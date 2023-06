Trotz amerikanischer Dementis… Das Kiewer Regime ist mit seinen Angriffen auf Moskau nicht abtrünnig geworden – es ist eine gehorsame Katzenpfote

von Finian Cunningham

1. Juni 2023

Moskaus Dilemma besteht darin, dem westlichen Aggressor zu zeigen, dass man sich verbrennt, wenn man mit dem Feuer spielt – ohne einen katastrophalen Dritten Weltkrieg anzuzetteln.

Wenn die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Lakaien wirklich einen direkten Krieg mit Russland vermeiden wollen, dann wissen sie, was zu tun ist: die Bewaffnung des reaktionären Kiewer Regimes einstellen und sich auf ernsthafte Diplomatie einlassen.

Dieser wahnsinnig gefährliche Konflikt könnte jetzt beendet werden.

In dieser Woche hat ein Schwarm von Militärdrohnen die russische Hauptstadt angegriffen. Die russischen Behörden erklärten, dass alle unbemannten Fluggeräte abgeschossen oder elektronisch ausgeschaltet wurden, allerdings nicht, ohne dass einige der Fluggeräte Schäden an zivilen Wohnhäusern verursacht hätten.

Vor fast vier Wochen wurde ein doppelter Drohnenangriff auf das Senatsgebäude des Kremls in der Nähe des Wohnsitzes von Präsident Wladimir Putin geflogen.

Seit dem Großen Vaterländischen Krieg, als die Sowjetunion vor den Toren der Hauptstadt gegen Nazi-Deutschland kämpfte, wurde Moskau noch nie auf so symbolträchtige Weise angegriffen.

Andernorts in der Russischen Föderation haben ukrainische Drohnen wichtige russische Öl- und Gasanlagen sowie Militärflugplätze tief im russischen Staatsgebiet angegriffen. Jüngsten Berichten zufolge werden russische Kinder aus den westlichen Regionen Belgorod und Brjansk wegen des ständigen schweren Beschusses durch ukrainische Streitkräfte evakuiert. In diesen Regionen kam es auch zu kommandomäßigen Angriffen militanter Kräfte mit von den USA gelieferten gepanzerten Fahrzeugen. Die CIA-Medienfront Radio Free Europe ist offensichtlich erfreut über die zu erwartende Schwächung der russischen Moral.

Russland wird schrittweise einem sich verschärfenden aggressiven Schraubstock unterworfen, was perspektivisch betrachtet einen schockierenden Angriffsversuch auf seine existenziellen Interessen darstellt. Moskau hat gewarnt, dass seine nationale Verteidigungsdoktrin den Einsatz von Atomwaffen erlaubt, wenn seine existenziellen Interessen bedroht sind. Die USA und ihre NATO-Partner machen den Ukraine-Konflikt auf provokative Weise zu einer existenziellen Angelegenheit Russlands. Die Aggression wird in vollem Umfang von Washington und seinen NATO-Komplizen, insbesondere Großbritannien, gesteuert und intensiviert.

Der seit fast 15 Monaten andauernde Konflikt in der Ukraine scheint sich unkontrolliert auf einen direkten Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, den beiden größten Atommächten der Welt, zuzuspitzen. Russland hat diesen Konflikt nicht gewollt. Seine Vorschläge für Diplomatie und Dialog über geopolitische Sicherheitsbedenken aufgrund der NATO-Erweiterung wurden von Washington und seinen europäischen Günstlingen in den Wochen vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs am 24. Februar letzten Jahres rundweg abgelehnt.

Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Washington in der Pflicht steht, das Abgleiten in eine weltweite Katastrophe aufzuhalten.

Die Regierung von Präsident Joe Biden belügt die amerikanische Öffentlichkeit schamlos und behandelt die Russen wie Narren. Nach den jüngsten Drohnenangriffen auf Moskau wiederholten das Weiße Haus und das Außenministerium das verlogene Mantra, dass Washington ukrainische Angriffe innerhalb Russlands nicht “ermöglicht oder fördert”.

Washington ist scheinbar frustriert über den “unverbesserlichen” Einsatz amerikanischer Waffen durch die Ukraine, um Ziele tief im russischen Vorkriegsgebiet zu treffen. (Das heißt, jenseits der Halbinsel Krim und der neu föderierten russischen Gebiete Donbass, Saporoschje und Cherson.)

Dies hat einige Kommentatoren zu der Vermutung veranlasst, dass das Kiewer Regime gegen seine amerikanischen und NATO-Sponsoren “abtrünnig” geworden ist.

Ted Snider, der diese Woche für das Libertarian Institute schrieb, bemerkte dazu: “Die Ukraine verfolgt jetzt ihre eigenen Sicherheitsinteressen in einer Weise, die für die Sicherheitsinteressen der USA außerordentlich gefährlich ist. Die Vereinigten Staaten scheinen die Kontrolle über Kiew verloren zu haben, und die Ukraine verfolgt nun ihre eigenen Ziele in einer Weise, die die amerikanischen Ziele ignoriert, indem sie die Gefahr erhöht, dass die NATO in einen Krieg mit Russland hineingezogen wird.”

In demselben Artikel behauptete Snider, dass die erklärten amerikanischen Ziele zweierlei seien: die Souveränität der Ukraine zu verteidigen und einen direkten Krieg mit Russland zu vermeiden.

Die traurige Realität ist, dass viele Amerikaner, die gegen den Krieg sind und die rücksichtslose Politik der Biden-Administration in der Ukraine kritisieren, das Ausmaß der ruchlosen Verstrickung Washingtons nicht ganz zu verstehen scheinen. Die Ziele der Vereinigten Staaten sind weder die Verteidigung der Ukraine noch die Vermeidung eines direkten Krieges gegen Russland. Das Ziel ist es, Russland mit allen Mitteln zu besiegen, einen Regimewechsel herbeizuführen und Russland dem westlichen Kapitalismus zu unterwerfen, wie in den 1990er Jahren unter Jelzin. Es geht um hegemoniale Aggression und Dominanz, eine Politik, die sich auch gegen China richtet.

Mit anderen Worten: Das eigentliche Problem ist nicht eine fehlgeleitete Politik der Regierung Biden in der Ukraine. Das Problem ist die grundlegende und unerbittliche Bedingung amerikanischer globaler hegemonialer Ambitionen. Das wiederum ergibt sich aus dem Wesen des amerikanischen Unternehmenskapitalismus und seiner jüngsten Ausprägung als Unternehmensfaschismus (wenn auch mit einem pseudoliberalen Image und Wortschatz).

Die Ukraine und der dortige Konflikt sind für den US-Imperialismus lediglich ein vorübergehendes Mittel zu einem größeren Zweck.

Zugegeben, die meisten Akteure im amerikanischen Machtgefüge ziehen es zweifellos vor, einen direkten Krieg mit Russland zu vermeiden, und zwar nicht aus Prinzip, sondern aus Pragmatismus und Selbsterhaltung. Sie bevorzugen eine hybride Kriegsführung mit geringer Intensität und viel Gewalt aus der Ferne bis hin zum “letzten Ukrainer”. Das Problem bei der Schürung von Aggressionen, egal wie heimlich, besteht jedoch darin, dass sie unweigerlich in einen totalen Krieg münden können, wie die derzeitige Dynamik zeigt.

Die Biden-Administration und das außenpolitische Establishment, die CIA und die imperialen Planer des “Deep State” können nicht so tun, als wären sie gegenüber den ukrainischen Angriffen auf Russland gleichgültig. Die USA und ihre NATO-Komplizen haben das Kiewer Regime bei jedem Schritt de facto befähigt und ermutigt, die Feindseligkeiten mit Russland zu eskalieren. Das war ihre Mission seit dem von der CIA unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014.

Noch vor kurzem, so scheint es, war es umstritten, dem Neonazi-Militär in der Ukraine etwas anderes als Helme und Infrarot-Nachtsichtgeräte zu schicken. Dann ging es weiter mit “tödlichen Waffen”, Raketen mit größerer Reichweite, Drohnen, Kampfpanzern, Artilleriegranaten mit abgereichertem Uran und nuklearfähigen F-16-Kampfjets.

Man kann nicht ein russenfeindliches Regime bis an die Zähne bewaffnen und sich dann später umdrehen und schüchtern behaupten, dass man die militärische Taktik des Regimes, Raketen und Drohnen auf zivile Zentren in Russland abzuschießen, nicht unterstützt. Das ist ebenso beleidigend wie doppelzüngig.

In dieser Woche, nach den Drohnenangriffen auf Moskau, erklärte Präsident Biden, Washington erwäge nun die Lieferung des ATACMS-Langstreckenraketensystems an die Ukraine. Diese Waffe hat eine Reichweite von 300 Kilometern, mehr als doppelt so weit wie die bereits von den USA gelieferten HIMARS-Raketen.

Trotz der zynischen Dementis und der Doppelzüngigkeit verschärft Washington bewusst die Aggression gegen Moskau, indem es die Bewaffnung des Katzenpfotenregimes in Kiew weiter vorantreibt. Die verlogenen Amerikaner wissen ganz genau, dass dieses korrupte und skrupellose Regime die scheinbar frommen öffentlichen Aufrufe, “nicht innerhalb Russlands zuzuschlagen”, ignorieren wird.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die USA und die NATO gewarnt, dass sie “mit dem Feuer spielen”. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Kiewer Regime nicht abtrünnig geworden ist, sondern im Gegenteil das tut, wozu es bewaffnet ist.

Washington könnte die Lunte löschen, indem es die Waffenlieferungen an die Ukraine stoppt und sich auf eine sinnvolle Diplomatie mit Russland einlässt, um die langfristigen Sicherheitsbedenken zu beseitigen. Nicht nur mit Russland, sondern auch mit China. Warum sind die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Lakaien der Diplomatie und dem geopolitischen Engagement so abgeneigt? Die verdorbene, unaufhörliche westliche Gier nach Krieg und Konflikten, nach der Benennung von Feinden und der ständigen Dämonisierung anderer ist aufschlussreich.