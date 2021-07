Sehr schade, dass es nur so wenige deutsche intellektuelle unter den Unterzeichnern befinden, ich hoffe sehr, dass sich das noch ändert!

Over 600 scholars and artists call for the dismantling of the apartheid regime in historic Palestine – Mondoweiss Editor’s Note: Over 600 scholars, artists and intellectuals from more than 45 countries have signed the following declaration calling for the dismantling of the apartheid regime set up on the territory of historic Palestine and the establishment of a democratic constitutional arrangement that grants all its inhabitants equal rights and duties.

Bild:The Israeli separation wall divides the Pisgat Zeev Israeli Settlement, on the left, and the Shuafat Refugee Camp, on the right, outside Jerusalem, January 25, 2011. (Photo: Debbie Hill/UPI)

Über 600 Wissenschaftler und Künstler fordern die Abschaffung des Apartheidregimes im historischen Palästina

Über 600 Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle haben eine Erklärung unterzeichnet, in der sie die Abschaffung des Apartheid-Regimes im historischen Palästina und die Errichtung einer demokratischen Verfassungsordnung mit gleichen Rechten für alle fordern.

Offener Brief

6. Juli 2021

Anmerkung der Redaktion: Über 600 Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle aus mehr als 45 Ländern haben die folgende Erklärung unterzeichnet, in der sie die Abschaffung des Apartheidregimes auf dem Gebiet des historischen Palästina und die Errichtung einer demokratischen Verfassungsordnung fordern, die allen Bewohnern gleiche Rechte und Pflichten einräumt. Zu den Unterzeichnern gehören viele bedeutende Persönlichkeiten, darunter die Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel und Mairead Maguire, die Rechtswissenschaftler Monique Chemillier-Gendreau und Richard Falk sowie die Wissenschaftler Étienne Balibar, Hagit Borer, Ivar Ekeland, Suad Joseph, Jacques Rancière, Roshdi Rashed und Gayatri Spivak, der Gesundheitsforscher Sir Iain Chalmers, der Komponist Brian Eno, der Musiker Roger Waters, der Autor Ahdaf Soueif, der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige stellvertretende Generalsekretär der UN Sir Richard Jolly, der südafrikanische Politiker und langjährige Anti-Apartheid-Führer Ronnie Kasrils und die kanadische Friedensaktivistin und ehemalige nationale Vorsitzende der Grünen Partei Kanadas Joan Russow.

Erklärung zur Unterdrückung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid im historischen Palästina

In Erwägung nachstehender Gründe

1- Israel hat das palästinensische Volk 73 Jahre lang einer andauernden Katastrophe unterworfen, bekannt als die Nakba, ein Prozess, der massive Vertreibung, ethnische Säuberung, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beinhaltete;

2- Israel hat auf dem gesamten Territorium des historischen Palästinas ein Apartheid-Regime errichtet, das sich gegen das gesamte absichtlich zersplitterte palästinensische Volk richtet; Israel selbst versucht nicht mehr, seinen Apartheid-Charakter zu verbergen, indem es die jüdische Vorherrschaft und das ausschließliche jüdische Selbstbestimmungsrecht im gesamten historischen Palästina durch die Verabschiedung eines neuen Grundgesetzes im Jahr 2018 durch die Knesset beansprucht;

3- Der Apartheid-Charakter Israels wurde von weithin respektierten Menschenrechtsorganisationen, Adalah, B’Tselem, Human Rights Watch und in der akademischen Studie der UN ESCWA bestätigt und ausführlich dokumentiert, die die Wichtigkeit der Definition der israelischen Apartheid als sich auf Menschen ausdehnend und nicht auf den Raum beschränkt betont, [“Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid”, UN ESCWA, 2017];

4- Israel entfesselt regelmäßig massive Gewalt mit verheerenden Auswirkungen auf die palästinensische Zivilgesellschaft, insbesondere gegen die Bevölkerung von Gaza, die weitreichende Verwüstungen, kollektive Traumata und viele Tote und Verletzte erleidet, verschlimmert durch die seit über 14 Jahren andauernde unmenschliche und rechtswidrige Blockade und während der gesamten humanitären Notlage, die durch die COVID-Pandemie verursacht wurde;

5- Westliche Mächte haben dieses israelische System der Kolonisierung, der ethnischen Säuberung und der Apartheid mehr als sieben Jahrzehnte lang erleichtert und sogar subventioniert und tun dies auch weiterhin diplomatisch, wirtschaftlich und sogar militärisch.

In Anbetracht:

i- Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die in ihrem ersten Artikel festlegt, dass “alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind.” Und unter Berücksichtigung, dass das unveräußerliche Recht auf Selbstbestimmung gemeinsamer Artikel 1 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte und des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und politische Rechte ist und als solcher ein rechtlicher und ethischer Anspruch aller Völker.

ii- Das Internationale Übereinkommen zur Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid, das in Artikel I festlegt, dass “Apartheid ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist und dass unmenschliche Handlungen, die sich aus der Politik und den Praktiken der Apartheid und ähnlichen Politiken und Praktiken der Rassentrennung und Diskriminierung ergeben, wie sie in Artikel II des Übereinkommens definiert sind, Verbrechen sind, die die Grundsätze des Völkerrechts, insbesondere die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, verletzen und eine ernste Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellen.” Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens verpflichten sich in Übereinstimmung mit Artikel IV:

“a) alle erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen zu treffen, um jede Förderung des Verbrechens der Apartheid und ähnlicher segregationistischer Politik oder ihrer Erscheinungsformen zu unterdrücken sowie zu verhindern und Personen zu bestrafen, die sich dieses Verbrechens schuldig gemacht haben;

“b) gesetzgeberische, gerichtliche und administrative Maßnahmen zu ergreifen, um in Übereinstimmung mit ihrer Gerichtsbarkeit Personen, die für die in Artikel II dieses Übereinkommens definierten Handlungen verantwortlich sind oder ihnen diese vorgeworfen werden, strafrechtlich zu verfolgen, vor Gericht zu stellen und zu bestrafen, unabhängig davon, ob diese Personen ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Staates haben, in dem die Handlungen begangen wurden, oder ob sie Staatsangehörige dieses Staates oder eines anderen Staates oder staatenlos sind.”

Die Unterzeichner dieses Dokuments:

Unterzeichner der Erklärung zur Unterdrückung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid im historischen Palästina

6. Juli 2021

* Liste der 615 Unterzeichner der Erklärung zur Unterdrückung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid im historischen Palästina (letzte Aktualisierung: 5. Juli 2021)

* Akademiker, Künstler und Intellektuelle können die Erklärung durch Ausfüllen dieses Formulars unterzeichnen.

* Institutionelle Zugehörigkeiten werden nur zu Identifikationszwecken angegeben.

Ahmed Abbes, mathematician, Director of research in Paris, France Nahla Abdo, Professor, Carleton University, Canada Malek Abisaab, Associate Prof. Mcgill University, Canada Matthew Abraham, University of Arizona, United States Bashir Abu-Manneh, University of Kent, United Kingdom Mohammad Abusara, Associate Professor, University of Exeter, United Kingdom Martine Adrian-Scotto, Université Côte d’Azur, France Hamja Ahsan, Artist and writer, United Kingdom Mateo Alaluf, Professeur émérite, Université Libre de Bruxelles, Belgium Liliana Albertazzi, Professor Maison des Sciences de l’homme, France Danielle Alcock, Regional Lead, Canada Armando Aligia, Professor of Physics, Universidad Nacional de Cuyo (Bariloche), Argentina Diana Allan, McGill University, Canada Roger Allen, Physician – retired, United Kingdom Lori Allen, Reader in Anthropology, SOAS University of London, United Kingdom Eric Alliez, Université Paris 8, France Bruno Alonso, Chemist, Director of research in Montpellier, France Osama Alsarraj, Architect, Syria Sama Alshaibi, Professor, University of Arizona, United States Kamal Altawil, M.D., United States Olivetti Anna, Historian, Italy Rachad Antonius, Professor (retired), Sociologie, Université du Québec à Montréal, Canada Sinan Antoon, New York University, United States Jobb Arnold, Professor, University of Winnipeg, Canada Satoshi Ashikaga, Researcher of International Law and Peace Studies, Japan Elsa Auerbach, University of Massachusetts Boston, United States John Avery, Writer, Denmark Mark Ayyash, Mount Royal University, Canada Negar Azimi, Writer and editor, New York, United States Igor Babou, Professor, Paris University, France Saleem Badat, Research Professor, University of KwaZulu-Natal, South Africa Bertrand Badie, Sciences Po Paris, France Elena Baena-González, Biologist, Instituto Gulbenkian de Ciência, Portugal Teresa Bailey, Child and Adolescent Psychotherapist, United Kingdom Mona Baker, University of Manchester, United Kingdom Viviane Baladi, mathematician, Director of research in Paris, France Thomas Balenghien, Researcher, France Étienne Balibar, Anniversary Chair of Modern European Philosophy, Kingston University London, United Kingdom Dominique Ballereau, Observatoire de Paris (retraité), France Jihad Ballout, Media executive, United Kingdom Angelo Baracca, Professor of Physics (retired), University of Florence, Italy Marie-José Barbot, Professeur des universités Lille, France David Barkin, Universidad Autónoma Metropolitana, Mexico Anthony Barnett, Writer, United Kingdom Jinan Bastaki, Researcher, United Arab Emirates Edmond Baudoin, Auteur de bandes dessinées, France Yazid Ben Hounet, CNRS, Laboratoire d’Anthropologie Sociale, France Ghassen Ben Khelifa, Journalist, Tunisia Alejandro Bendaña, Writer, Nicaragua Roberto Beneduce, Professor of Cultural Anthropology, University of Turin, Italy Badia Benjelloun, Médecin, France Farida Benlyazid, Filmmaker, Morocco Meriem Bennani, Artist, Morocco/United States Belkacem Benzenine, Full researcher, CRASC, Algeria Anna Bernard, King’s College London, United Kingdom Mohammed Berrada, Writer, Morocco Omar Berrada, Writer and curator, United States Mireille Besson, CNRS & Aix-Marseille University, France Francesca Biancani, University of Bologna, Italy Monique Biesemans, Vrije Universiteit Brussel, Belgium Alain Bihr, Honorary professor of sociology, University of Bourgnogne-Franche-Comté, France Amahl Bishara, Tufts University, United States George Bisharat, UC Hastings College of the Law/Professor, musician, United States Beatriz Bissio Staricco, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil Chris Blacktop, Registered Mental Health Nurse, United Kingdom Susan Blackwell, Universiteit Utrecht, The Netherlands Jacob Blakesley, University of Leeds, United Kingdom Nicolas Boeglin, Professor of Public International Law, University of Costa Rica, Costa Rica Jordi/Jorge Bonells Rodríguez, Écrivain – Professeur émérite, Université de Toulon, France Véronique Bontemps, anthropologue, CNRS, France Claire Borel, IRO Université de Montréal, retraitée, Canada Hagit Borer, Professor, Queen Mary University of London, United Kingdom Grazia Borrini-Feyerabend, Council of Elders of the ICCA Consortium, Switzerland Michiel Bot, Assistant Professor of Law and Humanities, Tilburg University, The Netherlands Steven Botticelli, NYU Postdoctoral Program in Psychotherapy and Psychoanalysis, United States Jean-Pierre Bouché, Molecular Biologist, CNRS (retired), France Jean-Pierre Boudine, Mathématicien, agrégé, retraité, auteur, France Habiba Bouhamed Chaabouni, Physician, Emeritus Professor of medical genetics, University of Tunis El Manar, Tunisia Daniel Boyarin, Taubman Professor of Talmudic Culture, UC Berkeley, United States Robert Boyce, Emeritus Reader, London School of Economics and Political Science, United Kingdom Patrick Boylan, Associate Professor of English Language & Translation (retired), Roma Tre University, United States Michael Bradburn-Ruster, Professor/Poet, United States Anouar Brahem, Musician, Composer, Tunisia Rony Brauman, Physician, writer, former president of Médecins Sans Frontières, France Haim Bresheeth, SOAS, United Kingdom Birgit Brock-Utne, Professor, University of Oslo, Norway Maurice Bruynooghe, KULeuven/Emeritus Professor, Belgium Erica Burman, Professor of Education, University of Manchester, United Kingdom Julia Calver, Artist, United Kingdom Joseph Camilleri, Emeritus Professor, La Trobe University, Melbourne, Australia João Caraça, Senior Adviser, Calouste Gulbenkian Foundation, Portugal Sophie Carapetian, Artist, United Kingdom Jorge Carneiro, Instituto Gulbenkian de Ciência, Portugal Fred Carter, University of Edinburgh, Scotland Rinella Cere, Sheffield Hallam University, United Kingdom John Chalcraft, London School of Economics and Political Science (LSE), United Kingdom Tannous Chalhoub, Assistant professor, Lebanese University, Canada Iain Chalmers, Editor, James Lind Library, United Kingdom Pamela Chamberlain , Activist, United States Indu Chandrasekhar, Publisher, Tulika Books, New Delhi, India Claudine Chaouiya, Aix-Marseille University, France Max Charvolen, Artist, France Julie Chateauvert, Associate Professor, Innovation, Elisabeth-Bruyere School of Social Innovation, Saint-Paul University, Canada Kunal Chattopadhyay, Professor of Comparative literature, Jadavpur University, India Claudia Chaufan, Associate Professor, York University, Canada Hafidha Chekir, Emeritus Professor of Public Law, Al Manar University, Tunis ; Vice President of the International Federation for Human Rights, Tunisia Monique Chemillier-Gendreau, Professeure émérite de droit public et de sciences politiques, Université Paris-Diderot, France Anuradha Chenoy, retired Professor, India Lounes Chikhi, Research Director at CNRS, University Toulouse 3, France Yves Chilliard, Research Director (retired), INRAE, Clermont-Ferrand, France Robert Chimambo, Environmental and Climate Justice Activist, Zambia Larbi Chouikha, Professor, Manouba University, Tunisia Abd Raouf Chouikha, University Sorbonne Paris Nord, France Alberto Clarizia, Professor (retired) Università Federico II Napoli, Italy Pierre Clément, Retraité, Aix-Marseille Université ; honoraire Université Lyon1, France Ted Clement-Evans, formerly a Fellow of the RICS, United Kingdom Darlene Coffman, Retired educator , United States Laurent Cohen, Translator and activist, Spain Jack A Cole, Retired New Jersey state police, United States Elliott Colla, Georgetown University, United States David Comedi, National University of Tucumán and National Research Council, Argentina Annie Conter, Professeur Émérite de Génétique, Université Paul Sabatier, France John Cooper, University of Exeter, United Kingdom Emma Courtine, Honorary Member of the ICCA Consortium and circus artist, France Phyllis Creighton, Writer, Toronto, Canada Jacopo Crivelli Visconti, Curator, Brazil Nicki Croghan, Medical interpreter, United States Robin Huw Crompton, University of Liverpool, United Kingdom Elyse Crystall, Assoc Prof, UNC-Chapel Hill, United States Laurent Cugny, Professeur, Sorbonne Université, France Philippe Cyroulnik, Art critic and curator, France Frans Daems, Emeritus professor of linguistics, University of Antwerp, Belgium Eric David, Emeritus Professor of International Law at the Université libre de Bruxelles, Belgium Marc David, Departement Wiskunde, Universiteit Antwerpen, Belgium Lawrence Davidson, West Chester University, United States Chandler Davis, Professor Emeritus of Mathematics, University of Toronto, Canada Dayan-Herzbrun Dayan-Herzbrun , Professeure émérite à l’Université de Paris, France Daniel de Beer, Emeritus Professor, Saint Louis University, Belgium Lieven de Cauter, Philosopher, KU Leuven, Belgium Herman De Ley, Emeritus Professor, Ghent University, Belgium Jan De Maeseneer, Emeritus Professor, Ghent University, Belgium Hugo De Man, Emeritus Professor, Kuleuven, Belgium Salomé de Unamuno, Retraitée du CNRS, France Frederiek de Vlaming, University of Amsterdam, The Netherlands Pascal Debruyne, Political science, Odisee University College, Belgium Sharae Deckard, Associate Professor in World Literature, University College Dublin, Ireland Tom Decorte, Professor, Belgium Lara Deeb, Professor, Scripps College, United States Hendrik Deelstra, Emeritus, professor University Antwerp, Belgium Martine Defais, Molecular biologist CNRS retired, France Dominique Dehais, ENSA Normandie, France Jan Dekeyser, Architect & lecturer KU Leuven, Belgium Jan Delrue, Katholieke Universiteit Leuven, architecture, Belgium Tj Demos, Professor, UC Santa Cruz, United States Christian Depardieu, Galeriste, rédacteur en chef de performarts.net, France Linval DePass, Drug Development Scientist, United States Johan Depoortere, Journalist (retired), Belgium Charles Derber, Professor and author, Boston College, United States Radhika Desai, Professor, University of Manitonba, Canada Jack Desbiolles, University of South Australia, Australia Sudhanva Deshpande, Managing Editor, LeftWord Books, India Manthia Diawara, Professor, New York University, United States James Dickins, University of Leeds, United Kingdom Natalya Dinat, Medical Doctor, South Africa Rabia Djellouli, Professor, CSUN, United States Elizabeth Dore, Writer, United Kingdom Laymert dos Santos, State University of Campinas (Retired), Brazil Antonino Drago, Università Federico II Napoli, Italy Michael Jacob Drexler, Bucknell University, United States Bruno Drweski, INALCO- Sorbonne Paris Cité, France Vincent Dubois, University of Strasbourg, France Marie Ducaté, Artiste plasticienne, Marseille, France Michael Dunford, Emeritus Professor, University of Sussex, China Marie-José Durand-Richard, (retired) associate professor, Université Paris 8 Vincennes-St Denis, France Paul Eid, Université du Québec à Montréal (sociology), Canada Ivar Ekeland, Professor emeritus of mathematics and former President, University of Paris-Dauphine, France Rabab El-Mahdi, The American University in Cairo, Egypt Hoda Elsadda, Professor, Cairo University, Egypt Julia Elyachar, Assoc. Professor of Anthropology, Princeton University, United States Philippe Enclos, Maître de conférences en droit privé (retraité), Université de Lille, France Salvatore Engel-Di Mauro, Researcher, Professor, United States Brian Eno, Artist/Composer, United Kingdom Ola Erstad, University of Oslo, Dep. of Education / Professor, Norway Adolfo Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980 (Nobel Peace Prize 1980), Argentina Susan Etscovitz, Social worker, United States Phyllis Ewen, Artist, United States Mohammad Fadel, University of Toronto Faculty of Law, Canada Kamil Fadel, Head of Physics department, Palais de la découverte, Paris, France Carmelo Faleh-Pérez, Profesor de Derecho Internacional Público en la ULPGC y Asesor jurídico de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), Spain Richard Falk, Professor of International Law, Emeritus, Princeton University, United States Randa Farah, Associate Professor, Western University, Canada Emmanuel Farjoun, Emeritus Professor, Hebrew University of Jerusalem, Israel Judith Favish, Research associate, South Africa Gordon Fellman, Brandeis University, United States Jan Fermon, Avocat. Secrétaire général Association Internationale des Juristes Démocrates, Belgium Sujatha Fernandes, University of Sydney, Australia Enzo Ferrara, Centro Studi Sereno Regis – CSSR Torino, Italy Benjamin Ferron, Université Paris-Est, France Brigitte Fichet, Retraitée, Université de Strasbourg, France Gary Fields, Professor, University of California, San Diego, United States Peter Karl Fleissner, Professor, retired, Austria Manzar Foroohar, Professor Emerita, Cal Poly, San Luis Obispo, United States Enrique Fraga, Maître de conférences, Université de Toulouse Jean Jaurès, France Marilyn Frankenstein, University of Massachusetts/Boston, (retired) Professor, Quantitative Reasoning in Arguments, United States Estelle Fredet, Réalisatrice, France Alan Freeman, Writer, Canada Steven Friedman, Research Professor University of Johannesburg , South Africa Samuel Friedman, Research Professor, NYU Grossman School of Medicine, United States Ruth Fruchtman, Writer and Journalist, Berlin, Germany Will Furtado, Artist, writer, editor, Germany Arunima G., Director, Kerala Council for Historical Studies, India Nancy Gallagher, Professor Emeritus, UC Santa Barbara, United States Claire Gallien, Montpellier 3 University / Senior Lecturer, France Domenico Gallo, Chamber President in Supreme Court of Cassazione, Italy Jean-Luc Gautero, maître de conférences, Université Côte d’Azur, France Didier Gazagnadou, Professeur d’anthropologie, Université Paris 8, France Irene Gendzier, Prof Emeritus in the Dept Political Science, Boston University, United States Gumpel Georges, Retraité, Partie civile au procès de Klaus Barbie, France Dina Georgis, Professor at University of Toronto, Canada Julie Gervais, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France Michel Gevers, Université catholique de Louvain, Belgium Abbas Ghaddar, University of Virginia, United States Hassan Ghorbani, LEREPS – Université Toulouse I Capitole, France David Gibbs, Professor of History, University of Arizona, United States Pierre Gillis, Emeritus Professor, University of Mons, Belgium Terri Ginsberg, The American University in Cairo, Egypt Victor Ginsburgh, Emeritus professor, Université libre de Bruxelles, Belgium Mireille Gleizes, Pianist, Belgium Catherine Goldstein, Director of Research, Paris, France Neve Gordon, Queen Mary University of London, United Kingdom Michel Goulard, researcher in statistics, Auzeville, France Pierre-Henri Gouyon, Professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, France Penny Green, Queen Mary University of London, United Kingdom Jean-Guy Greilsamer, Jewish activist against israeli apartheid, France Julien Grivaux, Sorbonne Université, France Michel Gros, mathematician, Researcher in Rennes, France Magnus Haavelsrud, Norwegian University of Science and Technology, Norway Yassine Hachaichi, Université de Carthage, Tunisia Sondra Hale, Professor Emerita, University of California, Los Angeles, United States Wael Hallaq, Columbia University, Avalon Foundation Professor in the Humanities/Painter, United States Dalia Hammoudeh, Scientist, United States Amel Hamza-Chaffai, University of Sfax, Tunisia Dyala Hamzah, Professor, University of Montreal, Canada Jeff Handmaker, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands Lara Harb, Princeton University, United States Githa Hariharan, Writer, India Egbert Harmsen, Analyst, researcher and human rights activist, The Netherlands Fatima Harrak, Research Professor, Morocco John Harries, Senior Lecturer, Goldsmiths, University of London, United Kingdom Michael Harris, Professor of Mathematics, Columbia University, United States Sean Harris-Macintosh, Architect, United Kingdom Michelle Hartman, Professor, McGill University, Quebec, Canada Zoya Hasan, Professor Emerita, Jawaharlal Nehru University, India Mary Lynn Hassan, U.N. Retired, France Alastair Hay, Professor (Emeritus), University of Leeds, United Kingdom Abe Hayeem, RIBA, Chair of Architects and Planners for Justice in Palestine, United Kingdom Danny Hayward, Writer, United Kingdom David Heap, Associate Professor, University of Western Ontario, Canada Raoul Hébréard, Artiste contemporain, France Iris Hefets, Psychoanalyst, International Psychoanalytic Society, Germany Eric Heilmann, Professeur à l’université de Bourgogne, France Charles Heller, Research Associate, Graduate Institute Geneva, Switzerland Sami Hermez, Associate Professor, Northwestern University in Qatar, Qatar Carlos Herrera, Professor, CY Cergy Paris University, France Judith Herrin, King’s College London, United Kingdom Christiane Hessel-Chabry, Présidente d’honneur de l’association EJE (Gaza), France Shir Hever, Political Economist, Germany Hilde Heynen, KU Leuven, Belgium Freya Higgins-Desbiolles, University of South Australia, Australia Joan Hinde, University of Cambridge, United Kingdom Wieland Hoban, composer and translator, Germany Ivan Huber, Prof Emeritus, Fairrleigh Dickinson Univ., Madison, NJ, United States Leila Hudson, University of Arizona, United States Richard Hudson, University College London, United Kingdom David Hughes, University College Dublin, Ireland Anna Kristina Hultgren, Professor of Sociolinguistics, The Open University, United Kingdom Perrine Humblet, Honorary Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium Nicholas Humphrey, Emeritus Professor, London School of Economics, United Kingdom Farrell Hunter, Country Director : Community Adult Education, South Africa Mary Hurrell, Artist, United Kingdom Mahmood Ibrahim, Cal Poly Pomona, United States Patrick Italiano, Chercheur – Université de Liège, Belgium Abdeen Jabara, Attorney, past president, American-Arab Anti-Discrimination Committee, United States Jean Jackson, Massachusetts Institute of Technology, United States Na’eem Jeenah, Executive Director, Afro-Middle East Centre, South Africa Hassan Jijakli, Université libre de Bruxelles, Belgium Abry Jocelyne , Professeur en retraite , France Jörgen Johansen, Journal of Resistance Studies, Scandinavia Diana Johnstone, Writer, France Richard Jolly, Emeritus Fellow, IDS, University of Sussex, United Kingdom Bernt Jonsson, Former Director, Life & Peace Institute, Uppsala, Sweden Suad Joseph, Distinguished Research Professor, University of California, Davis, United States Jeanette Jouili, Syracuse University, United States Rula Jurdi, Professor, Canada Jon Jureidini, University of Adelaide, Australia Janeen Kabbara, Conflict Resolution Specialist, United States Mary Kaldor, London School of Economics and Political Science, United Kingdom Katy Kalemkerian, Champlain College, Canada Labib Kamhawi, Writer and former Prof. of political science at Jordan University, Jordan Raphael Kaplinky, Univrsity of Sussex, Emeritus Professor, United Kingdom Geeta Kapur Kapur, Art Writer, India Ronnie Kasrils, Former government minister, South Africa Otared Kavian, Professeur, Université de Versailles, France Brigid Keenan, Writer, United Kingdom Robin Kelley, University of California, Los Angeles, United States Susan Kelly, Goldsmiths, University of London, United Kingdom Martin Kemp, Psychoanalyst, UK-Palestine Mental Health Network, United Kingdom Marie Kennedy, Professor Emeritus, University of Massachusetts Boston, United States George Kent, Professor Emeritus, University of Hawaii, United States Assaf Kfoury, Computer Science Department, Boston University, United States Rima Khalaf, Former Executive Secretary of UN ESCWA, Jordan Laleh Khalili, Professor of International Politics, Queen Mary University of London, United Kingdom Gholam Khiabany, Goldsmiths, University of London, United Kingdom Makram Khoury-Machool, Academic – Cambridge , United Kingdom Darwis Khudori, Université Le Havre Normandie, France Rina King, Science Educator, South Africa John King, Composer, United States Joost Kircz, em. Research professor Amsterdam University of Applied Sciences, The Netherlands David Klein, Professor of Mathematics, California State University Northridge, United States Avishek Konar, Economist, O.P. Jindal Global University, India Demir Köse, Teaching assistant at Ghent University, Belgium Ashish Kothari, Pune, India Natalie Kouri-Towe, Assistant Professor, Concordia University, Canada Robert Kriger, Retired, National Research Foundation, South Africa Hubert Krivine, Physicien, France Rose Marie Kuhn, Professor Emerita, California State University Fresno, United States Radha Kumar, Writer, India Daniel Kupferstein, Film director, France Emily LaBarge, Writer, Royal College of Art, United Kingdom Thierry Madjid Labica, Université Paris Nanterre, France Poka (Hayden) Laenui (Burgess), Attorney, Hawaii Premesh Lalu, Centre for Humanities Research, University of the Western Cape, South Africa Olfa Lamloum, Chercheuse, Tunisia Jacob K. Langford, Artist & researcher, Germany Marilyn Langlois, Community Organizer, Richmond California, United States Michelangelo Lanza, SR Study Center (MIR/MN-Turin) member & translator, Italy Jacques Larrieu, Professor emeritus, Université Toulouse Capitole, France Dimiti Lascaris, Lawyer, journalist and activist, Canada Martin Lascoux, Uppsala University, Sweden Pierre Le Pillouër, Poète, France Pierre LeBlanc, Writer, Canada Jean-Louis Leleu, Université Côte d’Azur, France Gwen Lemey, University of Antwerp, Belgium Patricio Lepe-Carrión, Universidad de La Frontera, Chile Les Levidow, Senior Research Fellow, Open University, United Kingdom Jean-Marc Lévy-Leblond, Emeritus professor, University of Nice, France Philippe Lewandowski, Retired librarian, University of Strasbourg, France Cédric Lhoussaine, Professor of Computer Sciences, University of Lille, France David Lloyd, University of California Riverside, United States Peter Lock, Retired, peace and conflict research & urban environment for our grandchildren, Germany Arab Loutfi, Adjunct Film maker, and adjunct Faculty at Film department AUC (American university of Cairo), Egypt Thomas Luce, Lay leader-Berkeley Fellowship of Unitarian Universalists, Licensed theologian, United States Robin Luckham, Emeritus Fellow, Institute of Development Studies, University of Sussex, United Kingdom Ruth Luschnat, none/ writer sometimes…( HP) against classism, Germany Madeline Lutjeharms, Vrije Universiteit Brussel, Belgium Brinton Lykes, Professor & Co-Director, Boston College Center for Human Rights & International Justice, United States Madhava Prasad M, EFL University Hyderabad, India Fearghal Mac Bhloscaidh, Coláiste Ollscoil Naomh Muire, Béal Feirste, Ireland Moshé Machover, Mathematician, KCL, United Kingdom Kate Macintosh, Architect, United Kingdom Rania Madi, Geneva University, Switzerland Mairead Maguire, Nobel peace laureate, Ireland Rasigan Maharajh, Tshwane University of Technology, South Africa Paul Maillet, Accredited Peace Professional CPSC, Canada Bernard Maitte, Professeur émérite Université de Lille, France Esther Makhetha, Academic, South Africa Rita Manchanda, Author, Human Rights & Peace Advocate, India Firoze Manji, Adjunct Professor, Institute of African Studies, Carleton University, Ottawa, Canada Pierre Marage, Emeritus Professor, Université Libre de Bruxelles, Belgium Maurice Margenstern, Professor emeritus, University of Lorraine, France Mario Martone, Yang Institute for Theoretical Physics, United States Dick Marty, Dr. Jur. Dr. H.c., former Chair of the Committee of Human Rights of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Switzerland Sarah Marusek, University of Leeds, United Kingdom Jan Masschelein, Professor KU Leuven, Belgium Mira Mattar, Writer, United Kingdom Karim Mattar, University of Colorado at Boulder, United States Nyla Matuk, Poet, writer, Canada Jean-Pierre Mazat, Emeritus professor, University of Bordeaux, France Olivier Mazet, Institut Mathématique de Toulouse, France Emilia McKenzie, Arist, United Kingdom Cahal McLaughlin, Queen’s University Belfast, United Kingdom Georg Meggle, Philosopher, Prof. em. at University of Leipzig, Germany Natalie Melas, Associate Professor, Cornell University, United States Catherine Melin, visual artist, France Jeffrey Melnick, University of Massachusetts Boston, United States Constanza Mendoza, Artist and researcher, Chile Eduardo Meneses, Artist and Member of « Comité de Solidaridad EcuadorXPalestina », Ecuador Nivedita Menon, Jawaharlal Nehru University, India AG Menon, Architect, Urban Planner, Conservation Consultant, India Ritu Menon, Publisher, writer, India Piet Mertens, Emeritus professor in Linguistics, KU Leuven, Belgium Alan Meyers, Boston University School of Medicine, United States Bühler Michel, Chanteur, écrivain, Suisse Michel Mietton, Professeur émérite, Université de Lyon, France Gian Giacomo Migone, Former professor of history, University of Torino, Italy Ali Mili, Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, Tunisia Haynes Miller, Professor of Mathematics, Massachusetts Institute of Technology, United States Thomas Miller, University of Arizona, United States Jamal Mimouni, Head of the astrophysics program, Department of Physics, University of Constantine 1 ; President of the African Astronomical Society (AfAS), Algeria Paul-Antoine Miquel, Université de Toulouse 2, France Alexis Mitchell, New York University, Artist, Canada/United Kingdom El-Khansa Mkada, Université de La Manouba, Tunisia Maël Montévil, Université Paris 1, France Thomas Moore, Anthropologist, Peru José-Luis Moragues, Université Paul Valéry Montpellier III (Retraite), France Nora Lester Murad, Fordham University, United States Pushpamala N, Artist, India Karma Nabulsi, Professor, University of Oxford, United Kingdom Joëlle Naïm, Artist, author, translator, France Nadia Naser-Najjab, Lecturer in Palestine Studies, University of Exeter, United Kingdom Jamal Nassar, Emeritus Professor, California State University San Bernardino, United States Rehab Nazzal, Visual Artist, Canada Mary Jane Nealon, Writer, United States Daniel Neofetou, writer, United Kingdom Suresh Nesaratnam, The Open University, United Kingdom Joe Newman, Lecturer in Popular Music, Music department, Goldsmiths, University of London, United Kingdom Ides Nicaise, Emeritus Professor, KU Leuven, Belgium Elisabeth Nyffenegger, ICRC (Retired), Switzerland Eyleen O’Rourke, University of Virginia, United States John Oakes, The Evergreen Review, United States Jan Oberg, DrHc, peace and future researcher, Transnational Foundation, Sweden Joseph Oesterlé, Emeritus professor, Sorbonne University, France Josiane Olff-Nathan, Université de Strasbourg, France Perrine Olff-Rastegar , Porte-parole du CJACP (Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine), France Pamela Olson, Author of Fast Times in Palestine, United States Adi Ophir, Professor Emeritus, Tel Aviv University ; Visiting Professor, The Cogut Institute for the Humanities and the center for Middle East Studies, Brown Universities, United States Goldie Osuri, University of Warwick, United Kingdom Christine Pagnoulle, Université de Liège, Belgium Salvatore Palidda, University of Genoa, Italy Francesco Pallante, Università di Torino, Italy David Palumbo-Liu, Louise Hewlett Nixon Professor, Stanford University, United States Sylvie Paquerot, Professeure agrégée, Canada Rose Parfitt, Kent Law School, United Kingdom Ian Parker, University of Leicester, United Kingdom Karine Parrot, Professeure de droit à l’Université de Cergy-Pontoise, France Anand Patwardhan, Filmmaker, India Michel Paty, Directeur de recherche honoraire au CNRS, Lab SPHERE, Université Paris, France Marie-Anne Paveau, Université Sorbonne Paris Nord, France Peter Pelbart, Pontifical Catholic University of São Paulo, Brasil Livio Pepino, Former magistrate, Italy Amalia Perfetti, Insegnante, activiste, Italy Jacques Perreux, Fondateur du Festival des Passeurs d’Humanité, France Guy Perrier, Professeur émérite Université de Lorraine, France Nicola Perugini, University of Edinburgh, United Kingdom Jean-François Pétillot, Université Paul-Valéry – Montpellier 3, France Vahe Petrosian, Chair Astronomy Program Stanford University, United States Roland Pfefferkorn, Professeur émérite de sociologie, Université de Strasbourg, France Pamela Philipose, Independent Journalist, India Ronald Preston Phipps, International Center for Process Science Philosophy and Education, United States Elizabeth Picard, Emerita Directrice de Recherche CNRS, Lab IREMAM, France Sol Picciotto, Emeritus Professor, Lancaster University, United Kingdom Michael Pierse, Queen’s University Belfast, Senior Lecturer, Ireland Ghislain Poissonnier, Magistrate, France Ismail Poonawala, University of California, Los Angeles, United States Vesselin Popovski, Vice Dean Jindal Global Law School, India Leila Pourtavaf, York University, Canada Susan Power, Head of Legal Research and Advocacy, Al-Haq, Palestine Nicola Pratt, University of Warwick, United Kingdom Veerle Provoost, Professor of ethics, Ghent University, Belgium Prabir Purkayastha, Editor, Newsclick.in, India Yakov Rabkin, University of Montreal, Canada Anandi Ramamurthy , Professor of Media and Culture, Sheffield Hallam University, United Kingdom Jacques Rancière, Professeur émérite, Université Paris 8, France Norma Rantisi, Professor, Concordia University, Canada Mohan Rao, Former professor at Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India Syksy Räsänen, University of Helsinki, Finland Roshdi Rashed, CNRS/Université de Paris, France Carina Ray, Brandeis University, United States Fanny-Michaela Reisin, Professor Emeritus Dr., Computer Sci. Dept. at BHT Berlin ; Former president of the International League f. Human Rights e. V. – FIDH Germany, Germany Alessandra Renzi, Associate Professor, Concordia University Montreal, Canada John Reynolds, Maynooth University, Ireland Bernard Richard, Documentary filmmaker, Paris, France Nick Riemer, University of Sydney, Australia Vincent Rivasseau, Professor, University of Paris-Saclay, France Bruce Robbins, Columbia University, United States William Clare Roberts, McGill University, Canada Chris Roberts, University of Manchester, United Kingdom Lisa Rofel, Professor, University of California, Santa Cruz, United States Eleanor Roffman, retired professor emerita, United States Vincent Romani, Université du Québec à Montréal UQAM, Canada Pieter Rombouts, Ghent University, Belgium Antonio C.S. Rosa, TRANSCEND Media Service – Editor, Portugal/Spain/Germany Frances Rosamond, University of Bergen, Norway Steven Rose, Emeritus Professor of Biology and Neurobiology at the Open University and Gresham College, London, United Kingdom Hilary Rose, Professor Emerita Sociology University of Bradfor, United Kingdom Jerry Rosen, California State University, Northridge, United States Jonathan Rosenhead, Emeritus Professor of Operational Research at the London School of Economics, United Kingdom Andrew Ross, Professor of Social and Cultural Analysis, New York University, United States Alice Rothchild, MD, retired, Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology, Harvard Medical School, United States Joan Russow, Researcher, Global Compliance Research Project, Canada John Ryan, Retired Professor of Geography, University of Winnipeg, Canada Gabriela Saldanha, Independent academic, United Kingdom Walid Salem , Assistant Professor, Al-Quds University, Palestine Catherine Samary, Économiste, altermondialiste, membre de l’UJFP, France Vida Samiian, Professor Emeritus of Linguistics, CSU Fresno, United States Rodolfo Sánchez, Professor, Universidad Nacional de Cuyo (Bariloche), Argentina Odile Sanson – Friedmann – Yelles, Traductrice, France Joanna Santa Barbara, Retired physician, New Zealand Michal Sapir, writer and musician, United Kingdom Saskia Sassen, Columbia University, New York City, United States Samir Saul, Professor of History, Université de Montréal, Canada Rosemary Sayigh, Scholar, Retired lecturer at the American University of Beirut, Lebanon S. Sayyid, Professor, University of Leeds, United Kingdom Andrew Schaap, Associate Professor of Politics, University of Exeter, United Kingdom Rita Schepers, Emeritus Professor, KU Leuven, Belgium Skip Schiel, Independent photographer, United States Heike Schotten, Professor of Political Science, University of Massachusetts Boston, United States Malini Schueller, University of Florida, United States Manuel Schwab, American University in Cairo, Egypt Lionel Schwartz, Professeur émérite, Université Sorbonne Paris Nord, France Richard Seaford, Emeritus Professor, University of Exeter, United Kingdom Geneviève Sellier, Université Bordeaux Montaigne, France Irna Senekal, Nelson Mandela University, South Africa Stefano Severi, University of Bologna, Italy Benedict Seymour, University of London Goldsmiths, United Kingdom Leila Shahid, Former Ambassador of Palestine, Palestine Stephen Sheehi, Sultan Qaboos Professor of Middle East Studies, The College of William & Mary, United States Simon Sheikh, Programme Director, MFA Curating, Goldsmiths, University of London, United Kingdom / Germany Nilima Sheikh, Artist, India Shela Sheikh, Lecturer, Postcolonial Cultural Studies, Goldsmiths, University of London , United Kingdom Ria Shibata, Toda Peace Institute, New Zealand Philip Short, Writer, France Nasser Sitta, MD, United States Massa Sitta, Associate, United States Eyal Sivan, Filmmaker – Essayist, France James Skelly , Institute of Advanced Study Koszeg/Sociologist, Ireland David Slavin, Emory Univ, Clayton State Univ, United States Susan Slyomovics, Distinguished Professor of Anthropology, University of California Los Angeles, United States John Smith, Filmmaker, Emeritus Professor of Fine Art, University of East London, United Kingdom Ania Soliman, Artist, France/United States Nirit Sommerfeld, Singer, actress, writer, Germany Phoebe Sorgen, Berkeley Adult School, United States Sylvain Sorin, Professeur émérite, Sorbonne Université, France Ahdaf Soueif, Writer, Egypt Ghislaine Soulet, Urbaniste, France Jean Paul Souvraz, Artiste Peintre, France Gayatri Spivak, Columbia University, United States Pierre Stambul, Professeur retraité (Mathématiques), France Jonathan Steele, Author and journalist, United Kingdom Angelo Stefanini, University of Bologna, Italy Irène Steinert, University of Amsterdam, social psychology, The Netherlands Darko Štrajn, Philosopher, Educational Research Institute, Ljubljana, Slovenia Lucienne Strivay, Honorary Professor, University of Liège, Belgium Paolo Emilio Strolin, Emeritus Professor, University of Naples Federico II, Italy Annick Suzor-Weiner, Professor emeritus, Université Paris-Saclay, France Ted Swedenburg, Professor of Anthropology, University of Arkansas, United States Arturo Tagliacozzo, Department of Physics, Universita’ di Napoli « Federico II », Italy Nozomi Takahashi, VIB-Ghent University, Belgium Salim Tamari, Emeritus Professor of Sociology, Birzeit University, Palestine Charling Tao, Director of Research, France Leyya Tawil, Artist, United States Clyde Taylor, Emeritus Professor, New York University, United States Philip Thomas, Retired Psychiatrist and Former Professor, United Kingdom Laurent Tichit, Université d’Aix-Marseille, France Virginia Tilley, Southern Illinois University Carbondale, United States Chris Tilly, University of California Los Angeles, United States Gianni Tognoni, Secretara General, Permanente Peoples Tribunal, Italy Barry Trachtenberg, Rubin Presidential Chair of Jewish History, Wake Forest University, United States Sâ Benjamin Traore, Postdoctoral research Fellow, University of Pretoria, South Africa Deepak Tripathi, Writer, United Kingdom Ipek Tureli, McGill University, Canada Oscar Ugarteche, Instituto de investigaciones economicas UNAM, Mexico Gabriele Usberti, Retired Professor of Philosophy of Language, University of Siena, Italy Montse Vallmitjana, Societat Catalana de Biologia, Spain Salim Vally, Professor, University of Johannesburg, South Africa Erik Van der Straeten, UA Antweren retired, Belgium Raf Van Laere, Former president of the Académie royale d’Archéologie de Belgique, Belgium Pauline van Mourik Broekman, Royal College of Art, United Kingdom Thomas Van Riet, Professor of Physics, Leuven University, Belgium Roger van Zwanenberg, Managing Director of Pluto Journals, United Kingdom Achin Vanaik, Retd. Professor of International Relations and Global Politics, University of Delhi, India Guido Vanden Wyngaerd, KU Leuven, Belgium Marc Vandepitte, Author, Belgium Eric Vanhaute, Ghent University, Belgium Michel Vanhoorne, Honorary Professor, Ghent University, Belgium Biljana Vankovska , Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia Henry Veltmeyer, Universidad Autónoma de Zacatecas, Mexico Dominique Ventre, Institut Polytechnique Paris (retired), France Aviel Verbruggen, Emeritus Professor in economics, University of Antwerp, Belgium Claude Verges, Professor of Medical Ethics and Bioethics, University of Panama, Panama Françoise Vergès, Writer, Antiracist Decolonial Feminist, France Thomas Vescovi, Chercheur indépendant en histoire contemporaine, France Anna Viacava, M.D. Psychiatrist, Italy Dominique Vidal, Journaliste et historien, France Carlos Villán Durán, President, Spanish Society for International Human Rights Law, Spain Marina Vishmidt, Goldsmiths, University of London, United Kingdom Vincenzo Vita, President of (AAMOD) Audiovisual Archive of The Democratic and Labour Movement, Italy Giuseppe Vitiello, Honorary Professor of Theoretical Physics, Department of Physics, University of Salerno, Italy Jan Vromman, High school teacher, doctor in arts, documentary maker, Belgium Anusheh Warda, Oakland Unified School District, United States Dror Warschawski, Sorbonne Université, France Roger Waters, Musician, United Kingdom Joan Whitaker, Community Health Worker, United States John Wilkins, University of Exeter, United Kingdom Julian Williams, University of Manchester, United Kingdom Siobhan Wills, Ulster University, Ireland Patricia Willson, Université de Liège, Belgium Jessica Winegar, Professor, Northwestern University, United States Robert Wintemute, Professor of Human Rights Law, King’s College London, United Kingdom Yves Winter, Associate Professor of Political Science, McGill University, Canada Nicole Wolf, Goldsmiths, University of London, United Kingdom Theresa Wolfwood, Poet, Canada John Womack jr, Harvard University, United States Michael Wongsam, Writer, United Kingdom Pam Wortley , Retired GP, United Kingdom Jan Wyns, Teacher, Belgium Stephen Yeo, Writer, history and poetry (retired academic), United Kingdom Nathalie Younès, Associate professor Université Clermont-Auvergne, France Lissorgues Yvan, Professeur émérite de littérature espagnole, Université Jean Jaurès, Toulouse, France Hatem Zaag, mathematician, Director of research in Paris, France Patrick Zahnd, Sciences Po Paris / PSIA, Mexico Rehana Zaman, Artist, United Kingdom Maung Zarni, Co-founder and head, Forces of Renewal Southeast Asia, United Kingdom Markus Zimmer, Justice Systems Advisor, United States Said Zulficar, Retired UNESCO official, Egypt

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...