Wo waren die empörten Republikaner, als ich vom FBI und dem Red Squad der Michigan State Police ins Visier genommen wurde, weil ich gegen den Vietnamkrieg protestiert hatte?

Twitter-Dateien: FBI, CIA, DHS werden nicht für die Verletzung Ihrer natürlichen Rechte verantwortlich gemacht



Kurt Nimmo



25. Dezember 2022

Plötzlich ist das FBI böse.

Jetzt, da Bidens Wahlsieg sicher in der Vergangenheit liegt, darf die Geschichte über seinen degenerierten Sohn aus dem Schatten kriechen. Die so genannten “Twitter Files”, die veröffentlicht wurden, nachdem Elon Musk das Unternehmen gekauft hatte, enthüllen, dass das FBI die Geschichte unterdrückt hatte. Als Reaktion auf die Kritik bezeichnete das FBI diejenigen, die den Angriff der Behörde auf den ersten Verfassungszusatz während einer Wahl geoutet hatten, als “Verschwörungstheoretiker”.

Als man dachte, die Welt könnte nicht noch verrückter werden, behauptet das FBI nun, dass die Worte seiner eigenen Agenten in tonnenweise E-Mails, die durch #TwitterFiles enthüllt wurden, Verschwörungstheorien und Fehlinformationen sind.

In der nicht allzu fernen Vergangenheit – vor dem Aufstieg des Vetternkapitalisten Donald Trump – genoss das FBI in der Öffentlichkeit ein hohes Ansehen, dank jahrzehntelanger Propaganda, die die politische Polizei Amerikas im Wesentlichen als Gutmenschen mit weißem Hut darstellte, die Menschenhändler, Bankräuber, Drogendealer und Geldwäscher verfolgen.

Das ist Öffentlichkeitsarbeit. Die Hauptaufgabe des FBI ist es, wie sein verstorbener Direktor J. Edgar Hoover sagte, Individuen und Organisationen, die der Staat als politische Feinde betrachtet, “zu entlarven, zu stören, in die Irre zu führen, zu diskreditieren oder anderweitig zu neutralisieren”.

1970, als 18-jähriger Antikriegsaktivist, geriet ich ins Visier des FBI. Das erfuhr ich Ende der 1970er Jahre, als die Staatspolizei von Michigan ihre berüchtigte “Red Squad” einstellte, eine Undercover-Operation, die mich und andere Highschool-Schüler, die sich gegen den Vietnamkrieg engagierten, überwachte. Ich wurde per Brief kontaktiert und mir wurde mitgeteilt, dass die Red Squad eine Akte über mich hatte.

“Die Beamten der Red Squad untersuchten und entlarvten politische Feinde des Establishments und zielten darauf ab, jede soziale Bewegung zu stören, die ihnen bedrohlich erschien”, heißt es in Detroit Under Fire. “Agenten auf Straßenebene nahmen an Versammlungen teil, überwachten Büros, infiltrierten Organisationen und sammelten Informationen über Demonstrationen und Proteste.”

Ich habe keine Akte erhalten, sondern nur eine Benachrichtigung, dass ich ein Ziel sei. Die Akten der Red Squad sind versiegelt. “Im Gegensatz zu FBI COINTELPRO gibt es nur wenige Dokumente aus den Red-Squad-Akten [der Polizei von Detroit und Michigan], die vervielfältigt werden können, weil die gerichtliche Anordnung, die ihre Aufbewahrung vorschreibt, sie aus Datenschutzgründen auch versiegelt… Forscher können die eingeschränkten Red-Squad-Akten einsehen… dürfen aber nicht aus den Dokumenten zitieren oder sie in irgendeiner Weise vervielfältigen.”

Die Red Squads arbeiteten mit dem FBI und dessen COINTELRPO zusammen, um freie Meinungsäußerung und Aktivismus zu unterbinden. Nach den Enthüllungen des Church-Komitees wurden die Red Squads, die in den 1970er Jahren in “Geheimdiensteinheiten” umbenannt wurden, die in Polizeibehörden eingebettet sind (zusammen mit der CIA), angeblich aufgelöst.

Die Red Squads arbeiteten mit dem FBI und dessen COINTELRPO zusammen, um freie Meinungsäußerung und Aktivismus zu unterbinden. Nach den Enthüllungen des Church-Komitees wurden die Red Squads, die in den 1970er Jahren in “Geheimdiensteinheiten” umbenannt wurden, die in die Polizeibehörden eingebettet sind (zusammen mit der CIA), angeblich aufgelöst. Das glaube ich keine Sekunde lang. Der Staat gibt erfolgreiche freiheitsfeindliche Operationen wie COINTELPRO nicht auf. Er gibt ihnen einen neuen Namen.

1970 wurde ich zusammen mit anderen “neutralisiert”, weil ich den ersten Verfassungszusatz in Anspruch nahm und eine Antikriegszeitung herausgab, die in der öffentlichen High School verteilt wurde. Ein Informant deponierte eine Tüte Marihuana in einem Auto, und die Polizei stürmte herbei und verhaftete uns. Der Besitz von Marihuana war 1970 eine Straftat. Mir drohte eine lange Gefängnisstrafe, ähnlich der, die der Detroiter Aktivist John Sinclair absitzen musste.

Dank meiner Familie und eines anständigen Anwalts konnte ich die Anklage abwenden. Es sollte jedoch noch Jahre dauern, bis ich herausfand, dass das FBI-Red Squad an der Verhaftung beteiligt war. Die inszenierte Verhaftung hatte ihr Ziel erreicht – unsere “Untergrund”-Gegenkriegszeitung stellte ihr Erscheinen ein.

Nach einer zweiten Verhaftung Monate später beschloss ich, dass es an der Zeit war, den Staat zu verlassen, weg von der Polizei, die mich für einen Kommunisten hielt, ein leichtes Ziel für Schikanen. Wenn man 1970 gegen den Krieg war, wurde man vom Staat als überzeugter Kommunist betrachtet. Ich habe weder Maos Kleines Rotes Buch gelesen noch Che Guevara gepriesen. Ich wollte, dass der Krieg zu Ende ist.

Jahrzehnte später musste ich lachen, als selbstgerechte Republikaner krähten, es sei unfair, wie das FBI Trump und diejenigen dämonisierte, die gegen den Wahlsieg von Joe Biden und der demokratischen Fraktion der Einheitspartei vor dem heiligen Tempel der “Demokratie” (neoliberaler Ausdruck für die Vorherrschaft der Finanzelite), dem Kapitol der US-Regierung, protestierten.

Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Republikaner gefordert hätten, das FBI zu schließen, geschweige denn, es offiziell zu zensieren, weil es die Rechte von Millionen von Amerikanern während der Bürgerrechts- und Antikriegszeit verletzt hat – oder weil es versucht hat, Aktivisten für das Verbrechen, sich einem illegalen und unmoralischen Krieg entgegenzustellen, ins Gefängnis zu bringen. Es erübrigt sich zu sagen, dass meine Erfahrungen in den Händen des Staates meine staatsfeindliche Ideologie geprägt haben. Ich gelte heute als inländischer Terrorist, genau wie 1970. Manche Dinge ändern sich nie.

Das FBI hat eine Menge zu erklären, was die Twitter-Dateien angeht.

Diese Enthüllungen sollten jeden Amerikaner, der an den ersten Verfassungszusatz glaubt, zum Lachen bringen.

Jetzt haben wir die sogenannten “Twitter Files”. Was enthüllen diese “Akten” (interne Korrespondenz, die von Elon Musk freigegeben wurde)? Aus den Akten geht hervor, dass das FBI und die CIA Twitter mit einer Abschussliste von Personen versorgten, die von der Plattform entfernt werden sollten (die CIA ist besonders geschickt im Erstellen von Listen, wie sie es in Indonesien tat, was zum Tod von Hunderttausenden führte).

Ich war eine der Personen auf dieser Liste. Ich bin dauerhaft von Twitter verbannt. Ein einziger Beitrag über die Ukraine reichte aus. Ich glaube, kann aber natürlich nicht beweisen, dass das FBI und die Geheimdienste DHS, CIA und Pentagon meine Aktivitäten jahrelang verfolgt haben, zusammen mit denen von Millionen anderer Amerikaner, die jetzt als inländische Terroristen gelten, der größten nationalen Sicherheitsbedrohung für Amerika.

Dem Senat zufolge beschleunigen dieser Substack-Blog und andere soziale Medien “die Verbreitung extremistischer Inhalte”, d. h. von Inhalten, die den Lügen und Erfindungen des Staates widersprechen. Den Staat und seine “Partner” und “Akteure” zu kritisieren, gilt als Terrorismus der schlimmsten Sorte. Um die Zielpersonen zu dämonisieren, werden sie als “weiße Supremisten” denunziert.

Seit 2019 haben sowohl das Ministerium für Heimatschutz als auch das FBI wiederholt den inländischen Terrorismus, insbesondere die Gewalt der weißen Vorherrschaft, als “die hartnäckigste und tödlichste terroristische Bedrohung für das Heimatland” bezeichnet. Die Direktoren beider Behörden haben diese Einschätzung in zahlreichen öffentlichen Erklärungen und Auftritten vor dem Kongress bekräftigt, und die Regierung Biden hat versprochen, die Bekämpfung des inländischen Terrorismus zu einer Priorität zu machen.

Daher werden Tweets über Neonazi-Schläger, die eine schwangere russischstämmige Frau in Odesa erwürgen oder eine junge Frau und ihr Kleinkind in Donezk durch Granatsplitter töten, als Terrorismus betrachtet. Denn die Wahrheit über die Vorgänge in der Ukraine widerspricht der Darstellung, dass brutale russische Truppen, die auf Vergewaltigung und Mord aus sind, in die arme kleine demokratisch gesinnte Ukraine (und ihre gewalttätigen Neonazi-Serienmörder) einmarschieren.

Das FBI wird nirgendwo hingehen. Wenn das Lügenmärchen der Demokraten und die haltlosen Anschuldigungen gegen Trump und die republikanische Fraktion in den Sonnenuntergang verblassen, können wir darauf wetten, dass die Republikaner das FBI feiern werden, wie es die Demokraten jetzt tun.

Das Gleiche gilt für die CIA. Sie wird nicht verschwinden. Die psychologischen Operationen der CIA sind zu effektiv und wichtig, und selbst die absurden Operationen werden als entscheidend für die nationale Sicherheit angesehen (Aufrechterhaltung und Schutz des Status quo und der Finanzelite, Dämonisierung und “Neutralisierung” derjenigen, die sich der neoliberalen Agenda der Plünderung, Ausbeutung und des Raubbaus widersetzen).

Die sozialen Medien – Facebook, Twitter, Instagram und Co. – bilden heute einen ausufernden Überwachungs- und Zensurapparat der Regierung. Die Funktionäre dieser transnationalen Unternehmen im Silicon Valley arbeiten mit einem Staat zusammen, der keine Gefangenen macht. Im Moment glauben sie, dass sie “einheimische Terroristen” (natürlich allesamt skurrile weiße Rassisten) ausschalten, die diejenigen bedrohen, die Kätzchenfotos, Rezepte, Witze, Trivialitäten und flüchtigen Kulturschrott posten, aber auch Kriegspropaganda verbreiten.

Elon Musk, der schuldig ist, Ukronazis beim Töten von Russen geholfen zu haben, ist kein Freund der Freiheit und kein Verteidiger des ersten Verfassungszusatzes. Er ist ein Händler des Todes. Musk ist süchtig nach Kontroversen und wie alle bösartigen Narzissten will er im Mittelpunkt stehen, egal wie negativ er dargestellt wird.

Das FBI und die CIA hätten nach den Enthüllungen des Church-Ausschusses aufgelöst werden müssen. Diese Untersuchung wurde abgebrochen, bevor sie die kriminellen Behörden des Staates reformieren konnte. Die schmutzige Arbeit des nationalen Sicherheitsstaates geht hinter den Kulissen weiter, um Ihre Meinungsfreiheit und Ihr natürliches Recht, Ihre Meinung zu sagen, zu untergraben. Übersetzt mit Deepl.com

