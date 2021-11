Das ist ein Zeichen, ein Weckruf, gerade auch für deutsche “Stars” und weltweit Vorbild sein sollte!

https://mondoweiss.net/2021/11/richard-gere-tilda-swinton-mark-ruffalo-susan-sarandon-join-over-100-other-celebrities-in-calling-on-israel-to-rescind-terrorist-designation/



Über 100 Prominente haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die israelische Regierung dafür kritisieren, dass sie sechs palästinensische Menschenrechtsgruppen als terroristische Organisationen eingestuft hat. In dem Brief wird die internationale Gemeinschaft aufgefordert, sich für die Aufhebung dieser Einstufung einzusetzen.

von Michael Arria

17.November 2021



Richard Gere, Tilda Swinton, Mark Ruffalo und Susan Sarandon fordern gemeinsam mit über 100 anderen Prominenten Israel auf, die Einstufung als Terrorist aufzuheben

“Die lebenswichtige Arbeit dieser sechs Organisationen zum Schutz und zur Stärkung der Palästinenser und um Israel für seine groben Menschenrechtsverletzungen und sein Apartheid-Regime der institutionalisierten Rassendiskriminierung zur Rechenschaft zu ziehen, ist genau die Arbeit, die Israel zu beenden versucht”, heißt es in einem offenen Brief, der von über 100 Prominenten unterzeichnet wurde.

“Die lebenswichtige Arbeit dieser sechs Organisationen zum Schutz und zur Stärkung der Palästinenser und um Israel für seine groben Menschenrechtsverletzungen und sein Apartheidregime der institutionalisierten Rassendiskriminierung zur Verantwortung zu ziehen, ist genau die Arbeit, die Israel zu beenden versucht”, heißt es in dem Brief. “Israels Einstufung dieser sechs palästinensischen Organisationen als ‘terroristische’ Gruppen und der militärische Befehl, der sie verbietet, gefährdet die Sicherheit der Organisationen und ihrer Mitarbeiter unmittelbar.”

Zu den Unterzeichnern gehören Peter Gabriel, Mark Ruffalo, Richard Gere, Susan Sarandon, Tilda Swinton, David Byrne, Jim Jarmusch, Laura Poitras, Julie Christie, Philip Pullman, Brian Eno, Roger Waters, Ken Loach, Yanis Varoufakis, Laurie Anderson, Thurston Moore, Alfonso Cuaron, Costa Gavras, Irvine Welsh, Simon Pegg, Jarvis Cocker, Rashid Khalidi, Naomi Klein und die Band Massive Attack.





Im Oktober behauptete der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz, dass Addameer, Al-Haq, Defense for Children International – Palestine, das Bisan Centre for Research and Development, die Union of Palestinian Women’s Committees und die Union of Agricultural Work Committees mit dem Terrorismus in Verbindung stünden. Anfang dieses Monats legten israelische Beamte das Dossier der Regierung Biden vor, das diese Anschuldigungen angeblich beweist. +972, Local Call und The Intercept erhielten jedoch Kopien der Dokumente und berichteten, dass sie keine solchen Beweise enthielten.

“Die Bedrohung durch Vergeltungsmaßnahmen ist real und gefährdet nicht nur die Organisationen selbst, sondern die gesamte palästinensische Zivilgesellschaft und die Zehntausenden von Palästinensern, denen sie jeden Tag dienen”, heißt es in dem Schreiben abschließend. “Aus diesem Grund rufen wir alle Menschen mit Gewissen auf der ganzen Welt auf, sich uns anzuschließen. Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, #StandWithThe6 zu sein und die palästinensischen Menschenrechtsverteidiger zu schützen, und wir fordern, dass Israel die Einstufung als Terroristen sofort zurücknimmt.” Übersetzt mit Deepl.com

Die gesamte Liste der Unterzeichner finden Sie hier.

Kevin Macdonald, film director, UK Peter Gabriel, musician, founder, Womad Festival, UK Mike Leigh, film director, UK Jodie Evans, film producer, USA Robert Wyatt, musician, UK Alfreda Benge, artist, UK Aki Kaurismaki, film director, Finland Liam Cunningham, actor, Ireland Susan Sarandon, actor, USA Ece Temelkuran, author, Turkey Tilda Swinton, actor, UK Jim Jarmusch, film director, USA Laura Poitras, film director, USA Simon Fisher Turner, musician, UK Iciar Bollain, film director, Spain Kleber Mendonça Filho, film director, Brasil Julie Christie, actor, UK V (formerly known as Eve Ensler), Playwright, USA Mark Ruffalo, actor, USA Philip Pullman, author, UK Stephen Dillane, actor, UK Brian Eno, artist, UK Roger Waters, musician, UK Ken Loach, film director, UK Paul Laverty, writer, UK Yann Martel, author, Canada AL Kennedy, author, UK Naomi Klein, author, Canada Robert Guediguian, film director, France Asif Kapadia, film director, UK Juliet Stevenson, actor, UK Yanis Varoufakis, author, Greece Peter Kosminsky, film director, UK Titi Robin, musician, France Etienne Balibar, philosopher, France Harriet Walter, actor, UK Apichatpong Weerasethakul, film director, Thailand Bella Freud, artist, UK David Michôd, film director, Australia Claire Foy, actor, UK Mark Rylance, actor, UK Alfonso Cuaron, film director, Mexico Thurston Moore, musician, USA Jeremy Deller, artist, UK Kamila Shamsie, author, UK Monica Ali, author, UK Eric Cantona, actor, France Phil Manzanera, musician, UK Laurie Anderson, artist, USA Michèle Gavras, producer, France Annemarie Jacir, film director, Palestine Costa Gavras, film director, Greece Juan Diego Botto, actor and playwright, Spain Alberto San Juan, actor and playwright, Spain Carlos Bardem, actor and writer, Spain Residente (René Pérez), singer, artist, writer, film director, Puerto Rico Irvine Welsh, author, UK Tunde Adebimpe, musician, USA David Byrne, musician, USA Ohal Grietzer, musician, Israel Tai Shani, visual artist, UK Hany Abu-Assad, film director, Palestine Simon Pegg, actor, UK David Mitchell, author, UK Mira Nair, film director, India Jarvis Cocker, musician, UK Fisher Stevens, director, USA Leopoldo Gout, artist, USA Julio Pérez del Campo, film director, Spain Alain Damasio, author, France Sidi Larbi Cherkaoui, choreographer, Belgium Joe Sacco, comic book artist and journalist, USA Mercè Sampietro, actor, Spain Ian McEwan, author, UK Colm Tóibín, author, Ireland Elaine Mokhtefi, translator, USA Madeleine Thien, author, Canada Eliot Weinberger, author, USA Sabrina Mahfouz, playwright and poet, UK Joel Beinin, professor, USA Omar Robert Hamilton, author, UK John Oakes, publisher, USA Mary Jane Nealon, poet, USA Rachel Kushner, author, USA Lina Meruane, author, Chile Naomi Wallace, playwright, USA Rashid Khalidi, author, Palestine Ben Ehrenreich, author, USA Adam Shatz, Writer, London Review of Books, USA Farid Matuk, poet, USA Michel Moushabeck, publisher, USA Eileen Myles, poet, USA Lila Abu-Lughod, Professor, USA Natalie Diaz, poet, USA Andrew Ross, New York University, USA Zeina Azzam, poet, USA Bernardine Dohrn, human rights advocate, USA Molly Crabapple, author, USA Jeffrey Sachs, University Professor at Columbia University, USA Bruce Robbins, author, USA Shuchi Saraswat, author, USA James Schamus, screenwriter and producer, USA nancy kricorian, Writer, USA Jacqueline Rose, author, UK Andrew O’Hagan, author, UK Hannah Khalil, playwright, Palestine Ritu Menon, publisher, India Janne Teller, author, Denmark Nicholas Blincoe, author, UK Rick Simonson, Bookseller, USA Brigid Keenan, author, UK Massive Attack, music band Richard Gere, actor

