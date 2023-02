https://www.middleeasteye.net/news/turkey-russian-airliners-may-deny-ground-services



Das Aeroflot-Logo ist im Hintergrund der Silhouette eines Airbus A380 zu sehen (Reuters)



Washington setzt türkische Firmen unter Druck, wegen der Sanktionen gegen die Ukraine Dienstleistungen für westliche Flugzeuge wie Airbusse und Boeing zu verweigern

Türkei verweigert möglicherweise bald Bodenabfertigung für russische Flugzeuge

Von Ragip Soylu

in Ankara



2. Februar 2023

Der größte türkische Anbieter von Bodenabfertigungsdiensten, Havas, hat russische Fluggesellschaften gewarnt, dass er aufgrund der von Washington verhängten Sanktionen wegen der Invasion in der Ukraine seine Dienstleistungen für Flugzeuge aus westlicher Produktion einstellen könnte, so eine türkische Quelle gegenüber Middle East Eye.

Die russische Publikation RBC berichtete am Donnerstag, dass Havas am Dienstag ein Schreiben an russische und weißrussische Fluggesellschaften geschickt hat, das vom Generaldirektor Mete Erna unterzeichnet wurde und in dem es heißt, dass der Service für Boeing-Flugzeuge aus den USA sowie für europäische Airbus-Flugzeuge verweigert werden kann.

Auf der Liste stehen 170 Flugzeuge russischer Fluggesellschaften, darunter Aeroflot, Rossii, S7, Utair Airlines, Red Wings, Nordwind und Yamal, sowie die weißrussische Fluggesellschaft Belavia.

TAV Airports, das 90 Flughäfen in 29 Ländern betreibt und Eigentümer von Havas ist, bietet unter anderem auf den Flughäfen Istanbul, Ankara und Antalya Flugdienste an. Es gibt zwei weitere große türkische Bodendienste, die auch russische Flugzeuge abfertigen.

Die Quelle sagte gegenüber MEE, dass Havas noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe, seine Dienstleistungen für russische Fluggesellschaften zurückzuhalten, sondern die Situation derzeit in Gesprächen mit ihnen evaluiere.

Die Quelle fügte hinzu, dass lokale Unternehmen wahrscheinlich folgen würden, wenn die Vereinigten Staaten sie zwingen, die Sanktionen zu befolgen und die russischen Gesellschaften nicht mehr zu bedienen. Eine Entscheidung der türkischen Regierung in dieser Angelegenheit stehe noch aus, so die Quellen in Ankara.

Das Wall Street Journal berichtete letzte Woche, dass US-Beamte die türkischen Behörden und den Privatsektor gewarnt hätten, dass türkischen Bürgern Gefängnisstrafen, Geldstrafen und der Verlust von Exportprivilegien drohten, wenn sie Dienstleistungen wie das Betanken und die Lieferung von Ersatzteilen für die in den USA hergestellten Flugzeuge, die aus Russland und Weißrussland in die Türkei fliegen, erbringen.

Gemäß den US-Sanktionen ist die Erbringung von Wartungsdienstleistungen für Flugzeuge aus Russland oder Weißrussland, die zu mehr als 25 Prozent mit Technologie US-amerikanischen Ursprungs zusammengebaut wurden, verboten.

Nach Angaben des Luftfahrtanalyseunternehmens Cirium haben Fluggesellschaften aus Russland und Weißrussland vom 1. Oktober bis Ende Januar mehr als 2.100 Flüge mit amerikanischen Boeings in die Türkei durchgeführt, so der Bericht von RBC.

Eine russische Fluggesellschaft sagte gegenüber RBC, dass Havas innerhalb von zwei Wochen mit den russischen Fluggesellschaften über eine Lösung des Problems diskutieren werde.

“Im Wesentlichen bittet Havas die russischen Unternehmen, eine Lösung für das Problem zu finden, da neben Havas vier weitere Abfertigungsunternehmen in der Türkei tätig sind”, sagte er. “Wenn Havas aufhört, die Flugzeuge russischer Fluggesellschaften zu bedienen, werden diese zu anderen Abfertigungsunternehmen wechseln.”

Die russische Zeitung Kommersant berichtete, dass die Verweigerung der türkischen Bodenabfertigungsunternehmen gegenüber den russischen Fluggesellschaften kostspielig sein und die Flugpreise zwischen den beiden Ländern erheblich erhöhen könnte.

Die Türkei verurteilte die russische Invasion in der Ukraine und rüstete Kiew noch vor den westlichen Verbündeten der Ukraine mit hochentwickelten Waffen aus, darunter bewaffnete Drohnen und andere Ausrüstungen, weigerte sich aber, sich den westlichen Sanktionen gegen Moskau anzuschließen. Türkische Beamte betonen jedoch immer wieder, dass sie niemandem erlauben werden, diese Sanktionen auf türkischem Boden zu umgehen. Moskau ist auch ein wichtiger Handelspartner Ankaras, unter anderem durch gemeinsame Energieprojekte und Direktinvestitionen im Immobilienbereich.

Der oberste Sanktionsbeauftragte des US-Finanzministeriums, Brian Nelson, besucht derzeit die Türkei. Er wird Unternehmen und Banken warnen, dass sie Transaktionen im Zusammenhang mit potenziellen Transfers von Technologien mit doppeltem Verwendungszweck vermeiden sollten, die letztlich vom russischen Militär genutzt werden könnten, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums am Freitag gegenüber Reuters. Übersetzt mit Deepl.com

