Wieder einmal ist es meinem Freund Joseph Massad gelungen, in diesem spannenden Artikel die historischen Grundlagen zu schildern, die zu den heutigen Spannungen zwischen beiden Ländern führen. Ich danke ihm für die schnelle Zusendung zur Veröffentlichung auf meiner Seite. Ich erinnere in diesem Zusammenhang immer wieder gern an den großen Unterschied zwischen EU-Mitglied, Griechenland, dass Flüchtlinge verjagt, in unzumutbaren Lagern vegetieren lässt, dafür noch EU-Gelder und Frontex Unterstützung erhält und der Türkei, die 3,8 Millionen Flüchtlinge beherbergt, mit uns ein Flüchtlingsabkommen hat und seit Jahren als EU-Beitrittskandidat hingehalten wird und längst in die EU gehört.

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/opinion/turkey-greece-tensions-clash-of-nationalisms



Menschen marschieren mit einem Transparent in der Hand während einer Prozession zum 103. Jahrestag des Massakers an den Pontos-Griechen durch die Osmanen am 19. Mai 2022 in Thessaloniki (AFP)



Türkisch-griechische Spannungen: Ein Zusammenprall der Nationalismen



Von Joseph Massad



15. September



Die Eskalation in der Ägäis ist die jüngste in der Geschichte eines aggressiven griechischen Nationalismus, der die Region seit Anfang des 19. Jahrhunderts plagt

Die griechische Küstenwache hat diese Woche auf ein türkisches Frachtschiff geschossen, das in internationalen Gewässern in der Ägäis unterwegs war. Dies war die letzte Runde in einer anhaltenden Krise, die zu einem Krieg zwischen Griechenland und der Türkei, zwei Nato-Verbündeten, führen könnte.

Als die Griechen 1919 einmarschierten, behaupteten sie öffentlich, sie seien als “Friedenssoldaten” gekommen, um die Zivilisation in den Osten zu bringen, was als rassistischer Vorwand für ihre territoriale Expansion diente.

Laut Hasan Gogus, dem ehemaligen türkischen Botschafter in Griechenland: “Wir haben mehrere Streitigkeiten mit Griechenland in der Ägäis, wie die Breite der Hoheitsgewässer, die Abgrenzung des Festlandsockels, die Entmilitarisierung von Inseln oder die Länge des Luftraums. Obwohl alle Fragen miteinander verknüpft sind, erkennt Griechenland nur den Streit um den Festlandsockel an”.

Er fügte hinzu: “Die meisten der griechischen Inseln in der Ägäis liegen in unmittelbarer Nähe zum türkischen Festland, wie Kastellorizo oder Kos. Diese Inseln wurden Griechenland [im Rahmen des Pariser Friedensvertrags von 1947] unter der Bedingung der Entmilitarisierung überlassen. Griechenland verstößt jedoch gegen diese Bestimmung”.

Griechenland behauptet, dass es die Türkei ist, die seine Souveränität und seinen Luftraum in Frage stellt und verletzt.

Griechenlands “großartige Idee

Die Eskalation in der Ägäis ist die jüngste in der Geschichte eines aggressiven griechischen Nationalismus, der die Region seit Beginn des 19. Seit dem späten 18. Jahrhundert haben die europäischen Mächte einen anti-osmanischen und anti-muslimischen Nationalismus gefördert und angestiftet, der sich auf die griechische christliche Orthodoxie stützte.

Tatsächlich versuchte der griechische christliche Nationalismus im nächsten Jahrhundert, die Länder des Oströmischen Reiches (im Westen als Byzanz bekannt), einschließlich Konstantinopel, dessen Verlust an die muslimischen Osmanen als reversibel angesehen wurde, zurückzugewinnen.

Die Europäer unterstützten die damals von Diaspora-Griechen angeführte Sezessionsbewegung bei der Gründung des modernen Staates Griechenland in den 1820er Jahren und ermutigten und förderten weiterhin Griechenlands “Große Idee” der territorialen Expansion – auf Griechisch “Enosis” genannt -, zu deren Erfolgen im frühen 20.

Die Tatsache, dass der aufkommende türkische Nationalismus nach dem Ersten Weltkrieg einen “Unabhängigkeitskrieg” führen musste, um das Land gegen die griechische Invasion der türkischen Region Kleinasien im Jahr 1919 und Griechenlands Expansionspläne zur Übernahme Istanbuls zu verteidigen, machte Griechenland bei den türkischen Nationalisten, die die Osmanen stürzten, nicht gerade beliebt.

Als die Griechen 1919 einmarschierten, behaupteten sie öffentlich, sie seien als “Friedenswächter” gekommen und hätten die Zivilisation in den Osten gebracht, um ihre territoriale Expansion rassistisch zu tarnen.

1920, bevor die Türken sie zurückdrängten, rühmten die griechischen Anhänger von Premierminister Eleftherios Venizelos – selbst Kreter, der 1910 zum ersten Mal griechischer Premierminister wurde -, dass er das “Griechenland der zwei Kontinente und der fünf Meere” geschaffen habe.

Ende 1912 verschwor sich Venizelos mit den Briten David Lloyd George und Winston Churchill gegen die Osmanen.

Der Plan sah vor, dass Griechenland sich den Entente-Mächten im bevorstehenden Krieg anschloss, um Kleinasien zu erobern, und im Gegenzug wurde ihm Zypern im Austausch für ständige britische Marinestützpunkte auf den griechischen Inseln versprochen. Der Philhellene Lloyd George wollte den “Türken” aus Europa heraushalten und wollte nicht einmal, dass er Konstantinopel behielt”.



Europäische “Muslim-Säuberung

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden die auf der Pariser Friedenskonferenz aufgestellten falschen Behauptungen, die Türken würden die Griechen massakrieren, was angeblich ein Eingreifen Griechenlands erforderlich mache, vom britischen Vertreter auf der Konferenz selbst als reine Propaganda von Venizelos entlarvt.

Sobald die griechischen Truppen in der Türkei gelandet waren, begannen sie, die türkische Bevölkerung abzuschlachten, was Hunderttausende von türkischen Muslimen zur Flucht veranlasste und die Gegenoffensive der türkischen Nationalisten auslöste.

Der darauf folgende Krieg führte 1922 zur Niederlage Griechenlands und zu einer schrecklichen Vertreibung von Christen aus der Türkei und Muslimen aus Griechenland. Er festigte den griechischen Nationalismus noch weiter, ganz zu schweigen von seinen Auswirkungen auf den türkischen Nationalismus.

In der Tat setzte die griechische Zusammenarbeit mit den europäischen Mächten und Russland gegen die Osmanen zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen völkermörderischen Krieg gegen die Muslime zwischen 1821 und 1922 auf dem Balkan, im Kaukasus und in Südrussland in Gang. Laut dem Buch Tod und Exil des Historikers Justin McCarthy: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims wurden 5,5 Millionen Muslime getötet und weitere fünf Millionen als Flüchtlinge vertrieben.

Die christlich-sektiererischen Motive der griechischen Revolution führten schon früh zu Massakern an Muslimen, angefangen in der Morea, wo im März 1821 15 000 Muslime getötet wurden, gefolgt von vielen weiteren im ganzen Land, worauf die Osmanen in gleicher Weise, wenn nicht noch brutaler, reagierten, insbesondere im Fall der Insel Scio (heute Chios), wo Zehntausende griechischsprachige Christen brutal massakriert wurden.

Nichtsdestotrotz war es die griechische Revolution, die “ein Muster für künftige Revolutionen auf dem Balkan setzte”, insbesondere im Hinblick auf Massaker an Muslimen (und Juden) und die “Politik, Regionen von ihrer türkischen Bevölkerung zu befreien”, was einer muslimischen Säuberung gleichkam.

Der griechische anti-muslimische Nationalismus setzte die muslimische Säuberung Kretas am Vorabend des Ersten Weltkriegs fort. Darauf folgte die muslimische Säuberung Zyperns in den frühen 1960er Jahren durch zypriotische griechische Nationalisten, die von Griechenland unterstützt wurden und ebenfalls eine “Enosis” mit dem Festland anstrebten.

Anhaltende “Enosis



Da im Osmanischen Reich mehr Griechen lebten als im “unabhängigen” Griechenland, sorgte die anhaltende griechische Aggression im Namen des Panhellenismus dafür, dass dies nicht so bleiben würde.

Griechenland expandierte durch Eroberungen und kaiserlich-britische Machenschaften im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aber es hatte auch ein Auge auf die Dodekanes-Inseln geworfen, die an die türkische Küste in der Ägäis grenzen.

Anstatt die Inseln nach dem Krieg an die Türkei zurückzugeben, übergaben die Briten sie gegen den Widerstand der Türkei an Griechenland.

Unter Ausnutzung der zunehmenden militärischen Schwäche der Osmanen im 19. Jahrhundert begannen die europäischen Mächte, in die osmanischen Gebiete Nordafrikas einzumarschieren, wie Frankreich 1830 in Algerien und später 1881 in Tunesien.

Die Italiener gingen 1911 in Libyen aufs Ganze, als sie das Land besetzten und es zu einer italienischen Siedlerkolonie machten. Sie eroberten und besetzten die Dodekanes-Inseln, einschließlich Rhodos vor der türkischen Küste, bis sie im Zweiten Weltkrieg von den Briten besiegt wurden.

Anstatt die Inseln nach dem Krieg an die Türkei zurückzugeben, übergaben die Briten sie gegen den Widerstand der Türkei an Griechenland. Nach der Niederlage Italiens wurde der Pariser Friedensvertrag geschlossen, in dem Griechenland die Souveränität über die Inseln erlangte. So kam es, dass die Inseln 1947 von Griechenland annektiert wurden.

Griechische Kriegstreiberei

Nach 1975 galt Griechenland aufgrund seiner Freundschaft mit den Palästinensern als Freund der arabischen Völker, so dass sich die arabischen Länder auf die Seite des anti-muslimischen Zyperns gegen die damals israelfreundliche Türkei stellten, die in Zypern einmarschierte, um die zyprischen Muslime vor griechischen Massakern zu schützen.

Die Massaker folgten auf einen vom griechischen Militärregime organisierten Putsch gegen die zyprische Regierung im Jahr 1974 und führten zu Gewalt gegen die zyprischen türkischsprachigen Muslime.



In den letzten Jahren hat Griechenland im Zusammenhang mit der Kehrtwende mehrerer griechischer Regierungen, die sich der anti-palästinensischen und anti-türkischen Außenpolitik der Europäischen Union angeschlossen haben, die Breite seiner Hoheitsgewässer und die Länge seines Luftraums ausgeweitet und die Dodekanes-Inseln militarisiert, wodurch es die Hoheitsgewässer und den Luftraum der Türkei verletzt hat.

Dies geschah vor dem Hintergrund der sehr engen militärischen und politischen Allianz Griechenlands mit Israel seit 2010 und der anti-iranischen Aktionen auf Geheiß der europäischen und US-amerikanischen Herren Griechenlands.

Im April letzten Jahres beschlagnahmte Griechenland ein iranisches Schiff im Auftrag der USA, die die Ölladung des Schiffes konfiszierten. Im Juni konterte der Iran mit der Beschlagnahme von zwei griechischen Schiffen im Persischen Golf, deren Besatzung er diese Woche freiließ.

Die jüngste griechische Kriegstreiberei in Verbindung mit dem derzeitigen griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis, der die USA anfleht, keine Waffen an die Türkei zu verkaufen (ein Akt, der an Venizelos’ Verschwörung mit Lloyd George am Vorabend des Ersten Weltkriegs erinnert), hat die ebenso kriegerische Türkei verärgert.

Doch ungeachtet der laufenden Annäherung der Türkei an die Nato und den Westen und ihrer eigenen jüngsten Annäherung an ihren langjährigen Verbündeten Israel war ihre anti-griechische Kriegslust immer eine Funktion der Bedrohung, die ein fanatischer anti-muslimischer und ant-itürkischer griechischer Nationalismus für die gesamte Region darstellt.

In Anbetracht dieser Geschichte wird es Griechenland nach 2010 schwer fallen, sich nicht nur bei Türken und Muslimen, sondern auch bei Palästinensern und Arabern insgesamt beliebt zu machen.Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

