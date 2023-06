Über Nacht hat die westliche Presse die Wahrheit über die Ukraine radikal umgeschrieben, um Bidens Politik des endlosen Krieges zu bedienen Video Abschrift Glenn Greenwald@ggreenwald

Großen Dank an Glenn Grrenwald, einen der aufrechtesten und glaubwürdigsten Journalisten weltweit Evelyn Hecht-Galinski

Overnight, the Western Press Radically Rewrote the Truth About Ukraine to Serve Biden’s Endless War … Watch the full episode here: You’re on Rumble, the free speech Alternative to YouTube. First, we are very excited to announce documents from the U.S. security state that prove that the US government completely in the dark and with no democratic debate, indeed, unbeknownst to even high-level members of Congress, converted the Internet into a pervasive system of indiscriminate mass surveillance aimed at the American people.

Über Nacht hat die westliche Presse die Wahrheit über die Ukraine radikal umgeschrieben, um Bidens Politik des endlosen Krieges zu bedienen

Glenn Greenwald@ggreenwald

vor 3 Stunden 6. Juni 2023

Sehen Sie sich die ganze Folge hier an:

Sie sind auf Rumble, der freien Rede Alternative zu YouTube.

Zunächst freuen wir uns sehr, Dokumente des US-Sicherheitsstaates ankündigen zu können, die beweisen, dass die US-Regierung völlig im Dunkeln und ohne demokratische Debatte, ja sogar ohne Wissen hochrangiger Mitglieder des Kongresses, das Internet in ein allgegenwärtiges System der wahllosen Massenüberwachung umgewandelt hat, das auf die amerikanische Bevölkerung abzielt.

Der erste Artikel, den ich am 6. Juni 2013 im Guardian veröffentlichte, enthüllte eine geheime Anordnung des FISA-Gerichts, die von allen amerikanischen Telefongesellschaften verlangte, der NSA detaillierte Telefonaufzeichnungen aller amerikanischen Bürger auszuhändigen, ein zutiefst invasives Spionageprogramm, das es der US-Regierung ermöglichte, von jedem Anruf zu wissen, den wir mit wem und von wem geführt haben, wie lange wir telefoniert haben und zu welcher Tages- oder Nachtzeit – genau die Art von Massenüberwachung von Millionen von Amerikanern, die Präsident Obamas ranghöchster nationaler Sicherheitsbeamter, James Clapper, nur wenige Monate zuvor vor dem Senat fälschlicherweise abgestritten hatte, dass die NSA sie durchführt. Und das war der Auslöser für diesen Artikel, der Monate, ja Jahre lang über dieses streng geheime Archiv berichtete.

Um den zehnten Jahrestag zu feiern. Ich werde morgen Abend mit den beiden Personen sprechen, deren Arbeit, Mut und Integrität für diese Berichterstattung am wichtigsten waren. Unsere Quelle, der heldenhafte Whistleblower Edward Snowden, den die Obama-Regierung bei seiner Durchreise nach Russland absichtlich in eine Falle gelockt hat, um ihn und damit die Berichterstattung als Kreml-Agenten zu diskreditieren, und Laura Poitras, die wegen ihres 2004 für den Oscar nominierten Films über den Irak-Krieg auf eine Beobachtungsliste der US-Regierung gesetzt worden war und deren Film Citizenfour über die Arbeit, die wir mit Snowden in Hongkong geleistet haben, 2015 den Oscar für den besten Dokumentarfilm gewann.

Wir drei, Snowden, Laura Poitras und ich, werden morgen Abend auf die Entscheidungen zurückblicken, die wir getroffen haben, auf das Klima der Bedrohung und Einschüchterung, das sofort entstand, als wir begannen, über die Rolle der Konzernpresse bei der Verteidigung der NSA in der US-Regierung zu berichten, und auf die gesamten Auswirkungen dieser Berichterstattung. Zehn Jahre später breitet sich der Überwachungsstaat in den USA weiter aus, aber jetzt haben die Menschen viel mehr Waffen in der Hand, um diesen Überwachungsstaat zu bekämpfen. Ich freue mich sehr darauf, unsere Diskussion mit Ihnen morgen Abend in dieser Sendung live und exklusiv auf Rumble zu verfolgen.

Heute Abend wird in einem Artikel der New York Times zugegeben, was seit langem offensichtlich ist, aber bisher hinter einem Tabu versteckt war, nämlich dass das ukrainische Militär, das jetzt von der US-Regierung finanziert wird und dem die USA riesige Bestände an fortschrittlichen schweren Waffen zur Verfügung stellen, von Nazibataillonen, Naziflaggen und -bildern sowie Nazi-Ideologie überschwemmt ist.

Wir werden Ihnen zeigen, wie die US-Konzernpresse in Echtzeit die Geschichte und die Fakten über die Ukraine komplett umgeschrieben hat, um sich mit der Agenda des US-Sicherheitsstaates in Einklang zu bringen, und zwar über Nacht, indem sie einfach Fakten leugnete, über die sie ein ganzes Jahrzehnt vor dem Einmarsch Russlands berichtet und sie bestätigt hatte, und wie Big Tech seine eigene Zensurpolitik radikal umgeschrieben hat, um sicherzustellen, dass Sprache, die die Erzählungen der US-Regierung bestätigt, gedeiht, während Sprache, die von der Politik der US-Regierung abweicht, zensiert wird. Was auch immer Sie von Joe Bidens Kriegspolitik in der Ukraine halten, von seinem Engagement, das vom Establishment beider Parteien unterstützt wird, um diesen zunehmend instabilen und gefährlichen Stellvertreterkrieg anzuheizen, was auch immer Sie davon halten, es gibt nur wenige Dinge, die gefährlicher sind, als dass die Konzernmedien falsche und propagandistische Welten erschaffen, die keinen anderen Zweck haben, als die Worte der Regierung vor Dissens und kritischer Prüfung zu schützen.

Doch wie wir heute Abend aufschlüsseln und zeigen werden, ist es genau das, was die US-Konzernpresse und die westliche Presse im weiteren Sinne in voller Zusammenarbeit mit den staatlichen Sicherheitsorganen der westlichen Regierungen getan hat. So schlimm und unterdrückerisch die Medienpropaganda im Zusammenhang mit dem Irak-Krieg auch war – und sie war schlimm -, würde ich behaupten, dass die Medienpropaganda zur Aufrechterhaltung der Unterstützung für den Stellvertreterkrieg in der Ukraine noch viel extremer, repressiver, unehrlicher und von jeglichem sinnvollen Dissens abgeschirmt war.

Zur Erinnerung: System Update gibt es auch als Podcast. Sie können uns auf Spotify, Apple und allen anderen großen Podcasting-Plattformen folgen. Die Episoden erscheinen 12 Stunden, nachdem wir sie zum ersten Mal hier auf Ramble live gesendet haben. Sie können uns dort folgen und unser Programm bewerten und rezensieren, was dazu beiträgt, seine Bekanntheit zu steigern.

Jetzt aber erst einmal willkommen zu einer neuen Folge von System Update, die gleich beginnt.

Es gibt nur wenige Dinge, die gefährlicher sind, als wenn die Konzernmedien propagandistische Welten schaffen, in denen eine Tatsache, die in der einen Minute bestätigt wird, über Nacht zu einer Tatsache wird, die geleugnet wird. Wenn jahrzehntelange Erzählungen über ein Land wie die Ukraine völlig umgeschrieben, überarbeitet und beschönigt werden, mit dem spezifischen und klaren Ziel, ihre Berichterstattung mit dem Sicherheitszustand der Vereinigten Staaten und ihrer Kriegspolitik in Einklang zu bringen – und doch ist es genau das, was die US-Medien getan haben. Heute ist ein neuer Artikel in der New York Times erschienen, der sehr zähneknirschend eine Kernwahrheit über die Situation in der Ukraine anerkennt, vor der die westliche Presse ein Jahrzehnt lang gewarnt hatte. Doch dann, über Nacht, sobald Russland in die Ukraine einmarschierte und die Regierung der Vereinigten Staaten und andere westliche Regierungen sich in diesem Stellvertreterkrieg auf die Seite der Ukraine stellten, verschwanden sie einfach aus der öffentlichen Wahrnehmung. In der Tat wurde das, was die westliche Presse ein Jahrzehnt lang behauptet hatte, verboten, mit der Begründung, es handele sich um russische Propaganda oder um einen Beweis dafür, dass man mit dem Kreml verbündet oder ihm gegenüber loyal sei, wenn man es nur zugäbe, eine Taktik, die immer häufiger angewandt wird und die in der Tat die bevorzugte Taktik der westlichen Presse ist, um abweichende Meinungen zu stigmatisieren und die Öffentlichkeit zu propagieren, um jede abweichende Meinung als Illoyalität oder als Beweis für die Loyalität zum Kreml abzustempeln, fast bis hin zur Karikatur. Und doch ist die Behauptung der Illoyalität gegenüber dem eigenen Land, dem eigenen Stamm, von Natur aus sehr wirkungsvoll. Und es hat sich als sehr effektiv erwiesen, den Informationsfluss über den Irak-Krieg, von dem selbst Joe Biden sagt, dass er die Welt näher an ein nukleares Armageddon gebracht hat als je zuvor seit 1962, von abweichenden Meinungen völlig abzuschotten.

Sehen wir uns an, was die New York Times heute zugegeben hat. Die Tatsache, dass sie es zugegeben hat, ist bezeichnend, aber die Art und Weise, wie sie es zugegeben und versucht hat, es zu formulieren, ist unglaublich aufschlussreich dafür, wie propagandistisch die westliche Presse ist, wenn es um diesen Krieg geht. Die Schlagzeile lautet: “Nazi-Symbole an der ukrainischen Front werfen heikle Fragen der Geschichte auf”. In der Unterzeile heißt es: “Die Verwendung von Abzeichen mit Nazi-Emblemen durch die Truppen birgt die Gefahr, dass die russische Propaganda angeheizt und Bilder verbreitet werden, die der Westen seit einem halben Jahrhundert zu eliminieren versucht.” Sie geben also zu, dass alle möglichen Nazi-Embleme im ukrainischen Militär verbreitet sind, wir haben sie alle gesehen. Sie werden nicht nur von zufälligen Trollen gepostet, sondern sogar die ukrainische Regierung, die NATO und westliche Medien haben sich wiederholt dabei erwischen lassen, wie sie Fotos von ukrainischen Militärbataillonen und Soldaten verherrlichten, nur um dann beschämt festzustellen, dass das Bild, das sie verbreiteten und verherrlichten, klassische Nazi-Symbole enthielt. Und ich meine keine MAGA-Hüte. Ich meine die echten Nazi-Flaggen, Bilder und Symbole von Bataillonen, die ausdrücklich der neonazistischen Ideologie treu sind. Seit einem Jahrzehnt warnt die westliche Presse davor, dass die dominierende Fraktion, die beste Fraktion, die in der Ukraine kämpft, Asow und verbündete Gruppen sind, die ausdrücklich die neonazistische Ideologie übernommen haben. Nun, vielleicht sind Sie jemand, dem das egal ist. Vielleicht sind Sie jemand, der sich darüber freut, dass Neonazi-Gruppen in Europa wieder bewaffnet sind. Vielleicht glauben Sie, dass es dieses Mal gut gehen wird, anders als beim letzten Mal, als die Nazi-Ideologie in Europa Wurzeln schlug und mit schweren Waffen überschwemmt wurde. Unabhängig davon, was Sie von der Ukraine und dem Krieg halten, sollten wir wollen, dass unsere Medien die Wahrheit sagen und nicht die Geschichte so umschreiben, dass sie zur Kriegspolitik der Regierung passt, und genau darum ging es bei dieser Propaganda. Werfen wir einen Blick auf den Artikel.

Seit Russland im vergangenen Jahr mit dem Einmarsch in die Ukraine begonnen hat, haben die ukrainische Regierung und die NATO-Verbündeten drei scheinbar harmlose Fotos in ihren sozialen Medien gepostet und dann stillschweigend gelöscht: ein Soldat, der in einer Gruppe steht, ein anderer, der sich in einem Schützengraben ausruht, und ein Rettungssanitäter, der vor einem Lastwagen posiert.

Auf jedem Foto trugen Ukrainer in Uniform Aufnäher mit Symbolen, die durch Nazi-Deutschland berüchtigt wurden und seither Teil der Ikonographie rechtsextremer Hassgruppen geworden sind. Die Fotos und ihre Löschung verdeutlichen die komplizierte Beziehung des ukrainischen Militärs zur Nazi-Symbolik […] (The New York Times. June 5, 2023)

Lassen Sie mich hier aufhören. Schauen wir uns diesen Satz an. Lassen Sie ihn uns auskosten. Das ukrainische Militär hat eine “komplizierte Beziehung” zu Nazi-Symbolen! Glauben Sie, dass die New York Times, wenn es um irgendeine andere Gruppe auf diesem Planeten ginge, insbesondere wenn es darum ginge, sie zu verunglimpfen statt zu verherrlichen, die Beziehung dieser Gruppe zu Nazibildern als “kompliziert” bezeichnen würde? Wir betrachten die Umarmung von Nazi-Symbolen, Nazi-Flaggen, Nazi-Mottos, Nazi-Slogans und Nazi-Ideologien im Allgemeinen nicht als “kompliziert”. In der Tat ist es eine der einfachsten Dinge, wenn es um einen moralischen und geostrategischen Rahmen geht. Wir sollten es vermeiden, Milizen und Bataillone zu bewaffnen, die mit Nazi-Symbolen in Verbindung gebracht werden. Aber in diesem Fall muss die New York Times es rechtfertigen, muss es abmildern, und so wird es jetzt “kompliziert”. Diese Art der moralischen Relativierung zieht sich durch den gesamten Artikel.

Noch einmal: Wenn jemand im Westen einen MAGA-Hut trägt, ist das sofort ein Beweis dafür, dass er ein Nazi ist. Sie müssen vernichtet werden. Sie haben kein Recht auf freie Meinungsäußerung. Sie haben kein Recht auf ein ordentliches Verfahren. Man kann sie monatelang ohne Gerichtsverfahren einsperren, und das ist alles gerechtfertigt, weil sie Nazis sind. Aber wenn westliche Institutionen auf echte Nazis treffen, die Nazideutschland bewundern und klassische Nazi-Kollaborateure als Helden und Inspirationen betrachten, wollen neoliberale Institutionen in den Vereinigten Staaten sie bewaffnen und finanzieren und sie zu Helden machen. Hier sehen wir also die “komplizierte Beziehung”, die das ukrainische Militär zu Nazi-Bildern hat,

[…] eine Beziehung, die sowohl unter der sowjetischen als auch unter der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs geschmiedet wurde. Diese Beziehung ist besonders heikel geworden, weil der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine fälschlicherweise zu einem Nazi-Staat erklärt hat, eine Behauptung, die er zur Rechtfertigung seiner illegalen Invasion benutzt hat. […] (The New York Times. 5. Juni 2023)

Die Tatsache, dass Russland eine bestimmte Sache für wahr hält, macht es nicht unmoralisch, deren Wahrheit anzuerkennen, wenn sie tatsächlich wahr ist. Wenn das, was die russische Regierung sagt, faktisch richtig ist, macht die Tatsache, dass Ihre Ansicht mit der russischen Regierung übereinstimmt, Sie nicht zu einem russischen Propagandisten oder Kreml-Agenten. Es bedeutet nur, dass Sie beide dieselbe Tatsache anerkennen, und die Behauptung, die Putin bei der ursprünglichen Ankündigung seiner Invasion aufstellte – nämlich, dass es eine bedeutende Fraktion im ukrainischen Militär und in der Ukraine gibt, die aus Nazis besteht, und dass daher ein Teil dieser Militäroperation darauf abzielt, nicht den ukrainischen Staat zu bekämpfen – ist eine Behauptung, die vor diesem Krieg immer und immer wieder von fast allen großen westlichen Medien gemacht wurde, einschließlich, wie wir Ihnen zeigen werden, der New York Times. Und jetzt sagt die New York Times im Wesentlichen, dass der einzige Grund, warum es ein Problem ist, dass ukrainische Milizen und Bataillone in die Nazi-Ideologie verliebt sind, nicht darin liegt, dass es von Natur aus problematisch ist, dass sie Nazis sind, sondern darin, dass es die russische Propaganda stärkt – es lässt Putins Behauptung gültig erscheinen. Und wissen Sie, warum? Weil es in diesem speziellen Fall eben so ist. Und um das zu erkennen, muss man sich nur ansehen, was die westliche Presse 10 Jahre lang vor der Invasion gesagt hat, als sie ihre Geschichte über Nacht änderte, weil diese Tatsache zu unbequem wurde, um sie länger zuzugeben. Die Times fährt fort:

Die Ikonographie dieser Gruppen, einschließlich eines Totenkopfabzeichens, das von KZ-Wächtern getragen wurde, und eines Symbols, das als Schwarze Sonne bekannt ist, erscheint jetzt mit einiger Regelmäßigkeit auf den Uniformen von Soldaten, die an der Front kämpfen, einschließlich Soldaten, die sagen, dass die Symbolik die ukrainische Souveränität und den Stolz symbolisiert, nicht den Nazismus […] (The New York Times. 5. Juni 2023)

Versuchen Sie das. Versuchen Sie das! Gehen Sie auf die Straße, wenn Sie ein Konservativer in den Vereinigten Staaten sind, der stolz Nazi-Symbole und Nazi-Ideologie trägt, und wenn Ihr Foto gemacht und von der New York Times veröffentlicht wird und jeder liberale Journalist in diesem Land fordert, dass Sie gefeuert und aus dem Finanzsystem ausgeschlossen werden, versuchen Sie es mit dieser Ausrede, die die New York Times von Ukrainern akzeptiert, die Nazi-Symbole tragen: “Oh, ich interpretiere das Hakenkreuz oder die schwarze Sonne oder diese anderen Nazisymbole nicht als Nazismus. Ich interpretiere das einfach als amerikanische Souveränität und amerikanischen Stolz.” Lassen Sie mich wissen, ob das stimmt oder ob die New York Times mit dieser Behauptung sympathisiert, wenn sie von Konservativen in den Vereinigten Staaten oder im Westen kommt, im Gegensatz zu dem ukrainischen Bataillon, das Joe Biden anscheinend bis in alle Ewigkeit aufrüsten will.

Der Artikel fährt fort:

Kurzfristig droht dies, Herrn Putins Propaganda zu verstärken und seinen falschen Behauptungen, die Ukraine müsse “entnazifiziert” werden, Nahrung zu geben – eine Position, die die Tatsache ignoriert, dass der ukrainische Präsident, Wolodymyr Selenskyyj, Jude ist […] (The New York Times. 5. Juni 2023)

Lassen Sie mich hier noch einmal anhalten. Was die Times Ihnen sagen will, ist, dass Sie sich keine Sorgen darüber machen müssen, dass eine große Anzahl ukrainischer Soldaten, ukrainischer Menschen und ukrainischer Bataillone offen die Nazi-Ideologie vertritt, weil der Präsident der Ukraine Jude ist.

Ich möchte, dass Sie das nächste Mal, wenn jemand sagt, dass die Vereinigten Staaten ein Problem mit systemischem Rassismus haben oder dass die Vereinigten Staaten ein Land sind, das auf der Vorherrschaft der Weißen gegründet ist – Behauptungen, die im liberalen Diskurs sehr verbreitet sind -, darauf antworten: “Das kann natürlich nicht stimmen, denn schließlich ist der Präsident der Vereinigten Staaten von 2008 bis 2016, Barack Obama, schwarz. Daher kann es nicht wahr sein, dass die Vereinigten Staaten auf einer Ideologie der weißen Vorherrschaft gegründet sind oder dass diese Ideologie weiterhin die vorherrschende Ideologie in den Vereinigten Staaten ist.” Oder man kann darauf hinweisen, dass nicht nur der gewählte und wiedergewählte Präsident Obama schwarz ist, sondern auch die derzeitige Vizepräsidentin, Kamala Harris, ebenfalls. Und damit ist die Behauptung, die Vereinigten Staaten seien ein rassistisches Land, widerlegt. Das scheint bei der New York Times zu funktionieren, wenn es um die Ukraine geht – ich glaube nicht, dass man bei ähnlichen Behauptungen über die Vereinigten Staaten sehr erfolgreich argumentieren würde.

Der Artikel fährt fort.

Allgemeiner ausgedrückt: Die Ambivalenz der Ukraine in Bezug auf diese Symbole und manchmal sogar ihre Akzeptanz birgt die Gefahr, dass Ikonen, die der Westen mehr als ein halbes Jahrhundert lang versucht hat zu eliminieren, neues Leben im Mainstream bekommen. […] (The New York Times. 5. Juni 2023)

Okay, die New York Times räumt also ein, dass die Ukraine Nazi-Symbolen zwiespältig gegenübersteht, und manchmal scheint es sogar eine ziemlich große Sache zu sein, sie zu akzeptieren, wenn man bedenkt, dass es sich um das Land handelt, das wir zu einem der am besten bewaffneten Länder der Welt machen. Worin besteht die Besorgnis der New York Times über diese Tatsache? Ist es die Tatsache, dass Nazis bewaffnet werden und dies in der Zukunft zu sehr gefährlichen Ergebnissen führen könnte? Nein, die Sorge ist, dass dies “das Risiko birgt, dass Ikonen, die der Westen mehr als ein halbes Jahrhundert lang versucht hat auszurotten, neues Leben im Mainstream bekommen”.

“Was mich im ukrainischen Kontext beunruhigt, ist, dass die Menschen in der Ukraine, die entweder in Führungspositionen sind, entweder nicht wissen oder nicht bereit sind, anzuerkennen und zu verstehen, wie diese Symbole außerhalb der Ukraine gesehen werden”, sagte Michael Colborne, ein Forscher bei der investigativen Gruppe Bellingcat, der die internationale extreme Rechte studiert. (The New York Times. 5. Juni 2023)

Sind Sie überrascht, dass der erste Experte – der unpolitische, neutrale Experte – der von der New York Times in diesem Artikel zitiert wird, zufällig jemand von Bellingcat ist, der in einem Bericht, den wir vor zwei Wochen ausgestrahlt haben – und der von fast 2 Millionen Menschen gesehen wurde – dokumentiert hat, dass er von den staatlichen Sicherheitsorganen des Westens finanziert und geprägt wird, also von genau den Regierungen, die hinter dem Krieg in der Ukraine stehen? Und hier versucht er zu sagen, dass das einzige Problem dabei nicht ist, dass diese Ideologien ziemlich gefährlich sind – also der Nazismus – sondern dass sie im Westen eine schlechte PR haben. Und es ist wirklich wichtig, eine gute PR im Westen aufrechtzuerhalten, damit der Westen die Ukraine weiterhin finanziert und bewaffnet.

Mit anderen Worten: Das Problem ist nicht, dass die Ukrainer Nazis sind. Das Problem ist, dass sie zu offen damit umgehen.

“Ich denke, die Ukrainer müssen zunehmend erkennen, dass diese Bilder die Unterstützung für ihr Land untergraben.” (The New York Times. 5. Juni 2023)

Sollten sie nicht die Unterstützung für das Land untergraben? Sollte nicht die Tatsache, dass die führenden Kampftruppen in der Ukraine mit Nazis und Menschen besetzt sind, die der Nazi-Ideologie anhängen, die Unterstützung für das Land untergraben? Nochmals, wenn ich von Nazi-Ideologie spreche, muss man sehr vorsichtig sein, denn im westlichen Diskurs ist dieser Ausdruck so überstrapaziert worden – dass Trump ein Nazi ist, dass Trump der neue Hitler ist, dass die Trump-Bewegung faschistisch ist, dass sie auf weißer Vorherrschaft basiert, wurde immer wieder behauptet, so dass diese Worte ihre Bedeutung verloren haben. Wenn man heute jemanden als Nazi bezeichnet, bedeutet das in der Regel, dass derjenige ein Konservativer ist oder von der Orthodoxie des Establishments abweicht, egal ob von rechts oder von links. Aber es hat tatsächlich eine Bedeutung. Es gibt echte Nazis. Es gibt so etwas wie eine Nazi-Ideologie, und das sind die echten Anhänger dieser Ideologie. Das einzige Problem, so die New York Times und ihre Partner bei Bellingcat, ist, dass dies der Ukraine schlechte PR bringt. Es ist wichtig, gute PR für die Ukraine zu machen, damit wir sie weiter bewaffnen und finanzieren können.

Bisher hat das Bildmaterial die internationale Unterstützung für den Krieg nicht beeinträchtigt […]

Warum eigentlich nicht? Warum hat dieses Bildmaterial, das die New York Times als regelmäßige oder häufige Berufung auf die Nazi-Ideologie und Nazi-Symbole durch das ukrainische Militär beschreibt, die internationale Unterstützung für den Krieg nicht untergraben? Ich sollte auch darauf hinweisen, dass die internationale Unterstützung für das Wort “United” in der New York Times im Wesentlichen die Vereinigten Staaten, Großbritannien und einige westeuropäische Verbündete umfasst. Darüber hinaus gibt es nicht sehr viel.

Bislang hat das Bildmaterial die internationale Unterstützung für den Krieg nicht beeinträchtigt. Es hat jedoch Diplomaten, westliche Journalisten und Interessengruppen in eine schwierige Lage gebracht: Wer auf die Ikonographie aufmerksam macht, riskiert, der russischen Propaganda in die Hände zu spielen. Wenn man nichts sagt, kann sie sich weiter verbreiten. (The New York Times. 5. Juni 2023)

Okay. Man könnte meinen, dass die New York Times mit “schwieriger Lage” meint, dass diese Diplomaten, westlichen Journalisten und Interessengruppen dafür eintreten, dass Neonazi-Gruppen finanziert werden, und das ist die schwierige Lage. Das ist nicht das, was sie meinen. Das ist nicht die schwierige Position. Was ist die schwierige Position, in der sie sich befinden? “Wenn man die Aufmerksamkeit auf die Ikonographie lenkt, riskiert man, der russischen Propaganda in die Hände zu spielen, und wenn man nichts sagt, kann sie sich weiter verbreiten. Mit anderen Worten: Es könnte für Russland hilfreich sein, auf die Wahrheit hinzuweisen. Die Wahrheit – die Journalisten vor allem aufdecken sollen, damit Sie entscheiden können, welche Politik Sie unterstützen – weil das Russland helfen könnte, Journalisten befinden sich in einer schwierigen Lage, ob sie diese Fakten zugeben sollen oder nicht.

Dies ist der Teil, der am verblüffendsten ist. Selbst jüdische Gruppen und Anti-Hass-Organisationen, die traditionell hasserfüllte Symbole anprangern, haben sich weitgehend zurückgehalten. Insgeheim haben sich einige führende Persönlichkeiten Sorgen gemacht, dass sie als Anhänger der russischen Propaganda angesehen werden könnten.

Die ADL, die Anti-Defamation League, sprach früher sehr offen über die Tatsache, dass sie das Asowsche Bataillon als eine außerordentlich bedrohliche Neonazi-Gruppe ansah. Sie haben das immer wieder gesagt. Und jetzt plötzlich, weil das Aufzeigen dieser Tatsache die Agenda des US-Sicherheitsstaates untergraben könnte, werden Gruppen, die angeblich existieren, um das jüdische Volk vor Antisemitismus zu schützen, die aber in Wirklichkeit die Interessen der Demokratischen Partei vorantreiben wollen, nicht länger tatsächliche Neonazi-Gruppen anprangern oder Bedenken über deren Bewaffnung äußern, weil dies die Politik von Joe Biden untergraben würde.

Für den Fall, dass Sie glauben, es handele sich nur um Einzelfälle von Twitter-Trollen in der Ukraine, auf Twitter oder anderswo, berichtet die New York Times:

Im April postete das ukrainische Verteidigungsministerium auf seinem Twitter-Account das Foto eines Soldaten, der einen Aufnäher mit einem Totenkopf trägt, der auch als Totenkopf bekannt ist. Das spezifische Symbol auf dem Bild wurde durch eine Nazi-Einheit bekannt, die während des Zweiten Weltkriegs Kriegsverbrechen beging und Konzentrationslager bewachte […] (The New York Times. June 5, 2023)

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat ein Foto gepostet, auf dem Soldaten verherrlicht werden, die genau die Symbole tragen, die Nazi-Einheiten während des Zweiten Weltkriegs trugen, als sie Kriegsverbrechen begingen und Konzentrationslager bewachten.

Der Aufnäher auf dem Foto zeigt den Totenkopf auf einer ukrainischen Flagge mit einer kleinen Zahl 6 darunter. Dieser Aufnäher ist das offizielle Merchandising-Produkt von Death In June, einer britischen Neo-Folk-Band, die laut dem Southern Poverty Law Center “Hassreden” produziert, die Themen und Bilder von Faschismus und Nazismus ausnutzen.” (The New York Times. 5. Juni 2023)

Sie sehen also, dass alle Zutaten für das, was normalerweise zur Zerstörung von Menschen führt, jetzt vorhanden sind. Die Nazi-Ideologie und die Nazi-Symbole sind im ukrainischen Militär – dem Militär, das die Regierung der Vereinigten Staaten mit Ihrem Geld finanziert, bewaffnet und aufrüstet – so allgegenwärtig, dass sie anscheinend nicht in der Lage sind, Fotos von Soldaten zu finden, auf denen sie nicht zu sehen sind.

Ich habe die ADL erwähnt, die laut der New York Times – die Times hat sie nicht genannt, aber sie gehört zu den jüdischen Gruppen, die jetzt zögern, sie anzuprangern, weil sie befürchten, dass sie die US-Außenpolitik untergraben, aber im Jahr 2019, im September 2019, hatte die ADL keine Probleme damit, anzuerkennen, was im Westen weithin anerkannt wurde.

Diese ukrainische extremistische Gruppe, die sich Asow-Bataillon nennt, hat Verbindungen zu Neonazis und White Supremacists. Unser neuester Bericht über die internationale weiße Vorherrschaft beschreibt, wie sie versuchen, mit gleichgesinnten Extremisten aus den USA in Verbindung zu treten: adl.org/resources/repo. (@adl Sept. 23, 2019)

Und dann ist da noch Mike Levine, dessen eigener Tweet lautet:

Das FBI hat ein Mitglied der US-Armee verhaftet, das angeblich Pläne zur Bombardierung eines großen US-Nachrichtensenders erörtert hat, über Reisen in die Ukraine diskutiert hat, um mit gewalttätigen rechtsextremen Gruppen zu kämpfen, und angeblich online Informationen darüber verbreitet hat, wie man Bomben baut. Er soll auch @BetoORourke erwähnt haben. (@MLevineReports)

This is just 2019. Das ist nicht 20 Jahre her. It was four years ago. Das sind drei Jahre, zweieinhalb Jahre vor der russischen Invasion, wo diese Tatsache über das Asow-Bataillon, dass sie eine Neonazi-Gruppe und die dominierende Kampftruppe im ukrainischen Militär sind, von einer weithin anerkannten Tatsache zu einer tabuisierten, unaussprechlichen Wahrheit wurde, weil Wladimir Putin es zufällig auch sagte.

Ich könnte die ganze Nacht damit verbringen, westliche Medienberichte aufzuzeigen, in denen immer wieder darauf hingewiesen wird, dass in der Ukraine eine große Gefahr besteht, dass die führenden Kämpfer, die am besten ausgebildeten und erfahrensten Kämpfer Nazis sind.

Das bedeutet nicht, dass alle Ukrainer oder die meisten Ukrainer Nazis sind. Das bedeutet das alles nicht. Es ist sehr ähnlich wie in Syrien, wo die syrische Revolution mit vielen normalen Syrern begann, die gegen die Regierung von Bashar Assad kämpften, aber als die Kämpfe wirklich ausbrachen und in sehr ernste Kämpfe und einen Stellvertreterkrieg ausbrachen, wie es normalerweise geschieht, konnten die normalen Bürger nicht an diesem Niveau der Kämpfe teilnehmen, und es war absolut richtig, dass die führenden kämpfenden Kräfte, die gegen Assad kämpften, al-Qaida unterstützten, auf deren Seite die Vereinigten Staaten schließlich kämpften. ISIS und al-Qaida wollten Bashar Assad stürzen, ebenso wie die Vereinigten Staaten. Das bedeutet also nicht, dass Syrer, einschließlich der Gegner von Assad, Anhänger von al-Qaida oder ISIS sind. Aber es bedeutet, dass, wenn man Syrien im Namen der Beseitigung Assads mit Waffen überschwemmen will, viele dieser Waffen in den Händen von ISIS und al-Qaida landen werden. Erinnern Sie sich an al-Qaida, die Gruppe, die einen 20-jährigen Krieg gegen den Terror rechtfertigte und die wir dann in Syrien aufgerüstet haben? Die Regierungsberichte besagen, dass viele unserer Waffen in Syrien in die Hände von ISIS und al-Qaida gelangt sind.

Was meinen Sie, wer sind die führenden Kämpfer in der Ukraine? Glauben Sie, dass es sich um ganz normale Ukrainer handelt, die Wehrpflichtige in einer Armee sind, die manchmal die Strafen für Desertion ständig erhöhen muss, weil sie eigentlich nicht kämpfen wollen, weil sie wissen, dass sie in diesem Krieg als Kanonenfutter benutzt werden? Oder glauben Sie, es sind die gut ausgebildeten Neonazi-Milizen, vor denen der Westen seit einem Jahrzehnt warnt, weil sie die führenden Kämpfer sind?

Hier ist The Guardian im Jahr 2014. Und dort sehen Sie den Artikel “Azov Fighters Are Ukraine’s Greatest Weapon and Maybe Its Greatest Threat”.

Man hatte nicht das Gefühl: “Oh, das sind nur ein paar Einzelfälle von ein paar Nazis.” Dies war und ist die führende Kampftruppe in der Ukraine. “Der Wunsch der rechtsextremen Freiwilligen des Bataillons, “den Kampf nach Kiew zu bringen”, ist eine Gefahr für die Stabilität nach dem Konflikt.” Sie mögen die Kiewer Regierung nicht. Sie mögen die Demokratie nicht. Weil sie Nazis sind. Ihr Plan ist es, zuerst die Russen zu bekämpfen und die Russen aus ihrem Land zu vertreiben und sich dann gegen die demokratische Herrschaft und die Regierung zu wenden, die ursprünglich 2014 von Victoria Nuland in den Vereinigten Staaten installiert wurde – und sie hassen auch Zelenskyy und die Kiewer Regierung.

So heißt es im Artikel des Guardian.

Aber es wächst die Sorge, dass die Asow-Bataillone und andere Freiwilligenbataillone zwar die stärkste und zuverlässigste Kraft der Ukraine auf dem Schlachtfeld gegen die Separatisten sein könnten, aber auch die größte Bedrohung für die ukrainische Regierung und vielleicht sogar für den Staat darstellen, wenn der Konflikt im Osten vorbei ist. Der Asow gibt besonderen Anlass zur Besorgnis, da viele seiner Mitglieder rechtsextreme, ja sogar neonazistische Tendenzen haben. (The Guardian. 10. September 2014)

Wie ich bereits erwähnt habe, hat die New York Times – die heute behauptet, man könne diese Asow-Bataillone nicht als Nazis bezeichnen, weil das die Propaganda von Wladimir Putin anheizen würde – das Gleiche gesagt und hatte kein Problem damit, es immer wieder zu sagen, weil es vor dem Krieg die Wahrheit war. Das ist es, was ich meine, wenn ich sage, dass die westlichen Medien die Geschichte vor Ihren Augen komplett revidiert und umgeschrieben haben, weil die Wahrheit die Kriegspolitik der Regierung Biden und der NATO behindert hat. Und noch einmal: Selbst wenn Sie die Kriegspolitik der Biden-Administration und der NATO in der Ukraine unterstützen, wollen Sie nicht, dass die Medien als Propagandisten die Öffentlichkeit täuschen, indem sie relevante Fakten verschweigen oder falsche Behauptungen verbreiten, weil sie als Agenten des Sicherheitsstaates handeln. Aber das ist die Rolle der Konzernmedien in den Vereinigten Staaten. Und deshalb halte ich es für so wichtig, sich darauf zu konzentrieren.

Hier ist nur einer von vielen Artikeln der New York Times aus dem Jahr 2015, in dem es um die dominierenden Fraktionen im ukrainischen Militär geht. Es geht um islamische Bataillone, darunter auch Tschetschenen, die der Ukraine im Krieg gegen die Rebellen helfen, was zu Konflikten geführt hat, weil die Neonazi-Bataillone islamische Kämpfer nicht mögen. Hier ist, was die New York Times sagte:

Abgesehen von einem Feind haben diese Gruppen nicht viel mit den Ukrainern gemeinsam – und schon gar nicht mit den westlichen Verbündeten der Ukraine, einschließlich der Vereinigten Staaten. Der Rechte Sektor zum Beispiel bildete sich während der Straßenproteste in Kiew im letzten Jahr aus einem halben Dutzend ukrainischer nationaler Randgruppen wie dem Weißen Hammer” und dem Dreizack von Stepan Bandera. Eine andere, die Asow-Gruppe, ist offen neonazistisch […] (The New York Times. July 7, 2015)

Lassen Sie mich das noch einmal sagen – das ist die New York Times, die Ihnen heute sagte, dass nur Putin-Propagandisten so etwas sagen:

Zum anderen ist die Asow-Gruppe ein offener Neonazi, der das mit der SS assoziierte Symbol des “Wolfshakens” verwendet.

Um die Fähigkeiten der regulären ukrainischen Streitkräfte zu stärken und Kiews Abhängigkeit von diesen quasi-legalen Paramilitärs zu verringern, bildet die US-Armee die ukrainische Nationalgarde aus. Den Amerikanern ist es ausdrücklich untersagt, den Mitgliedern der Asow-Gruppe Anweisungen zu erteilen. (The New York Times. 7. Juli 2015)

So weit ist es bekannt und bewiesen, dass die Asow-Gruppe Nazis waren – und dass die US-Regierung, die historisch gesehen kein Problem damit hat, Nazi-Gruppierungen zu unterstützen, wenn es ihrer Agenda entspricht. In der Tat wurden nach dem Zweiten Weltkrieg viele dieser Top-Nazis von der CIA und sogar von der NASA unterstützt. Viele NASA-Wissenschaftler stammten aus dem Nazi-Raumfahrtprogramm, weil die USA in ihrem Kampf gegen die Sowjetunion im Kalten Krieg gerne mit Neonazi- oder Proto-Nazi-Gruppen zusammenarbeiteten. Aber selbst in diesem Rahmen war das Asow-Bataillon im Jahr 2015 eine Brücke zu weit für die US-Regierung und das US-Militär, dem es ausdrücklich verboten war, das Asow-Bataillon und andere genossenschaftlich ausgerichtete Gruppen auszubilden, obwohl sie versuchten, die ukrainische Armee für den Kampf gegen die Russen auszubilden.

So berichtete die New York Times im Jahr 2015 darüber. Hören Sie, wie sich das im Jahr 2022 änderte, als es nicht mehr bequem war, das zuzugeben. Hier ist die Schlagzeile “Warum Wladimir Putin sich auf die Nazis beruft, um seine Invasion der Ukraine zu rechtfertigen.”

Erinnern Sie sich, das ist dieselbe Zeitung, die selbst 2015 davor warnte, dass das ukrainische Militär mit Nazibataillonen wie Asow gefüllt sei. Und jetzt sagen sie, dass nur Wladimir Putin so denkt. Warum sollte er sich auf Nazis berufen, um seine Invasion in der Ukraine zu rechtfertigen? Hier ist, was die Times nach Beginn des Krieges schrieb: “Die Sprache der russischen Invasion wurde von dem Wort “Nazi” beherrscht – eine rätselhafte Behauptung über ein Land, dessen Führer Jude ist.” Das ist die Zwischenüberschrift. Wir sind wieder bei demselben Argument über Obama und Kamala Harris. Wie kann die Ukraine ein Nazi-Problem haben, wenn der Präsident Jude ist?

Da ukrainische nationalistische Gruppen jetzt eine wichtige Rolle bei der Verteidigung ihres Landes gegen die russische Invasion spielen, haben westliche Unterstützer der Ukraine um den richtigen Ton gerungen.

Facebook erklärte letzte Woche, es mache eine Ausnahme von seinen Anti-Extremismus-Richtlinien, um Lob für die rechtsextreme ukrainische Militäreinheit Asow-Bataillon zuzulassen, und zwar “ausschließlich im Zusammenhang mit der Verteidigung der Ukraine oder in ihrer Rolle als Teil der ukrainischen Nationalgarde. (The New York Times. 17. März 2022)

Wir kommen gleich zu dem, was Facebook getan hat: Es hat seine Zensurrichtlinien komplett umgeschrieben. Vor Februar 2022 war es auf Facebook verboten, das Asowsche Bataillon zu loben. Basierend auf den. Die Zensurrichtlinien von Facebook verbieten es, Nazigruppen wie das Asowsche Bataillon zu loben. Als der Krieg begann, machte Facebook eine Ausnahme, wie wir Ihnen gleich zeigen werden. Das Erstaunliche ist jedoch, dass das Asowsche Bataillon, das lange Zeit als Nazi- und Neonazi-Gruppierung galt, in der New York Times nun als rechtsextreme oder sogar ukrainische nationalistische Gruppierung bezeichnet wird. Sie ändern einfach ihren Sprachgebrauch komplett. Was sie zuvor ein Jahrzehnt lang behauptet hatten – zusammen mit dem Guardian, dem Time Magazine und der BBC, wie wir Ihnen gleich zeigen werden – hat sich über Nacht in einen anderen Sprachgebrauch verwandelt.

Hier möchte ich Ihnen einen Bericht der BBC aus dem Jahr 2012 zeigen. Ich zeige Ihnen nur ein paar Beispiele dafür, was die BBC über das Asow-Bataillon sagte. Signalisieren Sie einen Ton, ein Gefühl für den Tenor, mit dem über diese Gruppe gesprochen wurde, die Gruppe, die der Westen jetzt aufrüstet, bevor es notwendig war, sie zu leugnen.

(Video. BBC. 2012)

AUS: Die ganze Bar war ein Schrein für den Rechtsextremismus. Es gab keltische Kreuze, Hakenkreuze und White-Power-Symbole. Es gab auch eine ungesunde Besessenheit mit Nazi-Deutschland.

Aber es war schwieriger, genau festzulegen, woran Faddin glaubt.

Faddin: Nein, wir sind keine Nazis. Nein, nein, Neonazis, nein.

BBC: Aber Sie unterstützen einige Aspekte.

Faddin: Einige Aspekte, ja. Einige positive Aspekte, natürlich, denn ohne Adolph Hitler wäre Deutschland jetzt nicht deutsch.

BBC: Faddin ist ein Rekrutierer für eine Gruppe namens Patriot of Ukraine. Das ist ein Patriot-Video, aber sie behaupten, dass sie illegale Einwanderer zusammentreiben, die sie abschieben wollen.

Faddin: Eine Rasse, eine Nation, ein Vaterland. Wir müssen uns vorbereiten auf… Manchmal denken wir, es ist ein Bürgerkrieg. Natürlich will niemand einen Krieg haben, sonst stirbt jemand. Manche vielleicht nicht, wissen Sie. Aber wir müssen auf alles vorbereitet sein.

BBC: Rekrutieren Sie auf den Tribünen? Versuchen Sie, neue Mitglieder zu finden?

Faddin: Oh, ja. Faddin: Ja.

BBC: Ich könnte mir vorstellen, dass Fußballplätze ein fruchtbares Rekrutierungsfeld für die Patriots sein könnten. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion gehen rechtsgerichtete Politik und Hooliganismus Hand in Hand. Bei diesem Spiel entdeckte ich zwei Fans mit Patriot-Logos auf ihren T-Shirts, und es dauerte nicht lange, bis der faschistische Gruß ertönte. Eine Geste, die ich bei jedem ukrainischen Spiel, das ich besuchte, beobachten konnte.

Ich meine, was will man mehr? Er sagte: “Bei jedem einzelnen ukrainischen Spiel, das ich besuchte, sah ich Leute, die das taten. Sie trugen keine Trump-Schilder oder Trump-T-Shirts, aber sie salutierten vor den Nazis, schmückten sich mit Hakenkreuzen und sprachen über die positiven Aspekte von Hitler in Nazideutschland. Und noch einmal: Vielleicht stört Sie das nicht. Das ist Ihr gutes Recht zu sagen: “Das stört mich nicht. Ich bin froh, dass die Vereinigten Staaten diese Gruppen bewaffnet haben. Aber es ist die Aufgabe der Medien, zumindest die Wahrheit anzuerkennen und darüber zu berichten. Und das taten sie früher, bis dies mit der Agenda der US-Regierung unvereinbar wurde.

Sie mögen sagen, das war 2012. Der Artikel der New York Times ist von 2015. Der Guardian-Artikel ist von 2014. Das ging bis zum Beginn des Krieges in der Ukraine so weiter.

Hier ist ein Time-Magazin, eine Mini-Dokumentation über das Asow-Bataillon, das sie im Wesentlichen immer wieder als Neonazis, weiße Rassisten und 2021 bezeichnet. Sie haben es auf Twitter gepostet, es hat sich viral verbreitet. Alle fanden es toll. “Oh, mein Gott, das sind echte Nazis, die das ukrainische Militär dominieren. Das scheint ein großes Problem zu sein.” Das war weniger als ein Jahr, bevor Russland in die Ukraine einmarschierte, und dann wurde dies zu einer verbotenen Tatsache, auf die man hinweisen musste. Jeder, der darauf hinwies, was das Time-Magazin – das die meisten Mainstream-Medien im Jahr 2021 veröffentlichten – über Nacht zu einem russischen Propagandisten machte.

Dieser Titel lautet “

” Er ist 8 Minuten lang. Es ist mehr und mehr das Gleiche. Noch einmal: Sie sprechen hier über das TIME Magazine. Mehr Mainstream als das TIME Magazine gibt es nicht.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass Big Tech seine sensible Politik immer mit dem US-Sicherheitsstaat abstimmt. Immer, und nicht nur mit dem US-Sicherheitsstaat, sondern mit dem US-Establishment im Allgemeinen. Von Beginn der COVID-Pandemie an bis über ein Jahr später war es verboten, in Frage zu stellen, ob die COVID-Pandemie tatsächlich so entstanden ist, wie Dr. Fauci und der Lancet-Brief behaupteten, nämlich durch natürliche Arten, die auf chinesischen Nassmärkten herumspringen. Sie dürfen nicht sagen, dass Sie glauben, dass die Beweise zeigen, dass es wahrscheinlicher ist, dass die Pandemie aus dem Labor in Wuhan stammt, und zwar durch von den USA finanzierte Forschung in diesem Labor – das wurde verboten. Entweder wurde Ihr Beitrag gelöscht oder Sie wurden ganz von Facebook und anderen sozialen Medienplattformen verbannt. Und erst als die Biden-Administration – sogar die Biden-Administration – die Ungewissheit über diese Behauptung einräumte – weil, wie wir wissen, ihr führendes Eliteteam von Wissenschaftlern im Energieministerium jetzt glaubt, dass es wahrscheinlicher ist, nicht nur möglich, sondern wahrscheinlicher, dass COVID aus einem Laborleck im Wuhan-Labor stammt, wurde diese Ansicht von den sozialen Medien gesperrt, weil die US-Regierung sie gesperrt haben wollte.

Ich hoffe, Sie können erkennen, in welchem Ausmaß Sie in einem Zensurregime leben. Ich weiß, dass wir nicht so über uns denken. Ich weiß, dass wir denken, Zensur könnte hier und dort passieren. Wir leben in einer Kultur der Zensur. Man kann im Internet eine abweichende Meinung finden, wenn man nur lange genug danach sucht. Aber auf den meisten Mainstream-Plattformen, über die die meisten Amerikaner ihre Informationen beziehen, wird streng kontrolliert, was man sagen darf und was nicht, und so oft ist das, was mit der Begründung verboten wird, es sei Desinformation, in Wirklichkeit die Wahrheit. Die Frage ist nicht, ob es wahr ist. Die Frage ist: Fördert oder behindert es die Interessen der US-Machtzentren? Big Tech zensiert im Einklang mit dieser Agenda.

Als der Krieg in der Ukraine begann, lautete die Facebook-Politik, wie ich bereits sagte, dass es nicht erlaubt sei, das Asow-Bataillon zu loben, weil es als Nazigruppe angesehen wurde, und auf Facebook ist das Loben von Nazis verboten. Aber das war ein Problem für Facebook und den amerikanischen Sicherheitsstaat, denn sobald der Krieg in der Ukraine begann, wurde das Asow-Bataillon zu Helden. Sie waren die Gruppe, die wir bewaffneten. Wie konnte Facebook die Lobpreisung des Asow-Bataillons verbieten, wenn sie so zentral für uns war? Man bräuchte eine Kriegspolitik in der Ukraine. Und so änderte Facebook über Nacht seine Zensurpolitik und schuf eine Ausnahme von seinem Verbot, Nazis zu loben, um Lob für das Asowsche Bataillon zu ermöglichen.

Aus The Intercept – und es wurde weithin berichtet, im Februar 2022, also kurz vor Beginn des Krieges – “Facebook erlaubt Lob des ukrainischen Neo-Nazi-Bataillons, wenn es gegen die russische Invasion kämpft.” Hier ist die Unterüberschrift: “Die Umkehrung wirft Fragen über Facebooks Blacklist-basierte Inhaltsmoderation auf, der es laut Kritikern an Nuancen und Kontext mangelt.”

Facebook wird seinen Milliarden von Nutzern vorübergehend erlauben, das Asow-Bataillon zu loben, eine ukrainische Neonazi-Militäreinheit, die zuvor aufgrund der Richtlinien des Landes für gefährliche Personen und Organisationen verboten war […] (The Intercept. 24. Februar 2022)

Ich möchte nur, dass Sie das kurz verinnerlichen. Facebook hat etwas, das man die Richtlinie für gefährliche Personen und Organisationen nennt. Dabei handelt es sich um eine Liste von Personen und Organisationen, die Facebook als zu gefährlich einstuft, um sie zu loben. Auf dieser Liste stand auch das Asowsche Bataillon. Doch dann änderten sie ihre Richtlinie.

Die Änderung der Richtlinien, die in dieser Woche vorgenommen wurde, ist auf die laufende russische Invasion in der Ukraine und die vorangegangenen militärischen Eskalationen zurückzuführen. Das Asow-Bataillon, das als bewaffneter Flügel der breiteren ukrainischen weiß-nationalistischen Asow-Bewegung fungiert, begann als freiwillige antirussische Miliz, bevor es 2014 offiziell in die ukrainische Nationalgarde aufgenommen wurde; das Regiment ist für seinen Hardcore-Rechtsextremismus bekannt […] (The Intercept. Feb. 24, 2022)

Das ist ein langer Weg, um den Nazismus zu umgehen. Aber dann fügt Sam Biddle, der Reporter von The Intercept, zu seiner Ehre hinzu,

[…] und die neonazistische Ideologie, die unter ihren Mitgliedern allgegenwärtig ist.

Obwohl die Gruppe in den letzten Jahren ihre Neonazi-Sympathien heruntergespielt hat, sind die Affinitäten der Gruppe nicht unauffällig: Asow-Soldaten marschieren und trainieren in Uniformen mit Symbolen des Dritten Reichs; ihre Führung wurde Berichten zufolge von amerikanischen Alt-Right- und Neonazi-Elementen umworben; und 2010 erklärte der erste Kommandeur des Bataillons und ehemalige ukrainische Parlamentsabgeordnete Andriy Biletsky, dass es das nationale Ziel der Ukraine sei, die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug gegen die von Semiten geführten Untermenschen zu führen.

Da sich die russischen Streitkräfte Berichten zufolge schnell gegen Ziele in der gesamten Ukraine bewegen, bringt Facebooks stumpfer, listenbasierter Ansatz zur Moderation das Unternehmen in eine Zwickmühle: Was passiert, wenn eine Gruppe, die man als zu gefährlich eingestuft hat, um sie frei zu diskutieren, ihr Land gegen einen groß angelegten Angriff verteidigt? (The Intercept. 24. Februar 2022)

Mit anderen Worten, dieser Intercept-Artikel legt nahe, dass Nazis manchmal gut sind. Nazis sind gut, wenn sie gegen den Feind der USA kämpfen. Das ist seit langem die Politik der USA. Während des Kalten Krieges haben wir Nazigruppen, Nazibataillone und Naziregierungen bewaffnet und finanziert, die sich an allen möglichen Kriegsverbrechen und Massakern gegen ihr eigenes Volk und ihre Nachbarländer beteiligten – und die USA haben sie finanziert und bewaffnet. Dies ist nur eine Erweiterung dieser Denkweise.

Das war nicht die einzige Änderung der Zensurpolitik, die Facebook vorgenommen hat, um der Politik der Regierung Biden entgegenzukommen. Von Reuters, im nächsten Monat, im März 2022, “Facebook erlaubt Kriegsbeiträge, die zu Gewalt gegen russische Invasoren aufrufen.” Facebook hat seit langem, wie die meisten großen Social-Media-Plattformen, eine Richtlinie, die die Befürwortung von Gewalt gegen bestimmte Personen verbietet. Auf den meisten großen Tech-Plattformen ist es nicht erlaubt, Gewalt zu befürworten, aber Facebook änderte diese Richtlinie, um es zu erlauben, Gewalt gegen russische Personen zu befürworten, nicht gegen Ukrainer oder ein anderes Land, nur gegen Russen.

Meta Platforms wird es Facebook- und Instagram-Nutzern in einigen Ländern erlauben, im Zusammenhang mit der Invasion in der Ukraine zu Gewalt gegen Russen und russische Soldaten aufzurufen, wie aus internen E-Mails hervorgeht, die Reuters am Donnerstag einsehen konnte. (Reuters. 11. März 2022)

Sehen Sie, wie dehnbar diese Begriffe sind, wenn sie von ihnen verwendet werden? Wer ist ein Nazi? Wer ist ein “White Supremacist”? Was ist Hassrede? Sie schreiben die Definitionen buchstäblich um, wann immer es ihnen passt, direkt vor Ihren Augen, und erwarten dann, dass Sie der Zuverlässigkeit dieser Begriffe vertrauen, obwohl sie sie so eklatant manipulieren, um ihre Agenda voranzutreiben.

Das Social-Media-Unternehmen lässt auch vorübergehend einige Beiträge zu, in denen zum Tod des russischen Präsidenten Wladimir Putin oder des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko aufgerufen wird, wie aus internen E-Mails an seine Inhaltsmoderatoren hervorgeht. “Als Folge der russischen Invasion in der Ukraine haben wir vorübergehend Formen der politischen Meinungsäußerung zugelassen, die normalerweise gegen unsere Regeln verstoßen würden, wie z.B. gewalttätige Äußerungen wie ‘Tod den russischen Invasoren’; wir werden jedoch weiterhin keine glaubwürdigen Aufrufe zur Gewalt gegen russische Zivilisten zulassen”, sagte ein Meta-Sprecher in einer Erklärung. (Reuters. 11. März 2022)

Sehen Sie, welch extreme Kontrolle darüber ausgeübt wird, was man sagen darf und was nicht, und woher Milliarden von Menschen ihre Informationen beziehen? Das ist der Grund, warum, wie wir schon früher berichtet haben, immer dann, wenn eine Gesetzgebung ansteht, die darauf abzielt, die monopolistische Macht von Big Tech zu brechen, die ersten Leute, die sich zur Verteidigung ihrer monopolistischen Macht erheben, um gegen diese Gesetzgebung zu argumentieren, führende Mitglieder des US-Sicherheitsstaates sind, ehemalige Agenten des US-Sicherheitsstaates sind, weil sie wissen, dass eine ihrer größten Waffen die Konzentration von Informationen auf diesen großen Tech-Plattformen ist. Und solange sie die Kontrolle darüber haben, was auf den großen Tech-Plattformen, die sie absolut kontrollieren, gesagt werden darf und was nicht. Das war der Punkt bei den Twitter-Akten. Sie haben dann die Macht, Milliarden von Menschen auf dem Planeten zu propagieren.

Diese ganze Idee, TikTok zu verbieten, von der ich weiß, dass viele von Ihnen sie unterstützen – jedes Mal, wenn wir darüber diskutieren, gibt es einen Teil unseres Publikums, der sie unterstützt -, weil Sie davon überzeugt sind, dass TikTok im Auftrag der Kommunistischen Partei Chinas einzigartige und beispiellose Spionage betreibt, wie es keine andere große Tech-Plattform tut. In Wirklichkeit geht es darum, TikTok unter Druck zu setzen, damit es im Namen des US-Sicherheitsstaates zensiert, so wie es Facebook, Google und Twitter getan haben. Facebook und Google tun das immer noch. Das ist alles, worum es geht. Es geht darum, Druck auszuüben und zu sagen: Wenn ihr nicht in Übereinstimmung mit unseren Zielen, unseren außenpolitischen Zielen, zensiert, so wie Facebook und Google das tun, dann werden wir euch verbieten. Und das ist genau das, was TikTok zunehmend tut. Deren CEO hat im Grunde gesagt: “Wir werden die Moderation von Inhalten an euch abgeben. Das ist ihm völlig egal. Die Kapitalisten, die TikTok kontrollieren, sind gewinnorientiert, wenn es darum geht, welche politischen Meinungen verboten oder erlaubt sind. Sie wollen in den Vereinigten Staaten bleiben und sind bereit, dem US-Sicherheitsstaat zu gestatten, ihre Politik der Inhaltsmoderation zu diktieren, wie es Facebook und Google tun. Das ist es, was die Zensur von Big Tech so gefährlich macht, denn sie können ganze Welten falscher Informationen erschaffen, sie können Definitionen umschreiben und sie an das binden, was Milliarden von Menschen auf dem Planeten glauben.

Hier ist ein Artikel von Reuters über das Asowsche Bataillon im Mai 2022. Und ich möchte, dass Sie sich anhören, wie Reuters über das Asow-Bataillon spricht, das, wie wir Ihnen gezeigt haben, ein Jahrzehnt lang von Reuters und vielen anderen Nachrichtenagenturen als Nazis bezeichnet wurde, aber jetzt sprechen sie über sie: “Der ukrainische Kommandeur des Asow-Bataillons sagt, dass Zivilisten schwer verwundet sind und aus der Anlage in Mariupol evakuiert wurden.”

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, dass die letzten Verteidiger von Mariupol – reguläre Soldaten sowie Mitglieder der Nationalgarde, zu der das Asow-Regiment gehört – Nationalhelden sind und dass er hofft, dass sie gegen russische Gefangene ausgetauscht werden können. Moskau bezeichnet das Asow-Regiment als Nazis […] (Reuters. 20. Mai 2022)

Siehst du, was sie getan haben? Sie haben eine Tatsache genommen – dass das Asow-Bataillon Nazis sind – und jetzt ist es nur noch Moskau, das sie so nennt.

Die Einheit, die 2014 als Miliz zur Bekämpfung der von Russland unterstützten Separatisten gegründet wurde, bestreitet, faschistisch zu sein, und die Ukraine sagt, sie sei von ihren radikal-nationalistischen Ursprüngen her reformiert worden. (Reuters. 20. Mai 2022)

Wann wurde sie reformiert? Wir schreiben den Mai 2022. Ich habe Ihnen Ende 2021 die Mini-Dokumentation des Time Magazine gezeigt, in der das Asow-Bataillon immer wieder als Nazis bezeichnet wird.

Hier ist Reuters selbst, die jetzt sagt, dass nur Wladimir Putin und die Russen das Asow-Bataillon 2015 als Nazis bezeichnet haben. Der Titel lautete: “Ultra-nationalist Ukrainian Battalion Gears Up For More Fighting”. Und hier ist, was Reuters sagte:

Die 1.000 Mann starke ultranationalistische Miliz hat in dem fast ein Jahr alten Konflikt mit den von Russland unterstützten Rebellen in der Ostukraine den Ruf einer erbittert kämpfenden Pro-Regierungs-Truppe und steht Friedensbemühungen verächtlich gegenüber. Doch die radikalen Ansichten der Kommandeure einer Gruppe, die der ukrainischen Nationalgarde angegliedert ist, die an der Seite der Armee arbeitet, und die Verwendung von Symbolen, die an Nazi-Embleme erinnern, haben im Westen und in Russland für Beunruhigung gesorgt und könnten die pro-westliche Führung Kiews auch dann noch verfolgen, wenn die Kämpfe schließlich beendet sind. (Reuters. 25. März 2015)

Das ist Reuters, die sie als Nazis bezeichnet, und jetzt dreht sie sich um und sagt, dass nur Moskau sie als Nazis bezeichnet. Und tatsächlich veröffentlicht Reuters Artikel, die das Asow-Bataillon als Helden bezeichnen. Helden des ukrainischen Nationalismus.

Um Ihnen zu zeigen, wie durchdringend die Propaganda ist, hat im April 2022 einer der renommiertesten polnischen Journalisten seine Zeitung verlassen, weil er das Asow-Bataillon als Neonazis bezeichnen wollte. So wie diese Zeitung und jede andere Zeitung im Westen das Asowsche Bataillon immer genannt hat. Aber man sagte ihm, dass er das nicht dürfe: Er müsse sie stattdessen lediglich als rechtsextrem bezeichnen, etwas viel Harmloseres. So steht es in dem Artikel.

Einer der bekanntesten polnischen Journalisten, Konstanty Gebert, hat erklärt, er verlasse die Zeitung, die von vielen als die wichtigste des Landes angesehen wird, nachdem sie von ihm verlangt hatte, das umstrittene Asow-Bataillon in der Ukraine als “rechtsextrem” und nicht als “neonazistisch” zu bezeichnen. Gebert, der Jude ist, kündigte seinen Rücktritt am Donnerstag in seiner wöchentlichen Kolumne “Die Wettervorhersage” an, die er seit vielen Jahren verfasst und in der Gazeta Wyborcza, einer linksgerichteten Publikation, veröffentlicht. (Jewish Telegraphic Agency. 15. April 2022)

Für den Fall, dass Sie denken, dass dies ein neues Thema für mich ist, das ich plötzlich anspreche, möchte ich Ihnen einen Artikel zeigen, den ich 2015 geschrieben habe, nachdem James Clapper Präsident Obama ausdrücklich dazu aufgefordert hatte, Waffen an die Ukraine zu liefern. Und der Artikel, den ich schrieb, lautete: “Wem würde das eigentlich helfen?” Und die Unterüberschrift lautete: “Als Putin-Propaganda verteufelt, sind die Behauptungen über die faschistischen und sogar neonazistischen Schläger, die den Kampf für die Kiewer Regierung anführen, tatsächlich wahr”. Und das habe ich ausführlich dokumentiert. Alle westlichen Medienberichte und die Regierungsberichte, die bewiesen, dass es sich nicht um Kreml-Propaganda handelt, dass das Asow-Bataillon und andere führende Bataillone in der Ukraine tatsächlich eine Nazi-Ideologie vertraten. Das war im Jahr 2015, als ich darüber berichtete.

Ich habe bereits Bellingcat erwähnt. Sie haben sich zu diesem Thema geäußert. Sie sind jetzt vehemente Befürworter von Bidens Kriegspolitik in der Ukraine und vehemente Befürworter des Stellvertreterkriegs in der Ukraine. Aber im Jahr 2019 waren sie eine der vielen Organisationen, die vor den Neonazi-Gruppen warnten, die das ukrainische Militär dominieren.

“Verteidigt die weiße Rasse: Amerikanische Extremisten werden von der ukrainischen extremen Rechten kooptiert” – so lautete der Titel des Bellingcat-Artikels im Jahr 2019. Und er lautete:

Neu aufgedeckte Beweise, die bis ins Jahr 2015 zurückreichen, legen nahe, dass die ukrainischen weißen Nationalisten der Asow-Bewegung systematisch amerikanische Rechtsextremisten kooptiert haben, um ihre eigene internationale Agenda voranzutreiben. In von Bellingcat aufgedeckten Tonaufnahmen wurde diese Agenda vom internationalen Sekretär des politischen Flügels von Asow, dem Nationalen Korps, als “konservative Weltrevolution zur “Verteidigung der weißen Rasse” zusammengefasst. Diese neuen Erkenntnisse sind unabhängig von den kürzlich berichteten Verbindungen zwischen Azov und der amerikanischen gewalttätigen Neonazi-Gruppe Rise Above Movement und Mitgliedern der amerikanischen Alt-Right.

Bellingcat hat bestätigt, dass Azov im Januar 2016 über seinen Online-Podcast in Kontakt mit dem verstorbenen Andrew Oneschuck stand, einem herausragenden Mitglied der gewalttätigen amerikanischen Neonazi-Organisation Atomwaffen Division. Im Azov-Podcast erörterte Oneschuck Probleme, mit denen Amerikaner konfrontiert sind, die sich Azov anschließen wollen, und bekundete sein Interesse daran, Methoden zu erlernen, mit denen Jugendliche für den Nationalismus in Amerika gewonnen werden können. Er wurde ermutigt, sich Azov anzuschließen (Bellingcat. 15. Februar 2019).

Wenn man das heute sagt, wird man ein russischer Propagandist genannt. Sie haben einfach über Nacht die Geschichte umgeschrieben.

Hier ist ein unglaublich interessanter Artikel von Max Rose, einem Veteranen des Irak-Krieges, der für eine Legislaturperiode demokratisches Mitglied des Kongresses aus Staten Island war, und den er gemeinsam mit Ali Soufan veröffentlichte, einem FBI-Agenten, der eine zentrale Rolle bei mehreren FBI-Operationen im Krieg gegen den Terror spielte. Der Titel lautete: “Früher bekämpften wir Dschihadisten, jetzt bekämpfen wir weiße Rassisten. Die Wahrheit über den so genannten Inlandsterrorismus? Daran ist nichts Inländisches”. Der Artikel zielte im Wesentlichen darauf ab zu sagen, dass die amerikanische Rechte mit Neonazi-Gruppen in der ganzen Welt verbunden ist, einschließlich des Asowschen Bataillons. Dies ist ein Meinungsartikel für die New York Times im Jahr 2019 von einem demokratischen Mitglied des Kongresses und jüdischen Amerikaner, Max Rose, der zusammen mit einem muslimischen ehemaligen FBI-Agenten schreibt. And this is what they said:

Als ehemaliger Soldat und FBI-Agent haben wir beide unser Leben riskiert, um al-Qaida zu bekämpfen. Aber der Feind, dem wir derzeit gegenüberstehen, ist keine dschihadistische Bedrohung – es sind weiße Rassisten. In den Vereinigten Staaten und in Übersee. Eine amerikanische Gruppe, The Base, hat ein Rekrutierungsvideo mit Aufnahmen unserer Gesichter gespickt, die mit Aufnahmen von maskierten Männern unterbrochen wurden, die mit Maschinengewehren auf einen gesprayten Davidstern schießen. Die in Skandinavien ansässige Nordic Resistance Movement nannte uns beim Namen und bezeichnete uns in einer kürzlich abgegebenen Erklärung als “den Juden Max Rose” und “arabischen FBI-Agenten. Ali Soufan”. Verteidiger des ukrainischen Asow-Bataillons, das das FBI als paramilitärische Einheit bezeichnet, die “für ihre Verbindung zur Neonazi-Ideologie berüchtigt ist”, beschuldigen uns, Teil einer Kreml-Kampagne zur “Dämonisierung” der Gruppe zu sein.

Der Australier, der im März letzten Jahres 51 Gläubige in Moscheen in Christchurch, Neuseeland, ermordete, behauptete in seinem Manifest, er sei in die Ukraine gereist; während der Anschläge trug er ein Symbol des Asowschen Bataillons. Der FBI-Direktor warnte kürzlich, dass auch amerikanische Extremisten zur paramilitärischen Ausbildung nach Übersee reisen. Es sind fast doppelt so viele ausländische Kämpfer in den Bürgerkrieg in der Ukraine gereist wie in den 80er Jahren nach Afghanistan – ein Konflikt, aus dem al-Qaida hervorging. Die Regierung ist sich der Bedrohung bewusst. Im Jahr 2018 warnte die Trump-Regierung vor gewalttätigen ausländischen Neonazi-Gruppen, die Verbindungen zu Organisationen in den Vereinigten Staaten knüpfen. (The New York Times. 11. Februar 2020)

Auch hier handelt es sich um einen Meinungsartikel der New York Times aus dem Jahr 2020, der im Wesentlichen darauf abzielt zu sagen, dass Azov im Zentrum einer Neonazi-Organisation steht.

Nochmals, vielleicht stört Sie das nicht, aber es ist schockierend zu beobachten, wie das, was noch vor kurzem aus allen Bereichen und Ecken als ernste Warnung behauptet wurde, jetzt aus unserem Diskurs verschwunden und zum Tabu geworden ist.

Ich zeige Ihnen ein erstaunliches Interview, das von dem deutschen Journalisten Tilo Jung geführt wurde, der den ukrainischen Botschafter in Deutschland interviewt hat, und das Interview wurde auf Deutsch geführt, aber es hat englische Untertitel, und Tilo Jung befragt diesen ukrainischen Botschafter über die Art und Weise, in der Stepan Bandera, der in der Ukraine ein Nationalheld ist – oft, wenn Sie auf CNN Interviews mit ukrainischen Beamten sehen, haben sie ein Bild von Stepan Bandera an der Wand ihres Büros. Er ist für die Ukrainer ein Nationalheld, wie George Washington. Stepan Bandera war ein aggressiver Kollaborateur mit den Nazis. Er half dabei, ukrainische Juden zusammenzutreiben und sie in Konzentrationslager zu schicken. Und der ukrainische Botschafter wurde zu der Tatsache befragt, dass die Ukrainer in großer Zahl einen bekannten Nazi-Kollaborateur verehren, der an Kriegsverbrechen mit den deutschen Nazis beteiligt war. Sehen Sie sich dieses Interview an und erfahren Sie, was er gesagt hat.

(Video. 2. Juli, )

Tilo Jung: In der Ostukraine gab es mehrere Massaker an Polen, die von Bandera-Truppen verübt wurden.

Der ukrainische Botschafter: Ja, aber es gab die gleichen Massaker an Ukrainern durch Polen. Auch Zehntausende von Ukrainern…

Tilo Jung: Aber das macht es nicht besser.

Ukrainischer Botschafter: Zehntausende von Ukrainern… Es gab einen Krieg und Polen versucht jetzt, diese Geschichte zu politisieren.

Tilo Jung: Ist Israel im Unrecht? Hat Israel Unrecht, dass Bandera und seine Truppen an der Ermordung von 800.000 Juden beteiligt waren? Haben sie sich eine Geschichte ausgedacht?

Der ukrainische Botschafter: Ich weiß nicht, was sie sich ausgedacht haben, aber wir sprechen hier über Bandera.

Ich möchte nur, dass Sie innehalten und darüber nachdenken. Was er hier sagt, ist, dass Israel sich wiederholt über die ukrainische Verehrung für Stepan Bandera beschwert hat. Denn die Israelis sagen, dass er ein bekannter Nazi-Kollaborateur ist, der an Nazi-Kriegsverbrechen beteiligt war. Für die Israelis war es sehr beunruhigend, dass die Ukrainer ihn als Nationalhelden und nicht als Kollaborateur verehrten. Als der ukrainische Botschafter in Deutschland darauf angesprochen wurde, sagte er, Israel lüge. “Das haben sie sich ausgedacht.” “Ich weiß nicht, warum sie lügen und sich das ausdenken.”

Kann irgendjemand sonst auf dieser Welt mit dieser Aussage über Israel davonkommen? Dass die Einwände der israelischen Regierung gegen die Bewunderung einer Person mit der Begründung, sie sei kein Kriegsverbrecher, nur eine Erfindung und eine Lüge sind, und sie keine Ahnung haben, warum die israelische Regierung lügt. Sagen Sie mir, wer sonst kann überleben, wenn er so etwas sagt? Der ukrainische Botschafter in Deutschland hat mit dieser Äußerung eine Kontroverse ausgelöst, aber ich möchte Ihnen zeigen, was mit ihm passiert ist, nachdem er dies gesagt hat. Hören Sie sich den Rest an:

Tilo Jung: Die ganze Welt erkennt an, dass Bandera an der Ermordung von Hunderttausenden von Juden beteiligt war. Mit Ausnahme der Ukraine.

Der ukrainische Botschafter: Es gibt keine Beweise dafür, dass Bandera-Truppen Hunderttausende von Juden getötet haben. Es gibt keinerlei Beweise. Dieses Narrativ wird bis heute von den Russen vertreten und von Deutschland sowie von Polen und Israel unterstützt…

Er sagt also – ich unterbreche hier, denn für diejenigen, die per Podcast zuhören, haben wir die englischen Untertitel auf dem Bildschirm – aber er sagt im Wesentlichen, dass diese Idee, dass Stepan Bandera ein Nazi-Kollaborateur ist, eine Lüge ist, die von Deutschland, Polen und Israel verbreitet wird. Sie haben sich das ausgedacht. Und nun fragt der Moderator: “Wollen Sie damit sagen, dass die jüdische Gemeinschaft diese Lüge über Stepan Bandera erfunden hat?” Und passen Sie auf, was er sagt.

Der ukrainische Botschafter: Ich weiß nicht, woher sie diese Daten nehmen, aber ich bin bereit, objektiv mit der israelischen Gemeinschaft zu sprechen, zumindest wenn sie nicht wiederholen, was seit Jahrzehnten erzählt wird.

Tilo Jung: Es wurden Flugblätter verteilt, als die Deutschen in Lemberg einmarschierten. Darauf stand: “Leute. Was ihr wissen müsst: Moskauer, Polen, Ungarn und Juden sind eure Feinde! Vernichtet sie! Das ist es, was ihr wissen müsst. Euer Führer, Stepan Bandera.

Der ukrainische Botschafter: Was für Flugblätter?

Tilo Jung: Als die Deutschen einmarschierten. Sie wurden an die Bevölkerung verteilt, die zu dieser Zeit unter anderer (sowjetischer) Herrschaft stand. Sie stellten sich auf die Seite der Deutschen. Das ist eine TATSACHE. Ich frage mich… Ich meine, ich verstehe…

Der ukrainische Botschafter: Ich werde Ihnen heute nicht sagen, dass ich mich davon distanziere. Das war’s.

Tilo Jung: Das ist Ihre Entscheidung…

Der ukrainische Botschafter: Ja, das ist meine Entscheidung. Das ist meine Entscheidung und Sie können das nicht verstehen, aber…

Tilo Jung: Ich kann nicht verstehen, wie jemand einen Massenmörder von Juden und Polen einen Helden nennen kann.

Der ukrainische Botschafter: Bandera war kein Massenmörder von Juden und Polen. Er war kein Massenmörder.

Ich meine, es gibt einfach niemanden sonst, der mit solchen Aussagen, geschweige denn mit all diesen Aussagen, durchkommen könnte, wie er es getan hat.

Es überrascht nicht, dass nach diesem Interview viele Menschen verärgert waren. Zu den Menschen, die sich darüber aufgeregt haben, gehören auch einige, deren Stimmen in jedem anderen Kontext ziemlich stark sind.

Hier ist Polen: Stepan Bandera kollaborierte mit den Nazis bei der Ausrottung einer großen Zahl von Polen. Sie waren nicht erfreut darüber, dass die ukrainische Regierung durch ihren Botschafter in Deutschland Stepan Bandera ausdrücklich verteidigte und behauptete, es handele sich um Lügen und Erfindungen, weil Polen eines seiner Opfer gewesen sei. Trotz der Tatsache, dass Polen die Ukraine in diesem Krieg standhaft unterstützt hat, erhoben die Polen im Juli 2022 Einspruch. Hier sehen Sie einen Artikel aus dem Outlet “Notes from Poland”, NFP: “Poland Intervenes After Ukrainian Ambassador Denies Wartime Massacre of Poles And Jews.”

Das polnische Außenministerium hat interveniert, nachdem der ukrainische Botschafter in Deutschland geleugnet hat, dass der ukrainische Nationalistenführer Stepan Bandera für den Massenmord an ethnischen Polen und Juden verantwortlich war, und auch versucht hat, seine Kollaboration mit Nazi-Deutschland zu rechtfertigen.

Melnyks Äußerungen zogen schnell Verurteilungen nach sich. Der Pianist Igor Levit, der in einer jüdischen Familie in Russland geboren wurde, aber seit seiner Kindheit in Deutschland lebt, bezeichnete die Äußerungen in einem weit verbreiteten Beitrag als “beschämende Geschichtsverleugnung”. Gestern Abend gab Polens designierter Außenminister Zbigniew Rau bekannt, dass er mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmitro Kuleba über die falschen Aussagen Melnyks gesprochen habe. (NFP. 1. Juli 2022)

Nicht nur Polen hat Einspruch erhoben. Es war auch die israelische Regierung, wie zu erwarten war. Der ukrainische Botschafter beschuldigte die israelische Regierung, zu lügen und Behauptungen über den ukrainischen Nationalhelden Stepan Bandera zu erfinden, und als Israel mit der Begründung Einspruch erhob, dass der ukrainische Botschafter einen Nazi-Kollaborateur lobte, sagte die Ukraine zu Israel: “Halten Sie sich aus unseren Angelegenheiten heraus, Sie haben kein Recht, zu kommentieren, wen wir zu unseren Nationalhelden machen.”

Sagen Sie mir, welche anderen Länder damit durchkommen. Israel zu sagen, es solle sich aus unseren Angelegenheiten heraushalten, geht Sie nichts an, ob wir einen Nazi-Kollaborateur als Nationalhelden ehren und behandeln. Aber die Ukrainer können mit allem davonkommen, einschließlich der offenen Verehrung von Nazi-Kollaborateuren, der Geschichte und der heutigen Nazis. Aus der Times of Israel: “Die Ukraine fordert Israel auf, sich aus der Debatte über die Ehrung von Nazi-Kollaborateuren herauszuhalten. Der ukrainische Botschafter in Israel sagt, die Ehrung von Stepan Bandera sei eine interne Angelegenheit und nennt die Kommentare des israelischen Gesandten dagegen “kontraproduktiv”. ”

Der ukrainische Botschafter in Israel hat Jerusalem aufgefordert, sich aus der Debatte über die Ehrung von Nazi-Kollaborateuren herauszuhalten. (The Times of Israel. 11. Januar 2020)

Wie gesagt, es ist wichtig zu wissen, was mit diesem ukrainischen Botschafter passiert ist. Wurde seine Karriere nach diesem kontroversen Interview, das von Deutschland, Polen und Israel verurteilt wurde, so zerstört, wie es bei fast jedem anderen der Fall gewesen wäre, der so etwas gesagt hätte? Nein, das war sie nicht.

Hier ist die Deutsche Welt, die im November 2022 über seinen neuen Job bei der Beförderung berichtet. Da ist eine Schlagzeile: “Kiews ehemaliger Gesandter in Berlin übernimmt den Posten des stellvertretenden Außenministers. Die Ukraine hat ihren ehemaligen Botschafter in Deutschland, Andrijj Melnyk, auf einen neuen Posten als stellvertretender Außenminister berufen. Seine unverblümte Art der Diplomatie hat in den letzten Monaten in Berlin und darüber hinaus hohe Wellen geschlagen.

Ein hoher ukrainischer Beamter kündigte am Freitag an, dass der ehemalige Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, stellvertretender Außenminister der Ukraine werden soll. (DW. Nov. 19, 2022)

Sagen Sie mir, in welchem anderen Land der Welt kann ein Beamter, der ausdrücklich als Nazi-Kollaborateur gelobt wird, Polen, Deutschland und vor allem Israel sagen, dass sie sich aus ihren Angelegenheiten heraushalten sollen; dass es ihre Sache ist, wenn sie einen Nationalhelden haben wollen, der ein Nazi-Kollaborateur ist, und dann nicht nur nicht zerstört werden, sondern zum stellvertretenden Außenminister der Ukraine befördert werden.

Einer der ukrainischen Aktivisten, Journalisten, wie auch immer man ihn nennen will, der im Westen über Nacht zu einer Berühmtheit wurde, Ilja Ponomarenko – er hat jetzt 1,3 Millionen Follower, ihm folgen alle westlichen Liberalen, die ihn anbeten und verehren. Er hat das Asowsche Bataillon ausdrücklich gelobt, als westliche Medien immer wieder behaupteten, es handele sich um ein neonazistisches Bataillon, und sich selbst als Mitglied dieser Gruppe, als Waffenbruder bezeichnet. Und Sie haben westliche Liberale, amerikanische Liberale, die denken, dass jeder, der gegen Joe Biden stimmt, ein Nazi ist und keine verfassungsmäßigen Rechte in den Vereinigten Staaten verdient, die diesen Kerl verehren, auch wenn Sie Postings sehen wie:

Brothers in Arms.

Es war ein schöner Tag im August 2017, als die Asow-Jungs mich zu einem Artilleristen weihten (2019).

Alle möglichen Tweets von ihm, in denen er Asow ausdrücklich lobt, selbst als die westlichen Medien sagten, sie seien Neonazis.

Nur um Ihnen zu zeigen, wie üblich diese Behauptung war, hier ist der jetzt verstorbene und ehemals geliebte liberale Kongressabgeordnete John Conyers aus Michigan, der 2016 im Rahmen des Gesetzentwurfs über Verteidigungsmittel aufstand und darauf bestand, dass keine US-Gelder, nicht einmal ein Penny, ihren Weg zum Asow-Bataillon finden, weil sie Nazis sind. Lassen Sie uns hören, was er sagte. Damals war es nicht einmal umstritten.

Abgeordneter John Conyers: […] Ich schlage heute Abend vor, der neonazistischen ukrainischen Miliz, dem Asow-Bataillon, eine begrenzte Waffenausbildung und andere Unterstützung zu gewähren. Das Foreign Policy Magazine hat das 1000 Mann starke Asow-Bataillon als “offen neonazistisch” und “faschistisch” bezeichnet. Zahlreiche andere Nachrichtenorganisationen, darunter die New York Times, der Guardian und die Associated Press, haben bestätigt, dass in der Gruppe weiße Vorherrschaft und antisemitische Ansichten vorherrschen. Dennoch kündigte der ukrainische Innenminister kürzlich an, dass das Asow-Bataillon zu den Einheiten gehören wird, die von westlichen Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten, ausgebildet und bewaffnet werden. Der Gründer des Asow-Bataillons, Andriy Biletsky, organisierte die sozialnationalistische Gruppe im Jahr 2008. Die Asow-Männer verwendeten auf ihrem Banner Neonazi-Symbolik. Diese Gruppen widersprechen den amerikanischen Werten, und sobald die Kämpfe beendet sind, stellen sie eine erhebliche Bedrohung für die ukrainische Regierung und das ukrainische Volk dar. Und wie wir schon oft gesehen haben, vor allem bei den großen Mudschaheddin in Afghanistan, werden diese Gruppen ihre Waffen nicht niederlegen, sobald der Konflikt vorbei ist, sondern sie werden ihre Waffen gegen ihr eigenes Volk richten, um ihre hasserfüllten Ansichten zu bekräftigen. Ich fordere dazu auf, unseren Änderungsantrag zu unterstützen und es zu einem US-Gesetz zu machen, dass wir diese gefährlichen Neonazi-Milizen nicht ausrüsten werden.

Nun gut. John Conyers war ein alter Mann. Ich glaube, er ist kurz danach gestorben, vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war nicht sehr lange. Man konnte sehen, dass er verwirrt war, als er seine Erklärung vorlas, aber alles in dieser Erklärung war wahr. Jedes Wort, das er über das Asow-Bataillon sagte, über die Notwendigkeit für die Vereinigten Staaten, zu vermeiden, dass ihnen irgendwelche Waffen in die Hände fallen, gehörte zu den konventionellen Weisheiten in Washington. Das historische Beispiel, das er anführte, war genau richtig: Die Vereinigten Staaten überschwemmten Afghanistan, die Mudschaheddin, mit modernen Waffen, um gegen die Sowjets in Afghanistan zu kämpfen. Und als dieser Kampf beendet war, als sie mit dem Kampf gegen die Sowjetunion fertig waren, wurden die Mudschaheddin zu al-Qaida, und sie waren vollgestopft mit hochentwickelten westlichen Waffen, mit denen die Vereinigten Staaten und die NATO sie ausgestattet hatten. Und genau das ist der Punkt.

Auch wenn Sie Joe Bidens Engagement für einen endlosen Stellvertreterkrieg in der Ukraine unterstützen, hat die Finanzierung dieser Gruppe und ähnlicher Gruppen, die überall in der Ukraine aktiv sind, sicherlich ernsthafte Konsequenzen. Das war der Punkt des heutigen Artikels in der New York Times – dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt, sondern um ein allgegenwärtiges Problem, was, wie ich Ihnen gezeigt habe, den westlichen Medien zufolge schon immer der Fall war, dass es sich um die führenden Gruppen, die allgegenwärtigen Gruppen in der Ukraine handelt, nicht um Randgruppen oder Randgruppen. Und wie John Conyers dort sagte, wie wir am Beispiel des ukrainischen Botschafters in Deutschland gesehen haben, kann man diese Ideologie in der Ukraine offen vertreten – und anders als in den Vereinigten Staaten oder im Westen, wo man sofort vernichtet wird, wenn man das tut, ja sogar sofort vernichtet wird, wenn man nicht einmal in die Nähe davon kommt, gedeiht man in der Ukraine. Sie werden zum stellvertretenden Außenminister ernannt, nachdem Sie einem deutschen Journalisten gesagt haben, dass die Israelis lügen und fabrizieren, wenn sie gegen die Erwähnung eines Nazi-Kollaborateurs Einspruch erheben, und dass es in Wirklichkeit so oder so Israel nichts angeht. Es ist eine innere Angelegenheit der Ukraine, wen sie verehren will.

Es stimmt, die Ukraine kann verehren, wen immer sie will. Ich glaube nicht, dass es für uns einen großen Unterschied macht, abgesehen von der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten und der Westen immer mehr hoch entwickelte Waffen in dieses Land liefern, darunter F-16-Kampfjets, Panzer und alle Arten von Raketen. Was wird mit diesen Waffen geschehen? Wohin werden sie gehen, und wofür werden sie eingesetzt werden? Wahrscheinlich werden wir in fünf oder zehn Jahren hören, dass wir gegen Nazi-Gruppen in der Ukraine in den Krieg ziehen müssen, weil wir befürchten, dass sie ihre Ideologie auf andere weiße nationalistische Gruppen in Europa und anderswo übertragen werden. So funktioniert das nun einmal. Wir heizen ständig unsere eigenen Kriege an, indem wir die ganze Welt bewaffnen und dann behaupten, dass diese Gruppen jetzt gefährlich sind und wir gegen sie in den Krieg ziehen müssen.

Wir reden zu oft darüber, dass die Ukraine die korrupteste Regierung ist. Wenn wir also 100 Milliarden Dollar oder mehr in dieses Land pumpen, wie es die Regierung Biden getan hat, bedeutet das, dass dieses Geld auf Schweizer Bankkonten und Offshore-Konten verschwinden wird, so wie es die Pandora-Papiere und andere Berichte enthüllt haben, von denen Zelenskyy und die ukrainischen Oligarchen, die ihn unterstützen, bereits profitiert haben. Aber was ist mit den Waffen? Wohin werden diese Waffen gehen?

Hier von CNN, im April 2022, kurz vor Beginn des Krieges, mit einem Eingeständnis: “Was passiert mit den Waffen, die in die Ukraine geliefert werden? The U.S. doesn’t really know.”

Die USA haben nur wenige Möglichkeiten, den beträchtlichen Nachschub an Panzerabwehr-, Flugabwehr- und anderen Waffen zu verfolgen, der über die Grenze in die Ukraine geschickt wird, so Quellen gegenüber CNN, ein blinder Fleck, der zum großen Teil auf das Fehlen von US-Stiefeln vor Ort im Land zurückzuführen ist – und auf die leichte Tragbarkeit vieler kleinerer Systeme, die jetzt über die Grenze kommen.

Die Regierung Biden ist bereit, dieses Risiko bewusst einzugehen.

Kurzfristig sehen die USA den Transfer von Ausrüstung im Wert von Hunderten von Millionen Dollar als entscheidend für die Fähigkeit der Ukrainer an, Moskaus Invasion abzuwehren.

Ein ranghoher Verteidigungsbeamter sagte am Dienstag, es handele sich um die größte Lieferung der letzten Zeit an ein Partnerland in einem Konflikt”. Sowohl US-Beamte als auch Verteidigungsexperten sehen jedoch die Gefahr, dass einige dieser Waffen langfristig in den Händen anderer Streitkräfte und Milizen landen könnten, die die USA nicht bewaffnen wollten. “Wir haben für kurze Zeit eine gewisse Sicherheit, aber wenn es in den Nebel des Krieges eindringt, haben wir fast nichts mehr”, sagte eine mit den US-Geheimdiensten vertraute Quelle. “Es fällt in ein großes schwarzes Loch, und man hat nach kurzer Zeit fast keinen Sinn mehr für das Ganze.” (CNN. 19. April 2022)

Mir ist klar, dass der russische Einmarsch in der Ukraine die Aufregung und die Leidenschaft im Westen stark erhöht hat, und es ist absolut richtig, dass die Kriegspolitik der Regierung Biden in beiden politischen Parteien enorme Unterstützung findet. Die Demokratische Partei ist einhellig dafür – einhellig – und das republikanische Establishment ist ebenfalls mit überwältigender Mehrheit dafür. Der einzige Dissens, den Sie hier in DC haben, kommt vom populistischen Flügel in der Republikanischen Partei, 70 Stimmen, 59 im Repräsentantenhaus, alle im Senat. Als das letzte Mal darüber abgestimmt wurde, ob die Finanzierung und Bewaffnung der Ukraine fortgesetzt werden soll, gab es mehrere republikanische Kandidaten wie Donald Trump und Vivek Ramazani, die sich gegen diese fortlaufende Finanzierung aussprachen; Robert Kennedy Jr. von der Demokratischen Partei war ebenfalls dagegen, aber die überwältigende Mehrheit, wie immer, in Washington, die Flügel des Establishments, unterstützen diesen Krieg voll und ganz. Das ist in Ordnung, wenn Sie jemand sind, der diese Politik unterstützt, Sie können diese Argumente vorbringen. Aber ich denke, wir sollten uns alle darauf einigen können, dass wir nicht wollen, dass die westliche Presse, die westliche Konzernpresse, die Fähigkeit und die Bereitschaft hat, von heute auf morgen die Behauptungen, die sie für wahr hält, um 180 Grad zu drehen, und Behauptungen aufgreift, die eindeutig wahr sind und die sie ein Jahrzehnt lang unterstützt hat, und in dem Moment, in dem es die US-Außenpolitik behindert, sie zu bestätigen. Sobald es die Außenpolitik der USA behindert, werden sie bestätigt und in russische Propaganda verwandelt, und jeder, der sie bestätigt, wird zum russischen Propagandisten, während zur gleichen Zeit Big Tech die Politik des Selbsteigentums umschreibt, um sicherzustellen, dass es keine Möglichkeit gibt, zu widersprechen. Egal was passiert, man muss sich zutiefst unwohl fühlen. Es sollte Ihnen zutiefst unangenehm sein, dass dieser Informationsfluss so aggressiv und rigide gesteuert wird, wie es angeblich nur in unseren Unterdrückungsregimen geschieht. Und wenn man aufschlüsselt, wie die Medien mit diesen Behauptungen in Echtzeit umgehen, ihre Bereitschaft, in dem Moment, in dem es der einen oder anderen Machtinstitution in den Kram passt, völlig umzukehren, so wie sie es bei jedem wichtigen Thema getan haben, von Russiagate über COVID bis hin zum Krieg in der Ukraine. Je mehr wir sehen, dass die US-Regierung zwar behauptet, wir würden im Ausland für die Demokratie kämpfen, aber was wir zu Hause haben, ist weit, weit davon entfernt.

Damit ist unsere Sendung für heute Abend beendet. Zur Erinnerung: Morgen Abend um 19.00 Uhr gibt es eine Sondersendung zum 10-jährigen Jubiläum des Beginns der Snowden-Berichterstattung, die mit einem Artikel im Guardian vom 6. Juni 2013 darüber begann, wie die NSA riesige Mengen an Überwachungsdaten über jeden Amerikaner sammelte. Genau das, was James Clapper drei Monate vor Beginn der Berichterstattung vor dem Senat fälschlicherweise abgestritten hat. Ich vermute, dass dies die Quelle für die mutigen Geschichten sein wird, die diese Berichterstattung ermöglichten. Edward Snowden, meine journalistische Kollegin Laura Poitras, die für ihren Dokumentarfilm Citizenfour einen Oscar gewonnen hat, dokumentiert die Arbeit, die wir gemeinsam in Hongkong geleistet haben, um diese Berichte zu veröffentlichen. Wenn Sie diesen Dokumentarfilm noch nicht gesehen haben, kann ich ihn nur wärmstens empfehlen. Ich freue mich schon sehr auf die morgige Sendung, in der wir uns mit den Folgen dieser Berichterstattung, den Entscheidungen, die wir getroffen haben, und den Auswirkungen dieser Berichterstattung befassen werden.

Und noch einmal zur Erinnerung. System Update ist als Podcast verfügbar. Sie können uns auf Spotify, Apple und jeder anderen großen Podcasting-Plattform folgen. Jeden Dienstag- und Donnerstagabend haben wir eine Aftershow, die so gestaltet ist, dass sie interaktiv mit unseren Zuhörern ist. Sie ist exklusiv für unsere Abonnenten auf der lokalen Plattform verfügbar, die Teil von Rumble ist, um unserer Community beizutreten, die Ihnen Zugang zu dieser Show, zu geschriebenem Journalismus, zu Transkripten der Show und vielem mehr gewährt. Das hilft auch dem Journalismus, den wir hier betreiben. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche “Beitreten”, und Sie können Mitglied unserer Locals-Community werden.

Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Wir hoffen, Sie morgen Abend und jeden Abend um 19.00 Uhr Eastern wiederzusehen, exklusiv auf Rumble.

Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Übersetzt mit Deepl.com

