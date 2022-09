I’m Sorry, Biden’s *WHAT* Foreign Policy?? ❖ The New York Times, which consistently supports every American war, has published an op-ed by a neoconservative think tanker titled ” Biden’s Cautious Foreign Policy Imperils Us “.

Tut mir leid, Biden *WELCHE* Außenpolitik?

von Caitlin Johnstone

27. September 2022

Die New York Times, die konsequent jeden amerikanischen Krieg unterstützt, hat einen Meinungsartikel eines neokonservativen Think Tankers mit dem Titel “Bidens vorsichtige Außenpolitik gefährdet uns” veröffentlicht.

Dabei handelt es sich um Joseph Biden, den Präsidenten der Vereinigten Staaten, der immer wieder gelobt hat, gegen die Volksrepublik China in den Krieg zu ziehen, wenn diese Taiwan angreift, und dessen Regierung Milliarden von Dollar in einen weltbedrohenden Stellvertreterkrieg in der Ukraine gesteckt hat, den sie wissentlich provoziert hat und aus dem sie keine Ausstiegsstrategie hat. Angesichts der Beschleunigung des globalen Konflikts an zwei verschiedenen Fronten könnte man leicht argumentieren, dass Biden die am wenigsten vorsichtige Außenpolitik aller Präsidenten in der Geschichte betreibt.

“Nach Wladimir Putins jüngster nuklearer Drohung und der Einberufung von Reservisten war es beruhigend, dass der Führer der freien Welt unbeirrt blieb”, schreibt die Autorin des Artikels, Kori Schake, und fügt hinzu: “Abgesehen von der Rhetorik hat die Regierung auf zahlreiche andere Arten signalisiert, dass Putins Drohungen die Unterstützung für die Ukraine eingeschränkt haben.”

Als ob die Möglichkeit eines Atomkriegs die US-Proxy-Kriegsführung in diesem Land nicht einschränken sollte. Als ob das Verrückte nicht die irrsinnige nukleare Brinkmanship der US-Regierung mit Russland wäre, sondern ihr Zögern, weiter zu gehen.

Schake kritisiert, dass Biden zwar gesagt hat, ein Angriff der VR China auf Taiwan würde einen direkten heißen Krieg der USA mit China bedeuten, aber das US-Militär bräuchte viel mehr Mittel und eine viel stärkere Expansion, um einen solchen Krieg gewinnen zu können, also sollte es diese Dinge auf jeden Fall tun, anstatt einfach nicht in den Dritten Weltkrieg zu stürzen.

“Aber schlimmer sind die wirklichen Lücken in den Fähigkeiten, die in Frage stellen, ob die Vereinigten Staaten Taiwan tatsächlich verteidigen könnten”, schreibt Schake. “Die Schiffe, die Truppenstärke, die Flugzeuge und die Raketenabwehr im Pazifik sind Chinas Fähigkeiten kaum gewachsen. Die Direktorin des nationalen Nachrichtendienstes, Avril Haines, hat die Bedrohung Taiwans bis 2030 als ‘akut’ eingestuft, doch der Verteidigungshaushalt ist nicht darauf ausgerichtet, bis Mitte der 2030er Jahre verbesserte Fähigkeiten bereitzustellen. Ganz allgemein finanziert die Regierung Biden kein amerikanisches Militär, das in der Lage ist, unsere Verteidigungsverpflichtungen angemessen zu erfüllen – eine gefährliche Haltung für eine Großmacht. Der von den Demokraten geführte Kongress hat den Haushaltsantrag des Verteidigungsministeriums im letzten Jahr um 29 Milliarden Dollar und in diesem Jahr um 45 Milliarden Dollar aufgestockt, was zeigt, wie unzureichend der Biden-Haushalt ist.”

Während Schake die dringende Notwendigkeit erörtert, den US-Militärhaushalt zur Verteidigung Taiwans aufzublähen, verschweigt die New York Times, dass Schakes Arbeitgeber, das American Enterprise Institute (AEI), dabei erwischt wurde, wie es ein kleines Vermögen von Taiwans De-facto-Botschaft annahm, während es Material herausgab, in dem die US-Regierung aufgefordert wurde, Taiwan stärker aufzurüsten. In einem Artikel aus dem Jahr 2013 mit dem Titel “The Secret Foreign Donor Behind the American Enterprise Institute” (Der geheime ausländische Spender hinter dem American Enterprise Institute) berichtet Eli Clifton von The Nation, dass dank eines Archivierungsfehlers des AEI das Taipeh Economic and Cultural Representative Office als einer der größten Spender des Think Tanks im Jahr 2009 entdeckt wurde. Wäre dieser Eintragungsfehler nicht gemacht worden, hätten wir diese wichtige Information über den eklatanten Interessenkonflikt der AEI in ihren Taiwan-Kommentaren nie erfahren.

AEI ist eine der bekanntesten neokonservativen Denkfabriken in den Vereinigten Staaten, mit weitreichenden Verbindungen zu Neokonservativen aus der Bush-Ära wie John Bolton, Paul Wolfowitz und den Familien Kristol und Kagan, und hat eine sehr aktive Rolle beim Vorantreiben von mehr Krieg und Militarismus in der US-Außenpolitik gespielt. Dick Cheney sitzt im Kuratorium des Instituts, und Mike Pompeo feierte dort sein einjähriges Jubiläum als CIA-Direktor.

Schatz selbst ist so eng mit dem militärisch-industriellen Komplex verwoben, wie es nur irgendjemand sein kann, ohne tatsächlich eine buchstäbliche Raytheon-Munition zu sein. Ihr Lebenslauf ist ein perfektes Beispiel für das Leben eines Drehtür-Sumpfmonsters, von einer Tätigkeit im Pentagon, über den Universitätsbetrieb, den Nationalen Sicherheitsrat, die US-Militärakademie, das Außenministerium, die McCain-Palin-Präsidentschaftskampagne, die Hoover Institution, das Internationale Institut für Strategische Studien bis hin zu ihrem derzeitigen Posten als Direktorin für außen- und verteidigungspolitische Studien beim AEI. Ihre gesamte Karriere ist die Geschichte einer Frau, die alles dafür tut, dass noch mehr Menschen in militärischen Massenschlachten getötet werden, und die dafür mit Reichtum und Prestige belohnt wird.

Und jetzt bekommt sie einen Platz in der New York Times, einem Nachrichtenmedium mit konkurrenzlosem Einfluss, in dem Feinden des US-Militarismus und Imperialismus konsequent eine Plattform verweigert wird, um uns allen zu sagen, dass die Biden-Regierung uns nicht durch ihre wahnsinnig rücksichtslose Falkenhaftigkeit gefährdet, sondern weil sie zu “vorsichtig” ist.

Eines der verrückten Dinge, die heute in der Welt passieren, ist die Art und Weise, wie die Menschen im Westen dazu erzogen werden, sich ständig über die russische Propaganda aufzuregen, die im Westen kaum existiert, während wir jeden Tag mit extremer Aggression von der immens einflussreichen Propaganda des zentralisierten US-Imperiums bombardiert werden. Man weiß, dass man in einer zutiefst kranken Gesellschaft lebt, wenn die einflussreichste Zeitung der Welt Propaganda für den Dritten Weltkrieg betreibt, während Stimmen, die sich für Wahrheit, Transparenz und Frieden einsetzen, an den Rand gedrängt, zum Schweigen gebracht, gemieden und inhaftiert werden. Übersetzt mit Deepl.com

______________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Artikel gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn zu teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, eine Ausgabe meines monatlichen Zines zu kaufen oder etwas Geld in mein Spendenkonto auf Ko-fi, Patreon oder Paypal zu werfen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du die Sachen siehst, die ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...