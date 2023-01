Tschechischer Ministerpräsident schreibt persönliche Widmung auf T-72- Panzer für Ukraine

Diese Variante kannte ich bisher nur von jüdisch-israelischen Kindern, die Panzer und Raketen mit mörderischen Kriegsslogans versahen, die in den Kampf gegen Palästinenser zogen.Wer weiß wann unsere Nachahmungstäter von der Ampel-Regierung nachziehen? Evelyn Hecht-Galinski

Der Ministerpräsident der Tschechischen Republik, Petr Fiala, hat einen T-72-Panzer, der an das ukrainische Militär geliefert werden soll, mit einer persönlichen Widmung versehen. Er widmete den Panzer “den tapferen Verteidigern der Ukraine”, so der Politiker. Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala hinterließ eine persönliche Widmung auf einem T-72-Panzer, der an die Ukraine geliefert werden soll.