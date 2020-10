https://www.richardsilverstein.com/2020/10/10/trumps-middle-east-normalization-based-on-bullying-extortion/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1

Trumps Normalisierung im Nahen Osten aufgrund von Mobbing, Erpressung

von Richard Silverstein

10. Oktober 2020

trump don CorleoneDonald Trump betreibt die Nahostpolitik der USA ähnlich wie Don Coreleone sein Mafia-Imperium: durch die Verfolgung gemeinsamer Interessen, wo immer dies möglich ist, und, falls dies fehlschlug, durch Schikanierung und Erpressung. Nachrichtenberichten zufolge tun nur wenige, wenn überhaupt einer der Nahoststaaten, die über eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel verhandeln, dies aus der Güte ihres Herzens heraus. Einige von ihnen, wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, stellen fest, dass sie gemeinsame Interessen mit Israel und den USA bei der Bekämpfung des iranischen Einflusses in der Region haben. Ganz zu schweigen davon, dass Trump sich gegenüber Bob Woodward damit brüstete, dass er, nachdem Kronprinz Mohammed bin Salman den regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi ermordet hatte, “seinen Arsch gerettet” habe. Trump brauchte nicht viel zu tun, um diesen “Chit” von den Saudis einzufordern. Staaten wie Oman und Bahrain, die angeblich als nächste auf der Liste stehen, um sich zu normalisieren, sind entweder Vasallenstaaten der Saudis oder stark von ihrem guten Willen abhängig.

sudan uae

Der sudanesische Militärführer trifft sich mit dem Kronprinzen der VAE, der Hunderte von Millionen als Gegenleistung für den Verzicht auf den Iran und die Anerkennung Israels angeboten hat

Aber es gibt weiter entfernte Länder, von denen berichtet wird, dass sie erwägen, dem Rudel beizutreten, die kein klares Interesse an einer Normalisierung haben, darunter der Sudan und Marokko. Der Sudan hat vor kurzem seinen langjährigen starken Diktator Omar Bashir abgesetzt und ihn durch eine unruhige Koalition aus militärischen und zivilen Führern ersetzt, die versuchen, einen Weg weg von Bashirs islamistischer Militanz und hin zu demokratischem Pluralismus zu finden. Aber sie sind mit einem lästigen Gepäck der Bashir-Ära beladen: einer internationalen Bezeichnung als Terrorstaat. Tatsächlich war der Sudan während seiner Herrschaft sowohl mit dem Iran als auch mit der Hamas eng verbündet und erlaubte den Waffenumschlag durch sein Territorium. Dies führte zu mehreren israelischen Luftangriffen auf sudanesische Ziele.

Aufgrund seiner Vergangenheit kommt der Sudan für internationale Hilfe, wirtschaftliche Entwicklungshilfe und Handelsbeziehungen nicht in Frage. Dies hat die aufkeimenden Versuche der neuen Regierung erstickt, die Wirtschaft anzukurbeln und den Bürgern Hoffnung auf eine radikale Veränderung ihrer wirtschaftlichen und politischen Lage zu geben.

An dieser Stelle kommen die USA ins Spiel: Wir sind der Schlüssel dazu, den Sudan von der internationalen Terrorliste zu streichen. Unser Finanzministerium führt diese Liste, auf der Länder wie der Iran, Nordkorea und andere Staaten aufgeführt sind, die als Förderer des Terrorismus gelten. In einigen Fällen wird das Finanzministerium ein Land streichen, das sich eindeutig von seiner früheren Beteiligung an solchen Taten distanziert hat (Libyen). In anderen Fällen beruht die Streichung von der Liste auf rein politischen Notwendigkeiten (die Anti-Iran-Sekte, MeK). Wenn der Sudan seinem Volk irgendeine Hoffnung bieten soll, den wirtschaftlichen Zusammenbruch abzuwenden, müssen die USA das Land von der Terrorliste streichen und die Tore für humanitäre Hilfe und Handel öffnen.

Obwohl es keinen legitimen Grund gibt, diese Bezeichnung beizubehalten, baumelt die Trump-Administration die Entfernung über die Köpfe der sudanesischen Führer. Aber sie hält sie einfach außer Reichweite, während sie ihnen sagt: Wir können eine Einigung erzielen, wenn Sie im Gegenzug etwas für mich tun. Dieses “etwas” ist die Normalisierung mit Israel. Das ist nicht alles, was angeboten wird: Die VAE, Israel und andere haben den Topf mit fast 1 Milliarde Dollar an Hilfe versüßt. Aber angesichts der Tatsache, dass sich der Sudan in einer extremen Lage befindet, braucht er die drei- bis vierfache Summe, um wieder auf die Beine zu kommen.

Deshalb werden Sie die sudanesische Militärführung diese Aussicht wohlwollend beurteilen hören. Tatsächlich hat sich Netanyahu mit dem Führer des sudanesischen Militärs und De-facto-Herrscher getroffen, obwohl (aus offensichtlichen Gründen) keine Bilder von ihrem Treffen verfügbar sind. Während seine zivilen Führer, die eher auf die Stimmung auf der Straße eingestellt sind, viel misstrauischer sind. Das lässt das Land in der Schwebe. Es ist weit davon entfernt, einen Diktator zu stürzen und sich auf den Weg zur Freiheit zu machen. Aber es wird von Mächten, die größer sind als es selbst, als Geisel gehalten und nutzt die Schwäche des Sudan aus, um ihre eigenen Interessen zu wahren. Der Zynismus ist überwältigend.

Marokko und eine schmutzige Gegenleistung

Israelis und US-Beamte haben auch die Aussicht darauf in Frage gestellt, dass sich Marokko dem Normalisierungsbandwagen anschließen könnte. Auch Marokko hat eine begehrte Täuschung, die es begehrt. Seit 1975, als es von Spanien die Kontrolle über die Westsahara übernahm, führt es einen ständigen Kampf gegen eine indigene Gruppe, die nach Unabhängigkeit strebt. Marokkos Anspruch auf die Region wird international nicht anerkannt (so wie auch die Eroberung der besetzten Gebiete durch Israel nicht anerkannt wird). Die marokkanische Kontrolle ist nicht nur ein Punkt des Nationalstolzes, das Gebiet verfügt auch über massive Vorkommen wertvoller Ressourcen.

Genauso wie die USA die israelische Souveränität über ganz Jerusalem anerkannt haben und dies auch in Bezug auf die israelische Kontrolle des Westjordanlandes fast vollständig getan haben, begehrt Marokko unsere Anerkennung seines Anspruchs auf die Westsahara. Es gibt einen Grund dafür, dass die Welt den marokkanischen Anspruch abgelehnt hat. Spanien hat die Region nie an Marokko abgetreten, und die Bevölkerung des Gebiets hat der marokkanischen Autorität nie zugestimmt. Es gibt auch eine Guerillabewegung, die nach Unabhängigkeit streben.

Das bedeutet nichts für Trump (oder Israel). Tatsächlich hat er ein Faible für brutale Diktatoren (Kim Jong Un) und Staaten mit harten Bandagen, die ihre Nachbarn schikanieren (Russland, Saudi-Arabien). Er ist bereit, jahrzehntelangen Konsens zu überwinden, um auf Gier, Korruption und Eigeninteresse basierende Allianzen zusammenzuschustern. So haben die USA Marokko die Anerkennung seines Anspruchs im Gegenzug für eine Normalisierung angeboten. Es ist ein Angebot, das zu gut ist, um es abzulehnen. Tatsächlich hat Marokko seit vielen Jahrzehnten geheime Geschäfte mit Israel gemacht, und die Geheimdienste beider Länder haben sich gegenseitig “Gefallen” getan. Die Normalisierung ist also kein so radikaler Bruch, wie er für ein Land wie den Sudan sein könnte.

Die regierende Regierungspartei und ein großer Teil der marokkanischen Straße hält jedoch weiterhin eine starke Loyalität zur palästinensischen Sache und eine starke Opposition gegen die Verbesserung der Beziehungen zu Israel aufrecht. Obwohl israelische Beamte und Nachrichtenmedien eine bevorstehende Ankündigung der marokkanischen Behörden angepriesen haben, hat es keine gegeben, und Beamte haben die Berichte sogar als “gefälschte Nachrichten” bezeichnet.

Die Außenpolitik, die Trump verfolgt, ist rein transaktional. Sie basiert nicht auf Prinzipien oder Werten. Sie basiert gewiss nicht auf einer strategischen Vision, die darauf abzielt, die langfristigen Interessen der USA in der Region nicht nur um unseretwillen, sondern auch zum Wohle der dortigen Bevölkerung zu fördern. Es ist eine Politik, die auf kurzfristigen Interessen beruht, die sich wie Wüstensand bewegen.

Wie ich vor kurzem im Middle East Eye schrieb, hat Trump seinen Deal des Jahrhunderts und das Abraham-Abkommen nicht so sehr auf die Förderung der Interessen Israels ausgerichtet, sondern vielmehr auf die Förderung seiner eigenen Wahlperspektiven. Er glaubt, dass er, indem er Israel stark macht und seine Feinde zu Verbündeten macht, die Unterstützung der evangelikalen Christen verdienen wird, die auf ihre eigene Erlösung und ein Harmagedon, das zur Wiederkunft führt, blicken.

Trotz der viel gepriesenen Errungenschaft ist das Abkommen nicht in gemeinsamen Werten verwurzelt, und was immer es jetzt an Vorteilen bietet, wird, wie ich prophezeie, nur von kurzer Dauer sein. Übersetzt mit Deepl.com

