientalische Herkunft

immer wieder auch verschwurbelt als “Küche des Orients” verschleiert wird…

Die israelischen Besatzer rauben nicht nur sukzessive das palästinensische Land, sondern machen sogar arabisch-palästinensische Kulturgüter zu ihren

eigenen, aber Hummus, Felafel, Za’atar… kamen schon lange vor der Staatsgründung Israels auf die arabisch/palästinensischen Teller. (CK)

https://www.timesofisrael.com/tourism-ministry-greenlights-entry-of-michelin-guide-to-israel/

Ein Arbeiter in einem Restaurant in Tel Aviv, 3. März 2021. (Avshalom Sassoni/Flash90)



Nach jahrelangen Verhandlungen soll das renommierte kulinarische Ranking erstmals in Tel Aviv erscheinen, der einzigen Stadt, in der die Michelin-Inspektoren eine Überprüfung für machbar halten

Tourismusministerium gibt grünes Licht für die Aufnahme des Michelin-Führers in Israel

Von Amy Spiro



1. Februar 2023

Das israelische Tourismusministerium kündigte am Mittwoch an, dass ein jahrelanger Plan zur Einführung des Michelin-Führers in der israelischen Restaurant-Szene umgesetzt wird.

Tourismusminister Haim Katz (Likud), der sein Amt vor einem Monat angetreten hat, habe grünes Licht für die Einführung des renommierten kulinarischen Führers gegeben, teilte das Ministerium mit und baute damit auf den jahrelangen Bemühungen seiner Vorgänger auf.

In einer Erklärung sagte Katz, die Michelin-Inspektoren sähen derzeit nur die “Machbarkeit” bei der Bewertung der Restaurantszene von Tel Aviv und würden daher mit der Stadtverwaltung von Tel Aviv zusammenarbeiten. In der Zwischenzeit werde das Ministerium an der Möglichkeit arbeiten, die Abdeckung in Zukunft auf andere Städte auszudehnen, sagte er.

Das Geschäft soll Israel etwa 1,5 Millionen Euro (1,6 Millionen Dollar) kosten, die sich das Tourismusministerium mit der Stadtverwaltung teilen wird. Weiterlesen in timesofisrael.com in Englisch



