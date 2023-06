Trump boasts he wanted to take Venezuela’s oil after overthrowing its government Donald Trump boasted he wanted to “take over” Venezuela and “we would have gotten all that oil”: motives behind 2019 US coup attempt to overthrow President Maduro, install Juan Guaidó

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump prahlte auf einer Kundgebung der Republikanischen Partei damit, dass er Venezuela “übernehmen” wolle, und “wir hätten das ganze Öl bekommen”. Dies bestätigt die finsteren Motive hinter Washingtons Putschversuch im Jahr 2019, Präsident Nicolás Maduro zu stürzen und Juan Guaidó einzusetzen.

Trump prahlt damit, dass er nach dem Sturz der Regierung Venezuelas Öl übernehmen wollte

Von Ben Norton

16. Juni 2023

Trump Venezuela Ölputsch

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hielt eine Rede, in der er damit prahlte, dass er Venezuela “übernehmen” und dessen große Ölreserven ausbeuten wolle.

“Als ich ging, stand Venezuela kurz vor dem Zusammenbruch. Wir hätten es übernommen; wir wären an all das Öl gekommen; es wäre direkt nebenan gewesen”, sagte Trump.

“Aber jetzt kaufen wir Öl aus Venezuela. Wir machen also einen Diktator sehr reich. Können Sie das glauben? Niemand kann es glauben”, fügte er hinzu.

Trump machte diese Äußerungen am 10. Juni bei einer Rede auf einem von der Republikanischen Partei in North Carolina organisierten Kongress.

Die US-Regierung hat einen Putschversuch gegen Venezuela im Jahr 2019 initiiert. Die Trump-Administration ernannte einen wenig bekannten rechten Oppositionspolitiker, Juan Guaidó, zum angeblichen “Interimspräsidenten” des südamerikanischen Landes, obwohl er nie an einer Präsidentschaftswahl teilgenommen hatte.

Venezuela verfügt über die größten bekannten Erdölreserven der Welt – allerdings ist sein Rohöl sehr schwer, und um es zu nutzen, muss es mit leichterem Rohöl oder Verdünnungsmitteln gemischt werden, die das Land aufgrund illegaler, einseitiger US-Sanktionen oft nicht einführen kann.

Als Präsident hat Trump deutlich gemacht, dass Washington versucht, die natürlichen Ressourcen anderer Länder zu kontrollieren.

In einem Interview mit Fox News im Januar 2020 prahlte Trump damit, dass er die rohstoffreichen Regionen Syriens militärisch besetzen würde, um sich das Öl zu holen”:

DONALD TRUMP: Und dann sagen sie, er habe Truppen in Syrien gelassen. Wissen Sie, was ich getan habe? Ich habe Truppen zurückgelassen, um das Öl zu nehmen. Ich habe das Öl genommen.

Die einzigen Truppen, die ich habe, holen sich das Öl. Sie beschützen das Öl. Ich habe das Öl übernommen.

…

Vielleicht sollten wir es uns nehmen. Aber wir haben das Öl. Im Moment haben die Vereinigten Staaten das Öl.

Sie sagen also, er habe Truppen in Syrien gelassen. Nein, ich bin sie alle losgeworden, nur dass wir das Öl schützen. Wir haben das Öl.

Andere Mitglieder der Regierung Donald Trump haben sich ähnlich geäußert.

Trumps neokonservativer Nationaler Sicherheitsberater John Bolton erklärte zu Beginn des Putschversuchs im Januar 2019 in einem Interview auf Fox News deutlich, dass Washington und US-Konzerne vom venezolanischen Öl profitieren wollten:

JOHN BOLTON: “Wir schauen auf die Öleinnahmen. Das ist die wichtigste Einnahmequelle für die Regierung von Venezuela. Wir prüfen, was wir damit machen können.

Wir wollen, dass das jeder weiß. Wir sehen uns das alles sehr ernsthaft an. Wir wollen nicht, dass amerikanische Unternehmen oder Investoren überrascht werden. Sie können sehen, was Präsident Trump gestern getan hat. Wir werden es weiterverfolgen.

…

Wir sind jetzt im Gespräch mit großen amerikanischen Unternehmen, die entweder in Venezuela oder, wie im Fall von Citgo, hier in den Vereinigten Staaten tätig sind. Ich denke, wir versuchen, hier zum gleichen Ergebnis zu kommen.

Wissen Sie, Venezuela ist eines der drei Länder, die ich die “Troika der Tyrannei” genannt habe.

Es würde für die Vereinigten Staaten wirtschaftlich einen großen Unterschied machen, wenn amerikanische Ölfirmen wirklich in Venezuela investieren und die dortigen Ölvorkommen fördern könnten.

Das wäre gut für die Menschen in Venezuela. Es wäre gut für die Menschen in den Vereinigten Staaten.

Es steht für uns beide viel auf dem Spiel, wenn wir die Sache richtig angehen.

Venezuelas riesige Ölreserven wurden vom ehemaligen Präsidenten Hugo Chávez verstaatlicht, der die linksgerichtete Bolivarische Revolution des Landes ins Leben rief.

Die staatliche venezolanische Ölgesellschaft PDVSA verwendete die Einnahmen aus den Ölverkäufen zur Finanzierung von Sozialprogrammen, öffentlichem Wohnungsbau, Verkehr, Gesundheitsversorgung und Bildung.

Akademische Studien haben ergeben, dass Länder mit großen Ölreserven häufiger von Kriegen und ausländischen Militärinterventionen betroffen sind.

Im April 2002 gab es einen kurzzeitig erfolgreichen Militärputsch, durch den der demokratisch gewählte Präsident Chávez gestürzt wurde. Der Anführer war jedoch so beliebt, dass das venezolanische Volk auf die Straße ging, das Putschregime stürzte und die Wiedereinsetzung von Chávez als Präsident forderte.

Die Regierung von George Bush war maßgeblich an der Unterstützung dieses Staatsstreichs in Venezuela im Jahr 2002 beteiligt.

Seitdem hat Washington mehrere weitere Putschversuche unterstützt, darunter gewalttätige Unruhen in den Jahren 2014 und 2017, die 2019 in der Ernennung von Juan Guaidó zum angeblichen “Interimspräsidenten” gipfelten.

Dass es sich dabei um einen Putschversuch handelte, gab Trumps nationaler Sicherheitsberater selbst zu.

In einem Interview auf CNN aus dem Jahr 2022 prahlte Bolton damit, wie schwierig es war, den Putschversuch zu organisieren:

JAKE TAPPER: Man muss nicht brillant sein, um einen Putschversuch zu unternehmen.

JOHN BOLTON: Da bin ich anderer Meinung, als jemand, der bei der Planung von Staatsstreichen geholfen hat – nicht hier, aber, Sie wissen schon, an anderen Orten. Es braucht eine Menge Arbeit.

JAKE TAPPER: Ich möchte eine Folgefrage stellen. Als wir darüber sprachen, was fähig ist oder was man tun muss, um einen Staatsstreich zu planen, haben Sie Ihre Erfahrung bei der Planung von Staatsstreichen erwähnt.

JOHN BOLTON: Ich werde nicht auf die Einzelheiten eingehen, aber äh…

JAKE TAPPER: Erfolgreiche Putsche?

JOHN BOLTON: Nun, ich habe in dem Buch über Venezuela geschrieben. Und es stellte sich heraus, dass er nicht erfolgreich war – nicht dass wir viel damit zu tun gehabt hätten. Aber ich habe gesehen, was eine Opposition braucht, um zu versuchen, einen illegal gewählten Präsidenten zu stürzen, und sie ist gescheitert. Die Vorstellung, Donald Trump sei nur halb so kompetent wie die venezolanische Opposition, ist lächerlich. Aber ich denke, es gibt eine andere –

JAKE TAPPER: Ich habe das Gefühl, dass es noch andere Dinge gibt, die Sie mir verschweigen.

JOHN BOLTON: Ich denke – ich bin sicher, dass es das gibt.

Boltons Memoiren für 2020, “The Room Where It Happened” (Der Raum, in dem es geschah), erwähnt Venezuela und die Venezolaner mehr als 300 Mal und hat ein 35-seitiges Kapitel, das den Putschversuch in dem Land unter dem Titel “Venezuela Libre” (Freies Venezuela) beschreibt.

Bolton schrieb, dass Präsident Trump wiederholt einen Militärschlag gegen Venezuela gefordert habe.

Dies wurde auch von Trumps ehemaligem Verteidigungsminister Mark Esper bestätigt, der in seinen Memoiren “A Sacred Oath” (Ein heiliger Eid) aus dem Jahr 2022 schrieb, dass “Trump seit den ersten Tagen seiner Regierung auf Venezuela fixiert war”.

“Immer wieder fragte Trump nach militärischen Optionen”, um Venezuelas demokratisch gewählten Präsidenten Nicolás Maduro zu stürzen, erinnerte sich Esper.

Trumps Sitzungen des Nationalen Sicherheitsrats zu Venezuela “begannen immer mit der Erwägung militärischer Optionen und nicht am anderen Ende des Spektrums – der Diplomatie”, schrieb Esper.

Tatsächlich gab es im Mai 2020 einen Invasionsversuch in Venezuela, der als Operation Gideon bekannt wurde.

Die an der Planung dieser verpfuschten Invasion beteiligten Personen gaben zu, dass sie die Unterstützung des Weißen Hauses von Trump hatten und in Kontakt mit der CIA, anderen US-Regierungsstellen und kolumbianischen Geheimdiensten standen.

Venezolanische Regierung kritisiert Trumps Geständnis

Als Reaktion auf Trumps Eingeständnis im Juni 2023, dass er Venezuela und sein Öl “übernehmen” wolle, reagierte der Außenminister des Landes, Yvan Gil: “Trump gesteht, dass es seine Absicht war, Venezuelas Öl zu übernehmen. All der Schaden, den die Vereinigten Staaten unserem Volk mit der Unterstützung ihrer Lakaien zugefügt haben, hatte nur ein Ziel: unsere Ressourcen zu stehlen! Das ist ihnen nicht gelungen, und das wird ihnen auch nicht gelingen. Wir werden immer siegen!”

Der venezolanische Vizeminister für Nordamerika, Carlos Ron, erklärte: “Welche Beweise brauchen wir noch? Hier gesteht Trump, dass es von Anfang an sein Ziel war, das Öl Venezuelas zu übernehmen. Biden [die Regierung] hält an seiner illegalen Sanktionspolitik fest. Venezuela hat und wird sich weiterhin durchsetzen!”

Venezuelas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Samuel Moncada, erklärte: “Trump hat den 60 Satellitenländern, der internationalen Propaganda und all den Politikern und Intellektuellen, die eine Marionette [Juan Guaidó] unterstützt haben, um Venezuela zu regieren, die Maske abgenommen. Das einzige Ziel war es, das Öl des venezolanischen Volkes zu plündern. Wie beschämend! Dies ist das Geständnis eines Kriminellen”.

Die “60 Satellitenländer”, auf die sich Moncada bezog, waren diejenigen, die sich den Vereinigten Staaten anschlossen, um den nicht gewählten Putschisten Guaidó offiziell als angeblichen “Interimspräsidenten” von Venezuela anzuerkennen.

Venezuelas ehemaliger Außenminister Jorge Arreaza, der während des Putschversuchs 2019 im Amt war, sagte, Trumps Geständnis sei ein legaler Beweis dafür, dass die USA versucht hätten, die natürlichen Ressourcen seines Landes zu stehlen.

“Das internationale Justizsystem muss handeln”, forderte Arreaza. Übersetzt mit Deepl.com

