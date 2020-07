Trump’s police-state attack in Portland, Oregon 20 July 2020 The Trump administration is carrying out an extraordinary intervention in the city of Portland, Oregon, targeting demonstrators protesting against police killings for violent assault and what amounts to kidnapping by federal agents.

Trumps Polizei-Staatsangriff in Portland, Oregon

Von Patrick Martin

20. Juli 2020

Die Trump-Administration führt in der Stadt Portland, Oregon, eine außerordentliche Intervention durch, die auf Demonstranten abzielt, die gegen Polizistenmord wegen gewaltsamer Übergriffe protestieren, was einer Entführung durch Bundesagenten gleichkommt. Bewaffnete Schläger der Zoll- und Grenzschutzbehörde (Customs and Border Protection, CBP) und anderer Bundesbehörden haben mit CS-Tränengas, Gummigeschossen und Schallwaffen, die permanenten physischen Schaden anrichten können, auf Menschenmengen geschossen. Mindestens ein Protestierender wurde durch eine von einem Bundesmarschall abgefeuerte “Aufprallmunition” schwer verletzt.

Bundesbeamte sind auf Gruppen von Demonstranten zugefahren, haben Menschen gepackt und in nicht gekennzeichnete Lastwagen gepackt und sie zum Verhör an unbekannte Orte geschleppt. Viele dieser Agenten trugen eher eine allgemeine Tarnung als Uniformen, die normalerweise ihren Namen oder ihre Dienststelle identifizieren. Ein Protestierender, der von Männern in Militärmontur und mit Aufnähern auf der Kleidung, auf denen nur “Polizei” stand, beschlagnahmt wurde, sagte, er wisse nicht, ob es sich tatsächlich um Polizisten oder um ultralineare Extremisten handele, die mit der Polizei zusammenarbeiten. “Es fühlt sich an wie Faschismus”, sagte er.

Portland ist als Testfall für die Art von Methoden gedacht, die Trump am 1. Juni durchzuführen versprach, als er drohte, den Insurrection Act von 1807 gegen die Massenproteste gegen den Polizistenmord an George Floyd geltend zu machen, und Tausende von Bundesagenten und Truppen der Nationalgarde in die Straßen von Washington, D.C. beorderte.

Bundesbeamte versprühten Pfefferspray und schlugen einen Demonstranten in Portland. (Bildnachweis: Screenshot aus einem Video von Zane Sparling)

Die relativ klein angelegten Proteste in einigen wenigen Blöcken der Innenstadt von Portland stellen keine signifikante Bedrohung für Leben oder Eigentum dar. Sie bestehen hauptsächlich aus dem Besprühen von Graffiti, dem Anzünden von Feuerwerkskörpern und der Missachtung von Auflösungsbefehlen der örtlichen Polizei. In den letzten sieben Wochen haben sich einige Hundert Menschen regelmäßig jede Nacht versammelt, um die Entschärfung der örtlichen Polizei zu fordern und andere Reformen des notorisch gewalttätigen und repressiven Portland Police Bureau zu fordern.

Trump hat diese Proteste in einer von der Demokratischen Partei kontrollierten Stadt und in einem von ihr kontrollierten Bundesstaat bewusst aufgegriffen, um Methoden der brutalen Unterdrückung zu erproben. In der vergangenen Woche drängte er den amtierenden Heimatschutzminister Tschad Wolf, in Portland zu intervenieren. Wolf besuchte die Stadt am 16. Juli, um die provozierenden Angriffe zu überwachen, und gab Erklärungen ab, in denen er “gewalttätige Anarchisten” anprangerte und lokale Beamte beschuldigte, “ein Umfeld zu fördern, das weiterhin diese Art von Gesetzlosigkeit hervorbringt”.

Bundesbeamte wurden in zwei Bundesgebäude im Stadtzentrum entsandt, die an das örtliche Gerichtsgebäude angrenzen, auf die sich die nächtlichen Proteste konzentrierten. Die Speerspitze des Bundesangriffs ist BORTAC, die vom Zoll und Grenzschutz eingesetzte Truppe im SWAT-Stil, obwohl Portland 400 Meilen von der nächsten US-Grenze entfernt liegt. Neben BORTAC wurden Kräfte von der Immigration and Customs Enforcement, der Transportation Security Administration, dem US Marshal’s Service, der Coast Guard und dem Federal Protective Service, der Bundesgebäude bewacht, zur Verfügung gestellt.

Die American Civil Liberties Union hat in Oregon Klage gegen das DHS und den Marshal’s Service wegen “unterschiedslosen Einsatzes von Tränengas, Gummigeschossen und akustischen Waffen” eingereicht. Ein ACLU-Sprecher sagte: “Normalerweise bezeichnen wir es als Kidnapping, wenn wir Menschen in nicht gekennzeichneten Autos sehen, die jemanden gewaltsam von der Straße schnappen. Die Aktionen der militarisierten Bundesbeamten sind völlig verfassungswidrig und werden nicht unbeantwortet bleiben”.

Die Bundestruppen verletzen nicht nur die verfassungsmäßigen Rechte der lokalen Demonstranten, sondern sie usurpieren effektiv die Autorität sowohl der lokalen als auch der Landesregierungen. Zwei Senatoren und zwei Kongressabgeordnete aus Oregon haben einen Brief herausgegeben, in dem sie die Intervention des Bundes als “nach unserer Verfassung inakzeptabel” bezeichneten und sagten, dass “Menschen ohne ersichtlichen Grund von der Straße zu reißen” eine Aktion sei, “die eher die Taktik einer von einem Diktator geführten Regierung widerspiegelt …”.

Trump hat wiederholt versucht, auf der Grundlage von Rassismus, einwandererfeindlichem Chauvinismus und Antikommunismus um Unterstützung bei der Polizei, auf kommunaler, Landes- und Bundesebene zu werben. Im vergangenen Herbst reiste er nach Minneapolis, um eine Kundgebung abzuhalten, bei der die örtliche Polizei in Kraft war, und er hielt eine antisozialistische Hetzrede gegen die, wie er es nannte, “radikale Linke”. Acht Monate später setzte der Polizist Derek Chauvin aus Minneapolis Trumps Grundsätze in die Tat um und ermordete George Floyd mit einem Knie im Nacken.

Da sich seine Regierung in einer sich vertiefenden politischen Krise befindet, die durch ihre grobe Fahrlässigkeit und vorsätzliches Fehlverhalten bei der Coronavirus-Pandemie, den plötzlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf das Niveau der Depression und die Massenproteste gegen Polizeigewalt nach der Ermordung von George Floyd ausgelöst wurde, ist Trump zunehmend gezwungen, zu den verzweifeltesten und antidemokratischsten Maßnahmen zu greifen.

In seinem Interview mit Fox News Sunday weigerte sich Trump erneut zu sagen, ob er die Ergebnisse der Wahl vom 3. November akzeptieren würde, da die Umfragen einen Zusammenbruch der Unterstützung sowohl für die Republikanische Partei als auch für ihn persönlich zeigten. Der Rückgriff auf brutale Gewalt in Portland ist eine Warnung vor den Methoden, die Trump vorbereitet, um seinen Griff nach der Macht aufrechtzuerhalten und gegen seinen Hauptfeind zurückzuschlagen: die amerikanische Arbeiterklasse.

Die Generalstaatsanwältin von Oregon, Ellen Rosenblum, hat eine Klage eingereicht und eine einstweilige Verfügung gegen weitere Verhaftungen beantragt, während Gouverneurin Kate Brown den Abzug aller Bundestruppen aus Portland forderte. Der Bürgermeister der Stadt, Ted Wheeler, sagte am Sonntag: “Ihre Anwesenheit hier führt tatsächlich zu mehr Gewalt und mehr Vandalismus. Und sie hilft der Situation überhaupt nicht. Sie sind hier nicht erwünscht.”

Wie aus Wheelers Kommentaren hervorgeht, befürchten die Demokraten vor allem, dass die Intervention der Bundesagenten eine Situation in die Luft jagen könnte, die sie lieber mit Repressionen der örtlichen Polizei bewältigen würden. Wheeler, ein Multimillionär, wurde als “Tränengas-Ted” denunziert, bis die Bundesbeamten geschickt wurden, um die Polizisten aus Portland als die Hauptakteure der Repression in der Stadt zu ersetzen.

Laut Bundesbezirksrichter Marco Hernández, der sich zu einer Klage einer Protestorganisation äußerte, gab es “Beweise dafür, dass Beamte die verfassungsmäßigen Rechte friedlicher Demonstranten verletzt haben” und dass mindestens ein Protestierender, der den Anordnungen des Portland Police Bureau Folge leistete, dennoch “Gummigeschossen, Tränengas und einem Blitzknall aus nächster Nähe ausgesetzt war”.

Trump beabsichtigt, die Situation in Portland als Vorlage für ähnliche Aktionen in anderen Städten zu nutzen. In einem internen Memorandum des Heimatschutzministeriums, das die New York Times erhielt, heißt es, man müsse sich auf “künftige Begegnungen mit Demonstranten (und Bundesagenten) in anderen Städten” vorbereiten.

Sowohl Trump als auch einer seiner Top-Berater, der immigrantenfeindliche Fanatiker Stephen Miller, gaben in der vergangenen Woche Erklärungen ab, in denen sie mit einer Intervention des Bundes gegen einen angeblichen Zusammenbruch von Recht und Ordnung in einer Reihe von Städten unter demokratischer Kontrolle drohten, darunter Chicago, New York und Los Angeles, den drei größten Städten des Landes. In einer typisch grandiosen Lüge sagte Trump gegenüber Fox News Sunday, dass “wir Portland verlieren könnten”, wenn er die Bundesintervention nicht vorantreibt.

Aber in der CBP hat Trump eine Agentur mit einer offen faschistischen “Kultur”, wie Berichte über interne Facebook-Gruppen zeigen, in denen Tausende von CBP-Beamten rassistische und antidemokratische Botschaften austauschen. In der vergangenen Woche musste die CBP vier Mitarbeiter entlassen und Dutzende andere suspendieren, weil sie an diesen Gruppen teilgenommen hatten, vor allem eine Gruppe namens “Ich bin 10-15”, ein Code für “Ausländer in Haft”, die 9.000 Mitglieder, darunter Spitzenbeamte, hatte.

Es ist kein Zufall, dass Trump das CBP und die BORTAC als Zeugen für seinen Angriff gewählt hat. Seine Forderung im Juni nach einer militärischen Intervention gegen Demonstranten scheiterte nicht am Widerstand der Demokraten – es gab keinen -, sondern weil das Pentagon eine solche Aktion als politisch unvorbereitet und übermäßig riskant empfand, was die Gefahr einer massiven politischen Gegenreaktion gegen das Militär in sich barg.

