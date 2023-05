https://strategic-culture.org/news/2023/05/21/jeddah-meeting-unites-the-arab-league-with-damascus/



© Foto: Public Domain

Treffen in Jeddah vereint die Arabische Liga mit Damaskus

Von Steven Sahiounie

21. Mai 2023

Auch wenn Katar und Syrien derzeit gespalten sind, so sind sie sich doch einig in ihrer Unterstützung für die Freiheit Palästinas.

Der syrische Präsident Bashar al-Assad wurde am 18. Mai in Dschidda, Saudi-Arabien, vor dem Gipfel der Arabischen Liga von Prinz Badr bin Sultan bin Abdulaziz am Flughafen empfangen.

Prinz Badr bin Sultan bin Abdulaziz, der stellvertretende Emir der Provinz Mekka, begleitete al-Assad in den Empfangsraum, wo sie Platz nahmen und Höflichkeiten austauschten. Dies ist das erste Gipfeltreffen der Arabischen Liga, an dem al-Assad seit 2011 teilnimmt, als Syrien nach dem Beginn des US-NATO-Angriffs auf Syrien zum Zwecke des Regimewechsels suspendiert wurde.

Am 19. Mai wurde Assad vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman herzlich umarmt, als sie sich vor Beginn des Gipfels die Hand gaben. Der Kronprinz war der Gastgeber des Treffens und hatte sich dafür eingesetzt, Assad wieder in die brüderliche Liga der arabischen Länder aufzunehmen. Nach dem Gipfeltreffen, bei dem führende Politiker, darunter auch al-Assad, sprachen, trafen sich die beiden in Briefform.

Saudi-Arabien werde “nicht zulassen, dass sich unsere Region in ein Feld von Konflikten verwandelt”, sagte der Kronprinz und erklärte, das Blatt sei nach “schmerzhaften Jahren des Kampfes” gewendet worden.

Im gesamten Nahen Osten habe sich ein Konsens herausgebildet, dass man sich in Syrien engagieren müsse, um den Konflikt zu beenden, und nicht die Augen vor dem Leid verschließen dürfe. Führende Politiker begannen sich die Meinung zu bilden, dass der Syrienkonflikt ein arabisches Problem sei und von der arabischen Welt gelöst werden müsse.

Der Nahe Osten leidet seit langem unter den Interventionen des Westens und den von den USA angeführten Regimewechseln in Irak, Libyen, Ägypten, Tunesien, Jemen und Syrien. Das Ergebnis war katastrophal und hat diese Länder am Boden zerstört, vor allem den Irak, der sich nie von der US-Invasion und Besetzung erholt hat. Syrien braucht Milliarden und vielleicht Jahrzehnte, um sich zu erholen.

Die Arabische Liga ist nur ein Treffpunkt, der als Netzwerk genutzt wird, um diejenigen zusammenzubringen, die Geld haben, um Syrien zu helfen, wie der Golf-Kooperationsrat (GCC). Syriens Wirtschaft ist zusammengebrochen und braucht Geld, um die Infrastruktur wieder aufzubauen, die durch den jahrelangen Kampf gegen bewaffnete Terroristen, die von den USA und ihren Verbündeten unterstützt werden, beschädigt und ruiniert wurde.

Das Obama-Biden-Projekt zum Regimewechsel in Syrien war auf die massive Beteiligung der Türkei, Katars, Saudi-Arabiens und der Golfemirate angewiesen. Sobald der Kronprinz eine Führungsposition im Königreich einnahm, änderte er seinen Kurs und stellte die Finanzierung von Terroristen ein, die der politischen Ideologie des radikalen Islam folgen.

Die Sanktionen der USA und der EU gegen Syrien sind ein Hindernis für den Wiederaufbau Syriens und die Beendigung des Leidens der Bevölkerung, einschließlich der Rückführung von Flüchtlingen aus dem Ausland. Die VAE und Saudi-Arabien hoffen, auf eine Aufhebung oder Lockerung der Sanktionen hinzuwirken, um dem syrischen Volk beim Wiederaufbau zu helfen.

Der Kronprinz ist eine unabhängige Führungspersönlichkeit und trifft seine Entscheidungen im besten Interesse seines Landes, was nicht immer mit den US-Direktiven aus dem Oval Office übereinstimmt. Er hat mehrere Schritte unternommen, um Washington wissen zu lassen, dass das Königreich an erster Stelle steht, etwa als er es ablehnte, die Ölproduktion zu erhöhen, nachdem US-Präsident Biden ihn aufgefordert hatte, mehr Öl zu pumpen, um den Benzinpreis für die amerikanischen Verbraucher zu senken.

Die derzeitige saudische Regierung befindet sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht und erinnert an die Tage von König Faisal, der die Öllieferungen an die USA unterbrach, nachdem Präsident Nixon Israel während des Krieges im Oktober 1973 mit 2,2 Milliarden Dollar unterstützt hatte.

Der Sohn von König Faisal, Prinz Turki Al Faisal Bin Abdulaziz Al Saud, der frühere Chef des saudischen Geheimdienstes, wird oft an der rechten Hand des Kronprinzen Mohamed bin Salman gesehen. Prinz Turki gab ein Interview, in dem er sagte, das Königreich habe schon vor Jahrzehnten eine strikte Haltung gegenüber Israel eingenommen und werde seine Beziehungen zu Israel erst dann normalisieren, wenn eine Lösung für den palästinensisch-israelischen Konflikt gefunden sei.

Saudi-Arabien stand früher unter starkem Einfluss der USA, was zu seiner Beteiligung an dem Regimewechsel in Syrien führte. Dieser Einfluss hat nachgelassen, seit die USA den Nahen Osten verlassen haben und sich stattdessen auf die Schwächung Russlands durch den von den USA unterstützten Krieg in der Ukraine konzentrieren.

Während sich die USA auf andere Bereiche konzentrierten, trat China als Friedensstifter auf und vermittelte ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran, das den Krieg im Jemen beenden könnte und den Weg für die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga und die Wiederherstellung der Beziehungen zu Saudi-Arabien ebnete.

Die saudische Vision 2030 ist ein strategischer Rahmen zur Verringerung der Abhängigkeit Saudi-Arabiens vom Öl, zur Diversifizierung seiner Wirtschaft und zur Entwicklung öffentlicher Dienstleistungen wie Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, Freizeit und Tourismus.

Dies ist die Idee von Kronprinz Mohammed bin Salman, und um es zu verwirklichen, braucht er Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region.

Außerdem braucht er starke Führungspersönlichkeiten in der Region, und Assad hat bewiesen, dass er in der Lage ist, die Sicherheit in einem Kriegsgebiet von internationalem Ausmaß wiederherzustellen, während die USA, die NATO, die EU und die Verbündeten der USA die Zerstörung Syriens über ein Jahrzehnt lang geliefert, finanziert und unterstützt haben. Präsident Trump strich 2017 schließlich die Mittel für das CIA-Programm Timber Sycamore, das die bewaffneten Kämpfer in Syrien ausbildete und unterstützte.

Katar und Marokko haben sich einer Normalisierung der Beziehungen zu Syrien widersetzt. Der Hauptgrund dafür ist ihre Allianz mit den USA und die Tatsache, dass sie den Anweisungen aus Washington folgen.

Katar hat versucht, seine harte Anti-Assad-Haltung so darzustellen, als stünde es auf der Seite des syrischen Volkes, der sozialen Gerechtigkeit und der Volksbewegungen und als sei es gegen autokratische arabische Regime. Katar wird jedoch von einem Prinzen regiert, der ein autoritärer Führer ist, ohne Wahlen oder demokratische Institutionen.

Der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, traf in Dschidda ein, schüttelte dem Kronprinzen die Hand und verließ dann abrupt den Ort, bevor er eine Rede auf dem Gipfel hielt. Laut der staatlichen syrischen Nachrichtenagentur schüttelte er Assad die Hand, bevor er den Gipfel verließ.

In seiner Rede auf dem Gipfel wies Assad auf die “Gefahr eines expansionistischen osmanischen Denkens” hin und bezeichnete es als von der Muslimbruderschaft beeinflusst. Damit bezog er sich auf den türkischen Präsidenten Erdogan und seine Unterstützung von Terroristen in Syrien sowie die anhaltende türkische Besatzung Syriens.

Die Muslimbruderschaft ist eine weltweit agierende Terrorgruppe, die in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Syrien und Ägypten verboten ist, aber weiterhin von der Türkei und Katar unterstützt wird.

Vedant Patel, Sprecher des US-Außenministeriums, sagte, dass “wir eine Reihe gemeinsamer Ziele haben”, wie die Heimkehr von Austin Tice, einem ehemaligen US-Marine, der 2012 in Syrien vermisst wurde. Die offizielle Position der USA ist gegen alle friedensstiftenden Bemühungen der arabischen Welt gegenüber Syrien.

Obwohl die US-Sanktionen in der Vergangenheit verhindert haben, dass Chemotherapeutika nach Syrien gelangen, und vor kurzem die Ankunft von US- und EU-Hilfe für die Erdbebenopfer in Latakia und Aleppo verhindert haben, bestehen die USA auf der Aufrechterhaltung der Sanktionen, obwohl sie wissen, dass sie die Regierung nicht absetzen, sondern nur unschuldige Zivilisten leiden lassen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskiyj nahm an dem Gipfel teil, und Kronprinz Mohammed bekräftigte die Bereitschaft Riads, im Krieg mit Russland zu vermitteln. In seiner Rede auf dem Gipfel forderte Selenskiyj die Delegierten auf, die ukrainische Friedensformel zu unterstützen, und dankte Riad für seine Rolle bei der Vermittlung einer Gefangenenbefreiung im vergangenen Jahr.

Die arabischen Golfstaaten haben sich trotz des Drucks des Westens bemüht, im Ukraine-Konflikt neutral zu bleiben. Russland ist ein weiteres OPEC+-Mitglied, was Putin mit den ölreichen Golfmonarchien verbindet.

Auch wenn Katar und Syrien derzeit gespalten sind, so sind sie sich doch einig in ihrer Unterstützung für die Befreiung Palästinas, das seit mindestens 70 Jahren die Quelle von Konflikten und Extremismus in der arabischen Welt ist. Mit einer neuen Führung, einer neuen Vision und neuen Zielen könnte die arabische Welt in ein goldenes Zeitalter eintreten. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …