Über die unentwegte Pflege des Hasses zwischen den Völkern (Fortsetzung) von: Albrecht Müller

https://www.nachdenkseiten.de/?p=101184



Russophobie



Über die unentwegte Pflege des Hasses zwischen den Völkern (Fortsetzung) Ein Artikel von: Albrecht Müller



Mich bewegt dieses Thema, weil die gängig gewordene Art von Volksverhetzung angesichts der leidvollen gemeinsamen Geschichte eigentlich unvorstellbar ist. Sie dient im Kern der Kriegsvorbereitung. Uns alle müsste das bewegen, weil wir in Deutschland vermutlich ein schnelles und direktes Opfer des nächsten großen Krieges werden. In dieser unserer Leserbriefzusammenstellung Leserbriefe zu „Wo kommt der Hass auf die Russen her?“ war im ersten Leserbrief der Link auf einen einschlägigen Film von RT in englischer Sprache enthalten: „Russophobia: History of Hate“. Ein NachDenkSeiten-Leser machte darauf aufmerksam, dass es diesen Film auch in deutscher Fassung gibt. Siehe unten im Teil B. – Vorher wird im Teil A. an drei Beispielen gezeigt, wie aggressiv, emotional und penetrant auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Hass auf die Russen gepflegt wird. Albrecht Müller.

Teil A.

Drei Beispiele für die öffentlich-rechtliche Pflege des Hasses auf Russland und die Russen Der Weltspiegel von gestern, vom 16.7.2023. Kernbotschaft: Der Krieg Russlands gleicht einem Genozid

WELTSPIEGEL

Krieg gegen die Ukraine

Ist der russische Angriffskrieg ein Genozid? Weiterlesen in den nachdenkseiten.de



