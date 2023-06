SCOTT RITTER: On Horseradish & Nuclear War When Vladimir Putin was recently asked about the potential use of nuclear weapons in the context of Ukraine, an understanding of back-alley Russian slang was needed to understand his response. By Scott Ritter Special to Consortium News Russian President Vladimir Putin is known for a lot o

Der russische Präsident Wladimir Putin am 16. Juni während der Plenarsitzung des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg. (Ramil Sitdikov, RIA Novosti Host Photo Agency, Präsident von Russland)

Als Wladimir Putin kürzlich nach dem möglichen Einsatz von Atomwaffen im Zusammenhang mit der Ukraine gefragt wurde, war ein Verständnis des russischen Hinterhofjargons erforderlich, um seine Antwort zu verstehen.

Über Meerrettich und Atomkrieg

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

21. Juni 2023

Der russische Präsident Wladimir Putin ist für viele Dinge bekannt – man denke nur an seine direkten Reden, seine Marathon-Pressekonferenzen ohne Skript und seine stoische Gelassenheit im Angesicht von Widrigkeiten.

Was dem durchschnittlichen Beobachter nicht sofort ins Auge springt, ist sein erdiger Sinn für Humor. Langjährige Putin-Beobachter wissen, dass der russische Staatschef seine förmlichen Präsentationen gelegentlich mit anzüglichen Witzen auflockert, die dem zufälligen Zuhörer entgehen können, wenn er sich nicht mit der russischen Umgangssprache auskennt.

Während der Diskussionsrunde am 16. Juni auf der Plenarsitzung des Internationalen Wirtschaftsforums 2023 in St. Petersburg wurde der russische Staatschef nach seiner Meinung zum möglichen Einsatz von Atomwaffen im Zusammenhang mit dem aktuellen Ukraine-Konflikt gefragt.

“Dieser Einsatz von Atomwaffen ist theoretisch durchaus möglich”, antwortete Putin unverblümt.

“Für Russland ist dies möglich, wenn eine Bedrohung für unsere territoriale Integrität, Unabhängigkeit und Souveränität, für die Existenz des russischen Staates entsteht. Atomwaffen werden geschaffen, um unsere Sicherheit im weitesten Sinne des Wortes und die Existenz des russischen Staates zu gewährleisten.”

Putins Antwort spiegelte die seit langem bestehende russische Nukleardoktrin wider, die den Einsatz von Atomwaffen im Falle einer existenziellen Bedrohung, sei sie nuklear oder anderweitig, für das Überleben Russlands vorsieht.

Putin versuchte dann, die Zuhörer zu beruhigen. “Aber erstens haben wir eine solche Notwendigkeit nicht”, stellte Putin fest, “und zweitens senkt allein schon der Faktor der Überlegungen zu diesem Thema die Möglichkeit, die Schwelle für den Einsatz von Waffen zu senken. Das ist der erste Teil”.

Was dann kam, war typisch Putin. “Der zweite Teil ist, dass wir mehr solcher Waffen [d.h. taktische Atomwaffen] haben als die NATO-Länder. Sie wissen das, und sie überreden uns ständig, Gespräche über eine Reduzierung aufzunehmen.

Putin machte eine Pause, bevor er mit den Schultern zuckte und mit einem halben Lächeln “Khren Im” sagte.

Khren Im ist ein russischer Slangausdruck, der sich von dem Wort “Meerrettich” (khren) ableitet, so dass eine wörtliche Übersetzung des von Putin verwendeten Ausdrucks “Meerrettich sie” lauten würde. Aber khren ähnelt einem eher salzigen Begriff, der zur Beschreibung männlicher Genitalien verwendet wird, und wenn er auf diese Weise verwendet wird, bedeutet khren Im so viel wie “F*ck sie”.

“F*ck them, you know?” sagte Putin zur offensichtlichen Erheiterung des Publikums. “Wie unsere Leute sagen. Denn das ist, in der plumpen Sprache der Wirtschaft, unser Wettbewerbsvorteil.”

Mit “ihnen” meint der russische Präsident die Vereinigten Staaten. Zwei Wochen vor Putins Reaktion auf der Straße, am 2. Juni, sprach der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, auf einer von der Arms Control Association veranstalteten Konferenz in Washington, D.C. Das Thema war, wenig überraschend, der Ansatz der Regierung zur amerikanisch-russischen Rüstungskontrolle.

Bidens Nuklearstrategie

US-Präsident Joe Biden mit dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan am 19. Februar während der Zugfahrt von Przemsyl in Polen nach Kiew. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Sullivan machte seinen Zuhörern klar, dass die von der Regierung Biden im Oktober 2022 beschlossene Nuklearstrategie bis 2026 intakt bleiben würde, wenn das letzte noch bestehende amerikanisch-russische Rüstungskontrollabkommen, der New START-Vertrag von 2010, ausläuft.

Wenn der New START-Vertrag ausläuft und nicht durch ein neues Abkommen ersetzt wird, so Sullivan, hätten die USA angesichts des Stands der Dinge zwischen den USA und Russland im Bereich der Rüstungskontrolle keine andere Wahl, als neuere, gefährlichere Atomwaffen zu entwickeln und einzusetzen.

Sullivan legte dann die Argumente der Regierung Biden gegen Russland dar, beginnend mit der russischen Aussetzung des New START-Vertrags selbst. Unausgesprochen blieb der von Russland angegebene Grund für diese Suspendierung, nämlich die Unmöglichkeit aus russischer Sicht, sich auf eine strategische Atomwaffenreduzierung einzulassen, während die Vereinigten Staaten in der Ukraine einen Stellvertreterkonflikt mit dem Ziel einer strategischen Niederlage Russlands führten.

Aus russischer Sicht war es ein Ding der Unmöglichkeit, in Zusammenarbeit mit den USA genau die strategischen Fähigkeiten zu reduzieren, die eine strategische Niederlage Russlands verhindern sollen, während die USA die strategische Niederlage Russlands anstreben.

[Zum Thema: SCOTT RITTER: Rüstungskontrolle oder Ukraine?]

Ebenfalls unausgesprochen blieb die Behauptung Russlands, dass die USA gegen den New START-Vertrag verstoßen haben, indem sie einige 101 strategische Trägersysteme nicht inspiziert haben, obwohl sie gemäß den Bestimmungen des New START-Vertrags dazu verpflichtet sind.

Khren Im.

Sullivan wies auf die Entscheidung Russlands hin, taktische Atomwaffen in Weißrussland zu stationieren, ohne auf die Drohungen einzugehen, die mehrere NATO-Mitglieder, darunter Polen und die baltischen Staaten, gegenüber Weißrussland ausgesprochen haben. Auch ging er nicht darauf ein, dass die russische Maßnahme mit einer ähnlichen Politik der USA einhergeht, die etwa 100 nukleare B-61-Schwergewichtsbomben auf dem Gebiet von fünf NATO-Staaten stationiert haben.

Khren Im.

Vier nukleare B61-Freifallbomben auf einem Bombengestell auf dem Luftwaffenstützpunkt Barksdale, Louisiana, 1986. (DoD, gemeinfrei, Wikimedia Commons)

Sullivan kritisierte Russland scharf für seine völlige Missachtung des Völkerrechts, einschließlich von Rüstungskontrollverträgen wie dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE), aus dem sich Russland kürzlich zurückgezogen hat, ohne die russische Entscheidung in die richtige historische Perspektive zu stellen.

Zu dieser Perspektive gehört, dass die USA und die NATO die bewussten Ungerechtigkeiten in der KSE-Struktur, die durch die fortschreitende NATO-Erweiterung entstanden sind, weiterhin ignorieren. Der nationale Sicherheitsberater der USA erkannte auch nicht an, dass es die USA und nicht Russland waren, die sich aus dem Vertrag über den Schutz vor ballistischen Raketen und dem Vertrag über Mittelstreckenraketen zurückgezogen hatten, die beide als Grundlage für alle künftigen Rüstungskontrollverträge gelten.

[Zum Thema: US-Establishment: Abschaffung der Rüstungskontrolle]

Khren Im.

Sullivans Vortrag ignorierte so wichtige Fragen wie den Zweck der NATO-Zertifizierung des F-35-Kampfflugzeugs als nuklearfähiges Trägersystem und die Bedeutung der Stationierung von nuklearfähigen F-35-Kampfflugzeugen in NATO-Staaten, die nicht in das bestehende gemeinsame nukleare Verteidigungssystem einbezogen sind, für den Umfang und das Ausmaß des NATO-Modells der nuklearen Abschreckung in Anbetracht der fortgesetzten NATO-Operationen im Rahmen des Baltic Air Policing und des South European Air Policing.

Ein JAS-39 Gripen der ungarischen Luftwaffe wird im Oktober 2022 nach einem Baltic Air Policing-Trainingseinsatz in seinen Hangar geführt. (NATO/Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

Sullivan ging auch nicht auf die von der Biden-Administration verfolgte “Start-auf-Warnung”-Haltung ein, die die USA in die Lage versetzt, einen nuklearen Erstschlag gegen Russland auszuführen, sowie auf die Rolle, die die fortgesetzten Patrouillen amerikanischer nuklearfähiger strategischer Bomber vom Typ B-52H in Europa und Asien spielen, einschließlich aggressiver Flugprofile, die den Abschuss nuklear bewaffneter Marschflugkörper gegen Sankt Petersburg zu simulieren scheinen.

Sullivan ignorierte auch die Auswirkungen der laufenden Pläne der Biden-Administration, nuklearfähige Mittelstreckenraketen auf den europäischen Schauplatz zurückzubringen, auf das gesamte nukleare Kräftegleichgewicht zwischen den USA, der NATO und Russland.

Khren Im.

Sergej Rjabkow, stellvertretender russischer Außenminister, Mitte, während eines Besuchs am Hauptsitz der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien im August 2020. Der Generaldirektor der IAEO, Mariano Grossi, links; Michail Uljanow, der russische IAEO-Vertreter, rechts. (Dean Calma / IAEO, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Einen Tag vor Putins Rede auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg sprach der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow vor den Medien über die “gegensätzlichen, unversöhnlichen Positionen” Russlands und der USA in Bezug auf die Wiederaufnahme der Gespräche über den New START-Vertrag. “Die Aussetzung von New START bleibt in Kraft”, sagte Rjabkow, “und diese Entscheidung kann nur dann aufgehoben oder überdacht werden, wenn die USA die Bereitschaft zeigen, ihre grundsätzlich feindliche Politik gegenüber der Russischen Föderation aufzugeben.”

Khren Im.

Weder Putin noch Rjabkow schienen über Jake Sullivans rhetorisches Gehabe vor der Arms Control Association besorgt zu sein. Das Gleiche gilt für Sergej Karaganow, einen bekannten russischen Politikwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler und Akademiker. Am 13. Juni veröffentlichte Karaganow in der Zeitschrift Russia in Global Affairs einen Artikel mit dem Titel “A Difficult but Necessary Decision”. Darin preist Karaganow Atomwaffen als “Gottes Waffe” und fordert Russland auf, “eine Reihe von Zielen in einer Reihe von Ländern nuklear anzugreifen, um diejenigen, die ihren Verstand verloren haben, zur Vernunft zu bringen”.

Karaganow argumentiert, dass als Antwort auf die Politik des von den USA Als Antwort auf die Politik des kollektiven Westens unter Führung der USA, die auf eine strategische Niederlage Russlands abzielt, und weil Russland seiner Meinung nach nicht über die konventionellen militärischen Kapazitäten verfügt, um mehr als einen “eingefrorenen” Konflikt in der Ukraine zu erreichen, der es zu einem Zustand des ständigen Konflikts mit der Ukraine und dem kollektiven Westen verdammen würde, muss Russland “eine Strategie der Einschüchterung und Abschreckung und sogar des Einsatzes von Atomwaffen entwickeln”, die, wenn sie richtig durchgeführt wird, dazu führen würde, dass “das Risiko eines ‘Vergeltungsschlags’ mit Atomwaffen oder anderen Waffen auf unserem Territorium auf ein absolutes Minimum reduziert werden kann.”

“Nur ein Verrückter”, so Karaganow, “der vor allem Amerika hasst, wird den Mut haben, zur ‘Verteidigung’ der Europäer zurückzuschlagen und damit sein eigenes Land in Gefahr zu bringen und das bedingte Boston für das bedingte Posen zu opfern. Sowohl die USA als auch Europa”, schlussfolgert Karaganow, “wissen das sehr gut, aber sie ziehen es vor, nicht daran zu denken.”

Biden scheint zu einer ähnlichen Schlussfolgerung zu neigen. Bei einer Benefizveranstaltung, bei der er Russlands Entscheidung anprangerte, taktische Atomwaffen in Weißrussland zu stationieren, sprach Biden über seine Befürchtung, dass Putin auf taktische Atomwaffen zurückgreifen könnte.

“Als ich vor zwei Jahren hier draußen war und sagte, dass ich mir Sorgen über das Austrocknen des Colorado-Flusses mache, sahen mich alle an, als ob ich verrückt wäre”, sagte Biden. “Sie sahen mich an wie damals, als ich sagte, ich mache mir Sorgen, dass Putin taktische Atomwaffen einsetzt. Es ist real”, schloss Biden.

Es ist real.

Kein Scherz, Herr Präsident. Es ist so real, wie es nur sein kann. Zwar ist man zu Recht besorgt über die politischen Empfehlungen prominenter Russen wie Karaganow, doch muss man sich auch mit der eigentlichen Ursache solcher Äußerungen befassen, nämlich mit der Politik der Regierung Biden, die darauf abzielt, eine strategische Niederlage Russlands in der Ukraine zu erreichen, scheinbar um jeden Preis (vor allem, wenn der Preis mit dem Blut ukrainischer Soldaten bezahlt wird).

Russland wird keine Atomwaffen einsetzen, um die Aufgaben zu erfüllen, die in seiner militärischen Sonderoperation festgelegt sind. Es wird Atomwaffen einsetzen, um die territoriale Integrität Russlands zu wahren.

Die Realität sieht heute so aus, dass dank der unverantwortlichen Politik der USA und ihrer NATO-Verbündeten, die die Ausweitung der NATO bis zu den russischen Grenzen anstreben und dabei jede Möglichkeit auslassen, einen Konflikt mit Russland um die Ukraine zu verhindern, ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine herrscht, der dazu geführt hat, dass die Ukraine 20 Prozent ihres Territoriums unwiderruflich verloren hat (die Oblaste Cherson, Saparizhia, Donezk und Lugansk sowie die Krim).

All diese Gebiete sind in der Russischen Föderation aufgegangen und machen jeden Versuch, sie Russland zu entreißen, per definitionem zu einem existenziellen Konflikt, der, sollte Russland verlieren, zwangsläufig den Einsatz von Atomwaffen nach sich ziehen würde.

Und doch nähren Biden und seine NATO-Verbündeten weiterhin eine ukrainische Fantasie, in der die Rückeroberung dieser Gebiete durch die Ukraine ein wünschenswertes Ergebnis darstellt.

Haben Biden, seine Berater oder die amerikanische Öffentlichkeit die möglichen Folgen dieser Aktion bedacht? Sind sie bereit, Boston gegen Posen zu tauschen oder die Menschlichkeit zu opfern, um ukrainische Befindlichkeiten zu beschwichtigen?

Die Antwort scheint “Nein” zu lauten.

Was Russland betrifft, so kann man sich an den Worten von Wladimir Putin orientieren: “Khren Im”.

F*ck them.

Aber in Wirklichkeit: F*ck uns.

Auf uns alle.

Wenn dieser Wahnsinn unvermindert weitergeht, gehen für die gesamte Menschheit die Lichter aus.

Denken Sie daran, wenn Sie das nächste Mal die ukrainische Gegenoffensive bejubeln oder die Verwendung von US-Steuergeldern zur Finanzierung des ukrainischen Militärs gutheißen.

Es ist höchste Zeit, dass die amerikanische Öffentlichkeit erkennt, dass unsere einzige Hoffnung auf eine überlebensfähige Zukunft eine ist, in der Rüstungskontrolle und nukleare Abrüstung wieder als Eckpfeiler der amerikanisch-russischen Beziehungen dienen, und dass der kürzeste Weg zur Erreichung dieses Ziels darin besteht, dass Russland seinen Krieg gegen die Ukraine gewinnt.

Und was ist mit den Politikern in den USA und Europa, die ihre politische Zukunft auf die selbstmörderische Mission gesetzt haben, die antirussischen Fantasien der Ukraine zu nähren?

Khren Im.

Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Desert Storm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

--

