Türkische Wahlen haben einen regionalen und internationalen Charakter

von Motasem A Dalloul

5. April 2023

Die in der Türkei regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AK-Partei) führt im ganzen Land Wahlkampf, um die Wähler zur Wiederwahl von Präsident Recep Tayyip Erdogan zu bewegen. Aus Respekt vor den Hinterbliebenen, die bei den verheerenden Erdbeben im Februar, bei denen mehr als 50 000 Menschen in Syrien und der Türkei ums Leben kamen, ihre Angehörigen verloren haben, werden bei den Wahlkampfveranstaltungen keine Lieder oder Musik gespielt.

Die AK-Partei mag zwar ruhige Wahlkampfveranstaltungen abhalten, aber sie macht in der ganzen Welt großen Lärm. Erdogan hat die Türkei zu einem Land gemacht, das von führenden Politikern und Staaten der Welt beachtet wird. Die Partei regiert das Land seit 21 Jahren und Erdogan strebt bei den Wahlen am 14. Mai eine dritte Amtszeit an. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen finden am selben Tag statt.

Die Feinde der Türkei versuchen seit Jahren, Erdogan loszuwerden, aber er hat eine solide Basis in der Bevölkerung und hat erfolgreiche Wirtschafts- und Verwaltungsreformen durchgeführt, die die Türkei zu einer Supermacht machen. Dies alles macht die Wahlen in der Türkei für Freunde und Feinde gleichermaßen interessant.

Obwohl sie NATO-Verbündete sind, betrachten die USA die Türkei wegen der islamischen Wurzeln der AK-Partei nicht als Freund. “Was wir meiner Meinung nach tun sollten”, sagte Joe Biden, bevor er US-Präsident wurde, “ist, ihm [Erdogan] gegenüber eine ganz andere Haltung einzunehmen und deutlich zu machen, dass wir die Führung der Opposition unterstützen.” Biden fügte hinzu, dass Erdogan einen Preis für seine Politik zahlen müsse.

Wie andere im Westen würde Biden es gerne sehen, wenn die Säkularisten wieder an die Spitze des muslimischen Landes kämen. Der Westen sollte die Opposition ermutigen, Erdogan zu besiegen, sagte er der New York Times im Jahr 2020. Als Präsident schickte er seinen Botschafter in Ankara, Jeff Flake, zu einem Treffen mit Erdogans Hauptkonkurrenten, Kemal Kilicdaroglu, dem Vorsitzenden der Republikanischen Volkspartei (CHP) und Präsidentschaftskandidaten eines Blocks von sechs Oppositionsparteien. Flake erklärte, das Treffen sei “Teil der fortlaufenden Gespräche mit türkischen politischen Parteien über Themen von gemeinsamem Interesse zwischen unseren beiden Ländern”.

Dieser Schritt wurde von Erdogan als ausländische Einmischung in die türkischen Wahlen kritisiert. “Wir müssen den Vereinigten Staaten bei dieser Wahl eine Lektion erteilen”, sagte er am Sonntag.

Ein starkes muslimisches Land im Nahen Osten wird von Washington als Bedrohung für die US-Interessen in der Region angesehen. Trotz der Uneinigkeit unter den muslimischen Ländern könnte ein solcher Staat sie ermutigen, sich zu vereinigen und den USA und dem Westen den Rücken zuzukehren.

Die Rückkehr der Säkularisten, die an keiner Einheit mit anderen muslimischen Ländern interessiert sind, würde garantieren, dass die Türkei niemals eine Supermacht werden wird. Wenn die Säkularisten ein muslimisches Land regieren, sind sie auf ausländische Unterstützung angewiesen, um an der Macht zu bleiben. In der Türkei würde dies bedeuten, dass sie Marionetten der USA und ihrer Verbündeten wären. Dies erklärt das internationale Interesse an den Wahlen in der Türkei.

Auch die arabischen und muslimischen Staaten und Führer sind an diesen Wahlen interessiert. Sie haben komplexe Beziehungen zu den türkischen Machthabern. Einige halten in ihren Beziehungen zur Türkei eine Art Pufferzone aufrecht, so dass sie unabhängig davon, wer die Präsidentschaftswahlen im nächsten Monat gewinnt, über einen gewissen Handlungsspielraum verfügen.

Die mehrheitlich muslimischen Menschen im Nahen Osten wollen jedoch eine erfolgreiche Demokratie in der Türkei als einem der führenden muslimischen Länder sehen. Sie wollen, dass der Erfolg der Türkei einen positiven Einfluss auf den Wandel in ihren eigenen Ländern hat.

Palästinensische, ägyptische, irakische und syrische Flüchtlinge in der Türkei warten sehnsüchtig auf die Ergebnisse der Wahlen. Die meisten wünschen sich einen weiteren Sieg Erdogans, weil er sie respektiert und positiv mit ihnen umgeht; die Säkularisten setzen sich dafür ein, die Flüchtlinge in ihre Heimat zurückzuschicken. Kilicdaroglu hat beispielsweise gesagt, er würde syrische Flüchtlinge in das vom Krieg zerrissene Syrien zurückschicken, das immer noch von demselben Regime regiert wird, das das Land zerstört hat. Die Türkei beherbergt etwa vier Millionen arabische Flüchtlinge, hauptsächlich – 3,5 Millionen – Syrer.

Unter Erdogan hat sich die Türkei zu einem sicheren Zentrum für Tourismus, Aufenthalt und Investitionen entwickelt. Die Araber werden im Allgemeinen nicht erfreut sein, wenn er verliert. “Die arabischen Nationen sind die Freunde der Türken”, hat er gesagt. “Das Gleiche gilt für unsere Brüder in Zentralasien, auf dem Balkan, im Kaukasus und in anderen Teilen der Welt.

Im Gegensatz zu den Säkularisten verteidigt Erdogan die Palästinenser und ihre Sache, die für Araber und Muslime (wenn auch nicht immer für ihre Regierungen) das zentrale Thema ist. Dies ist ein weiterer Grund, warum sie sich einen Sieg Erdogans im nächsten Monat wünschen.

“In letzter Zeit ist Erdogan zu einer Person mit internationalem Einfluss geworden”, erklärte der türkische Politologe Mahmet Ajet gegenüber Al Jazeera. “Zusätzlich zu seiner innenpolitischen Bilanz hat er eine sehr lange Bilanz in der Außenpolitik und auf der internationalen Bühne.” Er wies darauf hin, dass Erdogan die Türkei in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Kohlenwasserstoffe und Verteidigung auf eine Stufe mit den Großmächten gestellt habe.

Zu Beginn dieses Jahres hatte der US-Gesandte Flake eine Reihe westlicher Botschafter aufgefordert, die Konsulate in Istanbul zu schließen, um ein unsicheres Bild zu vermitteln und der florierenden Tourismusbranche zu schaden. Im Februar beschimpfte der türkische Innenminister Süleyman Soylu den US-Botschafter, nachdem Washington Ankara vor dem Export von Chemikalien, Mikrochips und anderen Produkten nach Russland gewarnt hatte. “Nehmen Sie Ihre schmutzigen Hände von der Türkei”, sagte Soylu. “Ich bin sehr deutlich. Ich weiß sehr gut, dass Sie in der Türkei Unfrieden stiften wollen. Nehmen Sie Ihr grinsendes Gesicht weg von der Türkei.” Jeder US-Botschafter, der in der Türkei eintrifft, versucht herauszufinden, wie ein Putsch in unserem Land gelingen kann, fügte er hinzu.

Wichtige regionale und internationale Akteure beobachten die Wahlen in der Türkei mit Argusaugen, denn die Ergebnisse werden entweder die islamistische Herrschaft festigen und das Land völlig unabhängig von den USA und dem Westen machen. Oder sie werden das Land an die Säkularisten übergeben, so dass es von Washington und anderen westlichen Hauptstädten aus regiert wird. Der regionale und internationale Geschmack könnte einen bitteren Beigeschmack hinterlassen.Übersetzt mit Deepl.com

