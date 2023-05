Türkei verurteilt Charlie Hebdo-Karikatur, die Erdogan mit Stromschlag in der Badewanne zeigt

Unglaublich diese Art von “satirischer” mörderischer Volksverhetzung. War Charlie Hebdo nicht ein Anschlag genug? Würde es Selenskyj oder Netanjahu betreffen, würde es direkt zur Redaktionsschließung dieses Schmierblatts kommen. Evelyn Hecht-Galinski



Senior Turkish officials have criticised French magazine Charlie Hebdo for a cover cartoon depicting President Recep Tayyip Erdogan following elections over the weekend. The drawing shows Erdogan in a bathtub, in reference to French singer Claude Francois (Cloclo), who was electrocuted to death while in the bath in 1978.