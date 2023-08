https://strategic-culture.org/news/2023/08/09/trump-coming-back-is-already-spooking-western-elites-who-will-reminisce-his-first-term/



Trumps Rückkehr erschreckt bereits die westlichen Eliten, die sich an seine erste Amtszeit erinnern werden

Von Martin Jay

August 9, 2023

Wie würde das Jahr 2024 für die Europäer aussehen, wenn Trump wieder im Oval Office sitzt?

Sollten die westlichen Eliten und sogar die NATO selbst Angst vor einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus im Jahr 2024 haben? Diese Frage ist durchaus berechtigt, denn die eigene „Nachrichten“-Website der Eliten in Brüssel – Politico – hat kürzlich einen Artikel verfasst, in dem sie nicht nur argumentieren, dass sie beunruhigt sein sollten, sondern auch, dass sie sich bereits jetzt darauf vorbereiten sollten.

Trumps Rückkehr als US-Präsident scheint von Tag zu Tag unausweichlicher zu werden, angetrieben von der ruchlosen Einmischung der Biden-Administration und ihrer Entschlossenheit, ihn ins Gefängnis zu stecken, wo sie fälschlicherweise glaubt, dass seine Bewerbung um das Weiße Haus endet. Selbst der obskurste französische Abgeordnete, den Politico zur Unterstützung seines Artikels aufgeboten hat, akzeptiert dies. Wie würde also das Jahr 2024 für die Europäer aussehen, wenn Trump wieder im Oval Office sitzen würde?

Die kurze Antwort ist eine unangenehme. Trump wird mit ziemlicher Sicherheit glauben, dass er seine Lehren aus dem ersten Mal gezogen hat und dass seine Tiraden darüber, dass die NATO und die EU-Länder einen Freifahrtschein für die Verteidigung des Westens gegen die russische Aggression haben, angesichts der Ereignisse in der Ukraine goldrichtig waren. Seine Politik gegenüber dem EU-Block wird beim zweiten Mal wahrscheinlich viel spaltender sein, da er nicht nur auf einem neuen Abkommen für die EU-NATO-Länder im Ukraine-Krieg selbst bestehen wird, sondern auch seine natürlichen Verbündeten in der EU – Polen und Ungarn – nutzen wird, um der Brüsseler Elite in den Rücken zu fallen und ihre Pläne für ihre wahnhafte Pseudo-Hegemonie zu durchkreuzen. Es ist unwahrscheinlich, dass er die USA aus der NATO abziehen wird, wie John Bolton kürzlich vorausgesagt hat, aber ein neues Regime der harten Hand wird sicherlich in Aussicht stehen, das ihm die Aufgabe abnehmen könnte, den Krieg in der Ukraine direkt zu beenden, anstatt den Europäern einfach zu sagen: „Wenn ihr selbst dafür zahlen wollt, meinetwegen, aber wir haben genug gezahlt“.

Das könnte vielen EU-Staats- und Regierungschefs einen Schauer über den Rücken jagen. Und es könnte sogar dazu führen, dass er angeklagt wird. Aber das ist Trump. Das wird ihm nichts ausmachen. Der Punkt ist, dass das alte Klischee, Biden sei der Erwachsene, der das transatlantische Bündnis „wiederhergestellt“ hat, genau das ist. Ein Klischee. In Wirklichkeit hat Biden das Vereinigte Königreich und die EU-Länder in den Ruin getrieben, indem er die Kernschmelze ihrer Volkswirtschaften herbeiführte, während US-Firmen abkassierten, und zwar nicht nur durch neue Steuererleichterungen für umweltfreundliche Firmen, sondern auch dadurch, dass er die Europäer einfach in einen Krieg ziehen ließ, den sie niemals beenden können. So viel zu Bidens „Amerika ist zurück, die Diplomatie ist zurück“-Spruch, der in den ersten Tagen seiner Amtszeit zitiert wurde. Die harte Realität ist, dass Biden das alte Europa eher aus einer kolonialen Perspektive betrachtet hat. Sie müssen für ihre Träume bezahlen, wenn Uncle Sam sie wahr machen will.

Deshalb wird Trump jetzt mit dem Spott über Europas spottbillige Verteidigungsvereinbarungen zurückkommen, die in Wirklichkeit überhaupt nicht billig waren. Er wird auch aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen, was Macron sehr verärgern wird, und die Israelis darin bestärken, dass ihre Idee, den Iran anzugreifen, nicht völlig verrückt ist (was sie natürlich ist).

Aber es ist wirklich das, was Trump für Amerika auf seinem eigenen Boden auf Lager hat, worüber sich die EU-Regierungen mehr Sorgen machen sollten. Er wird mehr in fossile Brennstoffe investieren, viele von Bidens Umweltinitiativen rückgängig machen, hart gegen den Wokeism und die Einwanderung vorgehen und mehr Zölle gegen Amerikas Konkurrenten – sowohl China als auch die EU – verhängen, um die amerikanische Wirtschaft zu unterstützen.

In seiner zweiten Amtszeit wird es jedoch nicht nur darum gehen, Biden mit solchen Abrechnungen zu demütigen, sei es im eigenen Land oder in der Welt. Es wird auch darum gehen, noch härter dafür zu kämpfen, dass Amerika sowohl im internationalen Handel als auch in seiner schwächelnden Dollar-Wirtschaft im Spiel bleibt.

Trump wird sich mit einer neuen Bedrohung für Amerika auseinandersetzen müssen, die eine direkte Folge von Bidens Krieg – und, nicht zu vergessen, seiner korrupten Geschäfte – in der Ukraine ist. Das Aufkommen der BRICS, die allein in diesem Jahr fünf neue Mitglieder haben werden und mit ihrem Einfluss über die OPEC Plus bereits die volle Kontrolle über die Ölpreise übernehmen. Trump wird, kurz gesagt, an einer neuen Front kämpfen, da eine neue Weltordnung entstanden ist, die die Hegemonie der USA – oder das, was davon übrig ist – frontal angreift, was weit mehr bedeutet, als nur den Dollar als Reservewährung abzuschaffen. Die BRICS werden ihre eigene Währung, ihr eigenes Verrechnungssystem und irgendwann wahrscheinlich auch ihren eigenen Verteidigungspakt haben. Donald wird viel zu tun haben, und die meisten EU-Staats- und Regierungschefs werden sich fragen, ob es für sie besser ist, dass Trump schlecht informiert und angriffslustig ist als überwältigt und panisch im Zuge einer neuen Beziehung zwischen Amerika und den wenigen Partnern, die ihm in der Welt noch geblieben sind. Übersetzt mit Deepl.com

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

