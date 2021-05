Treffen Sie die 90-jährige jüdische Amerikanerin, die für Palästina protestiert Von Azad Essa

Ich fühle mich “dem” Shatzi Weisberger verbunden, dieser wundervollen alten Dame, die nichts von ihrem jugendlichen Kampfgeist verloren hat! Solche Jüdinnen braucht das Land.

Treffen Sie die 90-jährige jüdische Amerikanerin, die für Palästina protestiert



Junge jüdische Amerikaner mögen sich heute gegen den Zionismus auflehnen, aber Shatzi Weisberger tut das schon seit fast vier Jahrzehnten

Von Azad Essa

in New York City

28. Mai 2021

Es ist ein kühler Freitagabend und Shatzi Weisberger sitzt auf einem Plastik-Klappstuhl auf dem Grand Army Plaza in Brooklyn, Minuten vor dem Beginn einer Schabbat-Kundgebung, zu der jüdische New Yorker aus Protest gegen die fortgesetzte US-Unterstützung der israelischen Besatzung der Palästinenser aufgerufen haben.

Um sie herum bahnen sich Hunderte von Menschen ihren Weg auf den Platz; einige mit Kleinkindern im Schlepptau, andere lehnen und strecken sich auf dem Pflaster, malen Slogans auf Plakate oder ordnen in letzter Minute Transparente an, gerade als die Veranstaltung “Rise up Shabbat” beginnen soll.

Weisberger ist gut vorbereitet. Mit einer palästinensischen Keffiyeh, die sie locker um den Hals trägt, hält sie sich mit der rechten Hand an ihrem Rollator fest, mit der linken hält sie ein Plakat mit der Aufschrift: “Dieser 90-jährige Jude sagt, Zionismus ist Völkermord!”

‘Ich bin empört über das, was die Zionisten tun. Ich bin empört über die Medien und ihre Verzerrungen.

– Shatzi Weisberger, jüdisch-amerikanische Aktivistin

Die Kundgebung, eine in einer Reihe von Veranstaltungen, die von jüdisch-amerikanischen Gruppen in New York City organisiert wurden, fordert US-Präsident Joe Biden auf, die Finanzierung und diplomatische Absicherung Israels zu beenden. Wie viele andere auf der Kundgebung, hat Weisberger viel zu sagen.

“Ich musste heute hierher kommen”, sagt sie gegenüber Middle East Eye. “Ich bin empört über das, was die Zionisten tun. Ich bin empört über die Medien und ihre Verzerrungen.”

Die aus Brooklyn stammende Weisberger ist behindert und leidet an Makula-Degeneration. Wie viele andere jüdische Amerikaner in der Stadt, ist es ihr nicht fremd, auf die Straße zu gehen. Als langjährige Aktivistin und Feministin nimmt sie seit Jahrzehnten an Bürgerrechtsprotesten in den Vereinigten Staaten teil.

An ihrem 90. Geburtstag im vergangenen Jahr nahm sie an einem Protest von Black Lives Matter (BLM) teil, mitten in der Covid-19-Pandemie. Ihr stählerner Eifer machte sie über Nacht zu einer Internet-Sensation. Man nannte sie “die Bubbie des Volkes” (oder Oma auf Jiddisch).

Und mit den Zwangsumsiedlungen in Sheikh Jarrah, den Angriffen auf die Gläubigen der al-Aqsa-Moschee und den Luftangriffen auf Gaza geht Weisberger wieder auf die Straße. Diesmal, um gegen den Zionismus zu protestieren.

“Gehirnwäsche”

Die meisten Beobachter sind sich einig, dass sich das Bild in den USA in den letzten Wochen gedreht hat.

Trotz der Bemühungen vieler amerikanischer Medien, Israels Angriff auf Gaza als einen Akt der Selbstverteidigung darzustellen, sind Zehntausende in mehrere Städte gekommen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern zu demonstrieren. Rufe nach einem Ende der Hilfe für Israel werden immer lauter und die Kritik an den israelischen Aktionen hat die Hallen des US-Kongresses erreicht.

Brooklyn-Protest für Palästina

Hunderttausende von Amerikanern sind in den letzten drei Wochen zur Unterstützung der Palästinenser auf die Straße gegangen (MEE/Azad Essa)

Obwohl ein Großteil der Aufmerksamkeit, die den Veränderungen in der jüdisch-amerikanischen Gemeinschaft gewidmet wird, typischerweise auf jüdische Amerikaner in ihren Zwanzigern und Dreißigern und ihre Weigerung, die israelische Linie zu verfolgen, gerichtet ist, ist Weisberger Teil einer Gemeinschaft von Älteren, die den Zionismus schon seit Jahren ablehnen, vor allem, wenn es gesellschaftlich nicht besonders akzeptabel war, dies zu tun.

Sie beschreibt den Übergang zu einer Position gegen den Zionismus als “einen Prozess, der Zeit brauchte”, angesichts der “Gehirnwäsche”, die sie als Kind erhalten hatte.

“Es geschah um 1983. Jemand bat mich, ein Buch zu lesen. Ich erinnere mich nicht an den Namen, aber es hatte einen großen Einfluss auf mich. Ich begann, den Zionismus in Frage zu stellen”, sagte Weisberger, die am 17. Juni 91 Jahre alt wird. “Eine Zeitlang dachte ich, Israel könnte sich selbst reformieren. Aber das glaube ich überhaupt nicht mehr. Mir wurde klar, dass ich kein Zionist sein kann. Auf keinen Fall. Es ist eine solche Ungerechtigkeit, eine solche Grausamkeit, eine solche Verzerrung.”

“Ich meine, der Holocaust war real. Antisemitismus ist real. Aber das gibt den Juden nicht das Recht, dann der Unterdrücker zu sein. Es bricht mir das Herz”, fügte sie hinzu.

Jüdische Identität in den USA

Jüdische Amerikaner zählen rund sechs Millionen Menschen. Die Gemeinschaft, von denen 92 Prozent weiß sind, gilt als vielfältig in ihrer politischen und religiösen Einstellung.

Trotz der Verschiebungen im letzten Jahrzehnt spielt Israel weiterhin eine dominante Rolle in der Zusammensetzung der jüdisch-amerikanischen Identität. In einer aktuellen Pew-Umfrage, die Ende Mai 2021 veröffentlicht wurde, sagten nur 16 Prozent der befragten amerikanischen Juden, dass die Sorge um Israel “nicht wichtig” für ihre jüdische Identität sei.

Im Gegensatz dazu beschreiben 45 Prozent der amerikanischen Juden Israel als “wesentlich” für das, was Jüdischsein bedeutet, während 37 Prozent sagen, es sei “wichtig, aber nicht wesentlich.” Weitere 32 Prozent der jüdischen Amerikaner sagten, sie glaubten, dass Gott das Land, das jetzt Israel ist, dem jüdischen Volk gegeben hat.

Die Umfrage, die Mitte 2019 durchgeführt wurde, kam auch zu dem Ergebnis, dass jüngere amerikanische Juden Israel weniger verbunden sind. Rund 66 Prozent der über 65-Jährigen gaben an, sehr oder etwas mit Israel verbunden zu sein, verglichen mit 48 Prozent der unter 30-Jährigen.

Jüdischer amerikanischer Protest für Palästina (Azad Essa/MEE)

Laut Pew Research glauben 37 Prozent der jüdischen Amerikaner unter 30 Jahren, dass die USA Israel “zu sehr unterstützen” (MEE/Azad Essa)

Während es schwierig ist, die Einstellungsänderungen unter älteren jüdischen Amerikanern zu verfolgen, wobei die meisten anekdotischen Daten darauf hindeuten, dass jüngere Juden sowohl kritischer gegenüber Israel sind als auch eher mit älteren Mitgliedern ihrer Familie oder Gemeinde in dieser Frage aneinandergeraten, warten die langjährigen Antizionisten nicht darauf, dass die Boomer-Generation ihre Meinung ändert.

“Der Zionismus war von Anfang an rassistisch. Ich fühle mich ein Leben lang verpflichtet, das Unrecht des Siedlerkolonialismus in Palästina zu korrigieren. Es war unsere Verantwortung vor 70 Jahren”, sagte die 78-jährige Rosalind Petchesky, ein langjähriges Mitglied der Jewish Voice for Peace (JVP) und Aktivistin, gegenüber MEE.

“Der jüngste Bericht von Human Rights Watch ist wichtig. Dass der Internationale Strafgerichtshof sagt, dass er mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersuchen wird, ist wichtig. Zumindest ist das alles da draußen. Und es gibt denen von uns, die einen Großteil ihres Lebens als Juden gegen den zionistischen Siedlerkolonialismus und Rassismus gekämpft haben, einige Werkzeuge und Waffen. Es gibt uns allen die Möglichkeit, eine kollektive Bewegung zu bilden.”

“Zu sehen, wie all diese Juden kommen und für Palästina einstehen. Ich fühle mich, als hätte ich endlich mein Volk gefunden”, sagte Petchesky.



Protest und Dissens

Bei dem Versuch, den Moment zu verstehen, sagen Aktivisten und Beobachter, dass unter der früheren Präsidentschaft von Donald Trump die Ambivalenz, die viele liberale Amerikaner in Bezug auf Israels Besatzung und Behandlung der Palästinenser gehabt haben mögen, dazu beitrug, dass sich ihre Fadheit in eine totale Verlegenheit verwandelte, als Israel unter Premierminister Benjamin Netanjahu zu Trumps engstem und unverfrorenem Verbündeten wurde.

Während der Trump-Jahre verlegten die USA ihre Botschaft nach Jerusalem, der Iran-Atomdeal wurde auf Eis gelegt, und sogar die Aussicht auf die vollständige Annexion des besetzten Westjordanlandes wurde plausibel. Er ermöglichte auch eine Reihe von Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den Golfstaaten der Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain, sowie mit dem Sudan und Marokko.

Doch Trumps offener Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit und sein Werben für die weiße Vorherrschaft riefen in den USA eine trotzige antirassistische Bewegung auf den Plan, die im Wiederaufleben der Black-Lives-Matter-Bewegung im Jahr 2020 gipfelte.

Donald Trump im Nahen Osten: Eine Geschichte von großen Gewinnern und noch größeren Verlierern

Mehr lesen ”

Der jüdisch-amerikanische Politikwissenschaftler Norman Finkelstein schreibt der BLM-Bewegung zu, liberale Amerikaner, darunter auch Juden, gezwungen zu haben, ihre Haltung gegenüber Israel zu überdenken. Er beschreibt den Einfluss als “eine dieser seltsamen Verkettungen der Geschichte”.

“Es hat die Sensibilität für weiße Vorherrschaft und weiße Dominanz erhöht. Jetzt kommen all diese seriösen Mainstream-Menschenrechtsorganisationen daher – und sie sagen, dass Israel auf jüdischer Vorherrschaft und jüdischer Dominanz basiert – und was bedeutet das für die liberale Gemeinschaft? Sie können das nicht mehr unterstützen”, sagte Finkelstein, der auch Autor zahlreicher Bücher ist, darunter The Holocaust Industry, gegenüber MEE.

“Es hat sich so viel verändert”, fügte er hinzu.

Sumaya Awad, eine palästinensische Wissenschaftlerin und Aktivistin mit Sitz in New York City, stimmt dem zu.

“Eine wachsende Bewegung von unverblümt antizionistischen jüdischen Gruppen zu sehen, ist eine wichtige und inspirierende Erinnerung daran, dass diese Gruppen auf einem langen Erbe von Juden aufbauen, die, lange bevor Israel sich als Siedler-Kolonialstaat etablierte, den Zionismus ablehnten und Israels Projekt der ethnischen Säuberung zurückwiesen.

“Jetzt, wo der Mainstream wieder einmal versucht, das Gespräch weg von Israels Verbrechen gegen die Menschlichkeit und vom palästinensischen Leiden zu lenken, indem er die Bewegung für palästinensische Freiheit als antisemitisch verleumdet, ist es besonders wichtig für jüdische Gruppen, sich gegen die Bewaffnung des Antisemitismus zu wehren und die Tatsache zu zementieren, dass die palästinensische Befreiung Teil des Kampfes der Unterdrückten auf der ganzen Welt ist”, sagte Awad gegenüber MEE.

Asaf Israeli-Amerikaner protestiert gegen Israel

“Wir glauben nicht, dass der Zionismus uns sicher macht. Wir glauben, dass Sicherheit durch Gemeinschaft und durch Befreiung kommt”, sagt Asaf Calderon, 30,. (MEE/Azad Essa)

Während der 11-tägigen Bombardierung des Gazastreifens wurden 248 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet. Im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem wurden 29 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet. Aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen töteten 12 Israelis, darunter drei Kinder. Ein vorläufiger Waffenstillstand hält. Aber die israelische Gewalt gegen Palästinenser hat nicht aufgehört, noch hat die Arbeit für jüdische Amerikaner aufgehört.

Am Freitag werden sich palästinensische Studenten und Aktivisten vor der City University of New York (CUNY) versammeln, um den universitätsweiten Ausschluss (Divestment) des Staates Israel zu fordern.

Shatzi Weisberger wird zusammen mit einer Gruppe jüdischer amerikanischer Kommilitonen dabei sein.

“Es ist sicherlich viel einfacher, gegen den Zionismus zu protestieren, als es früher war. Ich bin Teil der JVP und so bin ich nicht mehr isoliert in meinem Antizionismus. Ich habe diese ganze Gemeinschaft, die ich bewundere. Also, ja, heute ist es einfacher. Obwohl ich nicht dazu neige, mich darauf zu konzentrieren, ob etwas leicht ist oder nicht. Ich glaube, ich sollte es tun, ob es schwer ist oder nicht”, sagte Weisberger.

“Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde: Ich bin froh, dass ich 90 bin, denn dass ich da bin, bringt Aufmerksamkeit für die Themen, die wichtig sind. Und ich werde so viele Demonstrationen machen, wie ich nur kann.”Übersetzt mit Deepl.com

--

