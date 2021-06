Eine militärische Besatzung ist kein Konflikt, sondern ein koloniales Verbrechen!

Ein Hollywoodstar wie Mark Ruffalo wir doch seine Karriere in Hollywood bei dieser Lobby, nicht aufs Spiel setzen für einen “Genozid in Gaza”

Bild: Mark Ruffalo speaks on stage during C2E2 Chicago Comic Entertainment Expo at McCormick Place on March 1, 2020 in Chicago, Illinois.[Daniel Boczarski/Getty Images]

On ‘conflict’, ‘peace’ and ‘genocide’: Time for new language on Palestine and Israel On 25 May, famous US actor Mark Ruffalo tweeted an apology for suggesting that Israel is committing “genocide” in Gaza. “I have reflected and wanted to apologise for posts during the recent Israel/Hamas fighting that suggested Israel is committing ‘genocide’,” Ruffalo wrote, adding: “It’s not accurate, it’s inflammatory, disrespectful and is being used to justify anti-Semitism, here and abroad.



Über “Konflikt”, “Frieden” und “Völkermord”: Zeit für eine neue Sprache zu Palästina und Israel

Von Ramzy Baroud

12. Juni 2021

Am 25. Mai twitterte der berühmte US-Schauspieler Mark Ruffalo eine Entschuldigung dafür, dass er behauptet hatte, Israel begehe in Gaza einen “Völkermord”.

“Ich habe nachgedacht und möchte mich für Beiträge während der jüngsten Kämpfe zwischen Israel und Hamas entschuldigen, die nahelegten, dass Israel ‘Völkermord’ begeht”, schrieb Ruffalo und fügte hinzu: “Das ist nicht korrekt, es ist aufrührerisch, respektlos und wird benutzt, um Antisemitismus zu rechtfertigen, hier und im Ausland. Jetzt ist es an der Zeit, Übertreibungen zu vermeiden.”

Aber waren Ruffalos frühere Einschätzungen tatsächlich “nicht akkurat, aufrührerisch und respektlos”? Und passt die Gleichsetzung von Israels Krieg gegen den belagerten, verarmten Gazastreifen mit Völkermord in die Klassifizierung von “Übertreibung”?

Um sinnlose Auseinandersetzungen in den sozialen Medien zu vermeiden, muss man sich nur auf die “Konvention der Vereinten Nationen zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes” beziehen. Gemäß Artikel 2 der Konvention von 1948 lautet die rechtliche Definition von Völkermord: “Jede der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören, wie z.B. (a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe; (b) Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden bei Mitgliedern der Gruppe; (c) vorsätzliches Zufügen von Lebensbedingungen für die Gruppe, die darauf berechnet sind, ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen.”

In ihrer Darstellung von Israels jüngstem Krieg gegen Gaza berichtet die in Genf ansässige Menschenrechtsgruppe Euro-Med Monitor: “Die israelischen Streitkräfte zielten direkt auf 31 Großfamilien. In 21 Fällen wurden die Häuser dieser Familien bombardiert, während sich ihre Bewohner darin befanden. Diese Angriffe führten zur Tötung von 98 Zivilisten, darunter 44 Kinder und 28 Frauen. Unter den Opfern waren ein Mann mit seiner Frau und seinen Kindern, Mütter mit ihren Kindern oder Geschwistern. Es gab sieben Mütter, die zusammen mit vier oder drei ihrer Kinder getötet wurden. Die Bombardierung dieser Häuser und Gebäude erfolgte ohne jede Vorwarnung, obwohl die israelischen Streitkräfte wussten, dass sich Zivilisten darin befanden.”

Bis zum 28. Mai wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 254 Palästinenser im Gazastreifen getötet und 1.948 verwundet, während der 11-tägigen israelischen Angriffe. Obwohl tragisch, ist diese Zahl relativ gering im Vergleich zu den Opfern früherer Kriege. Zum Beispiel wurden im 51-tägigen israelischen Krieg gegen Gaza im Sommer 2014 über 2.200 Palästinenser getötet und über 17.000 verwundet. Auch ganze Familien, wie die 21-köpfige Familie Abu Jame in Khan Younis, kamen ums Leben. Ist das kein Völkermord? Die gleiche Logik lässt sich auf die Tötung von über 300 unbewaffneten Demonstranten am Zaun, der den belagerten Gazastreifen von Israel trennt, zwischen März 2018 und Dezember 2019 anwenden. Darüber hinaus ist die Belagerung und völlige Isolierung von über zwei Millionen Palästinensern in Gaza seit 2006-2007, die zu zahlreichen Tragödien geführt hat, ein Akt der kollektiven Bestrafung, der ebenfalls die Bezeichnung Völkermord verdient.

Man muss kein Rechtsexperte sein, um die vielen Elemente des Völkermordes in Israels gewalttätigem Verhalten, geschweige denn in der Sprache, gegen die Palästinenser zu erkennen. Es gibt eine klare, unbestreitbare Beziehung zwischen Israels gewalttätigem politischen Diskurs und ebenso gewalttätigem Handeln vor Ort. Israels potenzieller nächster Premierminister Naftali Bennett, der die Rolle des Verteidigungsministers innehatte, erklärte im Juli 2013: “Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet – und damit gibt es kein Problem.”

Mit diesem Kontext im Hinterkopf und unabhängig davon, warum Ruffalo es für nötig befand, seine moralische Position zurückzunehmen, ist Israel ein reueloser Menschenrechtsverletzer, der weiterhin eine aktive Politik des Völkermords und der ethnischen Säuberung gegen die einheimische Bevölkerung Palästinas durchführt.

Sprache ist wichtig, und in diesem speziellen “Konflikt” ist sie am wichtigsten, weil Israel es lange Zeit geschafft hat, jeder Verantwortlichkeit für seine Handlungen zu entgehen, weil es erfolgreich Fakten und die allgemeine Wahrheit über sich selbst falsch dargestellt hat. Dank seiner vielen Verbündeten und Unterstützer in den Mainstream-Medien und der akademischen Welt hat sich Tel Aviv von einem militärischen Besatzer und einem Apartheid-Regime zu einer “Oase der Demokratie” umbenannt, in der Tat “die einzige Demokratie im Nahen Osten”.

Dieser Artikel wird nicht versuchen, die Gesamtheit der falsch verstandenen Darstellung Israels durch die Mainstream-Medien in Frage zu stellen. Dafür sind Bände erforderlich, und die Zehn Mythen über Israel des israelischen Professors Ilan Pappé sind ein wichtiger Ausgangspunkt. Dieser Artikel wird jedoch versuchen, einige grundlegende Definitionen vorzustellen, die in das Palästina-Israel-Lexikon aufgenommen werden müssen, als Voraussetzung für die Entwicklung eines gerechteren Verständnisses dessen, was vor Ort geschieht.

Eine militärische Besatzung – kein ‘Konflikt’

Dieser Artikel wird nicht versuchen, die Gesamtheit der falsch verstandenen Darstellung Israels durch die Mainstream-Medien in Frage zu stellen. Dafür sind Bände erforderlich, und die Zehn Mythen über Israel des israelischen Professors Ilan Pappé sind ein wichtiger Ausgangspunkt. Dieser Artikel wird jedoch versuchen, einige grundlegende Definitionen vorzustellen, die in das Palästina-Israel-Lexikon aufgenommen werden müssen, als Voraussetzung für die Entwicklung eines gerechteren Verständnisses dessen, was vor Ort geschieht.

Eine militärische Besatzung – kein ‘Konflikt’

Die westlichen Mainstream-Medien bezeichnen die Situation in Palästina und Israel sehr oft als “Konflikt” und die verschiedenen spezifischen Elemente dieses so genannten Konflikts als “Streit”. Zum Beispiel der “palästinensisch-israelische Konflikt” und die “umstrittene Stadt Ost-Jerusalem”.

Was eine offensichtliche Wahrheit sein sollte, ist, dass belagerte, besetzte Menschen keinen “Streit” mit ihren Besatzern austragen. Vielmehr kommt es zu einem “Streit”, wenn zwei Parteien gleichermaßen zwingende Ansprüche auf ein Thema haben. Wenn palästinensische Familien in Ost-Jerusalem aus ihren Häusern vertrieben werden, die dann wiederum jüdischen Extremisten übergeben werden, gibt es keinen “Streit”. Die Extremisten sind Diebe, und die Palästinenser sind Opfer. Das ist keine Frage der Meinung. Die internationale Gemeinschaft sagt es selbst.

“Konflikt” ist ein allgemeiner Begriff. Abgesehen davon, dass er den Aggressor – in diesem Fall Israel – frei-spricht, lässt er alle Fragen offen für Interpretationen. Da das US-Publikum indoktriniert ist, Israel zu lieben und Araber und Muslime zu hassen, wird die Parteinahme für Israel in seinem “Konflikt” mit letzteren zur einzigen rationalen Option.

Israel hält seit Juni 1967 eine militärische Besatzung von 22 Prozent der Gesamtfläche des historischen Palästina aufrecht. Der Rest des palästinensischen Heimatlandes wurde bereits Jahrzehnte zuvor mit extremer Gewalt, staatlich sanktionierter Apartheid und, wie Pappé es ausdrückt, “schrittweisem Völkermord” usurpiert.

Aus völkerrechtlicher Sicht sind die Begriffe “militärische Besatzung”, “besetztes Ost-Jerusalem”, “illegale jüdische Siedlungen” und so weiter nie “umstritten” gewesen. Sie sind einfach Tatsachen, auch wenn Washington beschlossen hat, das Völkerrecht zu ignorieren, und auch wenn die Mainstream-US-Medien sich entschieden haben, die Terminologie zu manipulieren, um Israel als Opfer und nicht als Aggressor darzustellen.

‘Prozess’ ohne ‘Frieden’

Der Begriff “Friedensprozess” wurde vor Jahrzehnten von US-Diplomaten geprägt. Er wurde Mitte und Ende der 1970er Jahre verwendet, als der damalige US-Außenminister Henry Kissinger sich bemühte, ein Abkommen zwischen Ägypten und Israel zu vermitteln, in der Hoffnung, die arabische politische Front zu zersplittern und Kairo schließlich ganz aus dem “arabisch-israelischen Konflikt” herauszuhalten.

Kissingers Logik erwies sich für Israel als lebenswichtig, da der “Prozess” nicht darauf abzielte, Gerechtigkeit nach festen Kriterien zu erreichen, die von den Vereinten Nationen seit Jahren umrissen worden waren. Es gab keinen Bezugsrahmen mehr. Wenn es einen gab, dann waren es die politischen Prioritäten Washingtons, die sich historisch gesehen fast vollständig mit den Prioritäten Israels überschnitten. Trotz der offensichtlichen Voreingenommenheit der USA verliehen sich die USA den unverdienten Titel des “ehrlichen Friedensvermittlers”.

Dieser Ansatz wurde erfolgreich bei der Ausarbeitung der Camp-David-Vereinbarungen im Jahr 1978 verwendet. Eine der größten Errungenschaften des Abkommens ist, dass der sogenannte “arabisch-israelische Konflikt” durch den sogenannten “palästinensisch-israelischen Konflikt” ersetzt wurde.

Der nun bewährte “Friedensprozess” wurde 1993 erneut eingesetzt und führte zu den Osloer Verträgen. Fast drei Jahrzehnte lang fuhren die USA fort, ihre selbsternannten Referenzen als Friedensstifter zu preisen, trotz der Tatsache, dass sie jährlich 3 bis 4 Milliarden Dollar an, meist militärischer, Hilfe an Israel pumpten – und dies weiterhin tun.

Auf der anderen Seite haben die Palästinenser wenig vorzuweisen. Es wurde kein Frieden erreicht; es wurde keine Gerechtigkeit erreicht; kein Zentimeter palästinensischen Landes wurde zurückgegeben und kein einziger palästinensischer Flüchtling durfte nach Hause zurückkehren. Dennoch sprachen US-amerikanische und europäische Beamte und ein massiver Medienapparat weiterhin von einem “Friedensprozess”, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass der “Friedensprozess” nichts als Krieg und Zerstörung für Palästina gebracht hat und Israel erlaubt hat, seine illegale Aneignung und Kolonisierung von palästinensischem Land fortzusetzen.

Dieser Artikel wird nicht versuchen, die Gesamtheit der falsch verstandenen Darstellung Israels durch die Mainstream-Medien in Frage zu stellen. Dafür sind Bände erforderlich, und die Zehn Mythen über Israel des israelischen Professors Ilan Pappé sind ein wichtiger Ausgangspunkt. Dieser Artikel wird jedoch versuchen, einige grundlegende Definitionen vorzustellen, die in das Palästina-Israel-Lexikon aufgenommen werden müssen, als Voraussetzung für die Entwicklung eines gerechteren Verständnisses dessen, was vor Ort geschieht.



Eine militärische Besatzung – kein ‘Konflikt’

Die westlichen Mainstream-Medien bezeichnen die Situation in Palästina und Israel sehr oft als “Konflikt” und die verschiedenen spezifischen Elemente dieses so genannten Konflikts als “Streit”. Zum Beispiel der “palästinensisch-israelische Konflikt” und die “umstrittene Stadt Ost-Jerusalem”.

Was eine offensichtliche Wahrheit sein sollte, ist, dass belagerte, besetzte Menschen keinen “Streit” mit ihren Besatzern austragen. Vielmehr kommt es zu einem “Streit”, wenn zwei Parteien gleichermaßen zwingende Ansprüche auf ein Thema haben. Wenn palästinensische Familien in Ost-Jerusalem aus ihren Häusern vertrieben werden, die dann wiederum jüdischen Extremisten übergeben werden, gibt es keinen “Streit”. Die Extremisten sind Diebe, und die Palästinenser sind Opfer. Das ist keine Frage der Meinung. Die internationale Gemeinschaft sagt es selbst.

Aus völkerrechtlicher Sicht sind die Begriffe “militärische Besatzung”, “besetztes Ost-Jerusalem”, “illegale jüdische Siedlungen” und so weiter nie “umstritten” gewesen. Sie sind einfach Tatsachen, auch wenn Washington beschlossen hat, das Völkerrecht zu ignorieren, und auch wenn die Mainstream-US-Medien sich entschieden haben, die Terminologie zu manipulieren, um Israel als Opfer und nicht als Aggressor darzustellen.



‘Prozess’ ohne ‘Frieden’

Der Begriff “Friedensprozess” wurde vor Jahrzehnten von US-Diplomaten geprägt. Er wurde Mitte und Ende der 1970er Jahre verwendet, als der damalige US-Außenminister Henry Kissinger sich bemühte, ein Abkommen zwischen Ägypten und Israel zu vermitteln, in der Hoffnung, die arabische politische Front zu zersplittern und Kairo schließlich ganz aus dem “arabisch-israelischen Konflikt” herauszuhalten.

Kissingers Logik erwies sich für Israel als lebenswichtig, da der “Prozess” nicht darauf abzielte, Gerechtigkeit nach festen Kriterien zu erreichen, die von den Vereinten Nationen seit Jahren umrissen worden waren. Es gab keinen Bezugsrahmen mehr. Wenn es einen gab, dann waren es die politischen Prioritäten Washingtons, die sich historisch gesehen fast vollständig mit den Prioritäten Israels überschnitten. Trotz der offensichtlichen Voreingenommenheit der USA verliehen sich die USA den unverdienten Titel des “ehrlichen Friedensvermittlers”.

Dieser Ansatz wurde erfolgreich bei der Ausarbeitung der Camp-David-Vereinbarungen im Jahr 1978 verwendet. Eine der größten Errungenschaften des Abkommens ist, dass der sogenannte “arabisch-israelische Konflikt” durch den sogenannten “palästinensisch-israelischen Konflikt” ersetzt wurde.

Der nun bewährte “Friedensprozess” wurde 1993 erneut eingesetzt und führte zu den Osloer Verträgen. Fast drei Jahrzehnte lang fuhren die USA fort, ihre selbsternannten Referenzen als Friedensstifter zu preisen, trotz der Tatsache, dass sie jährlich 3 bis 4 Milliarden Dollar an, meist militärischer, Hilfe an Israel pumpten – und dies weiterhin tun.

Auf der anderen Seite haben die Palästinenser wenig vorzuweisen. Es wurde kein Frieden erreicht; es wurde keine Gerechtigkeit erreicht; kein Zentimeter palästinensischen Landes wurde zurückgegeben und kein einziger palästinensischer Flüchtling durfte nach Hause zurückkehren. Dennoch sprachen US-amerikanische und europäische Beamte und ein massiver Medienapparat weiterhin von einem “Friedensprozess”, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass der “Friedensprozess” nichts als Krieg und Zerstörung für Palästina gebracht hat und Israel erlaubt hat, seine illegale Aneignung und Kolonisierung von palästinensischem Land fortzusetzen.

Auf der anderen Seite haben die Palästinenser wenig vorzuweisen. Es wurde kein Frieden erreicht; es wurde keine Gerechtigkeit erreicht; kein Zentimeter palästinensischen Landes wurde zurückgegeben und kein einziger palästinensischer Flüchtling durfte nach Hause zurückkehren. Dennoch sprachen US-amerikanische und europäische Offizielle und ein massiver Medienapparat weiterhin von einem “Friedensprozess”, ohne die Tatsache zu berücksichtigen, dass der “Friedensprozess” nichts als Krieg und Zerstörung für Palästina gebracht hat und Israel erlaubt hat, seine illegale Aneignung und Kolonisierung von palästinensischem Land fortzusetzen.



Widerstand, nationale Befreiung – nicht “Terrorismus” und “Staatsaufbau

Der “Friedensprozess” brachte nicht nur Tod, Chaos und Normalisierung des Landraubs in Palästina. Er brachte auch eine eigene Sprache hervor, die bis heute gültig ist. Nach dem neuen Lexikon werden die Palästinenser in “Gemäßigte” und “Extremisten” eingeteilt. Die “Gemäßigten” glauben an den US-geführten “Friedensprozess”, an “Friedensverhandlungen” und sind bereit, “schmerzhafte Kompromisse” einzugehen, um den begehrten “Frieden” zu erlangen. Auf der anderen Seite sind die “Extremisten” der “vom Iran unterstützte”, politisch “radikale” Haufen, der “Terrorismus” benutzt, um seine “dunklen” politischen Agenden zu befriedigen.

Aber ist dies der Fall? Seit der Unterzeichnung des Osloer Abkommens haben sich viele Sektoren der palästinensischen Gesellschaft, darunter Muslime und Christen, Islamisten und Säkularisten und vor allem Sozialisten, gegen die ungerechtfertigten politischen “Kompromisse” ihrer Führung gewehrt, die sie als Verrat an den Grundrechten der Palästinenser empfanden. In der Zwischenzeit haben die “Moderaten” die Palästinenser weitgehend ohne demokratisches Mandat regiert. Diese kleine, aber mächtige Gruppe führte eine Kultur der politischen und finanziellen Korruption ein, die es in Palästina noch nie gegeben hat. Sie wendeten Folter gegen palästinensische politische Dissidenten an, wann immer es ihnen passte. Washington sagte nicht nur wenig, um die miserable Menschenrechtsbilanz der “gemäßigten” Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) zu kritisieren, sondern applaudierte ihr auch für ihr hartes Durchgreifen gegen diejenigen, die “zur Gewalt anstiften” und ihre “terroristische Infrastruktur”.

Ein Begriff wie “Widerstand” – muqawama – wurde langsam, aber vorsichtig aus dem palästinensischen nationalen Diskurs verdrängt. Auch der Begriff “Befreiung” wurde als konfrontativ und feindlich wahrgenommen. Stattdessen setzten sich Konzepte wie “Staatsaufbau” durch, für die sich der ehemalige palästinensische Premierminister Salam Fayyad und andere einsetzten. Die Tatsache, dass Palästina immer noch ein besetztes Land war und dass “Staatsaufbau” nur erreicht werden kann, wenn zuerst die “Befreiung” gesichert ist, schien für die “Geberländer” keine Rolle zu spielen. Die Prioritäten dieser Länder – hauptsächlich US-Verbündete, die sich an die politische Agenda der USA im Nahen Osten hielten – bestanden darin, die Illusion des “Friedensprozesses” aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass die “Sicherheitskoordination” zwischen der PA-Polizei und der israelischen Armee unvermindert fortgesetzt wurde.

Die so genannte “Sicherheitskoordination” bezieht sich natürlich auf die von den USA finanzierten gemeinsamen Bemühungen von Israel und der PA, den palästinensischen Widerstand zu brechen, palästinensische politische Dissidenten zu verhaften und die Sicherheit der illegalen jüdischen Siedlungen oder Kolonien in der besetzten Westbank zu gewährleisten.

Krieg und, ja, Völkermord in Gaza – nicht “Israel-Hamas-Konflikt

Das Wort “Demokratie” tauchte in der neuen Osloer Sprache ständig auf. Natürlich war es nicht für seine eigentliche Bedeutung gedacht. Stattdessen war es das i-Tüpfelchen, um die Illusion des “Friedensprozesses” perfekt zu machen. Das war offensichtlich, zumindest für die meisten Palästinenser. Es wurde auch für die ganze Welt im Januar 2006 offensichtlich, als die palästinensische Fraktion Fatah, die die PA seit ihrer Gründung 1994 monopolisiert hat, die Volksabstimmung gegen die islamische Fraktion Hamas verlor.

Die Hamas und andere palästinensische Fraktionen haben die Osloer Abkommen abgelehnt – und tun dies auch weiterhin. Ihre Teilnahme an den Parlamentswahlen 2006 kam für viele überraschend, da der Palästinensische Legislativrat (PLC) selbst ein Produkt von Oslo war. Ihr Sieg bei den Wahlen, die von internationalen Beobachtergruppen als demokratisch und transparent eingestuft wurden, warf das politische Kalkül der USA, Israels und der PA durcheinander.

Und siehe da, die Gruppe, die von Israel und seinen Verbündeten lange Zeit als “extremistisch” und “terroristisch” wahrgenommen wurde, wurde zur potentiellen Führung Palästinas! Die Osloer Spin-Doktoren mussten in den Overdrive gehen, um die palästinensische Demokratie zu vereiteln und eine erfolgreiche Rückkehr zum Status quo zu gewährleisten, selbst wenn dies bedeutete, dass Palästina von nicht gewählten, undemokratischen Führern repräsentiert wird. Traurigerweise ist dies nun schon seit fast 15 Jahren der Fall.

READ: Avengers-Star fordert Sanktionen gegen Israel wegen Aggression gegen Palästinenser

Derweil musste der Hochburg der Hamas, dem Gazastreifen, eine Lektion erteilt werden, daher die Belagerung, die der verarmten Region seit fast 15 Jahren auferlegt wird. Die Belagerung des Gazastreifens hat wenig mit den Raketen der Hamas oder Israels “Sicherheitsbedürfnissen”, dem Recht auf “Selbstverteidigung” und dem angeblich “gerechtfertigten” Wunsch, die “terroristische Infrastruktur” des Gazastreifens zu zerstören, zu tun. In der Tat ist die Popularität der Hamas in Gaza unübertroffen, aber auch die Fatah hat dort eine starke Wählerschaft. Darüber hinaus wird der palästinensische Widerstand im Gazastreifen nicht nur von der Hamas, sondern auch von anderen ideologischen und politischen Gruppen getragen, zum Beispiel dem Islamischen Dschihad, der sozialistischen Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) und anderen sozialistischen und säkularen Gruppen.

Die falsche Darstellung des “Konflikts” als “Krieg” zwischen Israel und der Hamas ist entscheidend für die israelische Propaganda, die es geschafft hat, die Hamas mit militanten Gruppen im gesamten Nahen Osten und sogar in Afghanistan gleichzusetzen. Aber die Hamas ist nicht Daesh, Al-Qaeda oder die Taliban. Tatsächlich ist keine dieser Gruppen auch nur ähnlich. Die Hamas ist eine palästinensische islamische nationalistische Bewegung, die in einem weitgehend palästinensischen politischen Kontext agiert. Ein ausgezeichnetes Buch über die Hamas ist der kürzlich erschienene Band von Dr. Daud Abdullah, Engaging the World. Abdullahs Buch stellt die Hamas zu Recht als einen rationalen politischen Akteur dar, der in seinen ideologischen Überzeugungen verwurzelt ist, jedoch flexibel und pragmatisch in seiner Fähigkeit, sich an nationale, regionale und internationale geopolitische Veränderungen anzupassen.

Aber was hat Israel davon, den palästinensischen Widerstand in Gaza falsch zu charakterisieren? Abgesehen davon, dass es seine Propagandakampagne befriedigt, indem es die Hamas fälschlicherweise mit anderen Anti-US-Gruppen in Verbindung bringt, entmenschlicht es das palästinensische Volk völlig und stellt Israel als Partner im globalen sogenannten “Krieg gegen den Terror” der USA dar. Israelische neofaschistische und ultranationalistische Politiker werden dann zu den Rettern der Menschheit, ihre gewalttätige rassistische Sprache wird verziehen und ihr aktiver “Völkermord” wird als ein Akt der “Selbstverteidigung” oder bestenfalls als ein bloßer “Konfliktzustand” gesehen.



Der Unterdrücker als Opfer

Nach der seltsamen Logik der Mainstream-Medien werden Palästinenser selten von israelischen Soldaten “getötet”, sondern “sterben” bei “Zusammenstößen”, die aus verschiedenen “Streitigkeiten” resultieren. Israel “kolonisiert” kein palästinensisches Land; es “annektiert” lediglich, “eignet” sich “an” und “erobert”, und so weiter. Was zum Beispiel im Sheikh-Jarrah-Viertel im besetzten Ost-Jerusalem stattfindet, ist kein offener Eigentumsraub, der zu einer ethnischen Säuberung führt, sondern ein “Eigentumsstreit”.

Die Liste geht weiter und weiter.

In Wahrheit war die Sprache immer ein Teil des zionistischen Kolonialismus, lange bevor der Staat Israel selbst 1948 aus den Ruinen palästinensischer Häuser und Dörfer errichtet wurde. Palästina, so die Zionisten, war “ein Land ohne Volk” für “ein Volk ohne Land”. Diese Kolonisten waren niemals “illegale Siedler”, sondern “jüdische Rückkehrer” in ihre “angestammte Heimat”, denen es durch harte Arbeit und Ausdauer gelang, “die Wüste zum Blühen zu bringen”, und um sich gegen die “Horden von Arabern” zu verteidigen, mussten sie eine “unbesiegbare Armee” aufbauen.

Es wird nicht einfach sein, das scheinbar endlose Gebäude aus Lügen, Halbwahrheiten und absichtlichen Falschdarstellungen des zionistischen israelischen Kolonialismus in Palästina zu dekonstruieren. Dennoch kann es keine Alternative zu diesem Kunststück geben, denn ohne ein korrektes, genaues und mutiges Verständnis und eine Darstellung des israelischen Siedlerkolonialismus und des palästinensischen Widerstands dagegen wird Israel weiterhin die Palästinenser unterdrücken und sich selbst als Opfer darstellen. Übersetzt mit Deepl.com

READ: Hollywoods Mark Ruffalo benennt Israels Apartheid

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...