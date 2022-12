https://www.middleeastmonitor.com/20221206-sorry-mr-lapid-but-you-and-your-soldiers-do-need-lessons-in-morality/

Der israelische Premierminister Yair Lapid in Jerusalem [Israelisches Presseamt (GPO)/Anadolu Agency]

Tut mir leid, Herr Lapid, aber Sie und Ihre Soldaten brauchen Nachhilfe in Moral



von Motasem A Dalloul

6. Dezember 2022

Al Jazeera TV Network hat den Fall der Ermordung von Shireen Abu Akleh an den Internationalen Strafgerichtshof (ICC) in Den Haag weitergeleitet. Er behauptet, über neue Beweise zu verfügen, die belegen, dass die israelischen Besatzungstruppen die Journalistin Abu Akleh während einer Razzia der israelischen Armee in der besetzten Stadt Jenin im Westjordanland im Mai dieses Jahres “absichtlich” erschossen haben.

Die israelische Armee hat behauptet, dass ihre eigene Untersuchung keinen Verdacht auf ein Verbrechen im Zusammenhang mit der Tötung von Abu Akleh ergeben hat. Mehrere internationale Untersuchungen kamen zu dem Schluss, dass Abu Akleh tatsächlich von der Besatzungsarmee vorsätzlich getötet wurde.

“Die Behauptung der israelischen Behörden, Shireen sei bei einem Schusswechsel versehentlich getötet worden, entbehrt jeglicher Grundlage”, so Al Jazeera. “Die der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise bestätigen zweifelsfrei, dass in dem Gebiet, in dem sich Shireen befand, nicht geschossen wurde, sondern dass die [israelischen Besatzungstruppen] direkt auf sie geschossen haben.”

Das Netzwerk fügte hinzu, dass Abu Akleh und ihre Kollegen in voller Sichtweite der Soldaten waren, als sie als Gruppe langsam die Straße hinuntergingen und ihre charakteristischen Medienwesten und Helme trugen. “Es waren keine anderen Personen auf der Straße. Die IOF-Untersuchung, die zu dem Ergebnis kam, dass es keinen Verdacht auf ein Verbrechen gab, wird durch die verfügbaren Beweise, die dem OTP jetzt vorgelegt wurden, völlig entkräftet. Die Beweise zeigen, dass diese vorsätzliche Tötung Teil einer umfassenderen Kampagne war, um Al Jazeera ins Visier zu nehmen und zum Schweigen zu bringen.”

Der scheidende israelische Ministerpräsident Yair Lapid betonte in diesem Zusammenhang, dass niemand israelische Soldaten befragen könne, obwohl sie täglich vor den Augen der ganzen Welt Verbrechen begehen. “Niemand wird die IDF-Soldaten verhören”, betonte er. “Niemand wird gegen IDF-Soldaten ermitteln und niemand wird uns über die Moral in der Kriegsführung belehren, schon gar nicht Al Jazeera.”

Verteidigungsminister Benny Gantz schloss sich Lapids Äußerungen an. In einem offensichtlichen Versuch, die Aufmerksamkeit von den Verbrechen der Armee abzulenken, forderte der ehemalige Generalstabschef Al Jazeera auf, über Verbrechen zu berichten, die von iranischen Sicherheitsdiensten begangen wurden.

“Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich hier um einen eindeutigen Kampfvorfall handelte, der genauestens und eingehend untersucht wurde”, so Gantz. “Ich empfehle verschiedenen Einrichtungen und auch Al Jazeera, zu überprüfen, was mit Journalisten im Iran und in dem Gebiet, aus dem Al Jazeera sendet, geschieht. Es gibt keine Armee, die mit einer solchen Arbeitsmoral handelt wie die IDF, und ich möchte meine volle Unterstützung und die des gesamten Sicherheitsapparats für die Kommandeure und Soldaten betonen, die handeln, um die Bürger Israels zu verteidigen.”

Stellen wir also die israelischen “Verteidigungs”-Kräfte auf den moralischen Prüfstand. Die IDF beging in ihrer frühen Erscheinungsform als Haganah, Palmach, Irgun und Stern-Bande terroristische Akte. Elemente aus all diesen Milizen bildeten 1948 die Armee des entstehenden Staates Israel. Die Moral und “Arbeitsethik”, die Lapid und Gantz so hoch loben, basiert auf dem Terrorismus. In den 74 Jahren ihres Bestehens hat die israelische Besatzungsarmee Massaker an Zivilisten begangen und war an ethnischen Säuberungen beteiligt. Dies alles ist für jedermann nachprüfbar. Suchen Sie zum Beispiel im Internet nach Kafr Qasim, Qana, Qibya oder Khan Yunis.

Darüber hinaus sprachen einige zionistische Soldaten der Alexandroni-Brigade mit dem Regisseur Alon Schwarz darüber, wie sie im Mai 1948 zwischen 200 und 250 Palästinenser in dem Küstendorf Tantura massakrierten. Teddy Katz, Doktorand an der Universität Haifa, fand 1998 heraus, dass alle in dem Dorf massakrierten Palästinenser in Massengräbern verscharrt wurden. Die von Lapid und Gantz gepriesene “moralische” Armee reichte eine Verleumdungsklage gegen Katz ein, nachdem eine israelische Zeitung zwei Jahre später einen Bericht über seine These veröffentlicht hatte, der in ganz Israel für Kontroversen sorgte. Katz wurde gezwungen, einen Widerruf zu unterschreiben, in dem er erklärte, dass das Massaker nicht stattgefunden hat, und die Universität entzog ihm den akademischen Grad”.

Selbst der Oberste Gerichtshof in Israel lehnte einen Antrag von Katz ab, sich zu verteidigen. “Sie konnten den Bluff, die Fake News, inszenieren, weil sich niemand Teddys Bänder angehört hat. Wenn sie es getan hätten, gäbe es keinen Zweifel daran, dass in Tantura etwas Schreckliches passiert ist. Das Töten war weit verbreitet”, sagte Schwarz, der einen preisgekrönten Dokumentarfilm über das Massaker gedreht hat.

Er interviewte mehrere israelische Veteranen und palästinensische Einwohner, die heute in den Neunzigern sind. Schwarz konfrontierte seine Gesprächspartner mit den Aufnahmen aus Katz’ Sammlung und dokumentierte ihre Reaktionen und Geschichten. Einige von ihnen weigerten sich zu sprechen, andere bestritten Katz’ Erkenntnisse. Einige von ihnen brachen jedoch ihr Schweigen und gestanden die Tötungen, während andere die Gräueltaten beschrieben, die sie miterlebt hatten.

Einer von ihnen sagte, er habe nicht einmal seiner Frau von seinen Verbrechen erzählt. Mit einem lauten Lachen fragte er: “Was sollte ich ihr denn sagen? Ich war ein Mörder!” Ein anderer sagte: “Wir haben sie alle umgebracht. Ganz ohne Skrupel.” Ein dritter sagte: “Wenn du tötest, tust du eine gute Sache.”

Yaakov Erez wurde ebenfalls von Schwarz interviewt. “Wenn ich an mich selbst denke, war ich bereit zu töten, weil ich so erzogen wurde. Auf diese Weise werden wir unsere Feinde vernichten. Damit sie uns fürchten und sich von uns fernhalten.” Yosef Diamant war ein weiterer Soldat, der mit Schwarz sprach. Er sagte, einer seiner Kameraden habe “ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt”.

Das gibt uns einen Hinweis auf die “Moral” und die “moralische” Grundlage der israelischen Besatzungsarmee und ihrer Soldaten. Außerdem kann niemand behaupten, dass dies eine dunkle Periode in der Geschichte Israels war. Das ist eine Lüge. Sie ist immer noch im Gange. Die ethnische Säuberung geht weiter. Und jetzt. Während ich schreibe. Was wir 2006 im Libanon, 2008/9, 2012, 2014 und 2021 in Gaza gesehen haben, als die israelische Besatzungsarmee ganze Familien auslöschte, ist ein klarer Beweis für diese Tatsache.

Heute sehen wir israelische Soldaten, die illegale Siedler bei ihrem mörderischen Amoklauf gegen Palästinenser und ihre Häuser im besetzten Westjordanland verteidigen. Und sie werfen tonnenschwere Bomben auf Wohnhäuser ab. Und sie feuern weißen Phosphor auf eine UNRWA-Schule ab, in der Palästinenser Schutz und Sicherheit vor einer weiteren Militäroffensive gegen Zivilisten im Gazastreifen suchen. Diese Woche verteidigten Lapid und andere israelische Beamte den Grenzpolizisten, der den 22-jährigen Palästinenser Ammar Mefleh tötete, nachdem dieser von einem jüdischen Siedler in Nablus angegriffen worden war. Die Tötung wurde als “Hinrichtung” bezeichnet.

Trotzdem sagte Lapid: “Die Regierung steht voll hinter unseren Truppen. Wir werden keine Untersuchungen durch ausländische Parteien zulassen, wir werden keine Diffamierung von IDF-Soldaten und Shin Bet- und Grenzpolizei-Truppen akzeptieren, die jeden Tag ihr Leben riskieren, um Israel und seine Bürger zu schützen.”

Er wies darauf hin, dass dies das Gesetz in Israel sei. “Wir brauchen eine starke, disziplinierte Armee mit einer klaren Befehlskette, die nur nach dem Gesetz handelt. Das ist das Geheimnis unserer Stärke, das ist es, was die Stärke der IDF ausmacht.”

Nun, es tut mir leid, Herr Lapid, aber Sie, Ihr Verteidigungsminister und Ihre Soldaten brauchen in der Tat einige Lektionen in Sachen Moral und Gesetz, denn Israels kollektive Bilanz in dieser Hinsicht ist wirklich erschreckend. Die oben genannten Beispiele sind nur die Spitze eines sehr großen Eisbergs von Israels mörderischer Verachtung für internationale Gesetze und Konventionen. Sie wissen das. Die Palästinenser wissen das. Und Ihre Lakaien im Westen wissen es. Und eines Tages werden Sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Dann werden Sie lernen, was Moral wirklich ist. Übersetzt mit Deepl.com

