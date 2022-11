Ich empfehle diesen Artikel gut durchzulesen und zu speichern. Es empfiehlt sich, solltet Ihr/Sie demnächst nach Israel-oder zionistisch kritischen Aussagen als Antisemit oder Judenhasser diffamiert werden, genau dieses Gruselkabinett der übelsten, zum Teil vorbestraften Faschisten als Beweis bereit zu halten, um die das Gegenteil zu beweisen und die Kritik noch zu unterstützen, die es wichtiger denn je ist. In Deutschland wären diese Rassisten wegen Volksverhetzung verurteilt und sicher nicht an der Regierung. Ich bin gespannt, wie sich AA Baerbock verhalten wird, die heuchelnde grüne “Hüterin der Menschenrechte”. Die Zeit ist gekommen freundschaftliche Beziehungen mit diesem “jüdischen Staat” aufrecht zu erhalten und endlich zumindest die BDS- Sanktionen zu untersützen

Evelyn Hecht-Galinski

Meet the new kingmakers of Israeli politics Israel has just had its elections and the final winners belong to an unprecedentedly hawkish, nationalist, and religious fundamentalist political bloc, led by Likud (32 seats), Religious Zionism, (14 seats), Shas (11 seats), and United Torah Judaism (7 seats).

Von links nach rechts: Yitzhak Wasserlauf, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich und Orit Strook am Damaskustor in der Jerusalemer Altstadt am 20. Oktober 2021 (Foto: Yonatan Sindel/Flash90)

Die rassistische, homophobe, ultranationalistische Liste Religiöser Zionismus war der große Gewinner der jüngsten Wahlen in Israel. Sie spiegelt auch perfekt wider, wohin Israel steuert.

Treffen Sie die neuen Machthaber der israelischen Politik

Von Jonathan Ofir

11. November 2022



Israel hat gerade seine Wahlen hinter sich, und die endgültigen Gewinner gehören zu einem beispiellos hawkistischen, nationalistischen und religiös-fundamentalistischen politischen Block, angeführt vom Likud (32 Sitze), dem Religiösen Zionismus (14 Sitze), Shas (11 Sitze) und dem Vereinigten Tora-Judentum (7 Sitze). Während Likud, Schas und Vereinigtes Tora-Judentum recht bekannte traditionelle Parteien sind, hat die Unterstützung für den religiösen Zionismus in den letzten Monaten stark zugenommen, und seine Führer bleiben relativ unbekannt.

Da der religiöse Zionismus bei den israelischen Wahlen 14 Sitze errungen hat, finden Sie hier eine Übersicht über die 14 Spitzenkandidaten der Liste, die mit ziemlicher Sicherheit der nächsten israelischen Regierung angehören werden.



1. Bezalel Smotrich

Smotrich ist für seine homophoben, ultranationalistischen und religiös bigotten Äußerungen bekannt. Im Jahr 2006 half Smotrich bei der Organisation einer “Tierparade”, die sich über die Jerusalemer Gay Pride Parade lustig machte und an der Ziegen und Esel teilnahmen. Im Jahr 2015, damals als Mitglied der Partei Jüdisches Heim (einer Partei, die in ihrer jetzigen Zusammensetzung unter Ayelet Shaked die Wahlhürde nicht genommen hat), sagte er, er sei “ein stolzer Homophober”.

Wenn es um die palästinensischen Bürger Israels geht, geht Smotrich weiter als selbst Netanjahu, der 2015 warnte, dass “die Araber in Scharen zur Wahl gehen”, kurz vor den Wahlen.

2016 geriet Smotrich in die Schlagzeilen, nachdem berichtet worden war, dass in israelischen Entbindungsstationen de facto eine Politik der Rassentrennung betrieben wird, und twitterte: “Es ist nur natürlich, dass meine Frau sich nicht neben eine Frau legen möchte, die gerade ein Baby zur Welt gebracht hat und die in zwanzig Jahren vielleicht ihr Baby ermorden will.” Seine Frau Revital unterstützte seine Ansicht. Sie sagte gegenüber Israel Channel 10, sie habe “einen arabischen Geburtshelfer aus dem [Entbindungs-]Raum geworfen. Ich möchte, dass jüdische Hände mein Baby berühren, und ich fühlte mich nicht wohl dabei, mit einer arabischen Frau im selben Raum zu liegen”. Sie fuhr fort: “Ich weigere mich, eine arabische Hebamme zu haben, denn für mich ist eine Geburt ein jüdischer und reiner Moment.”

Und 2017 veröffentlichte Smotrich seinen “Entscheidungsplan”, der vorsieht, dass Palästinenser entweder ausdrücklich akzeptieren, als Apartheid-Untertanen zweiter Klasse im “jüdischen Staat” zu leben (und damit offiziell ihre “nationalen Bestrebungen” aufgeben), oder aus dem Land ausgewiesen werden.

Bezalel Smotrich bewirbt sich darum, in der nächsten israelischen Regierung entweder Verteidigungs- oder Finanzminister zu werden.



2. Itamar Ben-Gvir

Itamar Ben-Gvir von der Jüdischen Machtpartei ist ein verurteilter jüdischer Terrorist, ein Schüler des verurteilten jüdischen Terror-Rabbiners Meir Kahane und ein Bewunderer des Täters des Massakers von Al-Khalil (Hebron) im Jahr 1994, Baruch Goldstein, der 29 Gläubige in der Al-Ibrahimi-Moschee tötete.

Netanjahu mag in den vielen Jahren seiner Amtszeit als Premierminister das Gesicht der israelischen Falschheit und Unnachgiebigkeit gewesen sein, aber er verblasst im Vergleich zu Smotrich, und Smotrich scheint im Vergleich zu Ben-Gvir zu verblassen.

Wie Smotrich hat auch Ben-Gvir einen Plan für die Ausweisung “illoyaler” palästinensischer Bürger. Er hat es geschafft, populär zu werden, indem er zu Kibbuzes ging (was wohl dazu diente, die Arbeitspartei zu verhöhnen), aber auch indem er Waffen schwang und andere ermutigte, palästinensische Steinewerfer im besetzten Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah zu erschießen. Auch wenn Ben-Gvir oft als Extremist bezeichnet wird, ist es doch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Ben-Gvir durch und durch Zionist ist.

Ben-Gvir hat seine Rhetorik etwas abgeschwächt, seit er ein offizieller Politiker ist. Die traditionellen Sprechchöre der Jugendlichen in seiner Basis haben sich von “Tod den Arabern” zu “Tod den Terroristen” gewandelt. Dies scheint ein tatsächliches Ziel zu sein, das er verfolgen will, und wenn er den begehrten Posten des Ministers für innere Sicherheit bekommt, auf den er hofft, könnte er reichlich Gelegenheit bekommen, diese Drohung in die Tat umzusetzen.



3. Ofir Sofer

Ofir Sofer war bereits unter dem früheren Namen Tkumah (“Wiederbelebung”) Mitglied der Partei des Religiösen Zionismus und war seit 2014 deren Generalsekretär. Er wechselte über die Yamina-Partei (“Nach rechts”) zum Likud und kandidierte letztes Jahr auf deren Ticket, bevor er diesen Sommer zum religiösen Zionismus zurückkehrte. Er ist ein ehemaliger Armee-Major.

Ähnlich wie seine Listenkollegen glaubt er, dass die palästinensischen Bürger Israels versuchen, “die Grundlagen des jüdischen Staates von innen heraus zu untergraben.”

4. Orit Strook

Orit Strook ist die ranghöchste Frau auf der Liste der Religiösen Zionisten. Sie gründete 2002 die “Menschenrechtsorganisation Judäa und Samaria”, die sich dafür einsetzt, den besetzten palästinensischen Gebieten biblische Namen zu geben und die “Menschenrechte” der eindringenden Kolonisten gegenüber den eingedrungenen Palästinensern zu schützen.

5. Yitzhak Wasserlauf

Yitzhak Wasserlauf ist der Vorsitzende der Fraktion Jüdische Kraft. Mit nur 30 Jahren wird er voraussichtlich das jüngste Mitglied der Knesset sein. Er fordert die Abschiebung von afrikanischen Asylbewerbern, natürlich zusätzlich zu den “illoyalen” Palästinensern.

6. Simha Rothman

Simha Rothman gehört der Tempelbewegung an, die die Zerstörung der Al-Aqsa-Moschee anstrebt, und fordert jüdische Gebete auf dem Gelände gegen das Status-quo-Abkommen, das er als “rassistisch” bezeichnet.



7. Almog Cohen

Almog Cohen ist der Gründer einer jüdischen Bürgerwehr, die im Süden Israels patrouilliert, um “Verbrechen unter Beduinen zu bekämpfen”. Kürzlich prahlte Cohen damit, dass er im Jahr 2013 Beduinen angegriffen habe, als er Teil eines SWAT-Teams der Polizei war. Bei dem fraglichen Vorfall schlugen die Täter einen Vater und seine beiden Söhne, die friedlich protestierten, brutal zusammen, urinierten auf sie und bedrohten sie mit einer Kugel in den Kopf. Da die Identität der angreifenden Polizeibeamten nicht bestätigt werden konnte, wurde der Fall eingestellt, und niemand wurde zur Rechenschaft gezogen.

8. Michal Waldiger

Michal Waldiger ist das scheinbar “menschlichere” Gesicht des religiösen Zionismus. Sie ist Anwältin und beschäftigt sich mit psychischer Gesundheit, Drogenmissbrauch und dem Nationaldienst für Frauen – und ist natürlich auch eine Verfechterin der ultranationalistischen jüdischen Vorherrschaft.



9. Amichai Eliyahu

Amichai Eliyahus Hauptaugenmerk liegt auf der Bekämpfung der Rassenmischung und der zentralen Rolle Israels bei der Erhaltung der jüdischen Biologie. Kürzlich griff Eliyahu die Vorsitzende der Arbeitspartei und Verkehrsministerin Merav Michaeli, die ein Kind durch Leihmutterschaft bekommen hat, als “jemand, der ein Kind auf Amazon gekauft hat” an, der “uns nicht über Toleranz aufklären wird”. Er kritisierte sie auch dafür, dass sie “uns ihre Werte aufzwingt”, als Michaeli eine Veranstaltung zur Einweihung einer neuen Buslinie abhielt, die am Samstag verkehrt, was er vehement ablehnt.



10. Zvika Fogel

Zvika Fogel ist Brigadegeneral im Ruhestand und ehemaliger Leiter des Südkommandos der Armee. Er ist der profilierteste militärische Vertreter des religiösen Zionismus, der ansonsten nicht das große militärische Profil hat, wie es bei vielen zionistischen Parteien üblich ist (Ben-Gvir selbst zum Beispiel wurde aufgrund seines extremen politischen Hintergrunds als dienstuntauglich eingestuft). Fogel befürwortet die Annexion des Jordantals, wofür sich sowohl Netanjahu als auch sein Konkurrent Benny Gantz in der Vergangenheit eingesetzt haben, was sie jedoch fallen ließen – ungeachtet der Tatsache, dass diese Annexion de facto bereits erfolgt ist.

11. Avi Maoz

Avi Maoz ist der Vorsitzende von Noam, einer explizit LGBTQ-feindlichen Partei, die ideologisch von Rabbiner Zvi Thau von der Siedler-Jeschiwa Har Hamor unterstützt wird und Teil der Liste des religiösen Zionismus ist. Noam ist der Ansicht, dass Smotrich und seinesgleichen nicht weit genug gehen, um traditionelle, jüdisch-orthodoxe, konservative Familienwerte zu schützen. Sein Wahlvideo vom Juli wurde von YouTube wegen Verletzung der Nutzungsbedingungen entfernt, kann aber hier angesehen werden. Es zeigt eine Familie (Mutter, Vater, Kind), die zur Wahl geht und mit liberalen Botschaften bombardiert wird. Sie sagen, dass sie wählen gehen, damit “mein Kind Jude sein kann” und dass “er eine Frau heiraten wird”.

12. Ohad Tal

Ohad Tal repräsentiert ein relativ freundliches Gesicht des religiösen Zionismus und war bis vor kurzem Leiter der religiös-zionistischen Jugendbewegung Bnei Akiva. Er arbeitet an den Beziehungen zum Diaspora-Judentum und scheint offen für Kompromisse bei innerjüdischen Streitigkeiten über das orthodoxe Monopol auf Gebetsstätten wie die Klagemauer zu sein. Mit diesem relativ sanften Gesicht hatte man vielleicht nicht gerechnet, da kaum jemand erwartet hatte, dass die religiös-zionistische Liste mehr als 10 oder 11 Sitze gewinnen würde.

13. Limor Son Har Hamelech

Limor Son Har Hamelech ist ein langjähriger Siedler und einer derjenigen, die 2005 aus der Siedlung Homesh evakuiert wurden. Diese Räumung war Teil des Gaza-Abkommens, in dessen Rahmen auch vier israelische Siedlungen im Westjordanland geräumt wurden. Son Har Hamelech setzt sich dafür ein, dass die israelischen Kolonialisten in alle Gebiete zurückkehren, die sie 2005 verlassen haben.

14. Yitzhak Kroiser

Yitzhak Kroiser gehört der Fraktion Jüdische Kraft an und hat kaum einen politischen Fußabdruck. Er ist der Sohn des Rabbiners Yehuda Kroiser, der Oberrabbiner der jüdischen Kolonie Mitzpeh Jericho ist. Yehuda Kroiser leitet eine Jerusalemer Jeschiwa namens “The Jewish Idea”, eine kahanistische Einrichtung.

Nicht außerhalb des Mainstreams der zionistischen Politik

Abschließend ist anzumerken, dass viele der Ideen, die von den Verfechtern des religiösen Zionismus vertreten werden, nicht einzigartig sind und im Mainstream der zionistischen Politik tatsächlich existierten. Wir haben diese nicht-apologetische Ader bereits im Likud gesehen, etwa als Tzipi Hotovely, damals stellvertretende Außenministerin, 2015 bei ihrer Antrittsrede sagte:

“Dieses Land gehört uns. Das ganze Land gehört uns. Wir sind nicht hierher gekommen, um uns dafür zu entschuldigen”.

Hotovely ist auch eine religiöse Zionistin. Diese Art von fundamentalistischem religiösem Zionismus hat in der israelischen Politik und auch in der militärischen Führung immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ob er als Partei religiöser Zionismus genannt wird oder nicht, spielt keine Rolle, er ist eine Kraft in der israelischen Gesellschaft.

Darüber hinaus wird die offene Befürwortung der Ausweisung palästinensischer Bürger durch Jewish Power nicht nur von einer verrückten Minderheit geteilt. In der Vergangenheit sprach sich Avigdor Lieberman, der Führer von Israel Beitenu und führende Anti-Netanjahu-Stimme, dafür aus, die Palästinenser nicht nur auszuweisen, sondern sie sogar mit einer Axt zu enthaupten. Laut einer PEW-Umfrage aus dem Jahr 2016 waren die Israelis in der Frage, ob Palästinenser ausgewiesen werden sollten, ziemlich geteilter Meinung, aber eine klare Mehrheit derjenigen, die sich als religiös bezeichnen, befürwortete dies.

Auch wenn viele über den unverhohlenen Rassismus und die Bigotterie des religiösen Zionismus und der jüdischen Macht entsetzt sind, so ist doch klar, dass es sich dabei nicht um eine Abweichung oder eine Randgruppe handelt. Sie repräsentieren den Mainstream israelischer Ansichten, und diese Ansichten werden immer prominenter und einflussreicher. Mehr noch, sie scheinen die Zukunft Israels zu sein, denn die Jüdische Kraft ist bei den jungen Wählern etwa dreimal so beliebt wie bei den älteren. Das ist wirklich der Weg, den Israel einschlägt. Übersetzt mit Deepl.com



