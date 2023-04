https://scheerpost.com/2023/04/01/trump-and-the-triviality-of-evil/

Trump und die Trivialität des Bösen

Von Juan Cole / Informed Comment

1. April 2023

Ann Arbor (Informed Comment) – Eine New Yorker Grand Jury, die von Alvin Bragg, dem Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, eingesetzt wurde, hat den ehemaligen Präsidenten Donald John Trump angeklagt. Das berichten Ilya Marritz, Andrea Bernstein, Bill Chappell und Vanessa Romo bei NPR. Ich habe alle drei Namen von Trump genannt, weil man in der Presse normalerweise so über Schwerverbrecher schreibt.

Einige haben sich darüber beschwert, dass sich diese Anklage bei all den illegalen und zerstörerischen Dingen, die Trump getan hat, auf ein relativ unbedeutendes und geschmackloses kleines Verbrechen konzentriert. Diese Beschwerde rührt daher, dass man nicht erkennt, dass alles, was mit Trump zu tun hat, trivial ist und immer war.

Just Security hat die Zeitachse. Im Oktober 2016 war Trump besorgt, dass Stephanie Clifford alias Stormy Daniels sich an die Boulevardpresse wenden könnte, um für ihre Geschichte, dass sie und Trump im Juli 2006 am Lake Tahoe Sex hatten, eine hohe Summe zu erhalten. Frau Clifford hat in Pornofilmen mitgewirkt, und Trump hat ihr einen Auftritt in seiner Fernsehshow Apprentice versprochen. Trump scheint 2006, als seine Frau Melania mit dem gemeinsamen Sohn Baron schwanger war, für Sex außerhalb seines Hauses gegangen zu sein. Im Juni desselben Jahres hatte er auch das Playboy-Model Karen McDougal um Sex gebeten. Sie willigte ein, lehnte aber eine angebotene Bezahlung mit den Worten ab: “Ich bin nicht diese Art von Mädchen”. Diese Liaison, die einige Zeit andauerte, fällt also wahrscheinlich unter den Begriff “Affäre”. Auch Trump war vorsichtig, wenn sie ihre Geschichte erzählte. Cifford hatte schon früher versucht, ihre Geschichte zu verkaufen, war aber daran gescheitert, als Trump ihr mit einer Verleumdungsklage drohte. Ihre Geschichte wurde zu einem potenziellen Publikumsmagneten, nachdem das Billy-Bush-Tape aufgetaucht war, auf dem Trump darüber spricht, dass er beliebige Frauen an ihren Genitalien begrapscht.

Trump veranlasste seinen Anwalt Michael Cohen, Frau Clifford 130.000 Dollar zu zahlen, damit sie ihre Geschichte nur dem National Enquirer erzählt und im Gegenzug eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreibt. Der Enquirer, der einem Freund und Unterstützer von Trump, David Pecker, gehört, druckte im Gegenzug den “Stormy Daniel”-Skandal einfach nicht. Auf diese Weise wurde die Geschichte begraben und Frau Clifford konnte sie nicht mehr anderweitig verkaufen.

Ein ähnlicher Deal war bereits mit Karen McDougal gemacht worden.

Trump zahlte Cohen die Ausgaben in Raten zurück, entweder über Trump, Inc. und Alan Weisselberg oder von seinem eigenen Privatkonto.

NPR berichtet, dass Trump die Zahlungen für Steuerzwecke als “für juristische Dienstleistungen” kategorisiert hat. Das war natürlich nicht korrekt, es sei denn, es handelt sich um einen neuen Euphemismus dafür, dass er in Ferienanlagen Sex mit Pornostars hat und dann ihr Schweigen kauft.

In New York ist es illegal, in den Steuererklärungen den Verwendungszweck von Geldern falsch anzugeben. Dies ist ein Verbrechen.

Diese Straftat war zwar geringfügig, wurde aber begangen, um eine andere Straftat zu fördern, nämlich die Zahlung von Schweigegeld für die Zwecke einer politischen Kampagne. In New York wird man wegen eines Verbrechens angeklagt, wenn man ein Verbrechen begeht, um ein anderes Verbrechen zu fördern.

Und genau das ist der Fall bei Trump. Einige Beobachter sind der Meinung, dass dieser Fall nach New Yorker Recht schwer zu beweisen sein könnte.

Die deutsch-amerikanische politische Philosophin Hannah Arendt prägte den Begriff “Banalität des Bösen” als Untertitel ihres 1963 erschienenen Buches “Eichmann in Jerusalem”. Sie beschrieb den Nazi-Massenmörder als einen biederen und gewöhnlichen Bürokraten, der nur versuchte, sich anzupassen, um weiterzukommen. Er war kein kriminelles Superhirn. Er war nicht auf brillante Weise böse, wie es Miltons Luzifer war. Er war banal, und seine Fadheit hat viele Menschen umgebracht.

Trump ist natürlich auch banal. Aber mehr als das, er ist trivial. Er hat von seinem Vater Kapital geerbt und weiß, wie man sich auf dem hart umkämpften Immobilienmarkt in den heruntergekommenen Stadtvierteln von Queens durchschlägt. Diese Vorteile haben ihn zum Milliardär oder zumindest zu einem sehr wohlhabenden Mann gemacht. Aber Immobilien in Queens sind nicht per se interessant. Trump und sein Vater waren beide Slumlords und wurden wahrscheinlich gemobbt. Bei aller Mystik ist das organisierte Verbrechen auch trivial. Es basiert auf den ursprünglichen Emotionen wie Angst und Gier in unseren Echsengehirnen, hat keine Vision und baut nichts auf. Es ist parasitär. Kein Wunder, dass sie am Ende mit Müll Geld verdienen. Selbst die Gewalt, die sie ausübt, reduziert komplexe Menschen voller Ambitionen auf trivialen Müll.

Auch Trumps Fernsehshow “The Apprentice” war trivial. Wäre sie nie im Fernsehen gelaufen, hätte sie keine Rolle gespielt. Jetzt, da sie nicht mehr im Fernsehen läuft, spielt sie auch keine Rolle mehr. Es war nur eine weitere gefälschte “Reality”-Show. Möglicherweise handelte es sich sogar um einen Betrug, wie Jose Paglieri vom Daily Beast berichtet. Die Anwälte von vier verärgerten Unternehmern haben sich die Outtakes von The Apprentice im Jahr 2021 angesehen:

“Die Anwälte von vier verachteten Unternehmern wissen, wonach sie suchen: alles, was zeigt, dass Donald Trump und seine Kinder wussten, dass sie potenzielle Investoren täuschten, indem sie sie zu ACN führten, einem Multi-Level-Marketing-Unternehmen mit Sitz in North Carolina.

Trump und seine Kinder – Don Jr., Ivanka und Eric – waren die Hauptdarsteller von The Apprentice und spielten die Rolle von Unternehmensrichtern. Während der Sendung stellte die Familie ACN als vielversprechende Investition vor und ließ sogar Prominente gegeneinander antreten, um einen Werbespot für das angeblich hochtechnologische neue Videochat-Telefon des Unternehmens, das “Iris 5000″, zu produzieren. In Wirklichkeit war die Technologie ein Blindgänger und das Unternehmen befand sich in finanziellen Turbulenzen – aber das wurde den Zuschauern nicht gesagt.”

Mit anderen Worten: Die Trumps in The Apprentice haben die Leute vielleicht nur betrogen. Trump ist ein Schneeballsystem, das nicht auf investiertem Kapital, sondern auf investiertem Vertrauen beruht. Trump ist eine Serie von Erpressungsversuchen.

Trumps Präsidentschaft war trivial, er hat nichts erreicht, außer dass er seinen Kumpanen Milliarden in Form von Steuersenkungen verschenkt hat. Es war so vorhersehbar. Er scheint den ganzen Tag in seinem Pyjama herumgesessen zu haben, um Fox Cable News zu schauen und unsinnige Tweets auszuspucken. Er hat ein Drittel seiner Zeit mit Golfspielen verbracht und ist auf die Wahlkampfbühne gegangen, um seine 30.000 trivialen Lügen zu erzählen. Das Böse in meinem Titel liegt in dem realen Schaden, den Trump angerichtet hat. Aber triviale kleine Moskitos können Menschen Malaria geben.

Trump ist nie wichtig genug gewesen, um banal zu sein. Er hatte nie die Disziplin für Banalität. Sein Verstand ist so scharfsinnig wie ein Schmetterling in einem Wirbelsturm. Er springt von einer Trivialität zur nächsten.

Trumps vulgäres Treiben mit einer Prostituierten, die er mit dem Versprechen eines Fernsehauftritts, der nie stattfinden wird, umgarnt hat, war trivial. Diese Anklage ist ein passender Kommentar zum “Mr. Griffith” unseres Jahrhunderts. Sie haben noch nie von “Mr. Griffith” gehört? Das liegt daran, dass er trivial war. Übersetzt mit Deepl.com

Juan Cole ist ein öffentlicher Intellektueller, prominenter Blogger und Essayist sowie Richard P. Mitchell Collegiate Professor für Geschichte an der Universität von Michigan.

