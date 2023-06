Über das Scheitern des ukrainischen Gegenangriffs

[General Petreus] sprach in der Sendung “Today” von BBC Radio 4 über die Lage in der Ukraine.

Am 4./5. Juni startete das ukrainische Militär seine lange angekündigte Gegenoffensive im Südosten der Ukraine. Zehn Tage später gibt es keine nennenswerten Fortschritte.

Und das Wichtigste von allem … ist, dass, wenn die Führungselemente nach 72-96 Stunden unweigerlich ihren Höhepunkt erreichen, denn weiter kann man physisch nicht gehen, und sie werden Verluste erlitten haben … Sie haben Folgeeinheiten, die direkt durchstoßen und den Fortschritt ausnutzen und den Schwung aufrechterhalten, und ich denke, das kann die gesamte russische Verteidigung in diesem Gebiet in Bewegung bringen, und dann haben Sie andere Möglichkeiten, die sich auch an den Flanken eröffnen.

Zurück in der Realität wurden die führenden Elemente des ukrainischen Angriffs niedergemetzelt. Sie “kulminierten”, d.h. sie verloren ihre Fähigkeit zu weiteren Angriffen in weniger als einem Tag:

Die Männer der 37. ukrainischen Brigade waren frisch ausgebildet und mit vom Westen gelieferten Waffen ausgerüstet und sollten in den ersten Tagen einer lang erwarteten Gegenoffensive einen ersten Vorstoß durch die von Russland besetzten Gebiete unternehmen.

Sie sollten einen hohen Preis zahlen.

Innerhalb von 20 Minuten nach ihrem Vorstoß am 5. Juni südlich von Welyka Nowosilka im Südosten der Region Donezk explodierten Mörser um sie herum, wie die Soldaten berichteten. Ein 30-jähriger Soldat namens Lumberjack sah, wie zwei der Männer in seinem Fahrzeug stark bluteten; einer verlor einen Arm, als er nach seiner Familie schrie. Lumberjack kroch in einen Krater, aber das Schrapnell eines Mörsers durchschlug den Boden und durchbohrte seine Schulter.

“Wir wurden auf dem Feld zurückgelassen, ohne Panzer oder schwere Panzerung”, sagte Lumberjack, der mit der Washington Post unter der Bedingung sprach, dass er nur mit seinem Rufzeichen identifiziert wird, da er nicht befugt war, über die Schlacht zu sprechen. “Wir wurden von drei Seiten mit Mörsern beschossen. Wir konnten nichts tun.”

Die Einheit bestand aus weniger als 50 Männern, und 30 kehrten nicht zurück – sie wurden getötet, verwundet oder vom Feind gefangen genommen. Fünf der gepanzerten Fahrzeuge der Einheit wurden innerhalb der ersten Stunde zerstört.

Wer auch immer diese Einheiten ausgebildet hat, hat schwere Fehler gemacht:

In den ersten anderthalb Stunden des Angriffs des 37. Bataillons in der Nähe von Velyka Novosilka bombardierten die Russen die Einheit ununterbrochen mit Granaten, die ihre gepanzerten AMX-10 RC-Fahrzeuge durchschlugen, so Grey, ein weiterer Soldat des Bataillons, der nur unter der Bedingung sprach, dass er mit seinem Rufzeichen identifiziert wird. Die gepanzerten Fahrzeuge, die manchmal als “leichte Panzer” bezeichnet werden, seien nicht schwer genug, um die Soldaten zu schützen, sagte Grey, und mussten hinter ihnen statt vor ihnen positioniert werden.

Der AMX-10 ist kein Panzer und kann auch nicht als solcher eingesetzt werden. Es handelt sich um ein leichtes Aufklärungsfahrzeug auf Rädern, das Frankreich vor 50 Jahren gebaut hat, um Aufständische in seinen ehemaligen afrikanischen Kolonien zu bekämpfen. Eines seiner Hauptmerkmale ist seine hohe Geschwindigkeit im Rückwärtsgang. Dadurch kann es abspringen, sobald ernsthafte Gegenkräfte entdeckt werden.

Der ukrainische Gegenangriff steckt nun in der russischen Sicherheitszone fest, meilenweit entfernt von den eigentlichen Verteidigungslinien. Dies war vorhersehbar.

Im U.S. Field Manual 100-2-1 wird die sowjetische Armee in der Verteidigung beschrieben (S. 93ff):

Wenn die Verteidigung vor dem Kontakt mit dem Feind aufgebaut wird, stellen die Sowjets eine Sicherheitsstaffel bis zu 15 Kilometer vor dem Hauptverteidigungsbereich auf. Die Elemente, aus denen die Sicherheitsstaffel besteht, stammen aus der zweiten Staffeln der Division. Vor jedem Regiment der ersten Staffel kann eine Sicherheitstruppe bis zur Größe eines Bataillons aufgestellt werden.

Es wird ein detaillierter und koordinierter Feuerplan entwickelt. Die Waffen werden so positioniert, dass ein Maximum an Feuer direkt vor der [Forward Edge of the Battle Area] zum Einsatz kommen kann. Feindliche Durchbrüche werden durch verlagertes Artilleriefeuer und durch Gegenangriffe abgewehrt.

Die ukrainische Armee setzte für ihren Angriff mindestens vier Brigaden ein. Mindestens zwei davon stammten aus der 12-Brigaden-Reserve, die für den Gegenangriff aufgestellt worden war. Mit Verlusten von etwa 30 % wurden die Beteiligten ohne nennenswerten Gewinn schwer in Mitleidenschaft gezogen:

Die Russen versuchen, in einer Kampfzone vor der Hauptverteidigungslinie so viele Opfer zu fordern und so viele Fahrzeuge wie möglich zu zerstören, um die ukrainischen Kräfte zu schwächen, bevor sie die Linie erreichen. Dadurch wird das Gebiet vor der Hauptverteidigungslinie zu einer Todeszone.

…

Wenn sich die russische Strategie als wirksam erweist, könnte die Ukraine zu viele ihrer neu ausgebildeten Truppen – die in die Zehntausende gehen – und zu viele Panzer und Schützenpanzer verlieren, um die Hauptlinie zu durchbrechen.

Selbst wenn sie so weit kommen, könnten die Truppen zu geschwächt sein, um nach Süden zu strömen und dabei zu helfen, ein wichtiges Ziel zu erreichen: die Durchtrennung der so genannten Landbrücke, die Russland mit der besetzten Halbinsel Krim verbindet. Dazu müssten sie das etwa 60 Meilen entfernte Asowsche Meer erreichen.

Die ukrainischen Streitkräfte waren offensichtlich nicht dafür ausgebildet. Außerdem griffen sie an zu vielen Stellen an. Die Karte oben zeigt Angriffspfeile an 7 Stellen und vier Hauptrichtungen. Eine oder zwei Angriffsrichtungen mit konzentrierteren Kräften hätten zu besseren Ergebnissen führen können.

Der russische Präsident Putin hat vor kurzem die ukrainischen Opferzahlen beschrieben: